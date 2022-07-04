Медиа
Маша Цепелева

Онлайн-кинотеатры more.tv и Wink объединятся в один видеосервис Статьи редакции

Большую часть в совместном предприятии получит «Ростелеком».

  • «Национальная медиа группа» (НМГ, владеет more.tv) и «Ростелеком» (Wink) заключили соглашение об объединении видеосервисов, пишут «Ведомости» со ссылкой на представители компаний. «Ростелеком» в совместном предприятии получит 70%, НМГ – 30%. Сервис будет работать под брендом Wink. Финальные параметры сделки определят после оценки бизнесов.
  • Интеграцию планируют завершить до конца 2022 года. Контентной стратегией будет управлять НМГ, общий совет директоров будет состоять из представителей обеих компаний.
  • Через объединение компании хотят «укрепить совместные рыночные позиции» и увеличить производство оригинального контента. Доля объединенного видеосервиса составит 12% рынка онлайн-кинотеатров России, его общий объём — 53 млрд рублей, оценили в «ТМТ Консалтинг». В 2021 году доля Wink составила 7%, more.tv — 5%.
  • В 2018 году НМГ и «Ростелеком» создали совместное предприятие «Медиа-Телеком», которое управляет платными каналами. Компании совместно производили фильмы и сериалы — «The Телки», «Нулевые». НМГ также управляет телеканалами СТС и «Домашний».

#новость #wink #moretv

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29 комментариев
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 Леонид Ворфоломеев

Первые 3 коммента-текущий уровень vc(

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Цифровые комплексы

А когда их (его) купит ВК ? Или Потанин?

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Алексей Лисовицкий

Классно, что объединяются сервисы, которые можно не смотреть. Так намного удобнее их не смотреть

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Forgotten Games

У нас не так много сервисов сочетающих ТВ, несколько онлайн-кинотеатров и специфических киношных сервисов. Но, лично я теперь посмотрю как раз в сторону Wink. Правда цены у них кусучие, если всю котлету сразу брать.

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Артём Гусев

Ура

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jellyfish

Получается Кинопоиск теперь не подключит more.tv в крысу)

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Влад Борщ

Объединение говна и мочи)

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ART

Росстелеком просто так не отдастся ВК.

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Zhenya Cheranyov

Пару раз на свидание придется сходить

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Алексей Лисовицкий

С Потаниным

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Цифровые комплексы

В качестве жеста доброй воли, разве что

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Оксана Ефимова

Отдастся! Он уже давно "такой")))

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Директор Интернетов

По секрету: ВК сейчас состоит из Ростелекома на примерно 40% в плане менеджмента

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Вадим Д.

Собирают Мегазорда? (-:

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AntropFedorov

или вальтрона?

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умный человек

похуй

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Слегка Придурковатый

Дважды.

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Sergey Tischenko

Началось объединение, я ждал этого момента) теперь проще будет выбирать.

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Mista

Выбирать между двумя стульями?

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Sergey Tischenko

Нет. У more пара интересных проектов, у другого тоже пара проектов. Ради этого на них подписываться не стоит, а вот если они будут крупнее и у них будет больше интересных проектов

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Alex Shevchenko

Четыре 😁

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Влад

Отстой

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Павел Фомичев

Мне кажется тут даже объединение не поможет

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Юлия Баранова

Если они будут выкладывать санкционные кино-новинки, то и объединяться не придется 😉

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Последний Шанс

Теперь понятно почему на море тв новинок нет

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Оксана Ефимова

Однако

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Miskatonic University

"оригинальный контент российских сериалов", может лучше не надо

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Джахор Дырдырдаев

Отлично.

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Владимир

По мне так вполне понятная история. Море надо монетизироваться, тк они не самые популярные. С Яндексом не вышло. Попробуют зайти с более профильной командой. Wink неплохо работает, если будет больше приличного контента, то я как клиент W будут только рад.

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