60 дней кино и сериалов за 0 ₽
Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
60 дней подписки Яндекс Плюс бесплатно для новых пользователей, ранее не оформлявших подписку Яндекс Плюс либо подписки, её включающие, при условии привязки банковской карты. Далее — автопродление: 199 ₽/месяц. Действует на территории РФ. Активировать до 01.09.22 г. включительно на сайте https://hd.kinopoisk.ru/gift. Условия: clck.ru/FMQND.
Netflix уволила ещё 300 сотрудников для сокращения расходов на фоне снижения количества подписчиков Статьи редакции
Сокращения затронули около 3% штата, в основном в США.
- «Несмотря на то, что мы продолжаем вкладывать средства в бизнес, мы решили сократить персонал, чтобы расходы пришли в соответствие с более медленным ростом выручки», сообщила компания. Об этом пишут TechCrunch и The Guardian.
- В апреле 2022 года Netflix заявила, что за квартал потеряла 200 тысяч подписчиков по всему миру, а во втором квартале прогнозирует снижение числа пользователей уже на 2 млн.
- Компания называла несколько факторов падения: усиление конкуренции, «военную операцию» в Украине и большое количество людей, которые делятся своими аккаунтами.
- «Почти все, кого я вижу в LinkedIn (бывших сотрудников — vc.ru), работали над разнообразием, равноправием и мотивацией в компании», — написала в Twitter бывшая сотрудница Netflix Эветт Дионн в мае после увольнения 150 работников. Компания опровергла The Guardian это сообщение.
- Представитель Netflix сказал, что программы, ориентированные на разнообразие, например Con Todo и Strong Black Lead, — приоритет для компании, в них «много инвестируют».
- Чтобы компенсировать потери подписчиков, Netflix также рассматривает возможность добавления рекламы в сервис в обмен на более дешёвую подписку. 23 июня со-гендиректор Netflix Тед Сарандос заявил, что компания ведёт переговоры с несколькими потенциальными партнёрами.
- По данным WSJ, основными претендентами стали Google, принадлежащая Alphabet, и NBCUniversal (Comcast). «Мы ведём переговоры со всеми прямо сейчас», — сказал Сарандос, когда его спросили, с какой компанией Netflix хочет сотрудничать.
2063 просмотров
Материал дополнен редакцией
Неужели кризис подтолкнет больше думать о прибыли и продукте, чем о diversity и харассментах? Вот это оттепель, так можно и случайно снять сериал без всех цветов кожи и ориентаций поровну. А вдруг он еще и успешным станет, какой скандал и прецедент
Прчему вас так беспокоит чья-то ориентация?
Беспокоит искусственность каста и сценариев, что все сериалы нетфликса (или как минимум большинство) должны проходить чеклист (все должно присутствовать и поровну). Это как раз их беспокоит ориентация и раса вовлеченных лиц, чтобы случайно не было недобора. В итоге ты всегда понимаешь - так, должен быть гей, это явно вот он и он, должна быть сильная женщина - это, видимо, она, и на этом сам режиссер акцентирует внимание. И так в каждом сериале, это же просто портит впечатление, потому что легко прослеживается искусственность для следования повесткам. В жизни нет такого идеального деления на группы, что вот ты возьмешь 10 человек, из них обязательно поровну разных ориентаций и рас
да, у нетфликса повесточка красной линией, особенно если взять сериалы 2019-2020 года
Вот давай я отвечу. А то люди в последнее время после этих нетфликсов все чаще стали говорить о том, что геи-трансы - это норм, ничего такого. Вот я отвечу. Дело в том, что если ты к ним не лезешь - они будут к тебе лезть. Мне вот всегда было пох на чужую ориентацию. Если ты не выставляешь жизнь на показ, то ебись хоть с летучей мышью у себя в сарае, если летучая мышь не против. Но, к сожалению, эти пидары (во всех смыслах) не просто предпочитают ебать себе подобных, так еще и выставлять это на показ. Показывать мне по телевизору окно овертона, рассказывая о том, что геи - это норма. Проводить всякие гей-парады со своими недоправами, так, что я с детьми выйти на улицу не могу, надо блин по сторонам сначала поглядеть и с календарями свериться. Меня то они уже не перевоспитают, а на детей и детей их детей могут еще как повлиять. Когда тебе с детства во всех фильмах показывают, что геи-трансы это заебись, это престижно, даже президент США этим хвалится. На улицах геи парады устраивают, а еще новые игрушки - сплошь и рядом геи-трансы, тут хочешь не хочешь, а психика с детства будет наебнута. Дети реально решат, что это все норма, и какая-то часть (надеюсь не большинство) в дальнейшем перейдет в касту трансов-геев, это же престижно и круто. Вот поэтому я против них. Либо мы как можем боремся против этих говно-фильмов-сериалов-парадов, либо они нас сжирают. И ваши эти "а чо такого" уже подтверждают то, что окно овертона работает. Раньше эти геи-трансы очень сильно осуждались в обществе, и по делу, замечу я. А теперь общество говорит "и чо", и даже больше - уже не малая часть побежала менять пол и сообщать о своих близких связях с таким же полом. Вот вам "и чо".
Вы описываете какие то свои половые проблемы и комплексы, но забыли написать почему это (любое ваше утверждение и предположение) в целом или лично доя вас плохо
Это мне тоже часто пишут. Я так понимаю, мои половые проблемы связаны с тем, что я, как мужчина, люблю женщин, да? Согласен, это боооольшие проблемы))))
Природа так задумана, есть самец и есть самка. Что было бы, если бы изначально в природе были одни геи и трансы? Да ничего бы не было, давно бы вымерли. Да, люди как "самые разумные" навыдумывали себе всяких развлечений. Это норма, но не нужно это прививать всем.
