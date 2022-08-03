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Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась за помощью к Путину — замена голливудского кино обеспечила лишь 5% сборов Статьи редакции

Представители киноиндустрии просят о мерах «реальной поддержки».

  • Глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) в письме к Путину попросил его поручить правительству в короткие сроки разработать и реализовать «меры реальной поддержки» отрасли. Это необходимо для того, чтобы помочь кинотеатрам продолжать работу в условиях отсутствия у них голливудских фильмов.

  • Председатель АВК заявил, что замещение блокбастеров корейскими, китайскими и советскими фильмами не помогло — их прокат принёс всего 5% от прежних кассовых сборов.

  • Уже оказанная поддержка со стороны государства — льготные ставки кредитования, отсрочки по уплате страховых взносов, программа «Пушкинская карта» — тоже не избавила российский прокат от кризиса.

Несмотря на то, что за последние четыре месяца была проделана колоссальная работа по замещению выпавших из оборота зарубежных фильмов недружественных стран иными фильмами […], все эти усилия смогли обеспечить лишь 5% кассовых сборов и проданных билетов в кинотеатрах.

За период март-июнь 2022 года падение выручки и количества реализованных кинобилетов составило более 70% от среднемесячных показателей предыдущих лет.

Алексей Воронков, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров

  • Отсутствие масштабных и интересных зрителям фильмов в прокате привело к закрытию в России 200 кинотеатров и приостановке работы примерно 30% коммерческих кинозалов.

  • В ассоциации допустили, что Минкультуры ориентируется на «стратегию, исключающую существование коммерческого кинопоказа в России». В этом случае, как отметили представители индустрии, власти должны рассказать об этом, чтобы АВК могла «перейти к процедуре полного сворачивания бизнеса».

Но мы верим, что подобные радикальные меры противоречат интересам развития российского государства и просим вас дать поручение правительству России в кратчайшие сроки разработать комплекс конкретных эффективных оперативных мер поддержки кинотеатров.

Алексей Воронков, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров
  • 1 августа на проблему с показами обратила внимание и одна из крупнейших в стране сетей «Синема парк» и «Формула кино». Компания анонсировала «кинопродукты» — фильмы Голливуда вместе с российскими, но через полдня отказалась от этой идеи, заявив, что цель акции — привлечь внимание к проблемам отрасли — выполнена.

#новость #кинотеатры

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97 комментариев
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 Михаил

Путин решение всех проблем , поклонись холоп!!

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Romakov

Это сюр,просить того,кто причина проблем)))

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Genry give my bed

Нафиг!почему, например нет такого: ассоциация ИП обоатилась к путину за поддержкой, Так как иностранные бренды ушли из россии инужно компенсировать убытки. Любой бизнес это риск, как и кинотеатры

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6 комментариев
Ivan Poliakov

А можно мне тоже поддержку как российскому производителю и работодателю?
А то я своих ввалил бабок уже больше 7 млн и ещё не отбил их….

Кстати говоря делаю Ахрененные лакомства для собак и кошечек

https://www.ozon.ru/brand/wild-nature-of-russia-100146919/

По поводу оптовых закупок или сотрудничества пишите в личку.

Хватит покупать у иностранных компаний. Пора отечественный малый бизнес поднимать с колен

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Dimitri Sloboda

Продающий коммент 👌😅

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2 комментария
Aleksei Menshikov

Надеюсь на складе Озон корм не сгорел?

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1 комментарий
СвяТой_ТапоК

Это и обидно. Страна купи-продай.

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1 комментарий
Строгий вентилятор

Мне как потенциальному покупателю линейка кажется слишком сложной + не увидел полноценных вариантов сбалансированной еды (а не лакомств).

Для меня идеален был бы вариант как у Berkley / Mongo: несколько линеек еды (обычная, для стерилизованных котов и пр.) с лаконичным и позитивным (счастливый кот) дизайном в одном стиле в пределах линейки, простым составом, от которого не хочется закрыть глаза.

Плюс не нужно, мне кажется, забывать, что люди сейчас часто ванильные и ранимые (и да, это лицемерно). Мне от названия «копыто коня» неприятно - сразу живо представляется живой конь. Жена, увидев такое, в жизни бренд покупать не будет. У тех же Berkley / Mongo названия подписаны нейтрально: утка (а не свежее крыло молодой и жизнерадостной утки), свинина и пр. Примеры сложных, но вкусных названий, можно еще у Азбуки Вкуса у «человечей» еды посмотреть.

Но, возможно, я не ЦА. Говорю только за свою когорту потребителей.

Мне не хватает еды а ля Apple: простая понятная линейка, честный и качественный состав, хороший дизайн и нейминг. Можно конский ценник (pun intended) впридачу.

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Запасной чайник

Нет...

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Svetlana Smo

Вот спасибо! С радостью поддержим)

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Жора который смог

Как владелец шизанутой хаски могу смело заявить, что иностранное по совокупности цена/качество приобретать выгоднее, чем отечественное.
Тот же сухой корм, я беру Monge, по цене выходит +-650р/кг.
За эту цену нет аналогов по содержанию белков, витаминов, да ещё и без золы.
По поводу ваших товаров.
Они крутые, я шарю в этом дер**е, нет, реально шарю.
Только цены у вас чуть выше рыночных, т.к. в розницу те же самые 2 бараньи ножки я беру за те же 400р, но только в моем случае в цену уже заложен процент зоомагазина.

