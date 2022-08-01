Premier не сидит на игле западного контента и поэтому санкции не смогли помешать нашей работе: мы выпускаем качественный российский контент, который привлекает все больше зрителей.

До конца года мы планируем выпустить новые сильные проекты «Бедный олигарх», «На страже пляжа», второй сезон «Игры на выживание» и «Территории». Кроме того, мы наращиваем производство оригинального контента — на прошлой неделе мы запустили в съемки наш 10 проект за этот год.