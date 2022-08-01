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Медиа
Кадровый вентилятор

Объединённая сеть «Синема парк» и «Формула кино» начала показывать «кинопродукт» — фильмы Голливуда вместе с российскими Статьи редакции

Запуск такой услуги — вынужденная мера, говорят в компании: после приостановки работы голливудских студий кинотеатры лишились львиной доли выручки.

  • Одна из крупнейших в России сетей, объединённая сеть «Синема парк» и «Формула кино» (76 кинотеатров на 585 кинозалов, по данным «Невафильм Research» на май 2022 года) с 1 августа 2022 года будет предлагать новую услугу — «кинопродукт». Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор сети Алексей Васясин.
  • «Кинопродут» будет влючать российский фильм и «зарубежные видеоматериалы». В первый такой продукт сети войдут мультфильмы — российский «Кощей. Начало» и «Миньоны: Грювитация». В дальнейшем в услугу может быть включен «любой фильм зарубежной студии, покинувшей Россию», уточнил Васясин.
  • Мировая премьера новой части «Миньонов» состоялась в июне 2022 года, но в России Universal Pictures приостановила прокат своих фильмов вместе с другими студиями ещё весной.
  • В июле «Бюллетень кинопрокатчика» сообщила, что студия закроет в стране свой офис. Топ-менеджер крупной сети подтвердил это «Ведомостям», в самой компании не ответили на запрос. У «Миньоны: Грювитация» также нет прокатного удостоверения на показ в России, следует из реестра Минкультуры.
  • Васянин не ответил, где именно киносеть возьмет копию «Миньоны: Грювитация». Стоимость «кинопродукта» будет зависеть от города и времени сеанса и составит от 168 до 670 рублей. По словам Васянина, сеть планирует делиться доходами с продаж услуги, но только с российскими прокатчиками и продюсерами.
  • О сеансах с так называемым «бесплатным предсеансовым обслуживанием» в российских кинотеатрах DTF сообщило накануне. В июле Ассоциация владельцев кинотеатров предложила освободить кинотеатры от ответственности за показ зарубежных фильмов без согласия студий, приостановивших работу в России.

#новость #кинотеатры

3285 просмотров
Продолжение истории уже в подписке
Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
 (function() { let kpbot = document.querySelector('.entry-article-footer-kinopoisk'); let isMedia = location.href.indexOf('vc.ru/media') !== -1; let isServices = location.href.indexOf('vc.ru/services') !== -1; let urls = { media: 'https://go.the.tj/cxkblz', services: 'https://go.the.tj/z6zyu2' }; if (kpbot && isMedia) { kpbot.setAttribute('href', urls.media); } if (kpbot && isServices) { kpbot.setAttribute('href', urls.services); } }())
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35 комментариев
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 Dancing Clown

Продукт фильмосодержащий, изготовленный по технологии "Голливуд"

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Roman Dronow

И смех, и хех.

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Pavel Asmanov

И смех и кек 😁

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Слегка Придурковатый

Кинотеатры превращаются, превращаются кинотеатры... в элегантные торрентзалы!

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Никита

Кинопродукт российский. Состав: Российское кино нормплизованное, кино с зарубежным заменителем, наценочки, усилитель вкуса "скрепы"

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Danil Kuznetsov

Помню, как Пионер кошмарили за показ «Смерти Сталина» без прокатного удостоверения. Но это же совсем другое будет, да?

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Darth Swordman

А чего вы ещё ожидали от показа в РФ фильма, запрещённого к прокату на территории страны? Может, ещё «Ноя» с Расселом Кроу в ОАЭ без прокатного удостоверения показать предложите и будете удивляться? Или это просто наброс, чтобы набрать классы? =)

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Генерал Ермолов

Зато потом будут отчитываться о гигантских сборах Булок, Нахимовцев и прочего говна, которое сейчас делают российские говноделы

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Yeni

Они же больше всех пиздели что не будут таким заниматься

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Слегка Придурковатый

Голод не тётка.

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ЯжПрограммист

Конечно, надеялись что раз они такие честные хорошие и молодцы то обойдётся, но не обошлось.

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Алек Борисовский

Останется только создать орган контроля над "кинопродуктом". Вдруг он не будет соответствовать нормам морали и семейным ценностям.
Посадить проверенных временем людей. Никиту Бесагоновича, Безрукого, Машкова и еще парочку скрепоносцев.
И нужно не забыть сдуть с них пыль, перед тем как доставать из чулана.

