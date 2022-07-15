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АВК: пиратские копии новых фильмов показывают уже 127 кинотеатров из около 2000 Статьи редакции
Показы пиратского контента проводят, чтобы «выжить», говорят в Ассоциации владельцев кинотеатров.
- На неделе с 4 по 10 июля 2022 года нелегальные копии фильмов показывали 127 кинотеатров в России, рассказал «Бюллетеню кинопрокатчика» председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков. Месяц назад такие показы проводили 16 кинозалов.
- В апреле АВК прогнозировала, что из-за недостатка контента в ближайшие два месяца выручка кинотеатров упадёт на 80%, а половина из них закроется. Результаты оказались немного лучше вопреки отсутствию господдержки, говорит Воронков: если сравнивать последний уикенд к средненедельному обороту 2021 года, падение составляет 72%.
- При этом за последнюю неделю 37% кинозалов не провели ни одного сеанса в день, по данным АВК. В августе эта доля достигнет 50%, считает Воронков: «Кто-то выживет, кто-то нет».
- Согласно исследованию «Невафильм Research», с января по июль 2022 года количество кинотеатров в России сократилось на 6,4% до 2022, кинозалов — на 12,4% до 4996. Динамика закрытия кинотеатров оказалась рекордной за всю историю наблюдений, превзойдя показатель всего пандемийного 2020-го.
- В июле вслед за региональными кинотеатрами западные фильмы, студии которых приостановили работу в России, начали показывать, например, в Санкт-Петербурге. Среди них — «Топ Ган: Мэверик», сиквел «Дoктop Cтрэнджа» и «Бэтмена».
4299 просмотров
Если у меня не будет денег, то я буду ходить в магазин и забирать товары просто так... бесплатно... чтобы выжить...
Нет, так ты сделаешь, только если от тебя откажется магазин и внесёт тебя в ЧС, ограничит любые расчеты с тобой, тогда ты в праве прийти и ограбить их, в знак протеста
После таких походов Вас и на работу могут трудоустроить, в кол-центр Сбера. А там еще и кормить будут бесплатно.
Вам батенька релоцироваться нужно
https://twitter.com/ajitdatta/status/1404775809475252226
Это, думаю, в ближайшей перспективе и начнётся. С дальних регионов, разумеется…
Нет, вы лично можете сдохнуть от голода, чтобы не погрешить против святого права собственности.
В детстве читал книги в в книжном
Брата уже смотрят, россияне довольны, особенно в регионах, даже мест на Брата нет
И фильм этот позитивно влиять не может на новое поколение
Отвратительный фильм на самом деле. Чел вершит самосуд, не испытывает моральных терзаний и выставлен положительным персонажем
ни одного человека в зале сеансы отменяют. заходит только на вечерний сеанс там подвыпившие быдланы пережившие 90е утирают водку ностальгии на пропитых мордасах
А там еще и третья часть на подходе...
Надеюсь, они перед показом хотя бы рекламу с торрент-фильмов вычищают?
азино и 1хбет?
Не удивлюсь, если им эти самые рекламодатели за неё наоборот, ещё и доплачивают))
С резки берут, без регистрации и смс
В сверхдержаве - сверхдержавные рекламодатели
Любителям проводить аналогии с магазинами: представьте, что вы пришли в магазин, набрали товаров, подходите к кассе. Деньги у вас есть. А охранник говорит: извините, продать еду мы вам не можем.
Вы разворачиваетесь и идете в магазин конкурентной сети через дорогу. А там прям на входе надпись: "русским еду не продаем".
Заходите в фейсбук, чтоб пожаловаться на сложившуюся ситуацию, а там ваши знакомые, уехавшие в США еще лет десять назад, обсуждают: и правильно, нечего русским есть, пускай голодают.
Что остается делать? Ну, понятно, что. Вот кинотеатры это и делают.
Или так: людей выкинули из ресторана как вонючую, бухую и агрессивную шваль, а они лезут обратно через окно.
так было уже. Только, только вместо слова "русский" подставьте "без маски". ну вроде без масок люди не воровали продукты, почему кинотеатры должны.
