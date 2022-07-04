Онлайн-кинотеатры more.tv и Wink объединятся в один видеосервис Статьи редакции
Большую часть в совместном предприятии получит «Ростелеком».
- «Национальная медиа группа» (НМГ, владеет more.tv) и «Ростелеком» (Wink) заключили соглашение об объединении видеосервисов, пишут «Ведомости» со ссылкой на представители компаний. «Ростелеком» в совместном предприятии получит 70%, НМГ – 30%. Сервис будет работать под брендом Wink. Финальные параметры сделки определят после оценки бизнесов.
- Интеграцию планируют завершить до конца 2022 года. Контентной стратегией будет управлять НМГ, общий совет директоров будет состоять из представителей обеих компаний.
- Через объединение компании хотят «укрепить совместные рыночные позиции» и увеличить производство оригинального контента. Доля объединенного видеосервиса составит 12% рынка онлайн-кинотеатров России, его общий объём — 53 млрд рублей, оценили в «ТМТ Консалтинг». В 2021 году доля Wink составила 7%, more.tv — 5%.
- В 2018 году НМГ и «Ростелеком» создали совместное предприятие «Медиа-Телеком», которое управляет платными каналами. Компании совместно производили фильмы и сериалы — «The Телки», «Нулевые». НМГ также управляет телеканалами СТС и «Домашний».
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Первые 3 коммента-текущий уровень vc(
А когда их (его) купит ВК ? Или Потанин?
Классно, что объединяются сервисы, которые можно не смотреть. Так намного удобнее их не смотреть
У нас не так много сервисов сочетающих ТВ, несколько онлайн-кинотеатров и специфических киношных сервисов. Но, лично я теперь посмотрю как раз в сторону Wink. Правда цены у них кусучие, если всю котлету сразу брать.
Ура
Получается Кинопоиск теперь не подключит more.tv в крысу)
Объединение говна и мочи)
Росстелеком просто так не отдастся ВК.
Пару раз на свидание придется сходить
С Потаниным
В качестве жеста доброй воли, разве что
Отдастся! Он уже давно "такой")))
По секрету: ВК сейчас состоит из Ростелекома на примерно 40% в плане менеджмента
Собирают Мегазорда? (-:
или вальтрона?
похуй
Дважды.
Началось объединение, я ждал этого момента) теперь проще будет выбирать.
Выбирать между двумя стульями?
Нет. У more пара интересных проектов, у другого тоже пара проектов. Ради этого на них подписываться не стоит, а вот если они будут крупнее и у них будет больше интересных проектов
Четыре 😁
Отстой
Мне кажется тут даже объединение не поможет
Если они будут выкладывать санкционные кино-новинки, то и объединяться не придется 😉
Теперь понятно почему на море тв новинок нет
Однако
"оригинальный контент российских сериалов", может лучше не надо
Отлично.
По мне так вполне понятная история. Море надо монетизироваться, тк они не самые популярные. С Яндексом не вышло. Попробуют зайти с более профильной командой. Wink неплохо работает, если будет больше приличного контента, то я как клиент W будут только рад.