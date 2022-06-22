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Медиа
Оборонный шмель

Владелец Forbes приостановил издание российской версии Harvard Business Review Статьи редакции

Но команда журнала продолжит публиковать материалы на другом сайте.

  • Об этом говорится на сайте Harvard Business Review. Не будут выходить как бумажная, так и электронная версии журнала. Причины не уточняются.
  • Все статьи, опубликованные с 2004 года, будут доступны по платной подписке на другом сайте — big-i.ru. На нём же команда журнала продолжит публиковать «статьи российских и иностранных авторов, а также обзоры иностранной прессы по прежним темам и направлениям».
  • Решение приняла «Бизнес Инсайт Медиа» — это компания, принадлежащая Магомеду Мусаеву. Он же с 2018 года владеет российским Forbes.
  • Harvard Business Review — ежемесячный журнал, посвященный управлению бизнесом, который с 1922 года издаёт Гарвардская школа бизнеса. В России выходил с 2004 года: сначала его выпускала Independent Media, с 2015-го — владелец «Ведомостей», с 2021-го — издатель Forbes в России.
Медиа
Полина Лааксо
Бывший университетский журнал обошёл Forbes по выручке: как Harvard Business Review стал большим медиа Статьи редакции

The Generalist разбирает бизнес с «вечными темами», на который приходится треть всей выручки Гарвардской бизнес школы.

В HPB работает 450 человек, в то время как NYT и The Economist нанимают по 4700 и 2500 сотрудников соответственно The Generalist

#новость

1138 просмотров
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19 комментариев
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Re Mora

Оно и понятно, бизнес на этой территории закончился.

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Василий Степанофф

Скоро нам понадобится "Harvard goverment plan"

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Dzan Yang

Зачем в стране где нет бизнеса, журнал про бизнес?

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Мурад Муртазалиев

Красивое

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Лимита

В СССР книжки печатали о американском бизнесе... Читал одну такую, Вала Зорина, кстати интересно...

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Лимита

При должном сепарирования фактов от наветов читабельна, и производит обратный эффект....

Латынина рассказывала что читала в своем советском детстве книгу о том как плохо живут люди в США, и там бедная разорившаяся семья решила переехать в другой штат и купила для этого грузовичок...

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Юрий Анатольев

Только когда переезжаешь в США начинаешь ощущать социальную иерархию нового общества, а не старого и свое место в ней

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Вадим Д.

Люди работу сохранили? Хорошо!
Статьи будут публиковать, но на другом сайте? Отлично!
Чего горевать? В целом просто демонстративное действие какое-то: движуху создали, полезной работы ноль: читайте то же самое на другом сайте.

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Лимита

Там кстати Тиккурила заявила об уходе...

Что думаете?

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Вадим Д.

Ярославским краскам веселее будет. А вообще – тоже не фонтан, конечно.

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Лимита

Уход Тиккурила это реально больно... Очень хорошая краска....

Чувствую, что даже такому оптимисту как вы, не по душе эта новость.

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Вадим Д.

Неприятно, спору нет. Вообще крайне мало хорошего вокруг происходит.

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Лимита

Перечитал все комментарии, горюющих не увидел.

Вы с кем дискутируете??

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бонч

Очень жаль, хороший был ресурс. R.I.P.

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Джахор Дырдырдаев

[sarcasm]Ууу, чертовы пендосы. Ну и не нужно нам этот ваш Гарвард-говнарвард! [/sarcasm]

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Ха Ха

Он нам нах** не нужон этот ваш Харвард!!!

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Сергей

Каждый день приносит радостные новости, вот уже как месяца четыре

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Ангелина Морозова

Ну что же, ждем очередной гениальный ребрендинг от новых владельцев

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Юрий Б.
Причины не уточняются.

Sad_trombone.wav

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