А ещё ты вложился в бизнес, т.е. строишь сеть кинотеатров, а потом «партнёр» - поставщик, кидает тебя :)
Нужно проучить «партнера».
Зы. Я знаю про сеть эрнста, коррупцию и т.п, но это не отменяет кидка со стороны «фабрики грёз»
Немного не так, дружок. Сначала ты переебал пару машин у входа в магазин, затем отпиздил на входе охранника, сломал пару тележек, проходя мимо стеллажей с товарами плевал и сморкался на них, завалил пару стеллажий, а потом как дартаньян подскочил с выбранными товарами к кассе и такой говоришь кассиру :"Бери деньги мерзкая шлюха, Я тут пАкупатель и всегда прав, ёпта! Таг-и-ил!"
Примерно так это выглядит.
Как обычно с симптомами идёт борьба, а император хороший.
Остальные ещё не загрузили и просят посидировать
Так и представил - захватывающий момент в фильме, барабаны, и крик 1XBET!!!
Ассоциации владельцев кинотеатров это те которые много лет брызгали слюной и требовали расстреливать на месте всех кто скачивает пиратки с торрентов?
Да, да, именно они
так они и счас будут требовать тоже самое
😅😅😅 @б@ный стыд
Вот я удивился когда недавно в соседнем кинотеатре увидел премьеру "Бэтмана". Хотя фильм сам по себе говно, в кино на него точно не пойду.
Тут на вкус и цвет
Бэтмен официально вышел в РФ
Топ Ган — топчик, вот что надо смотреть в кино.
На удивление крутой фильм получился. Намного лучше первого ИМХО.
😅😅😅
фильм увеличил число желающих вступить в стройные ряды ВВС на 500%
Ну вот и развернулись. А то: закроемся, показывать нечего (-:
Понятно, что индустрию крепко так подкосило, хоть так из положения выходят.
Сегодня идём на Доктор Стрейндж, вместо билета нужно купить попкорн :) И можно занять любое место в зале.
Вы этому рады?
А как же контентозамещение?)
Не то что без компаний, даже без фильмов не могут «выжить»
Не надо, дядя
В детстве, наш местный видеосалон брал 1 рубль за показ, а у этих по чём?
Если фильмы реально с торрентов, то в чем смысл кинотеатра тогда?
Смотреть на кадрированную картинку в 20 кадров с хреновым звуком?
Главное не как в 90е. Кинотеатры, а не видеосалоны. Параллельный импорт, а не челноки. Импортозамещенние, а не откат к технологическим процессам 80х.
Не люблю иностранные фильмы, одна фигня, плоский юмор и тд, надо развивать свой русвуд
Так не смотрите говно, а смотрите хорошие иностранные фильмы. Вот сколько вы лично просмотрели фильмов хотябы из топ 100 американской киноакадемии? То ли дело НАШИ шедевры типа Елки, Горько. Искромётный юмор, прекрасная игра актеров, режиссерская работа и саундтрек! А какие сериала классные, то франшиза иностранных то высеры про ментов и бандов. Хотя не, есть еще дройная корова про великое прошлое, правда с историческими материалами ни кто не работает, только фантазии по госзаказу.
Русвуд - это русдерево?
Типичный пацриот. Не любят америкаосов, на даже названия пиз****.
На дваче вам не живётся, да?
Молодцы. Почему только 127? Надеюсь, после таких новостей остальные подтянутся.
Скататься. Вот это слово больше подходящая.
Правильно делают, красавчики
с торента качают?
Главное, чтобы в качестве хорошем.
Ворюги.
Надо кинотеатры переименовать в залы для презентаций и открывать бизнес-инкубаторы на их месте. Парадигма потребления сменилась, зачем пытаться выдоить быка?
Давай еще Соловьева процитируй и скажи что нужно не импортозамещением заниматься, а техническими прорывами.
а как же все те кто писали что заграничное кино не нужно, что там сплошная гомосятина и что смотреть не будут, а смотреть будут только скрепные российские фильмы? неужели они в кино не ходят и не поддерживат кинотеатры? не работает пропаганда что запабное всё гнилое и говёное? как же так??
Extremis malis extrema remedia