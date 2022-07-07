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Медиа
Безумный диод

Сеть кинотеатров «Каро» рассказала о временном закрытии 20% своих залов и падении выручки на 30% за полгода Статьи редакции

Без зарубежного контента с проблемами столкнулись многие российские кинотеатры. Минкульт говорил, что сетям «придётся повзрослеть».

  • С конца февраля 2022 года «Каро» приостановила работу около 20% из 280 своих кинозалов, чтобы минимизировать издержки на их содержание. Об этом пишет Forbes со ссылкой на компанию.
  • После приостановки проката многих зарубежных фильмов в России (о приостановке работы говорили Disney, Warner Bros., Paramount и другие) трафик и выручка кинотеатров упали. У «Каро» эти показатели в первом полугодии 2022 года упали на 30% год к году и на 40-50% по сравнению с тем же периодом «допандемийного» 2019-го.
  • Сеть рассчитывает возобновить работу временно закрытых залов, «как только будет больше контента».
  • В мае 2022 года о закрытии части залов рассказала одна из крупнейших в России сетей «Киномакс». По её данным, в будни посещаемость кинотеатров составляла 3% от вместимости залов. В итоге часть сотрудников, которые получали процент с продаж, «разбежалась». В объединённой сети «Синема парк» и «Формула кино» говорили «Ъ», что задействуют залы в зависимости от дня недели. В июне выручка сети упала более чем вдвое год к году.
  • В июне министр культуры России Ольга Любимова заявила, что в настоящих условиях киносетям «придётся повзрослеть», поскольку они больше не могут действовать по прежней схеме и зарабатывать на показе голливудских крупнобюджетных фильмов.

#новость #кинотеатры

1597 просмотров
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Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
0
42 комментария
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 iaviatniab
Сеть рассчитывает возобновить работу временно закрытых залов, как только будет больше контента.

Ну только если действительно наши люди начнут ходить на фильмы из дружественных стран.

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Константин Давыдов

Очень хотел бы глянуть на блокбастер из Эритреи

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Julia F

Сколько можно цепляться к Эритрее? У турков, например, есть весьма достойные драмы и неплохие романтические комедии, и даже боевики, и я говорю про фильмы.

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Террористический завод

Помните- в прошлом году Пересильд летала в космос для съёмки эпизода к фильму?
Не знаете, когда можно посмотреть?

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Слегка Придурковатый

Немного потерпи. Сейчас главное не бухтеть. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться.

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iaviatniab

Там же еще бюджет у фильма был больше миллиарда рублей вроде.

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Red Flag

Думаю будет нечто похожее

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Валентин Слободчиков

Когда санкции только на пользу 😂

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Игорь Ермолов

Идеи:

1. Крутить прямые трансляции сраных геймеров с твича. Возможно, часовой зазыр стрима рубилова в доту на большом экране с долби-звуком зайдёт геймерским массам. Можно партнёриться со стримерами, они будут долби-микрофоны покупать, над контентом стараться. Можно даже херачить серии выпусков, где на второй и третий НЕ прийти уже стрёмно.

2. Крутить эксклюзивне оппозиционно-борцунистические ролики из фейсбука, типа от МБХ Медиа, навальнистов и т.п. Типа для старых пердунов-либероидов, которые в VPN не умеют, а позырить охота. Бабушки же ходят толпами на какие-то стрёмные концерты, почему престарелые Адагамов-like либеральные типки, поклонники Сергея Бунтмана не соберутся? Крутить прямо шаблонно-разрывные видосы про то, как кто-то там ворует вагонами. У них и бабло имеется обычно, 100 рублей за билет вполне можно содрать. К тому же они безопасны, кремль штурмовать не пойдут. Заодно майоры в штатском смогут голов с стаде пересчитать на выходе. Плюс: видимость свободы.

3. Сериалы крутить. На авторские права куй забить. Тут ещё сработает нарко-эффект подсаживания на иглу: следующую серию-то охота посмотреть. Какие сериалы - я не шарю, никогда не смотрел, но слышал что это популярно.

