Медиа Кадровый вентилятор 42 минуты назад 42 мин Объединённая сеть «Синема парк» и «Формула кино» начала показывать «кинопродукт» — фильмы Голливуда вместе с российскими Статьи редакции Запуск такой услуги — вынужденная мера, говорят в компании: после приостановки работы голливудских студий кинотеатры лишились львиной доли выручки. Одна из крупнейших в России сетей, объединённая сеть «Синема парк» и «Формула кино» (76 кинотеатров на 585 кинозалов, по данным «Невафильм Research» на май 2022 года) с 1 августа 2022 года будет предлагать новую услугу — «кинопродукт». Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор сети Алексей Васясин.

«Кинопродут» будет влючать российский фильм и «зарубежные видеоматериалы». В первый такой продукт сети войдут мультфильмы — российский «Кощей. Начало» и «Миньоны: Грювитация». В дальнейшем в услугу может быть включен «любой фильм зарубежной студии, покинувшей Россию», уточнил Васясин.

Мировая премьера новой части «Миньонов» состоялась в июне 2022 года, но в России Universal Pictures приостановила прокат своих фильмов вместе с другими студиями ещё весной.

В июле «Бюллетень кинопрокатчика» сообщила, что студия закроет в стране свой офис. Топ-менеджер крупной сети подтвердил это «Ведомостям», в самой компании не ответили на запрос. У «Миньоны: Грювитация» также нет прокатного удостоверения на показ в России, следует из реестра Минкультуры.



Васянин не ответил, где именно киносеть возьмет копию «Миньоны: Грювитация». Стоимость «кинопродукта» будет зависеть от города и времени сеанса и составит от 168 до 670 рублей. По словам Васянина, сеть планирует делиться доходами с продаж услуги, но только с российскими прокатчиками и продюсерами.

О сеансах с так называемым «бесплатным предсеансовым обслуживанием» в российских кинотеатрах DTF сообщило накануне. В июле Ассоциация владельцев кинотеатров предложила освободить кинотеатры от ответственности за показ зарубежных фильмов без согласия студий, приостановивших работу в России.

