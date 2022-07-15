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Цивилизованный Илья

АВК: пиратские копии новых фильмов показывают уже 127 кинотеатров из около 2000 Статьи редакции

Показы пиратского контента проводят, чтобы «выжить», говорят в Ассоциации владельцев кинотеатров.

  • На неделе с 4 по 10 июля 2022 года нелегальные копии фильмов показывали 127 кинотеатров в России, рассказал «Бюллетеню кинопрокатчика» председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков. Месяц назад такие показы проводили 16 кинозалов.

Я даже не могу сейчас осуждать кинотеатры, балующиеся «торент-показами». На сегодняшний день волна несанкционированного показа копий фильмов развивается по экспоненте и будет только расти: четыре недели назад такой контент показывался напрямую в 16 кинозалах, на прошлой неделе — уже в 127 кинотеатрах.

Я понимаю, что это вызвано прежде всего не желанием заработать, а стремлением выжить, и в основном это касается малых кинотеатров. И как ни странно, часть из этих 127 — муниципальные.

Алексей Воронков, председатель АВК
  • В апреле АВК прогнозировала, что из-за недостатка контента в ближайшие два месяца выручка кинотеатров упадёт на 80%, а половина из них закроется. Результаты оказались немного лучше вопреки отсутствию господдержки, говорит Воронков: если сравнивать последний уикенд к средненедельному обороту 2021 года, падение составляет 72%.
  • При этом за последнюю неделю 37% кинозалов не провели ни одного сеанса в день, по данным АВК. В августе эта доля достигнет 50%, считает Воронков: «Кто-то выживет, кто-то нет».
  • Согласно исследованию «Невафильм Research», с января по июль 2022 года количество кинотеатров в России сократилось на 6,4% до 2022, кинозалов — на 12,4% до 4996. Динамика закрытия кинотеатров оказалась рекордной за всю историю наблюдений, превзойдя показатель всего пандемийного 2020-го.
  • В июле вслед за региональными кинотеатрами западные фильмы, студии которых приостановили работу в России, начали показывать, например, в Санкт-Петербурге. Среди них — «Топ Ган: Мэверик», сиквел «Дoктop Cтрэнджа» и «Бэтмена».

#новость #кинотеатры

4299 просмотров
Продолжение истории уже в подписке
Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
0
153 комментария
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 Илья Тюменцев

Если у меня не будет денег, то я буду ходить в магазин и забирать товары просто так... бесплатно... чтобы выжить...

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Sanya

Нет, так ты сделаешь, только если от тебя откажется магазин и внесёт тебя в ЧС, ограничит любые расчеты с тобой, тогда ты в праве прийти и ограбить их, в знак протеста

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33 комментария
Вася Пражкин

После таких походов Вас и на работу могут трудоустроить, в кол-центр Сбера. А там еще и кормить будут бесплатно.

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3 комментария
Нелинейная структура данных

Вам батенька релоцироваться нужно
https://twitter.com/ajitdatta/status/1404775809475252226

Ajit Datta @ajitdatta
San Francisco has decriminalised petty theft. Cops can't stop or prosecute anyone who steals anything worth less than $900. So people have been picking things up at stores and walking (or cycling) out. First world.
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8 комментариев
Dimitri Sloboda

Это, думаю, в ближайшей перспективе и начнётся. С дальних регионов, разумеется…

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5 комментариев
EgorKotkin

Нет, вы лично можете сдохнуть от голода, чтобы не погрешить против святого права собственности.

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Сергей Степанов

В детстве читал книги в в книжном

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Gen Tech

Брата уже смотрят, россияне довольны, особенно в регионах, даже мест на Брата нет
И фильм этот позитивно влиять не может на новое поколение

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Denis

Отвратительный фильм на самом деле. Чел вершит самосуд, не испытывает моральных терзаний и выставлен положительным персонажем

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18 комментариев
Константин Рогов

ни одного человека в зале сеансы отменяют. заходит только на вечерний сеанс там подвыпившие быдланы пережившие 90е утирают водку ностальгии на пропитых мордасах

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1 комментарий
Mista

А там еще и третья часть на подходе...

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

Надеюсь, они перед показом хотя бы рекламу с торрент-фильмов вычищают?

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Leonid Sobchenko

азино и 1хбет?

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2 комментария
Darth Swordman

Не удивлюсь, если им эти самые рекламодатели за неё наоборот, ещё и доплачивают))

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Благодарный космос

С резки берут, без регистрации и смс

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Печенька

В сверхдержаве - сверхдержавные рекламодатели

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Stanislav Kupriyanov

Любителям проводить аналогии с магазинами: представьте, что вы пришли в магазин, набрали товаров, подходите к кассе. Деньги у вас есть. А охранник говорит: извините, продать еду мы вам не можем.

Вы разворачиваетесь и идете в магазин конкурентной сети через дорогу. А там прям на входе надпись: "русским еду не продаем".

Заходите в фейсбук, чтоб пожаловаться на сложившуюся ситуацию, а там ваши знакомые, уехавшие в США еще лет десять назад, обсуждают: и правильно, нечего русским есть, пускай голодают.

Что остается делать? Ну, понятно, что. Вот кинотеатры это и делают.

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Oleg Nikolenko

Или так: людей выкинули из ресторана как вонючую, бухую и агрессивную шваль, а они лезут обратно через окно.

