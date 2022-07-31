«Не спрашивайте, как мы это сделали», — заявили представители одного из кинозалов.

В конце июля 2022 года некоторые российские кинотеатры нашли ещё один способ показывать зарубежные картины, которые официально не вышли в России из-за ухода голливудских киностудий из страны. В кинозалах нескольких регионов появились сеансы с так называемым «бесплатным предсеансовым обслуживанием». В рамках них кинотеатры сперва показывают один из голливудских блокбастеров, а спустя небольшой перерыв — отечественную картину.

Первоначально такую схему стали использовать в кинотеатрах Пермского края. Однако к концу июля методику «бесплатного предсеансового обслуживания» взяли на вооружение и в других регионах, включая Санкт-Петербург, Казань, Уфу, Волгоградскую область, Саратовскую область, Республику Марий Эл, Красноярский край и Карачаево-Черкесскую Республику.