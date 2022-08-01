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«Цель выполнена полностью»: «Синема парк» и «Формула кино» отказалась от «кинопродуктов» через полдня после анонса Статьи редакции
В компании пояснили, что так хотели привлечь внимание к проблемам кинотеатров.
Совет директоров «не согласовал проведение акции и принял решение о ее полной отмене из-за неприемлемости нарушения прав правообладателей контента», пишут «Дождь», а также «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
- 1 августа объединённая сеть «Синема парк» и «Формула кино» сообщила, что начнёт показывать «кинопродукты», которые включают российский фильм и «зарубежные видеоматериалы».
- Всем покупателям вернут деньги за билеты. Гендиректор сети Алексей Васянин объяснил «Интерфаксу», что целью акции было «привлечение широкого внимания к проблемам отрасли и начало разработки единого плана выхода индустрии кинопоказа из создавшейся ситуации». Свою цель она выполнила.
- О сеансах с так называемым «бесплатным предсеансовым обслуживанием» в российских кинотеатрах DTF сообщило накануне. В июле Ассоциация владельцев кинотеатров предложила освободить кинотеатры от ответственности за показ зарубежных фильмов без согласия студий, приостановивших работу в России.
6727 просмотров
Произошел троллинг.
Это была спецоперация на три дня. Все по идет по плану. Просто временная перегруппировка сил
Или по шапке получил дядя
Вот это скорость переобувания
Советское кино, это была попытка догнать и перегнать Америку.
А Российское кино, это попытка догнать и перегнать советское кино.
И вот когда российское кино перестанет пытаться имитировать Голливуд или советское кино, то и наступит, ну не скажу счастье, хотя бы что-то адекватное..
"Гендиректор сети Алексей Васянин объяснил «Интерфаксу», что целью акции было «привлечение широкого внимания к проблемам отрасли и начало разработки единого плана выхода индустрии кинопоказа из создавшейся ситуации»."
—--—
Мне кажется, он нас обманывает.
Это такая спецоперация была? Цели достигнуты, я так понимаю
Да. А теперь жест доброй воли.
Всё идёт по плану, но какой план, мы не скажем.
Царь сказал, что санкции только на пользу. Нечего ныть.
*Бессмертный император
Мы все живём в одном бесконечном анекдоте
Паршивом анекдоте, чья развязка явно не оправдает времени, потраченного на его пересказ.
https://ria.ru/20130731/953238156.html
Единственно умное решение проблемы кинотеатров - закрыть кинотеатры
Сашенька, родненький. Уже второй раз натыкаюсь на твои умные изречения.
Ох ну голова же ты конечно.
Вот эти дураки, владельцы кинотеатров, не могут догадаться. Я им передам все, не переживай.
А ты береги себя, такую голову нужно беречь. Шляпу не снимай, солнце припечет.
АХАХХАХАХАХАХХА
И смех и слёзы!)
Не плачь, я куплю тебе калач.
Сырный продукт
Сметанный продукт с ЗМЖ
Автопродукт (Лада без нихуя)
Кинопродукт
***вы находитесь здесь ***
Мебельпродукт (made by ФСИН)
Пивной продукт (привет Жигулевское, прощай Хайникен)
Что дальше?
Ну справедливости ради, Хайникена у нас никогда особо и не было. Я пробовал голландский Хайникен на Кубе (его туда экспортируют) - оно ни в какое сравнение не идет с тем, что варят у нас по лицензии. Да, оригинальное импортированное периодически есть в ленте, можно наверное заказать где-то, но именно то, что массово стоит на полках магазов - совсем не тот компот.
Хуевый привет. Жигули - хорошее пиво, а российский хайнекен водяной точнее пивной продукт.
Конечно лишь отсутствие этой «акции» мешало им начать «разработку единого плана выхода индустрии кинопоказа из создавшейся ситуации», да
Просто прочитали комментарии экспертов на vc
Кто-то зассал
"Привлечение широкого внимания к проблемам отрасли и начало разработки единого плана выхода индустрии кинопоказа из создавшейся ситуации». Свою цель она выполнила." - интересно в чем заключался результат плана?
В выполнении цели
Зря сдал билет в узбикестан на Бэтмана 🥴
Будут показывать, но не официально! Как и делали это уже месяца два!
Парам - пам - пам!!!!! Всё)
Печальная новость. :(
Маркетологов выпорят?
Деголливудизация выполнена. Можно закрывать кинотеатры.
Протестировали гипотезу так скозатб
X-Y-йня тест
Цель выполнена, успех достигнут. Так держать! Лол
"Эксперимент очевидно неудачный"
Опомнились
Кинопродукты низкой жирности оказались? (-:
Вн оно что, а то я смотрю и хоп все торрент релизы исчезли, хотя часа два назад все было.
То есть, экзистенциальный кризис им не грозит? Или правообладатели страшнее медленной и мучительной смерти бизнеса? Чот не понял.
Стоило ожидать, пиратство на высоком уровне грозит исками, поэтому такое может быть где-нибудь в провинции, но не в Мск (крупных сетях).
А еслиб еще порнуху вдогонку пообещали крутить, то и перевыполнили бы "цель")
Как обычно
Можно объединиться всем кинотеатрам и начать снимать нормальные фильмы. Много примеров фильмов снятых за небольшие деньги.
Ну але. Одно дело бабки рубить, другое работать.
Троллинг российского кинопроката. Пусть российское кино крутят, или они чё, не патриоты внатуре?
ЗАРУБЕЖНЫЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ
Кто-то мне писал что им вообще похуй на правообладателей и суд их защитит, а оказалось хватило одного звонка
Совет директоров «не согласовал проведение акции и принял решение о ее полной отмене из-за неприемлемости нарушения прав правообладателей контента»
Хоть кто-то адекватный в этой стране ещё остался
Цели у нас по плану, а план у нас по ситуации.