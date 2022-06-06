Телеканал «Дождь» возобновит вещание из Латвии Статьи редакции
Канал получил местную лицензию, редакция будет работать из Риги.
- Латвийский национальный совет электронных СМИ выдал разрешение на вещание телеканалу «Дождь» (TV Rain), сообщает информагентство Leta.
- «Дождь» появится в списке зарегистрированных каналов 9 июня. Переговоры о трансляции шли около трёх месяцев, в них участвовали предприниматели латвийской медиасферы, рассказал глава совета Иварс Аболиньш.
- В августе 2021 года Минюст внёс «Дождь» в реестр иноагентов. 1 марта 2022 года Роскомнадзор начал блокировать доступ к телеканалу из-за «фейков о военной операции России в Украине и призывов к экстремистским действиям».
- 3 марта «Дождь» объявил о приостановке работы из-за закона о «фейках» о российской армии, по которому грозит уголовное наказание. Главный редактор Тихон Дзядко и многие работники редакции покинули Россию.
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Боты круглосуточно дежурят, похоже) Всегда первые в комментариях.
Ну что ты сразу ТэЖе начинаешь. Неужели, кроме мнения любителей Дождя, другого мнения быть не может? А как вы, сторонники Дождя, вообще представляете себе политическую дискуссию - типа собираются фанаты Ходорковского и спорят с фанатами Навального? А если кто-то появляется и говорит: «стоп, они оба дерьмо по закону Эскобара, я вообще за Стрелкова и Пучкова» - то этого сразу в бан, в боты, в агенты Кремля, в ватники, в минуса?
Что это за свобода такая? Что это за политическая мать её дискуссия?
Изголодались. 15 рублей на дороге не валяются.
Ботами называете «тараканов» в своей голове?
нейросеть не спит :)
Есть два мнения: мнение партии и неправильное. За неправильное ждут репрессии. Не хочешь под репрессии, уезжай.
Вот до чего мы дошли.
Мы когда дома обсуждаем политику, я заметил, что стал жене говорить «Тихо, потише...» и сам перехожу на шепот. Вот так, постепенно, опускается тьма.
Не, не так. Есть два мнения: партии и неправильное. Не хочешь под минуса, уходи с vc.ru, ватник, бот. Вот до чего мы дошли.
Это ты сейчас очень хорошо описал ситуацию в 404-ой
Это про Литву?
Все как в Скотном дворе Оруэлла
Да зря вы так.. Не так страшно в Европе. Главное потише говорить, что неправильно по мнению партии. И нормально все будет. В России тоже есть свои минусы.
Наплыв ботов активировался
Как вы этих ботов вычисляете?
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Там такие осадки сейчас в моде.
Хорошая у вас фамилия!
Единственный нормальный телевещатель и тот прикрыли
Пивоваров тоже неплохо вещает.
Интересно какая у него будет аудитория если вещать станут на латышском
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из Латвии о России с любовью?
И одновременно запретили трансляцию всех российских телеканалов. Как дождь на латышском?
да он на русском вещать будет. Все нормально. Выше написали, что блочат и канселят всех, кто не по линии партии идет. А Дождь попадает в линию партии. Вон Мария Овсянникова ляпнула сдуру что-то не то, не попала в струю и ее отменили. Но опять же, сама себе хуже сделала. Зачем сомневаться в общих криках :-( Глупышка, теперь и обратно тоже дороги закрыты.
Нихуя себе тут перепись блядей
«Лондон! Лондон! Научи нас жить. Как без тебя обустроить Россию?» (с) Баттл Oxxxymiron vs Гнойный
«Историческая хуйня»
Будут рассказывать россиянам, как им плохо живется, за их донаты. (Как и прочие направленные на РФ тамошние СМИ. Короче конкурент им очередной).
Какое облегчение для латышей
В Латвийский эфир телеканал не выпустят, это противоречит закону о языке. Значит вещать будут только в интернете и чтоб не заблокировали в России придётся писать большими буквами о том что "Дождь иноагент". Аудитория канала и так была маленькая а станет ещё меньше. Рекламодателей на такую маленькую аудиторию да еще и с надписью "иноагент" не дождёшься. Вопрос - за чей счёт банкет?
1) За счет донатов сочуствующих.
2) Не все инагенты получили этот статус просто так по политическим причинам, у некоторых (насколько мне известно) были реально вливания от западных фондов. Следовательно, можно присосать к кормушке. Ну, может быть, еще Ходорковский поможет или Чичваркин. Тиньков, не думаю, что будет помогать кому-то)))
Можно подумать, что есть кто-то из аудитории дождя, кто ещё не пользуется VPN.
Плюс на YouTube его все равно не заблокируют пока весь Ютуб не прикроют в РФ, так что спонсоры тоже будут.
Радио Серебряный дождь - заебись.
Бессмертный вождь
В России свой Золотой дождь вещает - соловъёб ведёт
Литовская свобода слова она такая, да.
Латвийская, братик!)
Люди дождя🔥
...и люди вождя. Кто кого
Я лично Дождь часто смотрел и думаю, что подобная оппозиционная журналистика должна всегда иметь место в любой стране, в обратном случае мы скатимся в тоталитаризм.
В то же самое время я не хотел бы видеть вот эту конкретную оппозицию во власти, поскольку считаю их позицию чересчур размытой и неясной (т.е. критикуя не предлагают).
Проблема в том, что куча народа не могут никак принять эту мою позицию, которая не основана на крайностях. Сейчас меня заминусуют просто за мой второй параграф, потому что я посмел что-то сказать негативное про святую оппозицию. Что-то подобное происходит на Западе, где любого заклюют, если не высказаться с восхищением про LGBT, BLM и прочих.
И этот тренд мне очень не нравится.
Нейтральность и разумность — это взвешенная взрослая позиция. Молодость склонна к крайностям: одни кричат, что оппозиция святая, другие обвешивают машину буквами латинского алфавита.
Мое мнение, что суть в большом и страшном противостоянии сверхдержав. И тут каждая отстаивает свои интересы: используя все методы, включая грязные. Власть не является святой ни в одном государстве — особенно в сверх-государстве. Одна держава пользуется слабостями и промахами другой: мы пользуемся их промахами, они пользуются нашими.
В феврале кое-кто сделал серьезный промах и ошибку. Приняв исторически неверное решение. Это ситуацией воспользовалась другая держава. Кто прав? Никто. Одни, потому что ошиблись. Вторые, потому что воспользовались. Это не отменяет факта, что тем, кто промахнулся — отвечать перед историей. Как и факта, что те, кто пользуется промахом, чтобы любыми методами ослабить противника — поступают не менее гнусно.
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Спокойной ночи, латыши
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Редиски
Дождались!!))
Итересная новость. Видимо, интернет внешний рано или поздно всё же обрежут в России. Как при совке были глушилки радиоэфира, так и сейчас