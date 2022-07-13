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Apple снимет сериал про основателя Ferrari Энцо Феррари — его производством займётся создатель «Острых козырьков» Статьи редакции

Дата выхода и имя исполнителя роли Энцо Феррари пока неизвестны.

  • Созданием сериала про основателя Ferrari займутся сценарист Стивен Найт (создатель «Острых козырьков») и режиссёр Стефано Соллима («Убийца 2: Против всех»), пишет Hollywood Reporter. Среди исполнительных продюсеров — Паоло Соррентино и Лоренцо Мьели (сериал «Молодой папа»).
  • Сериал будет вдохновлён книгой Ferrari Rex автора Луки Дель Монте и расскажет о пятилетнем периоде из жизни Энцо Феррари.

Пять лет. Пять водителей. Пять смертей. Одно испытание. Во имя страсти, в погоне за скоростью. В центре внимания — невероятный человек, сложный и многогранный, который посвятил себя созданию самого быстрого гоночного автомобиля в истории. Энцо Феррари — его имя стало символом гордости и надежды, но на пути к ним происходили трагедии и мучения. С 1956-го по 1961 год, мучимый трагической смертью своего первенца Дино и — как он считал — предательством своего лучшего гонщика Хуана Мануэля Фанхио, Энцо Феррари восстанавливает свою гоночную команду с нуля, выбрав пять многообещающих гонщиков, чтобы вместе с ними бороться за победу.

официальный синопсис сериала
  • Дата выхода сериала пока неизвестна, как и то, кто исполнит главные роли в нём. Он будет выходить эксклюзивно на Apple TV+.
  • Проект Apple — не единственная экранизация об Энцо Феррари. Фильмом о нём занимается режиссёр Майкл Манн. В нём снимаются Адам Драйвер, Пенелопа Крус и Шейлин Вудли.
Энцо Феррари, 1956 год

#новость #apple #ferrari

662 просмотров
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Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
0
16 комментариев
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 GanicusCsw

Это мы уважаем

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Маджид Гаджиев

"Пять лет. Пять водителей. Пять смертей. Одно испытание"
Звучит как начало российского сериала про яндекс-такси

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GanicusCsw

Скорее как описание Лады на авито

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Red Flag

Или как начало анекдота

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Андрей Шмиг

Попытки выехать из России )

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Илья Волочков

Интересно, конечно. Но зачем это на VC?

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ihovsky

Наверное, потому что задействована Apple. Но, в любом случае, новость приятная и не лишняя.

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dikomm

Чем интересно? Как по мне, так история просто высосана из пальца и точно не заслуживает такой экранизации, имхо.

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Владимир Кондратьев

Адам Драйвер опять Гуччи играет?

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Stas Dyakonov

На этот раз он будет просто в Гуччи.

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Павел Вайнштейн

Ну если создать козырьков, то однозначно годнота)

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Павел Вайнштейн

Создатель*

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Комментарий удален модератором

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Давид Авакян

Это фильм о сельхозтехнике?

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Anton Konoplev

Да, о яблосборнике

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badResistor

Основание Азимова они уже сняли)

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Эчис Тюлюш

Вот, что снимает эпл, полное уныние и говно. все что есть на эпл тв это пиздец скучные фильмы. Отдайте это лучше нетфликсу.

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