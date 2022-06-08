Вечером 8 июня 2022 года пользователи Twitter пожаловались на проблемы с загрузкой «Яндекс Музыки»: сайт и приложение сервиса не открываются без включенного VPN. Проблемы наблюдаются и у «Кинопоиска» — у некоторых пользователей не воспроизводятся фильмы.