Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
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 (function() { let kptop = document.querySelector('.entry-native-branding-kinopoisk'); let isMedia = location.href.indexOf('vc.ru/media') !== -1; let isServices = location.href.indexOf('vc.ru/services') !== -1; let urls = { media: 'https://go.the.tj/cxkblz', services: 'https://go.the.tj/z6zyu2' }; if (kptop && isMedia) { kptop.setAttribute('href', urls.media); } if (kptop && isServices) { kptop.setAttribute('href', urls.services); } }())
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Поверхностный Абдужаббор

Spotify отчитался за квартал: количество платных подписчиков растёт, несмотря на потери в России Статьи редакции

На премаркете акции компании растут на 6,76%.

  • Spotify опубликовал отчёт за второй квартал 2022 года. Общее количество пользователей с премиум-подпиской выросло на 14% год к году и составило 188 млн, несмотря на отключение 600 тысяч подписчиков в России в апреле.
  • Количество активных пользователей в месяц (MAU) составило 433 млн, что на 19% больше, чем годом ранее.
  • Квартальная выручка составила €2,86 млрд (+23% год году), убыток составил €125 млн по сравнению с €20 млн годом ранее. При этом подписки принесли €2,5 млрд выручки, реклама — уже €360 млн.
  • Сервис запустился в России в июле 2020 года, а остановил работу в апреле 2022-го. Тогда же компания впервые раскрыла количество российских пользователей с платной подпиской — 2,1 млн.
Daniel Ek @eldsjal
Q2 ‘22 $SPOT earnings results are out. A very strong quarter for @Spotify thanks to the teams around the world who continue to innovate and build the world’s #1 audio network. https://spoti.fi/3J7SmyI

#новость #spotify

1852 просмотров
Продолжение истории уже в подписке
Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
 (function() { let kpbot = document.querySelector('.entry-article-footer-kinopoisk'); let isMedia = location.href.indexOf('vc.ru/media') !== -1; let isServices = location.href.indexOf('vc.ru/services') !== -1; let urls = { media: 'https://go.the.tj/cxkblz', services: 'https://go.the.tj/z6zyu2' }; if (kpbot && isMedia) { kpbot.setAttribute('href', urls.media); } if (kpbot && isServices) { kpbot.setAttribute('href', urls.services); } }())
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78 комментариев
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 Maks

Просто все на турецкой подписке сидят

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Даниил

Для турецкой подписки нужна турецкая карта. Подписку можно оплатить только с карты в стране такой же как в аккаунте.

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13 комментариев
helted

Сейчас можно перевести аккаунт на Индию и там будут доступны все плюшки премиума РФ в бесплатной версии (кроме скачивания музыки)

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Денис Ананьев

Споти - красавцы. Тупо делают то что должны делать. Никаких ебучих экосистем, салютов, счетов. Просто и качественно делают один продукт.

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Александр Соколов

А мне Я.Музыка больше нравится как именно онлайн-плеер

"Моя волна" вообще шикарная вещь

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27 комментариев
eugene

Они просто не показывают наработки )

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Василий Степанофф

Пидор@сы они как есть.
Ушли из страны и даже деньги за премиум аккаунт не вернули.
Воры.

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1 комментарий
Alex Shevchenko

Маск! Купи спотифай!!) Проверим реальное количество активных пользователей)

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Arartem

Вот кстати есть подозрение что новые пользователи это пользователи Империи, которые перебежали на новые аккаунты в других странах. Ну как минимум 5% точно новых пользователей это отмененые россияне.

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Fedor Spirin

вообще Spotify классный сервис, только через него музыку слушаю

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Evgeniy Kazannikov

Спотифай - топчик, конечно. Но то, как они позорно из России слились, тупо кинув всех подписчиков, это нечто. Прям, блять, все подписчики Споти голосовали за проведение спецоперации

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Serge

Ну да, пока вы на диванах, Спот должен был подвергать риску своих сотрудников и ждать штрафов как Гугл по 2 млрд? Нет уж, спасибо.

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2 комментария
Милицейский коктейль

Зарабатывать на рекламе не смогли наверно

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Игрок

Тебе не продлили подписку "Киев за 3 дня"?

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sardelkin

жулики украли бабки за годовую подписку

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Vitaly Tolstykh

Пишите в поддержку, что переехали в другую страну. За 10 мин решают проблему

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Юрий Павшуков

Аналогично. Оплатил подарочной картой, а подписку "заморозили". Поддержка говорит "ждать хорошей погоды"

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Мари

Так, что за математика? 2,1млн платных подписчиков Споти из России, а отключили в апреле всего 600тыс… Куда делись остальные 1,5 ляма подписчиков?

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Александр

Четко подмечено! Я не обратил внимания)

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3 комментария
Artyom

Большая часть, скорее всего, просто перешла на семейную подписку в другом регионе. Собственно, как и до релиза люди сидели.

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Arartem

Эх! Как же хочется оплатить Spotify без поехавших посредников.

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Милицейский коктейль

Через РБ попробуйте. Российские карты должны работать по идеи. Там хз

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Игрок

Как то получилось, не знаю как, но сижу бесплатно и каждые 14 дней надо менять страну через впн

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Артем Порубаев

Спотифаем в России кто пользовался? 5 человек? От сюда и такая отчётность.

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This DayWalker

Все кто был подписан, оформили фиктивную подписку через Индию или Турцию (я)

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Vladislav

Все (ты)

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2 комментария
Егор Сидоренко

Сделал свой акк финским и спокойно сижу, правда оплатить теперь никак

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Милицейский коктейль

Но регион можно менять.

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Artem Borisenko

Много чей уход могу не заметить или "простить", но только не споти. Трусы чертовы. А как же "доступ к информации"? (((

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Николай Боберский

Одна из немногих компаний, которые после ухода из России показали хороший отчет. Значит правильно всё с т.з. ведения бизнеса сделали.

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