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Медиа
TJ

«Кинопоиск» выпустит комедию по видео о «Русской кибердеревне» Статьи редакции

Режиссёром станет Сергей Васильев, который участвовал в создании оригинальных роликов.

2996 просмотров

Продюсерский центр «Кинопоиска» «Плюс Студия», представленный 24 июня, займётся производством оригинальных проектов для онлайн-кинотеатра. Среди них — научно-фантастический сериал «Кибердеревня», рассказали TJ в компании.

Разрабатывать шоу будет «Место силы» продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова («Эпидемия», «Анна К»). 10-серийная сай-фай-комедия «Кибердеревня» расширит вселенную, сделанную авторами ютуб-канала Birchpunk. Режиссёром выступит Сергей Васильев — создатель Birchpunk.

Сюжет сериала посвящён Николаю, который живёт с семьёй в кибердеревне на Марсе. Он спокойно ведет роботизированное хозяйство, пока на планету не прилетает глава большой корпорации, которая хочет построить на месте деревни новый завод. «В „Кибердеревне“ мы создаем мир, смешивая нашу национальную органику и высокие технологии, комедию и научную фантастику, космос и сельское хозяйство. Это как если бы в одном сценарии сошлись „Любовь и голуби“ и „Звездные войны“», — рассказали продюсеры проекта.

Съёмки должны начаться до конца 2022 года.

Пятиминутный ролик «Русская кибердеревня» канал Birchpunk опубликовал 19 ноября (тогда должна была выйти игра Cyberpunk 2077, но релиз перенесли на декабрь). Видео быстро набрало популярность в соцсетях. В нём главный герой, фермер Николай из Рязанской области, записывает но ломаном английском видеоблог о своём хозяйстве.

В видео декорации российской деревни пересекаются с киберпанком: молоко доят андроиды компании Izhevsk Dynamics, почту развозят летающие вагоны «Почты России», за теплицами следят дроны, а разрушенные исторические зданий «восстанавливают» с помощью голограмм. Периодически звучит стилизованная русская народная песня со словами вроде «На земле сидел андроид, опустивши голову, отчего тоскует робот? От апгрейда нового».

После Birchpunk выпустил сюжет о компании «Ижевск Дайнемикс», одну из ролей в котором исполнил вымышленный депутат Виталий Наливкин, видео про «русский космопоезд» о буднях плацкартного вагона, следующего по маршруту Земля-Нептун, а также «Кибербольницу», в котором рассказывается скорых-наноботах.

Видео
Андрей Фролов
Делали бесплатно, хотели показать себя: интервью создателей ролика про «Русскую кибердеревню» Статьи редакции

XYZ связались с режиссёром Сергеем Васильевым и расспросили его о команде проекта и деталях, интересных для профессионалов.

#новость #кибердеревня

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51 комментарий
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Вадим Д.

Если в том же стиле – огонь будет! Жгите (-:

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Wild Cat

Ну и был у них план подобный, потому что глупо просто бесплатно, на энтузиазме, выпускать ролики на ютубе, вкладывая деньги в разработку, нанимая актёров и т.д.
Об этом ещё при выходе первого видео я написал в комменте, одном из первых.
Ну а у "Кинопоиска" теперь задача угробить и испортить ещё один проект...

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Vlad Arkhipov

Кинопоиск до этого что-то портил ?

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2 комментария
Серафим Суворов

Почему сразу испортить-то? Наше кино ощутимо спрогрессировало за последние годы.

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23 комментария
Биба и Боба

как же вы заебали
делают, плохо
не делают, тоже плохо

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1 комментарий
Beerman

вроде не должны, тем более что режиссером будет сам Васильев. Эффект, конечно, будет уже не тот, но должен получиться неплохой сериал

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Виноватый микрофон

А как поучаствовать? 😂

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Псков Бурито

стань роботом

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Yeni

Имхо, но там после одного-двух видосов уже как-то приелась эта тематика киберпанка, а тут еще и КиноПоиск собирается дальше доить эту тему, вряд ли из этого выйдет что-то годное

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Глеб Щавлев

Ролик был афигенный)

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Владимир Владимир

Надеюсь, что будут те душевные песни, как в роликах!

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Ivan Off

Блин, неужели в этом бешеном потоке трэша, который творится вокруг, случаются и минутки позитива?.. Слишком хорошо, чтобы поверить.

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Администратор Аккаунта

Можно хоронить проект, собсно

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Wild Cat

Актёры озвучки, которые ушли на Кинопоиск, теперь что озвучивают? Те же "Кубики", например, да это небо и земля до и после кинопоиска.

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Lengor

Ничего, сидят ждут новых контактов, потому что если озвучат для пиратов то к ним не обратятся. Боюсь только, что перспектив у них нет.

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Dzan Yang

Подходящее время для комедии

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Платон Щукин

Я совсем недавно их пересматривал :)

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Solarex Lotos

Так то подумать, нихрена не смешно. Шуточки для городских, с бокалом латте в одной руке и айфоном в другой, греющем жопу в яндекс.такси.

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Юрий Б.

В общем, для ЦА сервиса.

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Император Нолимоций

Любую хорошую, качественно реализованную энтузиастами идею — прихватизировать и вывернуть наизнанку или истаскать в лохмотья и выкинуть. Вот всё, что умеют делать в России. Ну ладно, еще углекислый газ. Хотя погодите-ка...

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Mike Ivanovich

hi end, low life

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Псков Бурито

рад за ребят, увлеченные, отлично получается

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Дмитрий Сапожников

Когда Жуки 2 будут, скажите

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Gollut

Петросянские ролики на самом деле, с толстыми шутками, не понимаю почему всем так нравится. Первый ещё ладно, а когда и в остальных все то же самое - а тут ещё 1000 раз одно и то же захотели повторить, полное уныние. Вся шутка «Гы, а прикиньте в каком-то говне короче киберпанк будет», невероятный уровень юмора

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Fred Han

Покажите пацанам матрицу аххахха из прошлого века

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