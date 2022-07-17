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Телеканал «Дождь» частично вернётся в эфир 18 июля, полноценный запуск запланирован на осень Статьи редакции
На первых этапах перезапуска будут вечерние эфиры и авторские программы, рассказала гендиректор канала Наталья Синдеева.
18 июля «Дождь» вернётся в эфир — об этом сообщила гендиректор канала Наталья Синдеева в интервью изданию «Холод». В первое время на YouTube-канале «Дождя» будут проходить вечерние прямые трансляции, а также вернётся несколько авторских программ.
С августа 2021 года «Дождь» внесён в реестр СМИ-иностранных агентов, а 1 марта 2022 года Генпрокуратура потребовала заблокировать сайт издания из-за «фейков о действиях российской армии и призывов к экстремистским действиям». 3 марта канал приостановил работу, но руководство выразило надежду на возвращение в эфир. 6 июня «Дождь» получил разрешение на вещание из Латвии.
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Дождь осенью - издание Холод. Сука, где позитив, либералы?
Наталью уважаю. Человек прошёл все круги ада. О ней узнал в бортовом журнале самолета, когда уже было понятно, что ей придется не легко. Она "попала" не из-за спецоперации. Нет, она "попала" не из-за блокады Ленинграда (почему ей это приписывают?) ,нет она не "попала" из-за конфликта в "Крыму"... Это можно продолжать бесконечно. Я о ней узнал в 2009 году. Это была моя первая поездка заграницу в Мексику. О ней узнал в бортовом журнале, она была в то время тем самым "Навальным"
Вот да.
Безотносительно к дождю, вообще все стримы, у меня так и не прижились. Звук - говно, вечные обрывы связи у всех сторон.
У Быкова новорождённый крякает,
Потапенко на своём айфоне звук никогда не отключает, через каждую минуту у него то email, то смс, то телега, то вацапп. Напрягает жутко.
И тд и тп.
А вот формат “On Demand” это святое благо конечно.
Откуда деньги?
Кто-то ))) оплатил абонемент за правильные буквы в эфире. Такие что стало возможно вещание в РФ. Путь Медузы оказался популярным /ms