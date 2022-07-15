Я даже не могу сейчас осуждать кинотеатры, балующиеся «торент-показами». На сегодняшний день волна несанкционированного показа копий фильмов развивается по экспоненте и будет только расти: четыре недели назад такой контент показывался напрямую в 16 кинозалах, на прошлой неделе — уже в 127 кинотеатрах.

Я понимаю, что это вызвано прежде всего не желанием заработать, а стремлением выжить, и в основном это касается малых кинотеатров. И как ни странно, часть из этих 127 — муниципальные.