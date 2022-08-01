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 (function() { let kptop = document.querySelector('.entry-native-branding-kinopoisk'); let isMedia = location.href.indexOf('vc.ru/media') !== -1; let isServices = location.href.indexOf('vc.ru/services') !== -1; let urls = { media: 'https://go.the.tj/cxkblz', services: 'https://go.the.tj/z6zyu2' }; if (kptop && isMedia) { kptop.setAttribute('href', urls.media); } if (kptop && isServices) { kptop.setAttribute('href', urls.services); } }())
Медиа
Кадровый вентилятор

Онлайн-кинотеатр Premier отчитался о росте количества подписчиков в два раза в первом полугодии — до 2,1 млн Статьи редакции

В сервисе объясняют рост тем, что «не сидят на игле западного контента» и выпускают свои сериалы.

  • Количество подписчиков Premier выросло до 2,1 млн аккаунтов по итогам первого полугодия 2022 года, что в два раза больше, чем годом ранее. Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на сервис.
  • Гендиректор сервиса Софья Митрофанова уточнила директору по взаимодействию с индустрией «Яндекса», экс-редактору отдела медиа «Ведомостей» Ксении Болецкой, что в это количество входят те, у кого есть триалы и промо.
  • В Premier называют среди причин роста количества подписчиков выход оригинального контента, в частности сериала «Ресторан по понятиям», второго сезона «Эпидемии», «Вне себя» и других проектов.

Premier не сидит на игле западного контента и поэтому санкции не смогли помешать нашей работе: мы выпускаем качественный российский контент, который привлекает все больше зрителей.

До конца года мы планируем выпустить новые сильные проекты «Бедный олигарх», «На страже пляжа», второй сезон «Игры на выживание» и «Территории». Кроме того, мы наращиваем производство оригинального контента — на прошлой неделе мы запустили в съемки наш 10 проект за этот год.

Софья Митрофанова, гендиректор Premier
  • По данным исследователей GfK, во втором квартале подпиской на онлайн-кинотеатры в России пользовались 42% опрошенных (по сравнению с 46% в первом квартале), платили за подписку — 28% (против 30%). Лидеры — «Кинопоиск», ivi и Wink; Premier на шестом месте, согласно опросу.

#новость #premier #онлайнкинотеатры

364 просмотров
Продолжение истории уже в подписке
Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
 (function() { let kpbot = document.querySelector('.entry-article-footer-kinopoisk'); let isMedia = location.href.indexOf('vc.ru/media') !== -1; let isServices = location.href.indexOf('vc.ru/services') !== -1; let urls = { media: 'https://go.the.tj/cxkblz', services: 'https://go.the.tj/z6zyu2' }; if (kpbot && isMedia) { kpbot.setAttribute('href', urls.media); } if (kpbot && isServices) { kpbot.setAttribute('href', urls.services); } }())
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3 комментария
Приёмная Палпатина

«Ресторан по понятиям»? Быдло гоп-стоп опять в моде?

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Skyray
«Не сидят на игле западного контента

Хуйню они снимают, иглы какие то. Наркоманы чтоли, сука?

Ресторан по понятиям

Далеко ходить не надо.
Из их сериалов убрать Бурунова, и всё, конец.

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Skyray

На vc.ru любители российских сериалов?
Для меня это откровение.

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