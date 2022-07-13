Пять лет. Пять водителей. Пять смертей. Одно испытание. Во имя страсти, в погоне за скоростью. В центре внимания — невероятный человек, сложный и многогранный, который посвятил себя созданию самого быстрого гоночного автомобиля в истории. Энцо Феррари — его имя стало символом гордости и надежды, но на пути к ним происходили трагедии и мучения. С 1956-го по 1961 год, мучимый трагической смертью своего первенца Дино и — как он считал — предательством своего лучшего гонщика Хуана Мануэля Фанхио, Энцо Феррари восстанавливает свою гоночную команду с нуля, выбрав пять многообещающих гонщиков, чтобы вместе с ними бороться за победу.