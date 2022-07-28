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Кинотеатры попросили не наказывать их за показ западных фильмов без лицензии — это откроет им «окно возможностей» Статьи редакции
Некоторые уже показывают пиратские копии новых фильмов — и количество таких игроков будет расти, считают в профильной ассоциации.
- Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) предложила освободить кинотеатры от ответственности за показ зарубежных фильмов без согласия студий, приостановивших работу в России. Об этом «Интерфаксу» рассказал член ассоциации и глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев.
- По его словам, это откроет «окно возможностей для показа голливудского контента».
- Сейчас за показ таких фильмов кинотеатры могут привлечь к ответственности, отмечает Исаев. Во-первых, у них нет прокатных удостоверений. Во-вторых, в России действует временный порядок расчётов в рублях с иностранными правообладателями, связанными с «недружественными» странами. Но у студий нет спецсчетов, а за отсутствие платежей тоже есть ответственность.
- Согласно исследованию «Невафильм Research», с января по июль 2022 года количество кинотеатров в России сократилось на 6,4% до 2022, кинозалов — на 12,4% до 4996. Залы простаивают в том числе из-за недостатка контента.
- При этом, по данным АВК, на неделе с 4 по 10 июля 2022 года нелегальные копии фильмов показывали 127 кинотеатров в России. «Я даже не могу сейчас осуждать кинотеатры, балующиеся “торент-показами”. На сегодняшний день волна несанкционированного показа копий фильмов развивается по экспоненте и будет только расти», — отмечал председатель ассоциации Алексей Воронков.
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Широчайшее окно. И за прокат платить не надо, красота!
Не гони. Каждая копеечка, каждый цент правообладателей хранятся на специальном счёте, просто этот счёт сейчас заморожен. Потом обязательно отдадим, как только счёт разморозится.
Тогда пусть билеты продают за 100 рублей, если деньги всё равно не дойдут до западных киноделов
Может тебе еще попкорна за бесплатно?
Oh, sweet summer child...
Можно я не буду платить нологи, это откроет мне окно возможностей
И воровать материалы для работы, ну пазязя
А интересно, где они берут контент кинотеатрального качества ? Там же как-то все не просто, специальные жесткие диски где лежит копия в каком-то проприетарном формате или рутрекер и офисный проектор
Подпольный дубляж) как представлю, что огромные киносети берут на контракт Бурунова на Ди Каприо и все это в обход лицензий. Страна узаконенного контрафакта, какой-то сомалийский хардкорный трип. Контркультура, антицивилизация, безумство. Но весело, да)
Берут прокатные копии из Казахстана/Армении. В ближнем зарубежье энивей показывают фильмы с профессиональным дубляжом на русский
Нападают с калашами на грузовые корабли, которые везут контейнеры с фильмами.
На самопальных багги рейдят поезда с фильмами.
Всё это параллельно снимается на камеру и монтируется в собственные фильмы.
Никаких торрентов нет
Фильмы в официальном дубляже, их сливают правообладатели за долю малую и с пониманием, что надо сохранить рынок
И никаких прокатрых копий из Армении
И никаких жестких дисков
Все давно стримится через оптоволокно с сервера правообладателя
Дадада, специальные жесткие диски, на которых лежат webrip копии. И мы даже знаем адрес, по которому к ним можно присоединиться, начинается на "r" и кончается тоже на "r".
Бывал как то где проекторы стоят. Там обычные компьютеры подключены к большим проекторам. Вот и всё. Никаких дисков. Оператор сам тоже смотрит на мониторе.
Так через пару недель сливают на торренты исходные версии, так и крутят
А че, индийское и иранское кино, про которое столько разговоров было, еще не подвезли?
Везут на иранских самолётах. Верблюды устали, надо заправить
Это они говорили так ,пока не посмотрели
Ещё переводят...сложности с переводом наверное...
