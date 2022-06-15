«Союзмультфильм» не успел создать совместное предприятие со «Сбером» — новым партнёром будет инвестфонд Статьи редакции
Название фонда пока не раскрывается.
«Союзмультфильм» не успел завершить сделку со «Сбером» по созданию совместного предприятия и нашёл нового партнёра для своей «дочки» ООО «Союзмультфильм», рассказала в интервью РБК глава совета директоров компании Юлиана Слащева.
По её словам, сейчас завершается подписание документов с новым партнёром, который пока не называется. Слащева лишь уточнила, что это открытый инвестиционный фонд, который «будет гарантировать продолжение финансирования тех проектов, которые уже начаты».
«Сбербанк» и ФГУП «Союзмультфильм» заключили сделку о создании совместного предприятия ООО «Союзмультфильм» летом 2020 года: банк получил 80% СП и планировал на первом этапе вложить 1 млрд рублей в развитие анимации. С апреля 2022 года сведения об учредителях этой компании в «Контур.Фокусе» не показываются.
Ладно, не томите. Давайте сразу обсуждать логотип. Что это будет? ))))
СберФильм не получился, будет "Мульт и точка".
Если Газпром, например, то "G и точка".
Ее еще надо найти)
РосГазМульт!
Не надо менять
Бедный мой любимый чебурашка и тебя зацепило 😩
Если брать именно мультфильм, то
В 2003 году японская фирма SP International приобрела у «Союзмультфильма» права на распространение мультфильмов о Чебурашке до 2023 года.
И у них есть полнометражка https://youtu.be/gxyhxBmYGMU и 26 кукольных серий
Конечно, всем нравится хорошее, тем более, что все мультики не хуже диснейского, если не лучше.🙂👍
Самая лучшая студия на этом свете!
Союзмультфильм для меня звучит, как отличная музыка...
Сбер любит разводиться с «партнёрами». Хорошо, что не начали, пожалуй.
Чего стоил их развод с яндексом в 2019. Общий ребёнок, маркетплейс "Беру", плохо пережил их развод...
Да, там всем досталось.
Ну да у сбера не первое «замужество» (-:
Что с ним стало?
Да вроде бы всё не так уж и плохо. Это теперь Яндекс Маркет.
Яндекс.маркет плохо пережил развод, он из себя начал превращаться в беру.
Судя по кобренду с Тиньковым и Альфой, это Яндекс те еще хитрецы
А смысл тогда в АО, когда это ГУП?
Такой же смысл, как и в Ростелекоме, Сбербанке и Газпроме
А Мосфильм выйдет на биржу?
А если выйдет, то с удовольствием вложу Максимум моих возможностей.
Я не вижу причин почему бы ему не выйти на биржу
Будет ЗАО
И инвестор 1млрд такой ну ок ребят, я подожду 100 лет окупаемости
Инвестор не спекулянт же
Вся экосистема Сбер оказалась на бумаге
как понимать. что не успел - "Союзмультфильм" накрылся медным тазом или "Сбер"?
Это чего друзья? Теперь новые Дети против колдунов не снимут?