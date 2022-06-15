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«Союзмультфильм» не успел создать совместное предприятие со «Сбером» — новым партнёром будет инвестфонд Статьи редакции

Название фонда пока не раскрывается.

«Союзмультфильм» не успел завершить сделку со «Сбером» по созданию совместного предприятия и нашёл нового партнёра для своей «дочки» ООО «Союзмультфильм», рассказала в интервью РБК глава совета директоров компании Юлиана Слащева.

Основной «Союзмультфильм», акционерное общество «Союзмультфильм» продолжает быть стопроцентным государственным активом. Мы не успели сделать сделку по отчуждению «Сберу».

Юлиана Слащева

По её словам, сейчас завершается подписание документов с новым партнёром, который пока не называется. Слащева лишь уточнила, что это открытый инвестиционный фонд, который «будет гарантировать продолжение финансирования тех проектов, которые уже начаты».

«Сбербанк» и ФГУП «Союзмультфильм» заключили сделку о создании совместного предприятия ООО «Союзмультфильм» летом 2020 года: банк получил 80% СП и планировал на первом этапе вложить 1 млрд рублей в развитие анимации. С апреля 2022 года сведения об учредителях этой компании в «Контур.Фокусе» не показываются.

#новость #сбер

1541 просмотров
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27 комментариев
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Дмитрий Литвак

Ладно, не томите. Давайте сразу обсуждать логотип. Что это будет? ))))
СберФильм не получился, будет "Мульт и точка".

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Администратор Аккаунта

Если Газпром, например, то "G и точка".

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Den

Ее еще надо найти)

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Ручной Мика

РосГазМульт!

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Rnatery

Не надо менять

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Александр Цай

Бедный мой любимый чебурашка и тебя зацепило 😩

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Дмитрий Шкапов

Если брать именно мультфильм, то
В 2003 году японская фирма SP International приобрела у «Союзмультфильма» права на распространение мультфильмов о Чебурашке до 2023 года.
И у них есть полнометражка https://youtu.be/gxyhxBmYGMU и 26 кукольных серий

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Илья Попов

Конечно, всем нравится хорошее, тем более, что все мультики не хуже диснейского, если не лучше.🙂👍

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Илья Попов

Самая лучшая студия на этом свете!
Союзмультфильм для меня звучит, как отличная музыка...

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Фактический фонарь

Сбер любит разводиться с «партнёрами». Хорошо, что не начали, пожалуй.

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Артём К

Чего стоил их развод с яндексом в 2019. Общий ребёнок, маркетплейс "Беру", плохо пережил их развод...

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Фактический фонарь

Да, там всем досталось.
Ну да у сбера не первое «замужество» (-:

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Rnatery

Что с ним стало?

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Андрей Мельник

Да вроде бы всё не так уж и плохо. Это теперь Яндекс Маркет.

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Den Kasyanov

Яндекс.маркет плохо пережил развод, он из себя начал превращаться в беру.

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SYNACK

Судя по кобренду с Тиньковым и Альфой, это Яндекс те еще хитрецы

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Sergei Timofeyev

А смысл тогда в АО, когда это ГУП?

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SYNACK

Такой же смысл, как и в Ростелекоме, Сбербанке и Газпроме

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Sergei Timofeyev

А Мосфильм выйдет на биржу?

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Илья Попов

А если выйдет, то с удовольствием вложу Максимум моих возможностей.

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SYNACK

Я не вижу причин почему бы ему не выйти на биржу

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Rnatery

Будет ЗАО

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SYNACK

И инвестор 1млрд такой ну ок ребят, я подожду 100 лет окупаемости

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Rnatery

Инвестор не спекулянт же

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Псков Бурито

Вся экосистема Сбер оказалась на бумаге

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Вадим Клюев

как понимать. что не успел - "Союзмультфильм" накрылся медным тазом или "Сбер"?

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Ручной Мика

Это чего друзья? Теперь новые Дети против колдунов не снимут?

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