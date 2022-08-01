Совет директоров «не согласовал проведение акции и принял решение о ее полной отмене из-за неприемлемости нарушения прав правообладателей контента», пишут «Дождь», а также «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».