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The Village и Wonderzine ввели платную подписку почти на все материалы Статьи редакции
В комплекте с Republic она стоит 690 рублей в месяц.
- The Village и Wonderzine объявили о запуске подписки в конце июня 2022 года. Первое издание заблокировано в России с марта, второе — с апреля.
- Это общая подписка с Republic. Она стоит 690 рублей в месяц или 6900 рублей в год. На сайте Wonderzine под пейволлом теперь даже новости, у The Village — новые «большие» тексты, проверили редакторы vc.ru.
- В изданиях отмечают, что блокировка лишила их заработка на рекламе и сегодня «независимые журналисты могут полагаться только на свою аудиторию».
- В холдинге Redifine, в который входят издания, пояснили, что единая подписка открывает доступ к платным материалам нескольких сайтов. Деньги конкретного подписчика распределяются между редакциями пропорционально тому, какие сайты и статьи он читает: «Если вы читаете только Wonderzine, то ваши деньги не попадут в Republic, и наоборот».
- В апреле 2022 года «Ъ» сообщил, что гендиректор компании-издателя The Village, Wonderzine и Spletnik.ru Александр Винокуров выкупил её у Полины Юмашевой, бывшей жены Олега Дерипаски. Винокуров также инвестор «Дождя» и Republic, признанных иноагентами в России.
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Максимально спорное решение, похожее на конвульсии. Так обычно поступают всякие пирамиды перед скамом. Серьезно, я вообще не за тех и этих, я против всего плохого и за все хорошее, но тут это выглядит тупо :(
Что блядь?
Товарищ майор, даже вас смутило?
где блядь?
Заскамить на подписку ?вот это куш сорвут , МММ 2.0 не иначе
Они сначала на рекламе ворчали миллионами, потом франшизу продавали региональным СМИ, почему теперь просто не требовать денег за возможность почитать? Это все про деньги исключительно. Или у вас есть другие предположения? Очевидно же, что намного меньше останется читателей.
Норм решение в текущих реалиях. Раньше ведь оформляли подписки на газеты и журналы, которые тебе доставляли по почте, а теперь то же самое, только диджитал. Никто же на заставляет платить, а те кто неравнодушен могут поддержать.
На это есть донаты, а это уже не поддержать, а продавать «правду» неравнодушным.
То есть поступать так, как делала бумажная пресса всю свою историю и так, как делают многие зарубежные онлайн-издания (типа New York Times и Wall Street Journal, к примеру)?
Бумажная пресса - совсем другие затраты. Там продажа окупает (в лучшем случае) производство, а прибыль с рекламы.
у сайтов солидных изданий американских есть paywall-ы уже давно, некоторые даже неплохо приносят.
Но, конечно, условный NYT не чета деревенскому чтиву :)
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Какой-то массовый тест нейронки в комментах на vc пошел.
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Хватит ли геев и феминисток для выхода на окупаемость?
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А у них на самом деле очень интересные материалы бывают. Стоят того, чтобы заплатить.
Ну такое если честно, зе вилладж часто в такую отсебятину скатывается.
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Когда решил, что продолжать работать не обязательно
Вилладж и так под ВПН, теперь еще под пейволлом - можно забыть о будущем. Ладно бы еще писали на острополитические темы и жили на донаты, а тут - вообще непонятно, на что расчет.
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