4. Транслировать спортивные мероприятия. Футбик, лыжные гонки, всё что угодно. Можно иностранное, утащенное через VPN без прав, экслюзивчик. Надыбать откуда-нибудь стрим 4K нелегально, где красиво, лыжи, леса, сьёмки с вертолёта, норвегия и крутануть его. ММА-битвы, боксы.

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Слегка Придурковатый

Слишком дохуя пунктов. Да просто хуй забить на всё и транслировать пиратки с торрента. Кого уже ебут такие формальности как авторские права, когда тебе пиздец? Хехе.

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Кузьмич

Неплохой план, все лучше чем ныть про спецоперацию

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Любовный Денис

скоро в Москве будем ездить в кино «в центр города» )

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Павел Морозов

В дом культуры скоро будем ездить

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JewelRunner

Ходить

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Soviet Pooh

На 30%. Это ещё по-божески. На чем они держатся, интересно?

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Gidwin

На анчартеде)

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Soviet Pooh

До сих пор??

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Вадим Парамонов

Видимо мои 3 похода на него здорово им статистику поправили 😁

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Александр

Все по плану 😎

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Павел Морозов

Спецоперация всем только на пользу пошла

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Мухаммед Эмомалиев

«Придется повзрослеть» 😅😂😂 каждый раз они удивляют высказываниями. Это типо мы насрали, а вы разгребайте всю эту *уйню

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Go0ch

Сходил в Питере в каро-стачек на 3 подряд фильма и был один в зале

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Слегка Придурковатый

А ведь могли бы шашлычок организовать, бар, шлюх в конце концов, если заполняемость плохая. Повзрослели бы как раз, как министр культуры завещала.

В общем, плохо их маркетинг работает, очень плохо.

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Организованный танк88

Каждую неделю ходил в кино, на новинки. С февраля тупо не на что идти. В итоге забыл, что такое кинотеатр. Печально.

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Псения Кобчак

Упала выручка на 30%?? И они еще там выёживаются что им не помогают и не субсидируют? Бедные разнылись
В выездном туризме выручка упала с начала пандемии на 88,5%!!! Туроператоры и турагентства сидят до сих пор и не выеживаются, молчат.

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Деда Миша

Ты не можешь выеживаться, нет смысла, если уже закрылся)

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Firas Hamza

Умные кинотеатры вообще должны закрыться, или сменить формат, неликвидным становится этот бизнес

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Террористический завод

Сообщение удалено

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Ware Wow

А почему им не разрешат крутить пиратки?
Негласно даже если.

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Rabindranat Tagor

"Лебединое озеро" круглосуточно.

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Очередной Паша

«А мы пока ещё и не начинали»

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Слегка Придурковатый

Болливуд не зашёл что ли?

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Olga RRR

Суровое взросление. Через колено

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Псков Бурито

пусть под вечеринки залы сдают

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Невинный утюг

Да и не хожу я в ваши Каро!

А так то грустно. Помню,ходил туда,смотрел фильмы,грустил из-за того что кто то пришел вдвоем а я один....Ностальжи.

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AlexanderAPS

Почему бы не показывать старые фильмы? 5-10-20 летней давности

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Maksim Zhurnakov

Пробовали, не помогает

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alice fox

Аквагрим, похоже, тоже оказался подсанкционным. Осталось надеяться на параллельный импорт.

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TLGM x Event

Пора кинотеатрам переходить к плану Б и ставить "Джимми, Джимми... Ая, Ая")) народ уже соскучился по индийским блокбастерам)

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Глеб Жеглов

Начинайте показывать российское тв. Утренний сеанс - рентв, вечерний - вгтрк. В вип-зале нтв.

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Серж Сергеев

Эпоха кинотеатров заканчивается

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Maksim Zhurnakov

Во всем мире после пандемии возрождается, в России заканчивается. 🤦

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