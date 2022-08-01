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 (function() { let kptop = document.querySelector('.entry-native-branding-kinopoisk'); let isMedia = location.href.indexOf('vc.ru/media') !== -1; let isServices = location.href.indexOf('vc.ru/services') !== -1; let urls = { media: 'https://go.the.tj/cxkblz', services: 'https://go.the.tj/z6zyu2' }; if (kptop && isMedia) { kptop.setAttribute('href', urls.media); } if (kptop && isServices) { kptop.setAttribute('href', urls.services); } }())
Медиа
Прохладный мангал

Создатели подкаста «Мы обречены» запустили издание «Разрабы» для ИТ-специалистов Статьи редакции

У него не будет, например, встроенного редактора — статьи нужно предлагать через GitHub.

  • Издание запустили создатели подкаста «Мы обречены», который ведут программист Фил Ранжин и журналист Артём Малышев.
  • YouTube-канал «Разрабы» запустился в феврале 2022 года. Теперь это полноценное медиа про ИТ. В команде проекта «нескольких разрабов с огромным опытом в индустрии и маленькая редакция из пары человек».
  • Издание обещает публиковать тексты, «цель которых — осмысление места ИТ-индустрии в современном мире и поиск больших смыслов». В том числе — колонки с мнениями, материалы с контекстом вокруг главных инфоповодов индустрии, интервью и другое. Кроме того, разработчики смогут рассказывать на сайте о своих проблемах.

Если с вами плохо поступили работодатели, ваши права нарушили, не выплатили деньги, нахамили, подставили или ещё что в таком духе — приходите сюда и жалуйтесь. Мы выслушаем, и поддержим.

«Разрабы»
  • У медиа нет встроенного редактора, вместо этого подключена интеграция с GitHub: чтобы опубликовать текст, нужно «клонировать» репозиторий, сделать бранч (ветку кода) с названием статьи латиницей, загрузить файл с текстом и картинки, сохранить изменения и сделать пуллреквест. После этого текст должны одобрить — тогда он появится на сайте.
  • Также у издания будет открытый исходный код: сначала «Разрабы» выложат фронтенд, затем и бэкенд.

#новость #ит

2836 просмотров
Продолжение истории уже в подписке
Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
 (function() { let kpbot = document.querySelector('.entry-article-footer-kinopoisk'); let isMedia = location.href.indexOf('vc.ru/media') !== -1; let isServices = location.href.indexOf('vc.ru/services') !== -1; let urls = { media: 'https://go.the.tj/cxkblz', services: 'https://go.the.tj/z6zyu2' }; if (kpbot && isMedia) { kpbot.setAttribute('href', urls.media); } if (kpbot && isServices) { kpbot.setAttribute('href', urls.services); } }())
0
24 комментария
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 Василий Степанофф

Надеюсь, кто-нибудь напишет статью из которой Фил Ранжин узнает, что быть токсичным мудаком это так себе удовольствие в наше время.

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Vasya Pupkin

Зато за это много платят и он прекрасный симьянин, опять таки с его слов

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Александр Соколов

Почитал кто это, посмотрел его статью про ЗП, улыбнулся)) чсв чуваку у не занимать, конечно

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Timur

Сразу после того, как об этом узнаешь ты, лол.

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Andrei Apanasik

Тимур, блин, ты только ради коммента зарегался? 😅

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Timur

Просто через тви вошёл.
Так что видимо да)

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Andrei Apanasik

Сам то планируешь туда статьи выкладывать?

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Timur

Если будет о чем рассказать, то почему нет?

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Andrei Apanasik

Меня два момента пока останавливают:
1. Процесс публикации через пуллреквесты.
2. Аудитории там пока вообще нет.

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Александр

2. Медиа первый день, все еще будет)

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Andrei Apanasik

Слежу. Может даже буду что-то публиковать)

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Andre Macareno

Раз♂рабы♂

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Andrei Apanasik
У медиа нет встроенного редактора, вместо этого подключена интеграция с GitHub: чтобы опубликовать текст, нужно скопировать репозиторий, сделать бранч (ветку кода) с названием статьи латиницей, загрузить файл с текстом и картинки, сохранить изменения и предложить изменение кода. После этого текст появится на сайте.

@Евгения Евсеева можно подкорректировать текст? )

1. Вместо "скопировать репозиторий" лучше написать "сделать форк".
2. Вместо "предложить изменение кода" написать "сделать пуллреквест".
3. Текст не появится после этого на сайте, сначала этот пуллреквест должны заапрувить меинтейнеры репозитория.

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Прохладный мангал

они пишут сами про «клонировать репозиторий», если это отличается по смыслу от копирования, поправлю. за остальное спасибо!

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Andrei Apanasik

Склонировать да, это по смыслу похоже с форком. А вот при обычном копировании потеряется связка с оригинальным репозиторием и будет проблематично в таком случае PR отправить 😅

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Прохладный мангал

понял принял! спасибо 💕

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Александр

А зачем клонировать репозиторий?) Можно загрузить файл в вебе по паре кликов

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Andrei Apanasik

Так если там пикчи, то одним файлом не обойдёшься. Проще локально всё это сделать, проверить, что норм отображается, а потом одним коммитом запушить.

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Александр

Я только имею в виду, что клонировать репу для этого не обязательно. Статью написать локально, отображение проверить локально, а создать ветку и закинуть статью в вебе

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Andrei Apanasik

Если кому-то так будет удобней, то можно. Мне как-то привычней через форк)

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Ioanne

Если уже есть ебаное айти, то нахуя мне "разрабы" в плеере?

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Вадим Д.

Отрадно, что такие проекты появляются!
А вот то, что они вынуждены брать на себя функции надзорных и контролирующих органов – очень хреново, это говорит о том, что модель общества в стране глубоко ошибочна и некорректно. Ну да это многим понятно.

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Nopper Popper

Было бы интересно увидеть аналог Blind в России, где были бы истории сотрудников. Способ публикации прикольный

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Толстой

Преклоняюсь перед таким элегантным способом модерации контента.

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