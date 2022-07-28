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Привлекательный Женя

Кинотеатры попросили не наказывать их за показ западных фильмов без лицензии — это откроет им «окно возможностей» Статьи редакции

Некоторые уже показывают пиратские копии новых фильмов — и количество таких игроков будет расти, считают в профильной ассоциации.

  • Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) предложила освободить кинотеатры от ответственности за показ зарубежных фильмов без согласия студий, приостановивших работу в России. Об этом «Интерфаксу» рассказал член ассоциации и глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев.
  • По его словам, это откроет «окно возможностей для показа голливудского контента».
  • Сейчас за показ таких фильмов кинотеатры могут привлечь к ответственности, отмечает Исаев. Во-первых, у них нет прокатных удостоверений. Во-вторых, в России действует временный порядок расчётов в рублях с иностранными правообладателями, связанными с «недружественными» странами. Но у студий нет спецсчетов, а за отсутствие платежей тоже есть ответственность.
  • Согласно исследованию «Невафильм Research», с января по июль 2022 года количество кинотеатров в России сократилось на 6,4% до 2022, кинозалов — на 12,4% до 4996. Залы простаивают в том числе из-за недостатка контента.
  • При этом, по данным АВК, на неделе с 4 по 10 июля 2022 года нелегальные копии фильмов показывали 127 кинотеатров в России. «Я даже не могу сейчас осуждать кинотеатры, балующиеся “торент-показами”. На сегодняшний день волна несанкционированного показа копий фильмов развивается по экспоненте и будет только расти», — отмечал председатель ассоциации Алексей Воронков.

#новость #кинотеатры

2642 просмотров
Продолжение истории уже в подписке
Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
 (function() { let kpbot = document.querySelector('.entry-article-footer-kinopoisk'); let isMedia = location.href.indexOf('vc.ru/media') !== -1; let isServices = location.href.indexOf('vc.ru/services') !== -1; let urls = { media: 'https://go.the.tj/cxkblz', services: 'https://go.the.tj/z6zyu2' }; if (kpbot && isMedia) { kpbot.setAttribute('href', urls.media); } if (kpbot && isServices) { kpbot.setAttribute('href', urls.services); } }())
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112 комментариев
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 Вадим Д.

Широчайшее окно. И за прокат платить не надо, красота!

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Нелинейная структура данных

Не гони. Каждая копеечка, каждый цент правообладателей хранятся на специальном счёте, просто этот счёт сейчас заморожен. Потом обязательно отдадим, как только счёт разморозится.

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5 комментариев
Джордан Белфорд

Тогда пусть билеты продают за 100 рублей, если деньги всё равно не дойдут до западных киноделов

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Иисус был социалистом

Может тебе еще попкорна за бесплатно?

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2 комментария
Михаил Романченко

Oh, sweet summer child...

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Dmitry Pasyutin

Можно я не буду платить нологи, это откроет мне окно возможностей

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Вячеслав

И воровать материалы для работы, ну пазязя

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1 комментарий
Скрытый Потанцевал

А интересно, где они берут контент кинотеатрального качества ? Там же как-то все не просто, специальные жесткие диски где лежит копия в каком-то проприетарном формате или рутрекер и офисный проектор

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Иисус был социалистом

Подпольный дубляж) как представлю, что огромные киносети берут на контракт Бурунова на Ди Каприо и все это в обход лицензий. Страна узаконенного контрафакта, какой-то сомалийский хардкорный трип. Контркультура, антицивилизация, безумство. Но весело, да)

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3 комментария
Stanislav Kupriyanov

Берут прокатные копии из Казахстана/Армении. В ближнем зарубежье энивей показывают фильмы с профессиональным дубляжом на русский

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10 комментариев
ИгорьOK

Нападают с калашами на грузовые корабли, которые везут контейнеры с фильмами.
На самопальных багги рейдят поезда с фильмами.

Всё это параллельно снимается на камеру и монтируется в собственные фильмы.

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4 комментария
Herewego

Никаких торрентов нет
Фильмы в официальном дубляже, их сливают правообладатели за долю малую и с пониманием, что надо сохранить рынок

И никаких прокатрых копий из Армении

И никаких жестких дисков

Все давно стримится через оптоволокно с сервера правообладателя

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2 комментария
Михаил Стерлин

Дадада, специальные жесткие диски, на которых лежат webrip копии. И мы даже знаем адрес, по которому к ним можно присоединиться, начинается на "r" и кончается тоже на "r".

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1 комментарий
Grigvik Fake

Бывал как то где проекторы стоят. Там обычные компьютеры подключены к большим проекторам. Вот и всё. Никаких дисков. Оператор сам тоже смотрит на мониторе.

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2 комментария
Георгий Карасёв

Так через пару недель сливают на торренты исходные версии, так и крутят

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Александр Широков

А че, индийское и иранское кино, про которое столько разговоров было, еще не подвезли?

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Леонид Гнездилов

Везут на иранских самолётах. Верблюды устали, надо заправить

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1 комментарий
Жорик

Это они говорили так ,пока не посмотрели

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1 комментарий
Ежегодный коктейль

Ещё переводят...сложности с переводом наверное...

