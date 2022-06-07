Юрий Дудь подал иск к Минюсту после признания иноагентом Статьи редакции
Ведомство внесло журналиста в реестр в апреле 2022 года.
- Журналист Юрий Дудь подал иск к Минюсту России, иск рассмотрит Лефортовский районный суд 16 июня.
- Иск связан с тем, что Дудь «не был должным образом уведомлен» при признании его иноагентом. Об этом пишет ТАСС со на пресс-службу суда.
- Дудь был включен в реестр иноагентов 15 апреля вместе с политологом Екатериной Шульман и главным редактором издания The Insider Романом Доброхотовым.
- Оспорить решение Минюста пыталась «Медуза» в 2021 году. Тогда суд отказался удовлетворить иск об исключении из реестра СМИ-иноагентов.
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Ну теперь он знает, что скажет, оказавшись перед Путиным
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
— Я не был должным образом уведомлен...
– Сколько ты зарабатываешь?
– Пять лет строгого режима.
скажет нет, на предложение "а давай на охоту на квадроциклах махнем?"
В этой стране судиться с чем-либо, связанным с государством - затея почти всегда бесполезная. Особенно когда речь идёт о показательных вещах, и когда градус охоты на ведьм в обществе высок как никогда
ну не всегда, я лично судился с военкоматом, все прошло норм.
Да, вы правы, лучше быть безропотным куском говна, вот тогда будут перспективы развития и страны, и общества!
Пробовали судиться с государством, или просто заранее испугались?
так и ему это как инфоповод надо
У меня 80-100 судов в год на тему налогов, штрафов и все проходит норм
Так это в любой стране
надежда, что судья вспомнит про закон?)
Если судья не вспомнит закон, то придет время и закон вспомнит о судье.
Вечного нет ничего, всё время крутиться и меняется жизнь.
Если задуматься... неееет )
Что-то мне подсказывает, что Юра будет дуть, будет дуть.....
И зная российской правосудие, дуть он будет в хуй.
Шансов ноль у Юрия
Ну почему же так категорично ? У него явно есть связи, пусть попробует )
Чего все парятся так из за этого «иноагентства»?
Это же как медаль, признание заслуг от гос-ва.
Рекламодатели не очень хотят с ними связываться, потому что непонятно, не прилетит ли потом тебе самому.
В СССР был Знак Качества, а в РФ среди СМИ это звание Иногента
В начале это больше волокиты бумажной, отчетов и прочего. А что потом сделают? Никто не знает. Захотят вон и сделают отказ в обслуживании в банках например или еще что-то. Сейчас уже ничему не удивишься
Это называется принципиальность, а не "париться". Вполне вероятно, что судьи моложе старого упыря. Поэтому к ним вопросы будут при смене режима, а так какие претензии если молча схавали?
Способ напомнить о себе
Не думаю...
А за мат на VC не банят? Что-то последнее время тут прорыв какой-то 🤔
Хуй знает
Иди на Россию 24. Там без мата красиво все и позитивно каждый день.
Нет тут уже говорили менеджеры сайта, что не против мата.
Это интернет, тут всем допизды.
Чот последнее время мне Юра как то перестал симпатизировать, я за критику но конструктивную критику государства и тд.
а ну раз так, то конечно надо признать иноагентом.
А кто конструктивно критикует?
Пример конструктива
Забавно, что никого не интересует ПРИЧИНА, по которой персонажа признали бякой. И правда — какой там ещё суд с минюстом могут быть в кровавом мордоре. Налицо жестокие притеснения коварным тираном из бункера и удушение ростков демократии и свободы слова.
А на чьё бабло имярек свои интервью варганил и чьи интересы при этом лоббировал — это совсем не важно.
15 рублёвый - ты на чьё бабло тут кукарекаешь ?)
Причина в том, что человек выступал против войны, не хотел чтоб мирные жители Украины умирали?
Удачи, Юра 🤞
А брать интервью ему уже и не у кого. А так бы пошёл в Яндекс работать или Майл ру, написал в ленту пару новостей про Украину - и всё, рабочий день и закончен. Стаж идёт, пенсия, премиальные...
Да чёт я думаю он уже нормально себя обеспечил)) но, понятно, это не повод бросать, то что нравится
Какой наивный)
Он ожидает позитивного исхода после его последних роликов на ютубе?
То есть что его признали иноагентом у него вопросов нет, а только то, что его не уведомили?
Видимо, он согласен) Юра любит лавэ, а чьи - не так уж важно)
"не был должным образом уведомлен"
А какая там процедура уведомления? Заказное письмо?
Скорее всего, 30 дней на получение. Если 30 дней не получал считай что был законно уведомлен.
Но если твое письмо получил левый человек (сосед, брат, мама) то это ненадлежащее уведомление. Может и отменит.
Но ничего не мешает снова внести в список уже уведомив как положено)))
В соответствии с буквой закона, вижу резонным удовлетворить иск гражданина дудя, направив ему соответствующее уведомление, а также назначить штраф в размере 520 руб. второму заместителю помощника секретаря суда.
Походу Юра всё-таки знает в чем сила
Судя по отечественной судебной практике теперь его просто уведомят «должным образом». Это если повезёт, а то могут и ещё чего придумать.
Неделя исков прямо: Волож против санкций, введённых против него; Дудь – против своего иноагентства.
Джейкоба Генри Шиффа на Путина не хватает! Поймут те, кто знает историю
Ино будет агент, агент будет ино...
Обтекай
Угадайте, каков будет итог.
С такой фамилией нет росиян)