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Сеть кинотеатров «Каро» рассказала о временном закрытии 20% своих залов и падении выручки на 30% за полгода Статьи редакции
Без зарубежного контента с проблемами столкнулись многие российские кинотеатры. Минкульт говорил, что сетям «придётся повзрослеть».
- С конца февраля 2022 года «Каро» приостановила работу около 20% из 280 своих кинозалов, чтобы минимизировать издержки на их содержание. Об этом пишет Forbes со ссылкой на компанию.
- После приостановки проката многих зарубежных фильмов в России (о приостановке работы говорили Disney, Warner Bros., Paramount и другие) трафик и выручка кинотеатров упали. У «Каро» эти показатели в первом полугодии 2022 года упали на 30% год к году и на 40-50% по сравнению с тем же периодом «допандемийного» 2019-го.
- Сеть рассчитывает возобновить работу временно закрытых залов, «как только будет больше контента».
- В мае 2022 года о закрытии части залов рассказала одна из крупнейших в России сетей «Киномакс». По её данным, в будни посещаемость кинотеатров составляла 3% от вместимости залов. В итоге часть сотрудников, которые получали процент с продаж, «разбежалась». В объединённой сети «Синема парк» и «Формула кино» говорили «Ъ», что задействуют залы в зависимости от дня недели. В июне выручка сети упала более чем вдвое год к году.
- В июне министр культуры России Ольга Любимова заявила, что в настоящих условиях киносетям «придётся повзрослеть», поскольку они больше не могут действовать по прежней схеме и зарабатывать на показе голливудских крупнобюджетных фильмов.
1597 просмотров
Ну только если действительно наши люди начнут ходить на фильмы из дружественных стран.
Очень хотел бы глянуть на блокбастер из Эритреи
Сколько можно цепляться к Эритрее? У турков, например, есть весьма достойные драмы и неплохие романтические комедии, и даже боевики, и я говорю про фильмы.
Помните- в прошлом году Пересильд летала в космос для съёмки эпизода к фильму?
Не знаете, когда можно посмотреть?
Немного потерпи. Сейчас главное не бухтеть. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться.
Там же еще бюджет у фильма был больше миллиарда рублей вроде.
Думаю будет нечто похожее
Когда санкции только на пользу 😂
Идеи:
1. Крутить прямые трансляции сраных геймеров с твича. Возможно, часовой зазыр стрима рубилова в доту на большом экране с долби-звуком зайдёт геймерским массам. Можно партнёриться со стримерами, они будут долби-микрофоны покупать, над контентом стараться. Можно даже херачить серии выпусков, где на второй и третий НЕ прийти уже стрёмно.
2. Крутить эксклюзивне оппозиционно-борцунистические ролики из фейсбука, типа от МБХ Медиа, навальнистов и т.п. Типа для старых пердунов-либероидов, которые в VPN не умеют, а позырить охота. Бабушки же ходят толпами на какие-то стрёмные концерты, почему престарелые Адагамов-like либеральные типки, поклонники Сергея Бунтмана не соберутся? Крутить прямо шаблонно-разрывные видосы про то, как кто-то там ворует вагонами. У них и бабло имеется обычно, 100 рублей за билет вполне можно содрать. К тому же они безопасны, кремль штурмовать не пойдут. Заодно майоры в штатском смогут голов с стаде пересчитать на выходе. Плюс: видимость свободы.
3. Сериалы крутить. На авторские права куй забить. Тут ещё сработает нарко-эффект подсаживания на иглу: следующую серию-то охота посмотреть. Какие сериалы - я не шарю, никогда не смотрел, но слышал что это популярно.
4. Транслировать спортивные мероприятия. Футбик, лыжные гонки, всё что угодно. Можно иностранное, утащенное через VPN без прав, экслюзивчик. Надыбать откуда-нибудь стрим 4K нелегально, где красиво, лыжи, леса, сьёмки с вертолёта, норвегия и крутануть его. ММА-битвы, боксы.
Слишком дохуя пунктов. Да просто хуй забить на всё и транслировать пиратки с торрента. Кого уже ебут такие формальности как авторские права, когда тебе пиздец? Хехе.
Неплохой план, все лучше чем ныть про спецоперацию
скоро в Москве будем ездить в кино «в центр города» )
В дом культуры скоро будем ездить
Ходить
На 30%. Это ещё по-божески. На чем они держатся, интересно?
На анчартеде)
До сих пор??
Видимо мои 3 похода на него здорово им статистику поправили 😁
Все по плану 😎
Спецоперация всем только на пользу пошла
«Придется повзрослеть» 😅😂😂 каждый раз они удивляют высказываниями. Это типо мы насрали, а вы разгребайте всю эту *уйню
Сходил в Питере в каро-стачек на 3 подряд фильма и был один в зале
А ведь могли бы шашлычок организовать, бар, шлюх в конце концов, если заполняемость плохая. Повзрослели бы как раз, как министр культуры завещала.
В общем, плохо их маркетинг работает, очень плохо.
Каждую неделю ходил в кино, на новинки. С февраля тупо не на что идти. В итоге забыл, что такое кинотеатр. Печально.
Упала выручка на 30%?? И они еще там выёживаются что им не помогают и не субсидируют? Бедные разнылись
В выездном туризме выручка упала с начала пандемии на 88,5%!!! Туроператоры и турагентства сидят до сих пор и не выеживаются, молчат.
Ты не можешь выеживаться, нет смысла, если уже закрылся)
Умные кинотеатры вообще должны закрыться, или сменить формат, неликвидным становится этот бизнес
Сообщение удалено
А почему им не разрешат крутить пиратки?
Негласно даже если.
"Лебединое озеро" круглосуточно.
«А мы пока ещё и не начинали»
Болливуд не зашёл что ли?
Суровое взросление. Через колено
пусть под вечеринки залы сдают
Да и не хожу я в ваши Каро!
А так то грустно. Помню,ходил туда,смотрел фильмы,грустил из-за того что кто то пришел вдвоем а я один....Ностальжи.
Почему бы не показывать старые фильмы? 5-10-20 летней давности
Пробовали, не помогает
Аквагрим, похоже, тоже оказался подсанкционным. Осталось надеяться на параллельный импорт.
Пора кинотеатрам переходить к плану Б и ставить "Джимми, Джимми... Ая, Ая")) народ уже соскучился по индийским блокбастерам)
Начинайте показывать российское тв. Утренний сеанс - рентв, вечерний - вгтрк. В вип-зале нтв.
Эпоха кинотеатров заканчивается
Во всем мире после пандемии возрождается, в России заканчивается. 🤦