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Прохладный мангал

«Цель выполнена полностью»: «Синема парк» и «Формула кино» отказалась от «кинопродуктов» через полдня после анонса Статьи редакции

В компании пояснили, что так хотели привлечь внимание к проблемам кинотеатров.

  • Совет директоров «не согласовал проведение акции и принял решение о ее полной отмене из-за неприемлемости нарушения прав правообладателей контента», пишут «Дождь», а также «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

  • 1 августа объединённая сеть «Синема парк» и «Формула кино» сообщила, что начнёт показывать «кинопродукты», которые включают российский фильм и «зарубежные видеоматериалы».
  • Всем покупателям вернут деньги за билеты. Гендиректор сети Алексей Васянин объяснил «Интерфаксу», что целью акции было «привлечение широкого внимания к проблемам отрасли и начало разработки единого плана выхода индустрии кинопоказа из создавшейся ситуации». Свою цель она выполнила.
  • О сеансах с так называемым «бесплатным предсеансовым обслуживанием» в российских кинотеатрах DTF сообщило накануне. В июле Ассоциация владельцев кинотеатров предложила освободить кинотеатры от ответственности за показ зарубежных фильмов без согласия студий, приостановивших работу в России.

#новость #кинотеатры #формулакино #синемапарк

6727 просмотров
Продолжение истории уже в подписке
Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
 (function() { let kpbot = document.querySelector('.entry-article-footer-kinopoisk'); let isMedia = location.href.indexOf('vc.ru/media') !== -1; let isServices = location.href.indexOf('vc.ru/services') !== -1; let urls = { media: 'https://go.the.tj/cxkblz', services: 'https://go.the.tj/z6zyu2' }; if (kpbot && isMedia) { kpbot.setAttribute('href', urls.media); } if (kpbot && isServices) { kpbot.setAttribute('href', urls.services); } }())
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59 комментариев
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 Mashed Potato

Произошел троллинг.

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Скрытый кран

Это была спецоперация на три дня. Все по идет по плану. Просто временная перегруппировка сил

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Дмитрий Клопс

Или по шапке получил дядя

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5 комментариев
Semyon Korolev

Вот это скорость переобувания

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Бетонный будильник

Советское кино, это была попытка догнать и перегнать Америку.
А Российское кино, это попытка догнать и перегнать советское кино.
И вот когда российское кино перестанет пытаться имитировать Голливуд или советское кино, то и наступит, ну не скажу счастье, хотя бы что-то адекватное..

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1 комментарий
Влад Светлый

"Гендиректор сети Алексей Васянин объяснил «Интерфаксу», что целью акции было «привлечение широкого внимания к проблемам отрасли и начало разработки единого плана выхода индустрии кинопоказа из создавшейся ситуации»."
—--—
Мне кажется, он нас обманывает.

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Григорий Орлов

Это такая спецоперация была? Цели достигнуты, я так понимаю

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Скрытый кран

Да. А теперь жест доброй воли.

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Valentin Dombrovsky

Всё идёт по плану, но какой план, мы не скажем.

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Alex R

Царь сказал, что санкции только на пользу. Нечего ныть.

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Казума Малевич

*Бессмертный император

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Сладкий Паша

Мы все живём в одном бесконечном анекдоте

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Valentin Dombrovsky

Паршивом анекдоте, чья развязка явно не оправдает времени, потраченного на его пересказ.

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Хфинист, Ясный Сокол

https://ria.ru/20130731/953238156.html

Лукашенко: "Жить будете плохо, но недолго!"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказывается по разным темам зачастую очень ёмко и…
ria.ru
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Саша Прохоренко

Единственно умное решение проблемы кинотеатров - закрыть кинотеатры

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Болотов Александр

Сашенька, родненький. Уже второй раз натыкаюсь на твои умные изречения.
Ох ну голова же ты конечно.
Вот эти дураки, владельцы кинотеатров, не могут догадаться. Я им передам все, не переживай.
А ты береги себя, такую голову нужно беречь. Шляпу не снимай, солнце припечет.

