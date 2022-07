Медиа DTF 25 минут назад 25 мин В российских кинотеатрах стали показывать не вышедшие в стране голливудские фильмы перед отечественными картинами Статьи редакции «Не спрашивайте, как мы это сделали», — заявили представители одного из кинозалов. {"id":473300,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":473300,"gtm":null} 1183 просмотров В конце июля 2022 года некоторые российские кинотеатры нашли ещё один способ показывать зарубежные картины, которые официально не вышли в России из-за ухода голливудских киностудий из страны. В кинозалах нескольких регионов появились сеансы с так называемым «бесплатным предсеансовым обслуживанием». В рамках них кинотеатры сперва показывают один из голливудских блокбастеров, а спустя небольшой перерыв — отечественную картину. Первоначально такую схему стали использовать в кинотеатрах Пермского края. Однако к концу июля методику «бесплатного предсеансового обслуживания» взяли на вооружение и в других регионах, включая Санкт-Петербург, Казань, Уфу, Волгоградскую область, Саратовскую область, Республику Марий Эл, Красноярский край и Карачаево-Черкесскую Республику. Кинотеатры в том числе предлагают зрителям посмотреть фильмы «Морбиус», «Мир юрского периода: Господство», «Миньоны: Грювитация», «Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия» и «Топ Ган: Мэверик». Согласно отзывам зрителей, сеансы проходят в высоком качестве и с полноценным дубляжом, включая перевод надписей. Вероятно, в кинотеатрах показывают кинотеатральные копии для Казахстана или других стран СНГ. Стоимость билетов на сдвоенные сеансы в некоторых случаях на 40-100 рублей дороже обычных. Как пишут зрители, посетившие кинозалы, лишь немногие остались смотреть российский фильм после того, как завершился показ голливудского блокбастера. Представители кинотеатров не комментируют подобные показы. Анонсируя сдвоенные сеансы, в пермском кинозале «Синема 5» сопроводили пост сообщением «Не спрашивайте, как мы это сделали». Юрист Роман Ахметов заявил, что если у кинотеатров нет разрешения от правообладателя на прокат фильмов, то такие сеансы считаются незаконными. Он подчеркнул, что показы будут неправомерными, даже если кинозал предполагает сделать выплаты правообладателю в будущем. Компенсация за нарушение авторских составляет от 10 тысяч до 5 млн рублей за каждый факт нарушения. В июле 2022 года кинотеатры попросили не наказывать их за показ западных фильмов без лицензии, «это откроет «окно возможностей для показа голливудского контента». #новость #кинотеатры {"id":822514,"url":"https:\/\/vc.ru\/dtf","name":"DTF","avatar":"6919c234-f50c-57eb-acbd-2a4c38a57159","karma":null,"description":"\u0418\u0433\u0440\u044b, \u043a\u0438\u043d\u043e \u0438 \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0430","isMe":false,"isPlus":false,"isVerified":false,"isSubscribed":false,"isNotificationsEnabled":false,"isShowMessengerButton":false,"isShowSubscribe":true}

(function() { let kpbot = document.querySelector('.entry-article-footer-kinopoisk'); let isMedia = location.href.indexOf('vc.ru/media') !== -1; let isServices = location.href.indexOf('vc.ru/services') !== -1; let urls = { media: 'https://go.the.tj/cxkblz', services: 'https://go.the.tj/z6zyu2' }; if (kpbot && isMedia) { kpbot.setAttribute('href', urls.media); } if (kpbot && isServices) { kpbot.setAttribute('href', urls.services); } }())