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Grigoriy Malyshev

вот ждем RRR со дня на день

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Александр Кудин

🤣 если наказывать не будут, через месяц кинотеатры развернут подпольную наркосеть

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Stepan Popov

Зачем подпольную, надо просить сразу легалайз 😁

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Горячий Никита

Ну мне как зрителю (хотя не хожу в кинотеатры, имею свой домашний), глубоко пофигу где они берут фильмы. Давайте честно, вы идете в кино и думаете , а платит ли кинотеатр правообладателю?))))

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Вячеслав

Думаю, мне важно, чтобы бизнес нес ответственность и был не токсичным. Воровство чего-либо отвернет меня от бизнеса.

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6 комментариев
Леонид Гнездилов

Какая-то потребительская, скрепная позиция. Да просто противно, мерзкая история с воровством.
Ну и со временем кончатся фильмы в студийном качестве с дубляжом

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1 комментарий
MEGAtraXXXer666

Может тогда и за билеты не платить

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Леонид Гнездилов

Действительно

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Иисус был социалистом

Платить, но с дисконтом и налом, тому кто билетики надрывает

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Ежегодный коктейль

А когда торренты перестанут блокировать?
Нам тоже нужно "окно возможностей!"

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Ан Оуэн

Ой, можно подумать, эта блокировка кого-то останавливала...

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СвяТой_ТапоК

Даже своих фильмов нет. Полностью зависим от запада.

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Rha

Фильмы то есть, но есть нюанс.

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6 комментариев
Вячеслав

Воровство как основная скрепа

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Хозяин

тут-то мне карта и попёрла

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Evgeny Kozlov

Кажется, понятно уже что это за "окно возможностей" такое

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Сергей И

Анус возможностей во всех сферах

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виктор сикрит

Неделю назад впервые за пару лет был в кино — такая унылая атмосфера. В пятницу вечером помимо меня, было только две парочки, забронившие билеты на последнем и предпоследнем ряду.

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Сексорцист Милфхантерович

Фильм они конечно не смотрели. А мне наоборот нравятся пустые залы, будто весь зал целиком арендовал. 😎

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Алексей Володин

Если я правильно понимаю то цена на билеты останется такая же и не снизится. Хотя раньше достаточно большая часть стоимости билета шла на отчисления. Но я знаю хорошо наш бизнес они поднимут ценик и обьяснят это возможными юридическими сложностями

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Романелло Кивогенс

А с чего бы ей уменьшаться, если поток зрителей сократился?

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Невкусно и грустно

Братва попросила не наказывать их — это откроет им «окно возможностей»

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Игорь Мазаев

"Воровал и мечтал..." (с)

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Печатный шар

Окно в Европу закрыли, а вот окно возможностей конечно откроем

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Михаил Стерлин

Пиратские видеосалоны с "прищепочным" переводом Володарского. А ееее!

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Сексорцист Милфхантерович

Не одним Володарским едины.

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Sergey Didenko

Представляю - сидишь в кинотеатре, новый фильм ужасов, страшный момент... иии...

А КАК ПОДНЯТЬ БАБЛА? АЗИНО 777

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Армен Арзуманян

В 90-х были видео-залы где крутили фильмы с Брюс Ли и другие. Опыт есть. Так и сейчас, есть кассета есть кино. Только вот себестоимость падает, а стоимость билетов растет. А в целом, ну если все заблокировано, ну не бегать же с протянутой рукой мол возьмите ваши отчисления. Та же ситуация с Windows, ушли ну ... а теперь выручка у них просела.

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Страстной будильник

Интересно, насколько подешевеют билеты в кино на фоне «отмены» роялти? Вопрос, конечно, риторический)

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Леонид Гнездилов

Отрицательное удешевление будет

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1 комментарий
Herewego

Никаких торрентов нет
Фильмы в официальном дубляже, их сливают правообладатели за долю малую и с пониманием, что надо сохранить рынок

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Леонид Гнездилов

Никому этот мизерный токсичный рынок не нужен. Немного по привычке побудут и фсё, торрент и олноголоска))

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Александр Добриневский

Наказывай как угодно, только не бросай в терновый куст

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Влад Эфиров
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yulia doogee

Видеосалоны помните🤣🤣🤣

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Серж Ск

Грабители попросили не судить их за грабеж
Насильники попросили не сажать их за изнасилование
Убийцы попросили не сажать их за убийство

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Кот Учёный
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Сексорцист Милфхантерович

Менталитет СНГ 😉

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Собственный Петя

А можно вычет сделать за все оплаченные фильмы. И музыку продать из AppleMusic :) Пусть вернут деньги я ведь утратил возможность, так что пусть возвращают...

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Mike Elkin

то есть то что не продают надо просто украсть... прекрасная страна... а скрепы ворованое смотреть никого не жмут?

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Сексорцист Милфхантерович

Молодой человек, моралисты идут нахуй.

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2 комментария
John Doe

Думаю найдётся не малая прослойка населения, которая будет смотреть, гордится этим и платить двойную цену за билеты. Лишь бы «так им, пендосам. Знай наших!».

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1 комментарий
Семен Смирнов

Миллениалы среди владельцев кинотеатров внезапно изобрели пиратство

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Марсель

Зачем мне говнокачество с говнозвуком, а цифру я и сам уже смогу посмотреть

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