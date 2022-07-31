В российских кинотеатрах стали показывать не вышедшие в стране голливудские фильмы перед отечественными картинами Статьи редакции
«Не спрашивайте, как мы это сделали», — заявили представители одного из кинозалов.
В конце июля 2022 года некоторые российские кинотеатры нашли ещё один способ показывать зарубежные картины, которые официально не вышли в России из-за ухода голливудских киностудий из страны. В кинозалах нескольких регионов появились сеансы с так называемым «бесплатным предсеансовым обслуживанием». В рамках них кинотеатры сперва показывают один из голливудских блокбастеров, а спустя небольшой перерыв — отечественную картину.
Первоначально такую схему стали использовать в кинотеатрах Пермского края. Однако к концу июля методику «бесплатного предсеансового обслуживания» взяли на вооружение и в других регионах, включая Санкт-Петербург, Казань, Уфу, Волгоградскую область, Саратовскую область, Республику Марий Эл, Красноярский край и Карачаево-Черкесскую Республику.
Кинотеатры в том числе предлагают зрителям посмотреть фильмы «Морбиус», «Мир юрского периода: Господство», «Миньоны: Грювитация», «Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия» и «Топ Ган: Мэверик». Согласно отзывам зрителей, сеансы проходят в высоком качестве и с полноценным дубляжом, включая перевод надписей. Вероятно, в кинотеатрах показывают кинотеатральные копии для Казахстана или других стран СНГ.
Стоимость билетов на сдвоенные сеансы в некоторых случаях на 40-100 рублей дороже обычных. Как пишут зрители, посетившие кинозалы, лишь немногие остались смотреть российский фильм после того, как завершился показ голливудского блокбастера.
Представители кинотеатров не комментируют подобные показы. Анонсируя сдвоенные сеансы, в пермском кинозале «Синема 5» сопроводили пост сообщением «Не спрашивайте, как мы это сделали».
Юрист Роман Ахметов заявил, что если у кинотеатров нет разрешения от правообладателя на прокат фильмов, то такие сеансы считаются незаконными. Он подчеркнул, что показы будут неправомерными, даже если кинозал предполагает сделать выплаты правообладателю в будущем. Компенсация за нарушение авторских составляет от 10 тысяч до 5 млн рублей за каждый факт нарушения.
В июле 2022 года кинотеатры попросили не наказывать их за показ западных фильмов без лицензии, «это откроет «окно возможностей для показа голливудского контента».
Хаха, потом будут нам рассказывать как популярны стали российские фильмы!)
А по факту после голливудского фильма люди просто встают и уходят. А русский фильм зачастую даже не показывают.
ага и рекордные сборы... хотя люди после предсеанса сваливают :)
Ну в принципе логично: как-то же нужно выкручиваться. Тем более, если с нами просто не хотят работать, то и авторское право уважать уже как даже как-то неправильно
ну да, типичный россиянин - если что-то не дают, спизжу обязательно)
по себе других не судят ®
кто сам абзывается, тот сам так называеца
А почему кинотеатры не хотят выживать с помощью расеянского кино-дерьма, которого тонны отснято?
Неужели никто не придет и поддержит копеечкой отечественных кинопром, а тем более за деньги?
Вот те на!
Для чего этот бред со сдвоенным показом? Это чтобы наше законодательство обойти и на штраф внутри страны не нарваться? Кто пояснить может
Повышение цифр поосмотра отечественного кино
Надеюсь в Калининградских кинотеатрах такое тоже появится. Не хотелось бы видеть гибель кинотеатров:( раньше не ценил, а теперь страшненько
«А зачем вам машина, если дорог нет?» (с)
Раз это освещается в СМИ и никого за бубенцы не хватают — значит, цели закрыть кинотеатры нет. Скорее всего, пока с правовой базой решают вопрос, поглядывая сквозь пальцы на всю эту движуху. А там уже задним числом натянут сову на глобус, а может даже решат вопрос с оплатой озвучки. Но в целом количество кинотеатров, скорее всего, сократится, а цена билетов увеличится.
И потом напишут в новостях - спрос на Российские фильмы вырос на 3000% процентов, а дотационные киношники получат на фоне этого еще сотни миллионов на производство сомнительных картин от фонда кино
Правообладатели уже составляют списки кого засудят к чёртовой бабушки
Что-то мне подсказывает, что при текущем раскладе, в котором правообладателей официально нет на рынке, это выглядит как-то так. Если надумают возвращаться, то договорятся, если нет — пересматриваем ролик =)
https://www.youtube.com/watch?v=wg77OW18jjk