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3 комментария
Dennis Prochko

так было уже. Только, только вместо слова "русский" подставьте "без маски". ну вроде без масок люди не воровали продукты, почему кинотеатры должны.

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Иван

А ещё ты вложился в бизнес, т.е. строишь сеть кинотеатров, а потом «партнёр» - поставщик, кидает тебя :)
Нужно проучить «партнера».

Зы. Я знаю про сеть эрнста, коррупцию и т.п, но это не отменяет кидка со стороны «фабрики грёз»

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1 комментарий
Александр Голубев

Немного не так, дружок. Сначала ты переебал пару машин у входа в магазин, затем отпиздил на входе охранника, сломал пару тележек, проходя мимо стеллажей с товарами плевал и сморкался на них, завалил пару стеллажий, а потом как дартаньян подскочил с выбранными товарами к кассе и такой говоришь кассиру :"Бери деньги мерзкая шлюха, Я тут пАкупатель и всегда прав, ёпта! Таг-и-ил!"
Примерно так это выглядит.

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3 комментария
user_90123129312

Как обычно с симптомами идёт борьба, а император хороший.

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1 комментарий
Михаил Октябрьский
показывают уже 127 кинотеатров из около 2000

Остальные ещё не загрузили и просят посидировать

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Skyray

Так и представил - захватывающий момент в фильме, барабаны, и крик 1XBET!!!

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Константин Рогов

Ассоциации владельцев кинотеатров это те которые много лет брызгали слюной и требовали расстреливать на месте всех кто скачивает пиратки с торрентов?

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Ka Vi

Да, да, именно они

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Mike Elkin

так они и счас будут требовать тоже самое

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Dimitri Sloboda

😅😅😅 @б@ный стыд

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Иван Чепурнов
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Нелинейная структура данных

Вот я удивился когда недавно в соседнем кинотеатре увидел премьеру "Бэтмана". Хотя фильм сам по себе говно, в кино на него точно не пойду.

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Aleksei Menshikov

Тут на вкус и цвет

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Oleg Arkhangelsky

Бэтмен официально вышел в РФ

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Mashed Potato

Топ Ган — топчик, вот что надо смотреть в кино.

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Пришелец

На удивление крутой фильм получился. Намного лучше первого ИМХО.

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6 комментариев
Dimitri Sloboda

😅😅😅

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ivan i

фильм увеличил число желающих вступить в стройные ряды ВВС на 500%

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1 комментарий
Вадим Д.

Ну вот и развернулись. А то: закроемся, показывать нечего (-:
Понятно, что индустрию крепко так подкосило, хоть так из положения выходят.

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Ярослав Доброцветов

Сегодня идём на Доктор Стрейндж, вместо билета нужно купить попкорн :) И можно занять любое место в зале.

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Вячеслав

Вы этому рады?

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1 комментарий
Владимир Акопянц

А как же контентозамещение?)
Не то что без компаний, даже без фильмов не могут «выжить»

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Skyray

Не надо, дядя

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Благодарный космос

В детстве, наш местный видеосалон брал 1 рубль за показ, а у этих по чём?

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Hambala Fully

Если фильмы реально с торрентов, то в чем смысл кинотеатра тогда?

Смотреть на кадрированную картинку в 20 кадров с хреновым звуком?

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Alexey Taruntaev

Главное не как в 90е. Кинотеатры, а не видеосалоны. Параллельный импорт, а не челноки. Импортозамещенние, а не откат к технологическим процессам 80х.

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Анатолий Герман

Не люблю иностранные фильмы, одна фигня, плоский юмор и тд, надо развивать свой русвуд

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Alexey Taruntaev

Так не смотрите говно, а смотрите хорошие иностранные фильмы. Вот сколько вы лично просмотрели фильмов хотябы из топ 100 американской киноакадемии? То ли дело НАШИ шедевры типа Елки, Горько. Искромётный юмор, прекрасная игра актеров, режиссерская работа и саундтрек! А какие сериала классные, то франшиза иностранных то высеры про ментов и бандов. Хотя не, есть еще дройная корова про великое прошлое, правда с историческими материалами ни кто не работает, только фантазии по госзаказу.

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Иван

Русвуд - это русдерево?

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3 комментария
Dimitri

Типичный пацриот. Не любят америкаосов, на даже названия пиз****.

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1 комментарий
Hambala Fully

На дваче вам не живётся, да?

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EgorKotkin

Молодцы. Почему только 127? Надеюсь, после таких новостей остальные подтянутся.

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Dimitri

Скататься. Вот это слово больше подходящая.

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Niels

Правильно делают, красавчики

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Псков Бурито

с торента качают?

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EgorKotkin

Главное, чтобы в качестве хорошем.

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3 комментария
Alex Gurulli

Ворюги.

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Михаил Скалалэнд

Надо кинотеатры переименовать в залы для презентаций и открывать бизнес-инкубаторы на их месте. Парадигма потребления сменилась, зачем пытаться выдоить быка?

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Dimitri

Давай еще Соловьева процитируй и скажи что нужно не импортозамещением заниматься, а техническими прорывами.

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Mike Elkin

а как же все те кто писали что заграничное кино не нужно, что там сплошная гомосятина и что смотреть не будут, а смотреть будут только скрепные российские фильмы? неужели они в кино не ходят и не поддерживат кинотеатры? не работает пропаганда что запабное всё гнилое и говёное? как же так??

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Kir Lazare

Extremis malis extrema remedia

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