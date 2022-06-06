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Маша Цепелева

Телеканал «Дождь» возобновит вещание из Латвии Статьи редакции

Канал получил местную лицензию, редакция будет работать из Риги.

  • Латвийский национальный совет электронных СМИ выдал разрешение на вещание телеканалу «Дождь» (TV Rain), сообщает информагентство Leta.
  • «Дождь» появится в списке зарегистрированных каналов 9 июня. Переговоры о трансляции шли около трёх месяцев, в них участвовали предприниматели латвийской медиасферы, рассказал глава совета Иварс Аболиньш.
  • В августе 2021 года Минюст внёс «Дождь» в реестр иноагентов. 1 марта 2022 года Роскомнадзор начал блокировать доступ к телеканалу из-за «фейков о военной операции России в Украине и призывов к экстремистским действиям».
  • 3 марта «Дождь» объявил о приостановке работы из-за закона о «фейках» о российской армии, по которому грозит уголовное наказание. Главный редактор Тихон Дзядко и многие работники редакции покинули Россию.

#новость #дождь

3437 просмотров
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82 комментария
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Игорь

Боты круглосуточно дежурят, похоже) Всегда первые в комментариях.

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Озверевший Фукуяма

Ну что ты сразу ТэЖе начинаешь. Неужели, кроме мнения любителей Дождя, другого мнения быть не может? А как вы, сторонники Дождя, вообще представляете себе политическую дискуссию - типа собираются фанаты Ходорковского и спорят с фанатами Навального? А если кто-то появляется и говорит: «стоп, они оба дерьмо по закону Эскобара, я вообще за Стрелкова и Пучкова» - то этого сразу в бан, в боты, в агенты Кремля, в ватники, в минуса?
Что это за свобода такая? Что это за политическая мать её дискуссия?

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1 комментарий
Демократический цветок

Изголодались. 15 рублей на дороге не валяются.

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2 комментария
Anatoliy Lyashenko

Ботами называете «тараканов» в своей голове?

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Re Mora

нейросеть не спит :)

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Big Boss

Есть два мнения: мнение партии и неправильное. За неправильное ждут репрессии. Не хочешь под репрессии, уезжай.

Вот до чего мы дошли.

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Демократический цветок

Мы когда дома обсуждаем политику, я заметил, что стал жене говорить «Тихо, потише...» и сам перехожу на шепот. Вот так, постепенно, опускается тьма.

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3 комментария
Озверевший Фукуяма

Не, не так. Есть два мнения: партии и неправильное. Не хочешь под минуса, уходи с vc.ru, ватник, бот. Вот до чего мы дошли.

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1 комментарий
Сергей Подливак

Это ты сейчас очень хорошо описал ситуацию в 404-ой

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2 комментария
Roman Volgasov

Это про Литву?

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1 комментарий
Сергей С.

Все как в Скотном дворе Оруэлла

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Kirill Muchow

Да зря вы так.. Не так страшно в Европе. Главное потише говорить, что неправильно по мнению партии. И нормально все будет. В России тоже есть свои минусы.

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Дмитрий

Наплыв ботов активировался

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Михаил Дворянчиков

Как вы этих ботов вычисляете?

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21 комментарий

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14 комментариев

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Вячеслав Осадчий

Там такие осадки сейчас в моде.

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Печальный ящик

Хорошая у вас фамилия!

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Александр Пензиенко

Единственный нормальный телевещатель и тот прикрыли

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Ivan Off

Пивоваров тоже неплохо вещает.

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1E0P4RD

Интересно какая у него будет аудитория если вещать станут на латышском

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неформат

из Латвии о России с любовью?

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Слегка Придурковатый

И одновременно запретили трансляцию всех российских телеканалов. Как дождь на латышском?

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Kirill Muchow

да он на русском вещать будет. Все нормально. Выше написали, что блочат и канселят всех, кто не по линии партии идет. А Дождь попадает в линию партии. Вон Мария Овсянникова ляпнула сдуру что-то не то, не попала в струю и ее отменили. Но опять же, сама себе хуже сделала. Зачем сомневаться в общих криках :-( Глупышка, теперь и обратно тоже дороги закрыты.