Но конечно же это все стеб. Очень хочется чтобы кинотеатры не загнулись. И сохранить хотя бы 50% от существующих.
Пока биологические часы, не возьмут свое.

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Alexey Taruntaev

А зачем кинотеатры? Ну вот серьезно. Идти в зал к определенному времени, где посторонние люди, платить оверпрайс за напитки/попкорн, не иметь возможность взять пару банок хорошено пива.
Да и качество "кинопродукта" что нашего что зарубежного не вызывает желание смотреть это в принципе. Я вот не помню ни один фильм который хотел бы посмотрнть в кино за последние 10 лет если не больше.
С детьми еще для досуга сходить можно, но не более.

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Александр Соколов

студентом постоянно зависал в кинотеатрах, были такие даже, что платишь за один фильм (за вход считай), а там ходи в любой из 6 залов
помогало сэкономить на свидании)))

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Alexey Taruntaev

Ну я в студенчестве тоже в кинотеатре обжимался. Вопрос то был зачем они сейчас? Чтобы посмотреть кино на большом экране?
В этом плане есть сейчас "кинотеатры" где за разумные деньги снимается комната с проектором и можно посидеть небольшой компание, посмотреть любой фильм и поиграть в ту же соньку.
Мне безусловно понравилось что Формула кино перешла на систему с камерными залами и почти полным отсутствием персонала. Это хорошо было сделано.

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Александр Соколов

я пару раз в год выбираюсь посмотреть именно в кинотеатр какой-то фильм, хотя последний это был Мортал Комбат, лико пожалел...

а что за новые "кинотеатры" такие? можно ссылочку почитать, видимо, я как-то упустил это) мне хватает дома 50+ дюймов и кинопаба

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Какой-то никнейм

Ну это смотря насколько дома удобный "кинотеатр". Я ходил на новые ЗВ, новую Матрицу, пошёл бы на Бэтмена, но его не показывали и пришлось смотреть его дома)

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Dimitri Sloboda

Кино-Субстрат 👌😅
Ждём возвращения киножурналов «Фитиль» и «Хочу всё знать!» с большииим Орехом Знаний! 😅😅😅

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Дмитрий Филиппов
Запуск такой услуги — вынужденная мера

А чё, простым плебеям уже можно нарушать закон или это можно только для государей?

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Денис Вершинин

А реклама Xbet будет? )) Джей джей покерок, игра За пи пи вы знаете )
Очень печально. Откровенное пиратство.

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Alexey V

Азино 007

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Исторический кран

а ловко они придумали,только попахивает чем то незаконным

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Денис Денисов

Попахивает? Нарушение закона об авторских правах и ст 14.58 коап о прокате без удостоверения.

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Alexey V

Твари, одним словом. Точнее — глисты.

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Artem Kravchenko

Пользуются тем, что ушедшие не могут себя защитить - представлять-то их некому почти. С кем они работали по защите ИС тоже ушли 🌝

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Император Нолимоций

Владельцы кинотеатров зашли в Минкульт на четыре часа в день и вернулись в коричневом аквагриме и посмотревшими в свое светлое будущее видеосалонов из 90-х.

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Александр Горбатенко

Ура, пиратство и беззаконие!

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Chapaka

Возьму. Обязательно возьму пару кинопродуктов. 167 рублей это на халяву))

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ru.lucky

Это как колбаса Красная цена)

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Денис Вершинин

В начале 90-х были популярны видео салоны..ждем возрождения традиций. Деградируем с гиперзвуковой скоростью.

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Alexey V

Ага, спасибо. Бойкот Формуле Кино и Синема Парку.

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yulia doogee

Жесть какая. Даже слова не складываются в предложение

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Функциональный кубок

@
Молокосодержащий напиток
@
Сырный продукт
@
Мясное изделие
@
Кинопродукт

Так победим!!!

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Вадим Д.

Кинопродукт, идентичный ненатуральному, содержит 50% фильма и 50% госфильмозаменителя.

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Katya Kauer

Эм, а что они должны делать? Потерять весь свой бизнес, рабочие места и перестать платить налоги, потому что Россия решила напасть на другую страну, за что ее закэнселлил Голливуд, который по великой иронии находится в стране-выгодоприобретателе конфликта. Да, отличный выход, so благородно, much справедливо

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