Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
Продолжение истории уже в подписке на Кинопоиске
Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
Далее автопродление — 299 ₽/мес. Предложение до 31.07.2022 г. Подробнее: clck.ru/rfS2r
Онлайн-кинотеатр Premier отчитался о росте количества подписчиков в два раза в первом полугодии — до 2,1 млн Статьи редакции
В сервисе объясняют рост тем, что «не сидят на игле западного контента» и выпускают свои сериалы.
- Количество подписчиков Premier выросло до 2,1 млн аккаунтов по итогам первого полугодия 2022 года, что в два раза больше, чем годом ранее. Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на сервис.
- Гендиректор сервиса Софья Митрофанова уточнила директору по взаимодействию с индустрией «Яндекса», экс-редактору отдела медиа «Ведомостей» Ксении Болецкой, что в это количество входят те, у кого есть триалы и промо.
- В Premier называют среди причин роста количества подписчиков выход оригинального контента, в частности сериала «Ресторан по понятиям», второго сезона «Эпидемии», «Вне себя» и других проектов.
364 просмотров
«Ресторан по понятиям»? Быдло гоп-стоп опять в моде?
Хуйню они снимают, иглы какие то. Наркоманы чтоли, сука?Ресторан по понятиям
Далеко ходить не надо.
Из их сериалов убрать Бурунова, и всё, конец.
На vc.ru любители российских сериалов?
Для меня это откровение.