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Apple снимет сериал про основателя Ferrari Энцо Феррари — его производством займётся создатель «Острых козырьков» Статьи редакции
Дата выхода и имя исполнителя роли Энцо Феррари пока неизвестны.
- Созданием сериала про основателя Ferrari займутся сценарист Стивен Найт (создатель «Острых козырьков») и режиссёр Стефано Соллима («Убийца 2: Против всех»), пишет Hollywood Reporter. Среди исполнительных продюсеров — Паоло Соррентино и Лоренцо Мьели (сериал «Молодой папа»).
- Сериал будет вдохновлён книгой Ferrari Rex автора Луки Дель Монте и расскажет о пятилетнем периоде из жизни Энцо Феррари.
- Дата выхода сериала пока неизвестна, как и то, кто исполнит главные роли в нём. Он будет выходить эксклюзивно на Apple TV+.
- Проект Apple — не единственная экранизация об Энцо Феррари. Фильмом о нём занимается режиссёр Майкл Манн. В нём снимаются Адам Драйвер, Пенелопа Крус и Шейлин Вудли.
662 просмотров
Это мы уважаем
"Пять лет. Пять водителей. Пять смертей. Одно испытание"
Звучит как начало российского сериала про яндекс-такси
Скорее как описание Лады на авито
Или как начало анекдота
Попытки выехать из России )
Интересно, конечно. Но зачем это на VC?
Наверное, потому что задействована Apple. Но, в любом случае, новость приятная и не лишняя.
Чем интересно? Как по мне, так история просто высосана из пальца и точно не заслуживает такой экранизации, имхо.
Адам Драйвер опять Гуччи играет?
На этот раз он будет просто в Гуччи.
Ну если создать козырьков, то однозначно годнота)
Создатель*
Комментарий удален модератором
Это фильм о сельхозтехнике?
Да, о яблосборнике
Основание Азимова они уже сняли)
Вот, что снимает эпл, полное уныние и говно. все что есть на эпл тв это пиздец скучные фильмы. Отдайте это лучше нетфликсу.