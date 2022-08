Медиа Прохладный мангал час назад 1 час «Цель выполнена полностью»: «Синема парк» и «Формула кино» отказалась от «кинопродуктов» через полдня после анонса Статьи редакции В компании пояснили, что так хотели привлечь внимание к проблемам кинотеатров. Совет директоров «не согласовал проведение акции и принял решение о ее полной отмене из-за неприемлемости нарушения прав правообладателей контента», пишут «Дождь», а также «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

1 августа объединённая сеть «Синема парк» и «Формула кино» сообщила, что начнёт показывать «кинопродукты», которые включают российский фильм и «зарубежные видеоматериалы».

Всем покупателям вернут деньги за билеты. Гендиректор сети Алексей Васянин объяснил «Интерфаксу», что целью акции было «привлечение широкого внимания к проблемам отрасли и начало разработки единого плана выхода индустрии кинопоказа из создавшейся ситуации». Свою цель она выполнила.

О сеансах с так называемым «бесплатным предсеансовым обслуживанием» в российских кинотеатрах DTF сообщило накануне. В июле Ассоциация владельцев кинотеатров предложила освободить кинотеатры от ответственности за показ зарубежных фильмов без согласия студий, приостановивших работу в России.

