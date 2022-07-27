Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
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Spotify отчитался за квартал: количество платных подписчиков растёт, несмотря на потери в России Статьи редакции
На премаркете акции компании растут на 6,76%.
- Spotify опубликовал отчёт за второй квартал 2022 года. Общее количество пользователей с премиум-подпиской выросло на 14% год к году и составило 188 млн, несмотря на отключение 600 тысяч подписчиков в России в апреле.
- Количество активных пользователей в месяц (MAU) составило 433 млн, что на 19% больше, чем годом ранее.
- Квартальная выручка составила €2,86 млрд (+23% год году), убыток составил €125 млн по сравнению с €20 млн годом ранее. При этом подписки принесли €2,5 млрд выручки, реклама — уже €360 млн.
- Сервис запустился в России в июле 2020 года, а остановил работу в апреле 2022-го. Тогда же компания впервые раскрыла количество российских пользователей с платной подпиской — 2,1 млн.
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Просто все на турецкой подписке сидят
Для турецкой подписки нужна турецкая карта. Подписку можно оплатить только с карты в стране такой же как в аккаунте.
Сейчас можно перевести аккаунт на Индию и там будут доступны все плюшки премиума РФ в бесплатной версии (кроме скачивания музыки)
Споти - красавцы. Тупо делают то что должны делать. Никаких ебучих экосистем, салютов, счетов. Просто и качественно делают один продукт.
А мне Я.Музыка больше нравится как именно онлайн-плеер
"Моя волна" вообще шикарная вещь
Они просто не показывают наработки )
Пидор@сы они как есть.
Ушли из страны и даже деньги за премиум аккаунт не вернули.
Воры.
Маск! Купи спотифай!!) Проверим реальное количество активных пользователей)
Вот кстати есть подозрение что новые пользователи это пользователи Империи, которые перебежали на новые аккаунты в других странах. Ну как минимум 5% точно новых пользователей это отмененые россияне.
вообще Spotify классный сервис, только через него музыку слушаю
Спотифай - топчик, конечно. Но то, как они позорно из России слились, тупо кинув всех подписчиков, это нечто. Прям, блять, все подписчики Споти голосовали за проведение спецоперации
Ну да, пока вы на диванах, Спот должен был подвергать риску своих сотрудников и ждать штрафов как Гугл по 2 млрд? Нет уж, спасибо.
Зарабатывать на рекламе не смогли наверно
Тебе не продлили подписку "Киев за 3 дня"?
жулики украли бабки за годовую подписку
Пишите в поддержку, что переехали в другую страну. За 10 мин решают проблему
Аналогично. Оплатил подарочной картой, а подписку "заморозили". Поддержка говорит "ждать хорошей погоды"
Так, что за математика? 2,1млн платных подписчиков Споти из России, а отключили в апреле всего 600тыс… Куда делись остальные 1,5 ляма подписчиков?
Четко подмечено! Я не обратил внимания)
Большая часть, скорее всего, просто перешла на семейную подписку в другом регионе. Собственно, как и до релиза люди сидели.
Эх! Как же хочется оплатить Spotify без поехавших посредников.
Через РБ попробуйте. Российские карты должны работать по идеи. Там хз
Как то получилось, не знаю как, но сижу бесплатно и каждые 14 дней надо менять страну через впн
Спотифаем в России кто пользовался? 5 человек? От сюда и такая отчётность.
Все кто был подписан, оформили фиктивную подписку через Индию или Турцию (я)
Все (ты)
Сделал свой акк финским и спокойно сижу, правда оплатить теперь никак
Но регион можно менять.
Много чей уход могу не заметить или "простить", но только не споти. Трусы чертовы. А как же "доступ к информации"? (((
Одна из немногих компаний, которые после ухода из России показали хороший отчет. Значит правильно всё с т.з. ведения бизнеса сделали.