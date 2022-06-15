Название фонда пока не раскрывается.

«Союзмультфильм» не успел завершить сделку со «Сбером» по созданию совместного предприятия и нашёл нового партнёра для своей «дочки» ООО «Союзмультфильм», рассказала в интервью РБК глава совета директоров компании Юлиана Слащева.

Основной «Союзмультфильм», акционерное общество «Союзмультфильм» продолжает быть стопроцентным государственным активом. Мы не успели сделать сделку по отчуждению «Сберу». Юлиана Слащева

По её словам, сейчас завершается подписание документов с новым партнёром, который пока не называется. Слащева лишь уточнила, что это открытый инвестиционный фонд, который «будет гарантировать продолжение финансирования тех проектов, которые уже начаты».

«Сбербанк» и ФГУП «Союзмультфильм» заключили сделку о создании совместного предприятия ООО «Союзмультфильм» летом 2020 года: банк получил 80% СП и планировал на первом этапе вложить 1 млрд рублей в развитие анимации. С апреля 2022 года сведения об учредителях этой компании в «Контур.Фокусе» не показываются.