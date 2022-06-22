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Владелец Forbes приостановил издание российской версии Harvard Business Review Статьи редакции
Но команда журнала продолжит публиковать материалы на другом сайте.
- Об этом говорится на сайте Harvard Business Review. Не будут выходить как бумажная, так и электронная версии журнала. Причины не уточняются.
- Все статьи, опубликованные с 2004 года, будут доступны по платной подписке на другом сайте — big-i.ru. На нём же команда журнала продолжит публиковать «статьи российских и иностранных авторов, а также обзоры иностранной прессы по прежним темам и направлениям».
- Решение приняла «Бизнес Инсайт Медиа» — это компания, принадлежащая Магомеду Мусаеву. Он же с 2018 года владеет российским Forbes.
- Harvard Business Review — ежемесячный журнал, посвященный управлению бизнесом, который с 1922 года издаёт Гарвардская школа бизнеса. В России выходил с 2004 года: сначала его выпускала Independent Media, с 2015-го — владелец «Ведомостей», с 2021-го — издатель Forbes в России.
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Оно и понятно, бизнес на этой территории закончился.
Скоро нам понадобится "Harvard goverment plan"
Зачем в стране где нет бизнеса, журнал про бизнес?
Красивое
В СССР книжки печатали о американском бизнесе... Читал одну такую, Вала Зорина, кстати интересно...
При должном сепарирования фактов от наветов читабельна, и производит обратный эффект....
Латынина рассказывала что читала в своем советском детстве книгу о том как плохо живут люди в США, и там бедная разорившаяся семья решила переехать в другой штат и купила для этого грузовичок...
Только когда переезжаешь в США начинаешь ощущать социальную иерархию нового общества, а не старого и свое место в ней
Люди работу сохранили? Хорошо!
Статьи будут публиковать, но на другом сайте? Отлично!
Чего горевать? В целом просто демонстративное действие какое-то: движуху создали, полезной работы ноль: читайте то же самое на другом сайте.
Там кстати Тиккурила заявила об уходе...
Что думаете?
Ярославским краскам веселее будет. А вообще – тоже не фонтан, конечно.
Уход Тиккурила это реально больно... Очень хорошая краска....
Чувствую, что даже такому оптимисту как вы, не по душе эта новость.
Неприятно, спору нет. Вообще крайне мало хорошего вокруг происходит.
Перечитал все комментарии, горюющих не увидел.
Вы с кем дискутируете??
Очень жаль, хороший был ресурс. R.I.P.
[sarcasm]Ууу, чертовы пендосы. Ну и не нужно нам этот ваш Гарвард-говнарвард! [/sarcasm]
Он нам нах** не нужон этот ваш Харвард!!!
Каждый день приносит радостные новости, вот уже как месяца четыре
Ну что же, ждем очередной гениальный ребрендинг от новых владельцев
Sad_trombone.wav