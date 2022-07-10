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The Bell: VK и «Ростелеком» заинтересованы в покупке онлайн-кинотеатра ivi Статьи редакции
До этого главным претендентом считалась МТС.
- О том, что ivi заинтересовались другие крупные компании, пишет The Bell со ссылкой на три своих источника.
- Переговоры пока на начальной стадии — акционеры ivi собирают предложения от всех заинтересованных сторон, кандидатов много.
- VK меняет свою стратегию и начинает строить бизнес вокруг соцсетей и контентно-медийнно сервисных, поэтому компания хочет добавить в свои активы крупный онлайн-кинотеатр.
- «Ростелеком» тоже развивает направление онлайн-кинотеатров — ранее стало известно, что госкорпорация объединяет собственный сервис Wink с more.tv. Эти сервисы займут 12% долю рынка, что всё равно почти в два раза меньше чем у ivi — 21%.
- О планах продать ivi стало известно в середине мая 2022 года. Потенциальным покупателем тогда называли МТС.
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Ну точно ростелеком хочет всё собрать в кучу и править железной рукой и транслировать всюду Лунтика и голосование на выборах, с каждого участка по 2 часа (-:
ФАС не желает возбудиться по такому поводу?
«VK меняет свою стратегию и начинает строить бизнес вокруг соцсетей» — очень забавно, учитывая что именно у вк с соцсети всё и начиналось.