Режиссёром станет Сергей Васильев, который участвовал в создании оригинальных роликов.

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Продюсерский центр «Кинопоиска» «Плюс Студия», представленный 24 июня, займётся производством оригинальных проектов для онлайн-кинотеатра. Среди них — научно-фантастический сериал «Кибердеревня», рассказали TJ в компании.

Разрабатывать шоу будет «Место силы» продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова («Эпидемия», «Анна К»). 10-серийная сай-фай-комедия «Кибердеревня» расширит вселенную, сделанную авторами ютуб-канала Birchpunk. Режиссёром выступит Сергей Васильев — создатель Birchpunk.

Сюжет сериала посвящён Николаю, который живёт с семьёй в кибердеревне на Марсе. Он спокойно ведет роботизированное хозяйство, пока на планету не прилетает глава большой корпорации, которая хочет построить на месте деревни новый завод. «В „Кибердеревне“ мы создаем мир, смешивая нашу национальную органику и высокие технологии, комедию и научную фантастику, космос и сельское хозяйство. Это как если бы в одном сценарии сошлись „Любовь и голуби“ и „Звездные войны“», — рассказали продюсеры проекта.

Съёмки должны начаться до конца 2022 года.

Пятиминутный ролик «Русская кибердеревня» канал Birchpunk опубликовал 19 ноября (тогда должна была выйти игра Cyberpunk 2077, но релиз перенесли на декабрь). Видео быстро набрало популярность в соцсетях. В нём главный герой, фермер Николай из Рязанской области, записывает но ломаном английском видеоблог о своём хозяйстве.

В видео декорации российской деревни пересекаются с киберпанком: молоко доят андроиды компании Izhevsk Dynamics, почту развозят летающие вагоны «Почты России», за теплицами следят дроны, а разрушенные исторические зданий «восстанавливают» с помощью голограмм. Периодически звучит стилизованная русская народная песня со словами вроде «На земле сидел андроид, опустивши голову, отчего тоскует робот? От апгрейда нового».