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Volodya Agadzhanov

АХАХХАХАХАХАХХА
И смех и слёзы!)

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Украинский Орзэмэс

Не плачь, я куплю тебе калач.

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Εгор Κонстантинов

Сырный продукт
Сметанный продукт с ЗМЖ
Автопродукт (Лада без нихуя)
Кинопродукт
***вы находитесь здесь ***
Мебельпродукт (made by ФСИН)
Пивной продукт (привет Жигулевское, прощай Хайникен)

Что дальше?

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Кирилл Кобозев

Ну справедливости ради, Хайникена у нас никогда особо и не было. Я пробовал голландский Хайникен на Кубе (его туда экспортируют) - оно ни в какое сравнение не идет с тем, что варят у нас по лицензии. Да, оригинальное импортированное периодически есть в ленте, можно наверное заказать где-то, но именно то, что массово стоит на полках магазов - совсем не тот компот.

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2 комментария
Иван Петров
привет Жигулевское, прощай Хайникен

Хуевый привет. Жигули - хорошее пиво, а российский хайнекен водяной точнее пивной продукт.

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Кирилл Кондратьев

Конечно лишь отсутствие этой «акции» мешало им начать «разработку единого плана выхода индустрии кинопоказа из создавшейся ситуации», да

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ЯжПрограммист

Просто прочитали комментарии экспертов на vc

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Андрей Киселев
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Chapaka

Кто-то зассал

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alexstellar

"Привлечение широкого внимания к проблемам отрасли и начало разработки единого плана выхода индустрии кинопоказа из создавшейся ситуации». Свою цель она выполнила." - интересно в чем заключался результат плана?

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Сладкий Паша

В выполнении цели

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Сергей Реванченков

Зря сдал билет в узбикестан на Бэтмана 🥴

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Tayler

Будут показывать, но не официально! Как и делали это уже месяца два!

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Оля Янко

Парам - пам - пам!!!!! Всё)

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Ray Smith

Печальная новость. :(

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Maltese

Маркетологов выпорят?

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Walter Kovacs

Деголливудизация выполнена. Можно закрывать кинотеатры.

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Александр Добриневский

Протестировали гипотезу так скозатб

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Сладкий Паша

X-Y-йня тест

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Elayjah Yarukhin

Цель выполнена, успех достигнут. Так держать! Лол

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Ушлый тип

"Эксперимент очевидно неудачный"

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alexstellar

Опомнились

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Вадим Д.

Кинопродукты низкой жирности оказались? (-:

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Джона уик

Вн оно что, а то я смотрю и хоп все торрент релизы исчезли, хотя часа два назад все было.

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Херовый русский
из-за неприемлемости нарушения прав правообладателей контента

То есть, экзистенциальный кризис им не грозит? Или правообладатели страшнее медленной и мучительной смерти бизнеса? Чот не понял.

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Vitaly Ya

Стоило ожидать, пиратство на высоком уровне грозит исками, поэтому такое может быть где-нибудь в провинции, но не в Мск (крупных сетях).

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Sergey Medvedev

А еслиб еще порнуху вдогонку пообещали крутить, то и перевыполнили бы "цель")

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Юрий Гутников

Как обычно

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Dmitriy

Можно объединиться всем кинотеатрам и начать снимать нормальные фильмы. Много примеров фильмов снятых за небольшие деньги.

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Владислав Недзвецкий

Ну але. Одно дело бабки рубить, другое работать.

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Областной диод

Троллинг российского кинопроката. Пусть российское кино крутят, или они чё, не патриоты внатуре?

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33_rublya

ЗАРУБЕЖНЫЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ

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Печенька

Кто-то мне писал что им вообще похуй на правообладателей и суд их защитит, а оказалось хватило одного звонка

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Приёмная Палпатина

Совет директоров «не согласовал проведение акции и принял решение о ее полной отмене из-за неприемлемости нарушения прав правообладателей контента»
Хоть кто-то адекватный в этой стране ещё остался

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High Stakes

Цели у нас по плану, а план у нас по ситуации.

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