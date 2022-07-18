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Журналисты «Бумаги» после блокировки сайта в России запустили медиа о жизни в Тбилиси Статьи редакции
Paper Kartuli будет работать отдельно от петербургской редакции.
- Paper Kartuli — медиа о Тбилиси и Грузии на русском и грузинском языках, рассказали в редакции. Для его запуска команда «Бумаги» нашла «небольшие зарубежные инвестиции», которые невозможно использовать в России из-за санкций и ряда законов.
- В ближайшее время команда «Бумаги» также планирует запустить мобильное приложение PaperApp с заметками-советами на карте города.
- Петербургское издание «Бумага» работает с 2012 года. После 24 февраля часть редакции покинула Россию и сейчас работает в Тбилиси. С 24 марта сайт издания заблокирован в стране.
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Молодцы ребята, удачи в развитии
Если материалы о жизни Тбилиси будут создаваться по тому же принципу, то может... не стоит и начинать? Говорите, что угодно, а ни в одной стране не разрешают заниматься тем, что идёт вразрез официальной политике.
Рекомендую пожить в нормальной стране хоть раз в жизни.
Да уж, Грузия прямо эталон свободы слова и прочей нормальности
Ответ был на фразу «ни в одной стране».
Тогда вопрос снимается
Как раз посмотрим:
1) как относятся к критике в других государствах
2) меняется ли редакционная политика при смене источников финансирования
Даже про США не слышали?
Представляю, как понаехавшие (в глазах местного населения) начинаю писать про недостатки чужой страны, в которой они гости. Как скоро им укажут на дверь?
Сколько RT в Европе работало?
RT набирало местных, насколько я помню.
И RT становилось местным изданием от этого?
Есть разница, между небольшой газеткой и глобальным новостным агрегатором. RT долго держался.
"RT"
"глобальный новостной агрегатор"
А может не воспринимать другие страны через призму опыта проживания в России, нет?
Вопрос не по теме, как при поиске сортировать по дате? А то сейчас по популярности стоит(