Сбой у «Яндекс Музыки» и «Кинопоиска»: пользователи пожаловались, что сервисы не открываются в России без VPN Статьи редакции
«Яндекс» уже работает над устранением проблемы.
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Вечером 8 июня 2022 года пользователи Twitter пожаловались на проблемы с загрузкой «Яндекс Музыки»: сайт и приложение сервиса не открываются без включенного VPN. Проблемы наблюдаются и у «Кинопоиска» — у некоторых пользователей не воспроизводятся фильмы.
«Кинопоиск» сообщил в Twitter, что сервис «работает нестабильно», проблему уже решают. «У ряда пользователей сейчас возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам “Яндекса”. Наши специалисты работают над устранением сложностей», — сообщили vc.ru в пресс-службе компании.
А нечего эти ваши непатриотические вэпээны с православным Яндексом использовать, небось медузу читаете, или того хуже нэвэльного, грешники!!!
*шутка*
«Учебная» тревога ?
Тут не каких проблем нет
Все работает
Проверил – работает.
Любопытно, что-то тестируют или «аварийная» проверка, как чебурнет как-то тестировали и целому региону сеть положили деятели? У них каждый день что-то новое, не разберёшь: сбой или запуск.
Всё збс. Че ноете