Почему это лично для меня плохо? Я описывал выше. Я переживаю за своих детей. Я не хочу, чтобы у меня дети были геями или трансами. Представляете? Я не хочу, чтобы мои дети видели гей парады, которые мне навязывают. Я не хочу, чтобы мои дети видели это дерьмо от нетфликса, где сплошь и рядом или гей или транс. И так далее. Наверное я больной, да?)))))
Пускай эти геи-трансы сидят тихо. Я же не хожу на парады по доказательству, что мужчины должны иметь женщин и никак иначе. Хотя это, повторюсь, самой природой задумано. Так почему кто-то имеет право мне и моим детям в уши срать своё больно видение ситуации?
Те у вас ребенок дегенерат и подвержен влиянию гейпропаганды? А вас в жизни крайне воонует толлко целостность ануса своего сына.. ну ок. Только все раано не понятно, почему, но скорее всего вы это сами не понимаете
Чел, ну ты в своем уме? Человек - это сумма того, что ему внушили в детстве. Причем тут дегенерат? Возьми любого ребенка и выращивай его в обществе: "геи - это круто". 99% - он станет геем. И не потому что он дегенерат, а потому что он другой жизни то и не знает. Ему игрушки, мультики, фильмы, даже президент говорят, что геи это круто. Как ему в такой обстановке расставить приоритеты? Если блин актеры бегут пол менять и хвастают этим, а актерам зачастую от 25-30 лет и выше, что уж говорить про детей в 3-5-7 лет и так далее? Вы реально считаете, что ребенок себе с пеленок определит верный стиль жизни? Вон как айфоны в жизнь внедрили. Делали их для богатых бизнессменов, а по итогу получили студентов, лезущих в кредит ради айфона. Школьников, которые родителей ебут - купи айфон, купи айфон. Вот тоже самое будет, только с геями.
Ну смотри - все говорят, кругом гейпарады.. в том же пиндостане. Когда ожидаем там 99÷ геев?
Почему ты решил, что "геи это нормально" неправильный лозунг и побуждает твоего ребенка жахаться под хвост? Печалтный опыт? Исследования какие то?
Так ты динамику глянь. Еще 20 лет назад это все считалось чем-то стремным, а сегодня целые толпы орут ЗА это. Как думаешь, что будет еще лет через 20? Вот скорей всего твои 99% и будут ненормальными. Сейчас нормальным, т.е. белым, здоровым, гетеросексуальным быть - считается болезнью. Ты обязательно должен быть феминистом, негром, геем, трансом, инвалидом, иначе просто не будешь быть уважаемым в обществе. А люди ради уважения что угодно сделают.Почему ты решил, что "геи это нормально" неправильный лозунг
Это не я решил, так решила природа. Если бы мужики могли размножиться - можно было бы задуматься, что и так и так можно. Или ты с природой решил поспорить? Я то знаю, зачем вам это все прогнозируют. Власти стран давно говорят о том, что населения слишком много и делают все для этого.
Рекомендую вам к просмотру научно-фантастический фильм "Геи-ниггеры из далекого космоса". (это не какой-то прон, не подумайте)
Не знаю, не видел статисткиу.. есть ссылка? Хотя вроде все логично - если за гейство будут садитт - геев точно будет очень мало, особенно при телефонных опросах)
Прикольно, что вы сами туда инвалидов всяких богомерзких добавили.. вообще распоясались. Думаю, если ваш ребенок не сможет долбиться под хвост, то уж точно отпилит себе ногу.. чтобы быть моднымЕсли бы мужики могли размножить
Ну это то не могут. А есть те, ктотрые м+ж и тоже не могут или не хотят. Что с этими делать? Сразу закапывать, чтобы небо не коптили? Ведь основную цель жизни не выполняют
Я думаю, что людей не беспокоит половая ориентация кого-то, а то как именно это показывают. Сложно отрицать, что если в фильме сериале есть геи то они чаще всего обязательно обсудят как они любят члены и анальную еблю. Если это гей парад то он максимально сексуализирован, кожа, латекс, стринги, много масла. Я не припомню что б фильмах/сериалах кто-то обсуждали как будет теребить вагину подруги, если это конечно не какая-то пошлая комедия.
Часто сейчас в сериалах ориентация единственная черта персонажа.
Ой ой, неужели хвалёное diversity дало сбой и оказалось пустой тратой денег? Невероятно! И как же так могло получиться?
Да может они там только этим и занимаются, а фильмы и софт подрядчики пишут.
Короче балласт сбросили
Надеюсь это не повлиляет на сериалы,а то будет обидно что какая кампания рухнит:(
Да, без цветной темы будет уже не то
будет меньше сильных женщин, трансов и черных геев.
Лишь бы негров побольше оставили, а то кто в их сериалах сниматься будет))) Трансов тоже не увольняйте, народ надо развлекать. Желаю вам и диснею разорения. И прочим студиям работающим по сценарию: "объясните людям, что быть геем-трансом-негром - престижно и уважаемо"
Так бы и сказали что "потеряли 200 тысяч подписчиков из России."
Не такая уж трагедия, у них в Словакии больше подписчиков чем в России
То есть увольняют тех, кто не делал продукт и не приносит бабла? И это типа плохо?
Будет неожиданно оплатить подписку на Нетфликс, а там тебя все равно Азино Три Топора настигает
лучший коммент треда)
THE END
и это только второй этап сокращения мест и неизвестно сколько их еще будет
Ребята из Нетфликс, дам вам бесплатный совет: в кризис надо переключаться на порнуху