вот ждем RRR со дня на день
🤣 если наказывать не будут, через месяц кинотеатры развернут подпольную наркосеть
Зачем подпольную, надо просить сразу легалайз 😁
Ну мне как зрителю (хотя не хожу в кинотеатры, имею свой домашний), глубоко пофигу где они берут фильмы. Давайте честно, вы идете в кино и думаете , а платит ли кинотеатр правообладателю?))))
Думаю, мне важно, чтобы бизнес нес ответственность и был не токсичным. Воровство чего-либо отвернет меня от бизнеса.
Какая-то потребительская, скрепная позиция. Да просто противно, мерзкая история с воровством.
Ну и со временем кончатся фильмы в студийном качестве с дубляжом
Может тогда и за билеты не платить
Действительно
Платить, но с дисконтом и налом, тому кто билетики надрывает
А когда торренты перестанут блокировать?
Нам тоже нужно "окно возможностей!"
Ой, можно подумать, эта блокировка кого-то останавливала...
Даже своих фильмов нет. Полностью зависим от запада.
Фильмы то есть, но есть нюанс.
Воровство как основная скрепа
тут-то мне карта и попёрла
Кажется, понятно уже что это за "окно возможностей" такое
Анус возможностей во всех сферах
Неделю назад впервые за пару лет был в кино — такая унылая атмосфера. В пятницу вечером помимо меня, было только две парочки, забронившие билеты на последнем и предпоследнем ряду.
Фильм они конечно не смотрели. А мне наоборот нравятся пустые залы, будто весь зал целиком арендовал. 😎
Если я правильно понимаю то цена на билеты останется такая же и не снизится. Хотя раньше достаточно большая часть стоимости билета шла на отчисления. Но я знаю хорошо наш бизнес они поднимут ценик и обьяснят это возможными юридическими сложностями
А с чего бы ей уменьшаться, если поток зрителей сократился?
Братва попросила не наказывать их — это откроет им «окно возможностей»
"Воровал и мечтал..." (с)
Окно в Европу закрыли, а вот окно возможностей конечно откроем
Пиратские видеосалоны с "прищепочным" переводом Володарского. А ееее!
Не одним Володарским едины.
Представляю - сидишь в кинотеатре, новый фильм ужасов, страшный момент... иии...
А КАК ПОДНЯТЬ БАБЛА? АЗИНО 777
В 90-х были видео-залы где крутили фильмы с Брюс Ли и другие. Опыт есть. Так и сейчас, есть кассета есть кино. Только вот себестоимость падает, а стоимость билетов растет. А в целом, ну если все заблокировано, ну не бегать же с протянутой рукой мол возьмите ваши отчисления. Та же ситуация с Windows, ушли ну ... а теперь выручка у них просела.
Интересно, насколько подешевеют билеты в кино на фоне «отмены» роялти? Вопрос, конечно, риторический)
Отрицательное удешевление будет
Никаких торрентов нет
Фильмы в официальном дубляже, их сливают правообладатели за долю малую и с пониманием, что надо сохранить рынок
Никому этот мизерный токсичный рынок не нужен. Немного по привычке побудут и фсё, торрент и олноголоска))
Наказывай как угодно, только не бросай в терновый куст
Видеосалоны помните🤣🤣🤣
Грабители попросили не судить их за грабеж
Насильники попросили не сажать их за изнасилование
Убийцы попросили не сажать их за убийство
Менталитет СНГ 😉
А можно вычет сделать за все оплаченные фильмы. И музыку продать из AppleMusic :) Пусть вернут деньги я ведь утратил возможность, так что пусть возвращают...
то есть то что не продают надо просто украсть... прекрасная страна... а скрепы ворованое смотреть никого не жмут?
Молодой человек, моралисты идут нахуй.
Думаю найдётся не малая прослойка населения, которая будет смотреть, гордится этим и платить двойную цену за билеты. Лишь бы «так им, пендосам. Знай наших!».
Миллениалы среди владельцев кинотеатров внезапно изобрели пиратство
Зачем мне говнокачество с говнозвуком, а цифру я и сам уже смогу посмотреть