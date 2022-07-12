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На YouTube снова запустили музыкальное радио Lofi Girl — из-за ошибочного страйка стрима не было два дня Статьи редакции
А до этого он длился непрерывно более двух лет. Теперь отсчёт пошёл по новой.
- Трансляция стартовала на YouTube-канале Lofi Girl 12 июля в 19:00 по МСК.
- 10 июля музыкальный стрим прервали из-за очередного ошибочного страйка. Эфир длился непрерывно более двух лет.
- Вскоре после остановки трансляции автор канала уточнил, что связался с представителями YouTube, чтобы как можно скорее решить вопрос. Руководители платформы также отметили, что занимаются тем, чтобы как можно скорее восстановить работу Lofi Girl.
- На YouTube-канале играет преимущественно расслабляющее хип-хоп радио. За несколько лет существования канал стал очень популярен — люди часто слушают его на фоне во время работы, выполнения домашних заданий или других рутинных работ. Другим Lofi Girl помогает просто расслабиться после тяжёлого дня.
Прямой эфир на канале Lofi Girl
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Ура!!!
Спасибо, держите в курсе