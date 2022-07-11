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На YouTube остановили стрим с музыкой для учёбы и отдыха Lofi Girl — он шёл непрерывно более двух лет Статьи редакции
Причина — ошибочный страйк от площадки.
3628 просмотров
- Трансляция Lofi Girl прекратилась ночью 10 июля — она продолжалась непрерывно около двух с половиной лет.
- В Twitter Lofi Girl уточнили, что трансляцию прервали из-за ошибочного страйка от YouTube. Владелец канала выразил надежду на то, что его скоро снимут. Это уже как минимум третий страйк по ошибке, который получил автор Lofi Girl.
- Lofi Girl — исключительно музыкальные стримы, призванные помочь людям расслабиться или сконцентрироваться на какой-то одной задаче. Так называемым маскотом эфиров стала анимация девушки в стиле аниме, которая что-то пишет в блокноте.
А какого простым людям которым прилетают бан не за что, без объяснения причин?
YouTube уже давно превратился в филиал жкх или гос аппарата РФ. Вот пример.
-Что не так?
-Вы нарушили правила сообщества?
-Что именно? Как исправить?
-Подайте апелляцию.
... Спустя пол года...
-Мы рассмотрели ваше обращение, Вы нарушили правила сообщества, перманентная блокировка остаётся.
Дальше идёт полный игнор любых обращений.
второй лайк не сработал у меня, сорян чувак
Работал под него иногда (
Комментарий удален модератором
Почти два года работал , играл , дома на фоне включал , надеюсь youtube быстро исправят)
Теперь сижу под джазовые lofi биты, на фоне уличного кафе , нарисованного в стиле Макото Синкая
Штааа? Я работаю с ней, ритуал поломался
Юлия Якубеня уронила сосиску
Пойду посмотрю что это за канал )
Люблю этот канал!
Частенько на расслабоне под него что-то делаю! ❤️