Медиа Кадровый вентилятор 14 минут назад 14 мин Онлайн-кинотеатр Premier отчитался о росте количества подписчиков в два раза в первом полугодии — до 2,1 млн Статьи редакции В сервисе объясняют рост тем, что «не сидят на игле западного контента» и выпускают свои сериалы. Количество подписчиков Premier выросло до 2,1 млн аккаунтов по итогам первого полугодия 2022 года, что в два раза больше, чем годом ранее. Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на сервис.

Гендиректор сервиса Софья Митрофанова уточнила директору по взаимодействию с индустрией «Яндекса», экс-редактору отдела медиа «Ведомостей» Ксении Болецкой, что в это количество входят те, у кого есть триалы и промо.



В Premier называют среди причин роста количества подписчиков выход оригинального контента, в частности сериала «Ресторан по понятиям», второго сезона «Эпидемии», «Вне себя» и других проектов. Premier не сидит на игле западного контента и поэтому санкции не смогли помешать нашей работе: мы выпускаем качественный российский контент, который привлекает все больше зрителей. До конца года мы планируем выпустить новые сильные проекты «Бедный олигарх», «На страже пляжа», второй сезон «Игры на выживание» и «Территория». Кроме того, мы наращиваем производство оригинального контента — на прошлой неделе мы запустили в съемки наш 10 проект за этот год. Софья Митрофанова, гендиректор Premier По данным исследователей GfK, во втором квартале подпиской на онлайн-кинотеатры в России пользовались 42% опрошенных (по сравнению с 46% в первом квартале), платили за подписку — 28% (против 30%). Лидеры — «Кинопоиск», ivi и Wink; Premier на шестом месте, согласно опросу.

