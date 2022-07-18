Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
Далее автопродление — 299 ₽/мес. Предложение до 31.07.2022 г. Подробнее: clck.ru/rfS2r
Медиа
Ануш Алексанян

Журналисты «Бумаги» после блокировки сайта в России запустили медиа о жизни в Тбилиси Статьи редакции

Paper Kartuli будет работать отдельно от петербургской редакции.

  • Paper Kartuli — медиа о Тбилиси и Грузии на русском и грузинском языках, рассказали в редакции. Для его запуска команда «Бумаги» нашла «небольшие зарубежные инвестиции», которые невозможно использовать в России из-за санкций и ряда законов.

Это издание о людях, которые здесь живут, любят этот город и страну, откуда бы они ни были родом. Они искренне говорят о проблемах, которые здесь видят, и помогают их решать.

редакция Paper Kartuli
  • В ближайшее время команда «Бумаги» также планирует запустить мобильное приложение PaperApp с заметками-советами на карте города.
  • Петербургское издание «Бумага» работает с 2012 года. После 24 февраля часть редакции покинула Россию и сейчас работает в Тбилиси. С 24 марта сайт издания заблокирован в стране.

#новость

574 просмотров
Продолжение истории уже в подписке
Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
0
17 комментариев
Написать комментарий...
 Марат Яз

Молодцы ребята, удачи в развитии

Ответить
Развернуть ветку
Melissa Mata

Если материалы о жизни Тбилиси будут создаваться по тому же принципу, то может... не стоит и начинать? Говорите, что угодно, а ни в одной стране не разрешают заниматься тем, что идёт вразрез официальной политике.

Ответить
Развернуть ветку
John Rickman

Рекомендую пожить в нормальной стране хоть раз в жизни.

Ответить
Развернуть ветку
A.K.

Да уж, Грузия прямо эталон свободы слова и прочей нормальности

Ответить
Развернуть ветку
John Rickman

Ответ был на фразу «ни в одной стране».

Ответить
Развернуть ветку
A.K.

Тогда вопрос снимается

Ответить
Развернуть ветку
Поджог Сараев

Как раз посмотрим:
1) как относятся к критике в других государствах
2) меняется ли редакционная политика при смене источников финансирования

Ответить
Развернуть ветку
Пришелец

Даже про США не слышали?

Ответить
Развернуть ветку
Марат Булатов

Представляю, как понаехавшие (в глазах местного населения) начинаю писать про недостатки чужой страны, в которой они гости. Как скоро им укажут на дверь?

Ответить
Развернуть ветку
Марат Яз

Сколько RT в Европе работало?

Ответить
Развернуть ветку
Марат Булатов

RT набирало местных, насколько я помню.

Ответить
Развернуть ветку
Марат Яз

И RT становилось местным изданием от этого?

Ответить
Развернуть ветку
Марат Булатов

Есть разница, между небольшой газеткой и глобальным новостным агрегатором. RT долго держался.

Ответить
Развернуть ветку
Пришелец

"RT"
"глобальный новостной агрегатор"

Ответить
Развернуть ветку
Марат Яз

А может не воспринимать другие страны через призму опыта проживания в России, нет?

Ответить
Развернуть ветку
Эффект Доплера
Ответить
Развернуть ветку
Shokir Shokirov

Вопрос не по теме, как при поиске сортировать по дате? А то сейчас по популярности стоит(

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 17 комментариев
null