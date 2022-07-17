У нас будет несколько этапов запуска. Мы начнем на ютуб-канале, а большой, серьезный запуск, я думаю, будет всё-таки осенью, потому что мы хотим построить студию, декорации. Все устали в стримах сидеть и работать на коленке. Поэтому, я думаю, будет несколько стартов.