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Сбой у «Яндекс Музыки» и «Кинопоиска»: пользователи пожаловались, что сервисы не открываются в России без VPN Статьи редакции

«Яндекс» уже работает над устранением проблемы.

373 просмотров

Вечером 8 июня 2022 года пользователи Twitter пожаловались на проблемы с загрузкой «Яндекс Музыки»: сайт и приложение сервиса не открываются без включенного VPN. Проблемы наблюдаются и у «Кинопоиска» — у некоторых пользователей не воспроизводятся фильмы.

Зюзик'боль @zyz_zzz
яндекс музыка померла
Любовник папиного друга @Outsidemental
У меня: свободный вечер и плюс болею
Кинопоиск: самое время упасть!
Мария @Mariay931
Кинопоиск не работает на телеке, яндекс музыка только через впн

«Кинопоиск» сообщил в Twitter, что сервис «работает нестабильно», проблему уже решают. «У ряда пользователей сейчас возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам “Яндекса”. Наши специалисты работают над устранением сложностей», — сообщили vc.ru в пресс-службе компании.

Кинопоиск @kinopoiskru
Всем оставаться на своих диванах!

Кинопоиск сейчас работает нестабильно. Наши разработчики уже выехали на происшествие и будут разбираться.

#новость #яндексмузыка #сбои #кинопоиск

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6 комментариев
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Max

А нечего эти ваши непатриотические вэпээны с православным Яндексом использовать, небось медузу читаете, или того хуже нэвэльного, грешники!!!

*шутка*

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Никита Рымаренко

«Учебная» тревога ?

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Zoronik Law

Тут не каких проблем нет

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A V

Все работает

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Дурацкий корабль

Проверил – работает.
Любопытно, что-то тестируют или «аварийная» проверка, как чебурнет как-то тестировали и целому региону сеть положили деятели? У них каждый день что-то новое, не разберёшь: сбой или запуск.

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MasterCard

Всё збс. Че ноете

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