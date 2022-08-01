Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
Далее автопродление — 299 ₽/мес. Предложение до 31.07.2022 г. Подробнее: clck.ru/rfS2r
Объединённая сеть «Синема парк» и «Формула кино» начала показывать «кинопродукт» — фильмы Голливуда вместе с российскими Статьи редакции
Запуск такой услуги — вынужденная мера, говорят в компании: после приостановки работы голливудских студий кинотеатры лишились львиной доли выручки.
- Одна из крупнейших в России сетей, объединённая сеть «Синема парк» и «Формула кино» (76 кинотеатров на 585 кинозалов, по данным «Невафильм Research» на май 2022 года) с 1 августа 2022 года будет предлагать новую услугу — «кинопродукт». Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор сети Алексей Васясин.
- «Кинопродут» будет влючать российский фильм и «зарубежные видеоматериалы». В первый такой продукт сети войдут мультфильмы — российский «Кощей. Начало» и «Миньоны: Грювитация». В дальнейшем в услугу может быть включен «любой фильм зарубежной студии, покинувшей Россию», уточнил Васясин.
- Мировая премьера новой части «Миньонов» состоялась в июне 2022 года, но в России Universal Pictures приостановила прокат своих фильмов вместе с другими студиями ещё весной.
- В июле «Бюллетень кинопрокатчика» сообщила, что студия закроет в стране свой офис. Топ-менеджер крупной сети подтвердил это «Ведомостям», в самой компании не ответили на запрос. У «Миньоны: Грювитация» также нет прокатного удостоверения на показ в России, следует из реестра Минкультуры.
- Васянин не ответил, где именно киносеть возьмет копию «Миньоны: Грювитация». Стоимость «кинопродукта» будет зависеть от города и времени сеанса и составит от 168 до 670 рублей. По словам Васянина, сеть планирует делиться доходами с продаж услуги, но только с российскими прокатчиками и продюсерами.
- О сеансах с так называемым «бесплатным предсеансовым обслуживанием» в российских кинотеатрах DTF сообщило накануне. В июле Ассоциация владельцев кинотеатров предложила освободить кинотеатры от ответственности за показ зарубежных фильмов без согласия студий, приостановивших работу в России.
3285 просмотров
Продукт фильмосодержащий, изготовленный по технологии "Голливуд"
И смех, и хех.
И смех и кек 😁
Кинотеатры превращаются, превращаются кинотеатры... в элегантные торрентзалы!
Кинопродукт российский. Состав: Российское кино нормплизованное, кино с зарубежным заменителем, наценочки, усилитель вкуса "скрепы"
Помню, как Пионер кошмарили за показ «Смерти Сталина» без прокатного удостоверения. Но это же совсем другое будет, да?
А чего вы ещё ожидали от показа в РФ фильма, запрещённого к прокату на территории страны? Может, ещё «Ноя» с Расселом Кроу в ОАЭ без прокатного удостоверения показать предложите и будете удивляться? Или это просто наброс, чтобы набрать классы? =)
Зато потом будут отчитываться о гигантских сборах Булок, Нахимовцев и прочего говна, которое сейчас делают российские говноделы
Они же больше всех пиздели что не будут таким заниматься
Голод не тётка.
Конечно, надеялись что раз они такие честные хорошие и молодцы то обойдётся, но не обошлось.
Останется только создать орган контроля над "кинопродуктом". Вдруг он не будет соответствовать нормам морали и семейным ценностям.
Посадить проверенных временем людей. Никиту Бесагоновича, Безрукого, Машкова и еще парочку скрепоносцев.
И нужно не забыть сдуть с них пыль, перед тем как доставать из чулана.
Но конечно же это все стеб. Очень хочется чтобы кинотеатры не загнулись. И сохранить хотя бы 50% от существующих.
Пока биологические часы, не возьмут свое.
А зачем кинотеатры? Ну вот серьезно. Идти в зал к определенному времени, где посторонние люди, платить оверпрайс за напитки/попкорн, не иметь возможность взять пару банок хорошено пива.
Да и качество "кинопродукта" что нашего что зарубежного не вызывает желание смотреть это в принципе. Я вот не помню ни один фильм который хотел бы посмотрнть в кино за последние 10 лет если не больше.
С детьми еще для досуга сходить можно, но не более.
студентом постоянно зависал в кинотеатрах, были такие даже, что платишь за один фильм (за вход считай), а там ходи в любой из 6 залов
помогало сэкономить на свидании)))
Ну я в студенчестве тоже в кинотеатре обжимался. Вопрос то был зачем они сейчас? Чтобы посмотреть кино на большом экране?
В этом плане есть сейчас "кинотеатры" где за разумные деньги снимается комната с проектором и можно посидеть небольшой компание, посмотреть любой фильм и поиграть в ту же соньку.
Мне безусловно понравилось что Формула кино перешла на систему с камерными залами и почти полным отсутствием персонала. Это хорошо было сделано.
я пару раз в год выбираюсь посмотреть именно в кинотеатр какой-то фильм, хотя последний это был Мортал Комбат, лико пожалел...
а что за новые "кинотеатры" такие? можно ссылочку почитать, видимо, я как-то упустил это) мне хватает дома 50+ дюймов и кинопаба
Ну это смотря насколько дома удобный "кинотеатр". Я ходил на новые ЗВ, новую Матрицу, пошёл бы на Бэтмена, но его не показывали и пришлось смотреть его дома)
Кино-Субстрат 👌😅
Ждём возвращения киножурналов «Фитиль» и «Хочу всё знать!» с большииим Орехом Знаний! 😅😅😅
А чё, простым плебеям уже можно нарушать закон или это можно только для государей?
А реклама Xbet будет? )) Джей джей покерок, игра За пи пи вы знаете )
Очень печально. Откровенное пиратство.
Азино 007
а ловко они придумали,только попахивает чем то незаконным
Попахивает? Нарушение закона об авторских правах и ст 14.58 коап о прокате без удостоверения.
Твари, одним словом. Точнее — глисты.
Пользуются тем, что ушедшие не могут себя защитить - представлять-то их некому почти. С кем они работали по защите ИС тоже ушли 🌝
Владельцы кинотеатров зашли в Минкульт на четыре часа в день и вернулись в коричневом аквагриме и посмотревшими в свое светлое будущее видеосалонов из 90-х.
Ура, пиратство и беззаконие!
Возьму. Обязательно возьму пару кинопродуктов. 167 рублей это на халяву))
Это как колбаса Красная цена)
В начале 90-х были популярны видео салоны..ждем возрождения традиций. Деградируем с гиперзвуковой скоростью.
Ага, спасибо. Бойкот Формуле Кино и Синема Парку.
Жесть какая. Даже слова не складываются в предложение
@
Молокосодержащий напиток
@
Сырный продукт
@
Мясное изделие
@
Кинопродукт
Так победим!!!
Кинопродукт, идентичный ненатуральному, содержит 50% фильма и 50% госфильмозаменителя.
Эм, а что они должны делать? Потерять весь свой бизнес, рабочие места и перестать платить налоги, потому что Россия решила напасть на другую страну, за что ее закэнселлил Голливуд, который по великой иронии находится в стране-выгодоприобретателе конфликта. Да, отличный выход, so благородно, much справедливо