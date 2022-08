Медиа Прохладный мангал час назад 1 час Создатели подкаста «Мы обречены» запустили издание «Разрабы» для ИТ-специалистов Статьи редакции У него не будет, например, встроенного редактора — статьи нужно предлагать через GitHub. Издание запустили создатели подкаста «Мы обречены», который ведут программист Фил Ранжин и журналист Артём Малышев.

YouTube-канал «Разрабы» запустился в феврале 2022 года. Теперь это полноценное медиа про ИТ. В команде проекта «нескольких разрабов с огромным опытом в индустрии и маленькая редакция из пары человек».

Издание обещает публиковать тексты, «цель которых — осмысление места ИТ-индустрии в современном мире и поиск больших смыслов». В том числе — колонки с мнениями, материалы с контекстом вокруг главных инфоповодов индустрии, интервью и другое. Кроме того, разработчики смогут рассказывать на сайте о своих проблемах. Если с вами плохо поступили работодатели, ваши права нарушили, не выплатили деньги, нахамили, подставили или ещё что в таком духе — приходите сюда и жалуйтесь. Мы выслушаем, и поддержим. «Разрабы» У медиа нет встроенного редактора, вместо этого подключена интеграция с GitHub: чтобы опубликовать текст, нужно «клонировать» репозиторий, сделать бранч (ветку кода) с названием статьи латиницей, загрузить файл с текстом и картинки, сохранить изменения и сделать пуллреквест. После этого текст должны одобрить — тогда он появится на сайте.

#новость #ит 2836 просмотров

