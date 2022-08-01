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Создатели подкаста «Мы обречены» запустили издание «Разрабы» для ИТ-специалистов Статьи редакции
У него не будет, например, встроенного редактора — статьи нужно предлагать через GitHub.
- Издание запустили создатели подкаста «Мы обречены», который ведут программист Фил Ранжин и журналист Артём Малышев.
- YouTube-канал «Разрабы» запустился в феврале 2022 года. Теперь это полноценное медиа про ИТ. В команде проекта «нескольких разрабов с огромным опытом в индустрии и маленькая редакция из пары человек».
- Издание обещает публиковать тексты, «цель которых — осмысление места ИТ-индустрии в современном мире и поиск больших смыслов». В том числе — колонки с мнениями, материалы с контекстом вокруг главных инфоповодов индустрии, интервью и другое. Кроме того, разработчики смогут рассказывать на сайте о своих проблемах.
- У медиа нет встроенного редактора, вместо этого подключена интеграция с GitHub: чтобы опубликовать текст, нужно «клонировать» репозиторий, сделать бранч (ветку кода) с названием статьи латиницей, загрузить файл с текстом и картинки, сохранить изменения и сделать пуллреквест. После этого текст должны одобрить — тогда он появится на сайте.
- Также у издания будет открытый исходный код: сначала «Разрабы» выложат фронтенд, затем и бэкенд.
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Надеюсь, кто-нибудь напишет статью из которой Фил Ранжин узнает, что быть токсичным мудаком это так себе удовольствие в наше время.
Зато за это много платят и он прекрасный симьянин, опять таки с его слов
Почитал кто это, посмотрел его статью про ЗП, улыбнулся)) чсв чуваку у не занимать, конечно
Сразу после того, как об этом узнаешь ты, лол.
Тимур, блин, ты только ради коммента зарегался? 😅
Просто через тви вошёл.
Так что видимо да)
Сам то планируешь туда статьи выкладывать?
Если будет о чем рассказать, то почему нет?
Меня два момента пока останавливают:
1. Процесс публикации через пуллреквесты.
2. Аудитории там пока вообще нет.
2. Медиа первый день, все еще будет)
Слежу. Может даже буду что-то публиковать)
Раз♂рабы♂
@Евгения Евсеева можно подкорректировать текст? )
1. Вместо "скопировать репозиторий" лучше написать "сделать форк".
2. Вместо "предложить изменение кода" написать "сделать пуллреквест".
3. Текст не появится после этого на сайте, сначала этот пуллреквест должны заапрувить меинтейнеры репозитория.
они пишут сами про «клонировать репозиторий», если это отличается по смыслу от копирования, поправлю. за остальное спасибо!
Склонировать да, это по смыслу похоже с форком. А вот при обычном копировании потеряется связка с оригинальным репозиторием и будет проблематично в таком случае PR отправить 😅
понял принял! спасибо 💕
А зачем клонировать репозиторий?) Можно загрузить файл в вебе по паре кликов
Так если там пикчи, то одним файлом не обойдёшься. Проще локально всё это сделать, проверить, что норм отображается, а потом одним коммитом запушить.
Я только имею в виду, что клонировать репу для этого не обязательно. Статью написать локально, отображение проверить локально, а создать ветку и закинуть статью в вебе
Если кому-то так будет удобней, то можно. Мне как-то привычней через форк)
Если уже есть ебаное айти, то нахуя мне "разрабы" в плеере?
Отрадно, что такие проекты появляются!
А вот то, что они вынуждены брать на себя функции надзорных и контролирующих органов – очень хреново, это говорит о том, что модель общества в стране глубоко ошибочна и некорректно. Ну да это многим понятно.
Было бы интересно увидеть аналог Blind в России, где были бы истории сотрудников. Способ публикации прикольный
Преклоняюсь перед таким элегантным способом модерации контента.
Комментарий удален модератором