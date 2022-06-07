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Маша Цепелева

Юрий Дудь подал иск к Минюсту после признания иноагентом Статьи редакции

Ведомство внесло журналиста в реестр в апреле 2022 года.

  • Журналист Юрий Дудь подал иск к Минюсту России, иск рассмотрит Лефортовский районный суд 16 июня.
  • Иск связан с тем, что Дудь «не был должным образом уведомлен» при признании его иноагентом. Об этом пишет ТАСС со на пресс-службу суда.
  • Дудь был включен в реестр иноагентов 15 апреля вместе с политологом Екатериной Шульман и главным редактором издания The Insider Романом Доброхотовым.
  • Оспорить решение Минюста пыталась «Медуза» в 2021 году. Тогда суд отказался удовлетворить иск об исключении из реестра СМИ-иноагентов.
Юрий Дудь

#новость

3920 просмотров
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88 комментариев
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Marat Nigametzianov

Ну теперь он знает, что скажет, оказавшись перед Путиным

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Дима Перегон

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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2 комментария
Dear Moscow,
теперь он знает, что скажет, оказавшись перед Путиным

— Я не был должным образом уведомлен...

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Молодой Человек

– Сколько ты зарабатываешь?
– Пять лет строгого режима.

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Dimych Pupkin

скажет нет, на предложение "а давай на охоту на квадроциклах махнем?"

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2 комментария
Цифровые комплексы

В этой стране судиться с чем-либо, связанным с государством - затея почти всегда бесполезная. Особенно когда речь идёт о показательных вещах, и когда градус охоты на ведьм в обществе высок как никогда

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Егор Рябчиков

ну не всегда, я лично судился с военкоматом, все прошло норм.

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5 комментариев
user_90123129312

Да, вы правы, лучше быть безропотным куском говна, вот тогда будут перспективы развития и страны, и общества!

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Автостопом по Земному шарику

Пробовали судиться с государством, или просто заранее испугались?

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неформат

так и ему это как инфоповод надо

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Valeriy Serdyukov

У меня 80-100 судов в год на тему налогов, штрафов и все проходит норм

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1 комментарий
mr. Philipp

Так это в любой стране

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Dmitriy

надежда, что судья вспомнит про закон?)

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Илья Попов

Если судья не вспомнит закон, то придет время и закон вспомнит о судье.
Вечного нет ничего, всё время крутиться и меняется жизнь.

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Антон Большаков

Если задуматься... неееет )

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Карабас

Что-то мне подсказывает, что Юра будет дуть, будет дуть.....

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Пришелец

И зная российской правосудие, дуть он будет в хуй.

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Павел Морозов

Шансов ноль у Юрия

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Антон Большаков

Ну почему же так категорично ? У него явно есть связи, пусть попробует )

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4 комментария
From Siberia to London

Чего все парятся так из за этого «иноагентства»?
Это же как медаль, признание заслуг от гос-ва.

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Nikolay Ganin

Рекламодатели не очень хотят с ними связываться, потому что непонятно, не прилетит ли потом тебе самому.

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3 комментария
Ащьф Лштшфум

В СССР был Знак Качества, а в РФ среди СМИ это звание Иногента

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Den

В начале это больше волокиты бумажной, отчетов и прочего. А что потом сделают? Никто не знает. Захотят вон и сделают отказ в обслуживании в банках например или еще что-то. Сейчас уже ничему не удивишься

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user_90123129312

Это называется принципиальность, а не "париться". Вполне вероятно, что судьи моложе старого упыря. Поэтому к ним вопросы будут при смене режима, а так какие претензии если молча схавали?

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Андрей Кустов

Способ напомнить о себе

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Игорь Борисов

Не думаю...

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2 комментария
Смертельный волк

А за мат на VC не банят? Что-то последнее время тут прорыв какой-то 🤔

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Алексей Светлов

Хуй знает

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2 комментария
Пришелец

Иди на Россию 24. Там без мата красиво все и позитивно каждый день.

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Blackrock

Нет тут уже говорили менеджеры сайта, что не против мата.

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From Siberia to London

Это интернет, тут всем допизды.

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Ван Янмин

Чот последнее время мне Юра как то перестал симпатизировать, я за критику но конструктивную критику государства и тд.

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Random Dude
На проекте с 6 мар 2022
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DeepFakescovery channel
мне Юра как то перестал симпатизировать

а ну раз так, то конечно надо признать иноагентом.

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Qwerty54321

А кто конструктивно критикует?

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1 комментарий
Михаил

Пример конструктива

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Nick On

Забавно, что никого не интересует ПРИЧИНА, по которой персонажа признали бякой. И правда — какой там ещё суд с минюстом могут быть в кровавом мордоре. Налицо жестокие притеснения коварным тираном из бункера и удушение ростков демократии и свободы слова.
А на чьё бабло имярек свои интервью варганил и чьи интересы при этом лоббировал — это совсем не важно.

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Sava Ivanov

15 рублёвый - ты на чьё бабло тут кукарекаешь ?)

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3 комментария
Qwerty54321

Причина в том, что человек выступал против войны, не хотел чтоб мирные жители Украины умирали?

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8 комментариев
Балкон.Ру

Удачи, Юра 🤞

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C Ever

А брать интервью ему уже и не у кого. А так бы пошёл в Яндекс работать или Майл ру, написал в ленту пару новостей про Украину - и всё, рабочий день и закончен. Стаж идёт, пенсия, премиальные...

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Макс Бруквин

Да чёт я думаю он уже нормально себя обеспечил)) но, понятно, это не повод бросать, то что нравится

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Максим Першин

Какой наивный)
Он ожидает позитивного исхода после его последних роликов на ютубе?

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Мистер Андерсон

То есть что его признали иноагентом у него вопросов нет, а только то, что его не уведомили?

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Михаил Материкин

Видимо, он согласен) Юра любит лавэ, а чьи - не так уж важно)

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Слегка Придурковатый

"не был должным образом уведомлен"

А какая там процедура уведомления? Заказное письмо?

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Blackrock

Скорее всего, 30 дней на получение. Если 30 дней не получал считай что был законно уведомлен.
Но если твое письмо получил левый человек (сосед, брат, мама) то это ненадлежащее уведомление. Может и отменит.
Но ничего не мешает снова внести в список уже уведомив как положено)))

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Dear Moscow,
Иск связан с тем, что Дудь «не был должным образом уведомлен»

В соответствии с буквой закона, вижу резонным удовлетворить иск гражданина дудя, направив ему соответствующее уведомление, а также назначить штраф в размере 520 руб. второму заместителю помощника секретаря суда.

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Ушлый тип

Походу Юра всё-таки знает в чем сила

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Старательный звук

Судя по отечественной судебной практике теперь его просто уведомят «должным образом». Это если повезёт, а то могут и ещё чего придумать.
Неделя исков прямо: Волож против санкций, введённых против него; Дудь – против своего иноагентства.

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Alexander Shestakov

Джейкоба Генри Шиффа на Путина не хватает! Поймут те, кто знает историю

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Раненый шар

Ино будет агент, агент будет ино...

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Рагнар Кожаные Штаны

Обтекай

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Prosto Zurab

Угадайте, каков будет итог.

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Алексей Комаров

С такой фамилией нет росиян)

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