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Nikita Kharchenko

Нихуя себе тут перепись блядей

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Озверевший Фукуяма

«Лондон! Лондон! Научи нас жить. Как без тебя обустроить Россию?» (с) Баттл Oxxxymiron vs Гнойный

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Демократический цветок

«Историческая хуйня»

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1 комментарий
Константин Приветов

Будут рассказывать россиянам, как им плохо живется, за их донаты. (Как и прочие направленные на РФ тамошние СМИ. Короче конкурент им очередной).

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Oleg Sukhoveev

Какое облегчение для латышей

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Янис

В Латвийский эфир телеканал не выпустят, это противоречит закону о языке. Значит вещать будут только в интернете и чтоб не заблокировали в России придётся писать большими буквами о том что "Дождь иноагент". Аудитория канала и так была маленькая а станет ещё меньше. Рекламодателей на такую маленькую аудиторию да еще и с надписью "иноагент" не дождёшься. Вопрос - за чей счёт банкет?

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Константин Приветов

1) За счет донатов сочуствующих.
2) Не все инагенты получили этот статус просто так по политическим причинам, у некоторых (насколько мне известно) были реально вливания от западных фондов. Следовательно, можно присосать к кормушке. Ну, может быть, еще Ходорковский поможет или Чичваркин. Тиньков, не думаю, что будет помогать кому-то)))

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Nikita Yakovenko

Можно подумать, что есть кто-то из аудитории дождя, кто ещё не пользуется VPN.

Плюс на YouTube его все равно не заблокируют пока весь Ютуб не прикроют в РФ, так что спонсоры тоже будут.

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2 комментария
C Ever

Радио Серебряный дождь - заебись.

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Йонас Урбонас

Бессмертный вождь

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Drunkenmaasta

В России свой Золотой дождь вещает - соловъёб ведёт

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Roman Volgasov

Литовская свобода слова она такая, да.

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Йонас Урбонас

Латвийская, братик!)

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1 комментарий
Михаил Федько

Люди дождя🔥

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Ivan Off

...и люди вождя. Кто кого

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Gago777

Я лично Дождь часто смотрел и думаю, что подобная оппозиционная журналистика должна всегда иметь место в любой стране, в обратном случае мы скатимся в тоталитаризм.
В то же самое время я не хотел бы видеть вот эту конкретную оппозицию во власти, поскольку считаю их позицию чересчур размытой и неясной (т.е. критикуя не предлагают).
Проблема в том, что куча народа не могут никак принять эту мою позицию, которая не основана на крайностях. Сейчас меня заминусуют просто за мой второй параграф, потому что я посмел что-то сказать негативное про святую оппозицию. Что-то подобное происходит на Западе, где любого заклюют, если не высказаться с восхищением про LGBT, BLM и прочих.
И этот тренд мне очень не нравится.

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Демократический цветок

Нейтральность и разумность — это взвешенная взрослая позиция. Молодость склонна к крайностям: одни кричат, что оппозиция святая, другие обвешивают машину буквами латинского алфавита.

Мое мнение, что суть в большом и страшном противостоянии сверхдержав. И тут каждая отстаивает свои интересы: используя все методы, включая грязные. Власть не является святой ни в одном государстве — особенно в сверх-государстве. Одна держава пользуется слабостями и промахами другой: мы пользуемся их промахами, они пользуются нашими.

В феврале кое-кто сделал серьезный промах и ошибку. Приняв исторически неверное решение. Это ситуацией воспользовалась другая держава. Кто прав? Никто. Одни, потому что ошиблись. Вторые, потому что воспользовались. Это не отменяет факта, что тем, кто промахнулся — отвечать перед историей. Как и факта, что те, кто пользуется промахом, чтобы любыми методами ослабить противника — поступают не менее гнусно.

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Максим Кольцов

-

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Озверевший Фукуяма

Спокойной ночи, латыши

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Ha Ha

Редиски

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Полина

Дождались!!))

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Pavel Loginov

Итересная новость. Видимо, интернет внешний рано или поздно всё же обрежут в России. Как при совке были глушилки радиоэфира, так и сейчас

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