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Александр Голубев

Я лучше импортных завезу.

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maximus
Хватит покупать у иностранных компаний. Пора отечественный малый бизнес поднимать с колен

правильно! Ну тупыыые, создавали и совершенствовали свои голливуды и прочие микросхемы десятилетиями! Мы сделаем за год максимум!

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Frozenmute

Пускай Путин попробует пару тройку российских киновысеров досидеть до конца сначала.

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Андрей Топов

Ты когда русские фильмы смотрело последний раз? Весь год классные фильмы. Я всё пересмотрел и только восторг. Западный унылый шлак и рядом не стоял

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9 комментариев
Сергей

А ведь решение простое. Нужно просто «заставить» всех бюджетников ходить в кинотеатры на российские патриотичные фильмы не менее трех раз в неделю. И все, кинотеатры будут ломиться от желающих

Тех кто не хочет, лишать премии, или чего обычно их лишают ?)

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Вильгельм Богачев

А можно даже так:
- пойти в кино - 200р
- не пойти в кино - 300р

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1 комментарий
Сексорцист Милфхантерович

Спёр комментарий с дтф, молодец.

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Vitaliy Vasilev

Запишите ролик на коленях ☝️

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Dimitri Sloboda

Даёшь Иронию судьбы и Лебединое Озеро 24/7!
For free (☝️)

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Yunus Emre

вчера по каналу Mezzo как раз была опера "Лебединое озеро" в исполнении украинских балерунов и балерин !

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Дмитрий

В прошлом году же аж в космос актеров отправляли, где кино?

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Aleksandr Makarov

На батуте запустили, а как сводить с орбиты не обдумали.

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Mr. Puss

А что случилось?

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Александр Широков

Отрицательный рост зрителей на фоне высвобождения кинопродуктов из недружественных стран по причине многочисленных хлопков

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Sergey Didenko

Охх, проблема очень неприятная, подозреваю, что министр культуры уже разбирается в ситуации...

oh sh*t...

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Андрей

Плохая шутка, учитывая, что Мединский еще в 2020 покинул должность министра культуры РФ.

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1 комментарий
Игорь Протасов

Дед думает, как Казахстан и Тайвань захватить, а тут к нему с какими-то мелочами лезут

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Александр Дайверов

Фаза 1. Обеспечить поддержку
Фаза 2. Обеспечить реальную поддержку

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Vitaliy Vasilev

А где фаза создать проблему?)

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2 комментария
Аноним

Это те что проталкивали блокировки и запреты а теперь хотят сами пиратить и зарабатывать на этом? Карма есть. Желаю разорения.

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Пришелец

Всего 5% - это из-за того, что никто из кинотеатров не догадался забрать детей на 4 часа и вернуть их счастливыми в аквагриме.

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Ildarkin

Минус автопром
Минус авиация
Минус кинотеатры

Пора вести список почивших отраслей, принесенных в жертву во имя денадефекации.

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Андрей Верижников

Феноменальные терпилы, конечно.

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Roman Missetskiy

А как же импортозамещение?(

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Paul Beaver

Чбд пусть в кинотеатрах показывают😂

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Anton

Уже были попытки. Какие-то шоу с ютуба крутили в кино ещё до спец операции.

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Максим Груздев

Надо мебельные салоны в кинотеатрах открывать. Импортозамещать Икею.

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Пришелец

А в Икеях кинотеатры?

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Kirill Sidorov

Нетфликс например, тоже кинотеатр, а при этом снял кучу годных фильмов и давал шанс малоизвестным талантливым людям и актерам. Было время (то того как скатились в толерастию), что только нетфликс и клепал годный смелый контент.
У нас в это время прикормыши при минкульте упоролись на патриотичности либо высеры от какого нибудь камеди продакшн.
Так что все закономерно.

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Строгий вентилятор

У Netflix-а другая экономика. Обратите внимание, оффлайновые кинозалы за рубежом массовые фильмы тоже не снимают.

А Кинопоиск или Премьер в России снимают.

Вопрос не в Минкульте, а в структуре расходов, доступных данных и каналов коммуникации.

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Maltese

Можно мексиканские сериалы 90х крутить. По 1-2 серии "Просто Мария" в день обеспечат заполняемость зала. Такая идея вполне вписывается в общую парадигму предложений поддержки.

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Alex R

Проще Соловьева, Киселева и Скобееву в кинотеатрах про Украину. Народ такое любит

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Analtoy Wasserman

Топ ган 2 — это топчик.

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Михаил

фигня фильм. зря загуглил кассовые сборы, при бюджете 140 он собрал 640.

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3 комментария
Запасной чайник

«перейти к процедуре полного сворачивания бизнеса»
Видимо вообще всего...

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Вадим Д.

Там не решен е проблем, судя по уровню «поддержки» отраслей, быстрее просто кинотеатры запретят и в осенний призыв всех поголовно. Или новые пошлины и акцизы на скрепность. Щас за поддержкой очень аккуратно нужно обращаться и лучше не «вверх».

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Это Я

Путину нет дела до бизнеса, он возвращает СССР, поэтому скоро все национализирует((

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lakoros

РПЦ могла бы и помочь. не выбивать себе халявную землю под постройку храмов в городах. А арендовать кинотеатры для служб и молебнов.
Но там же нет золота! священнику там западло будет.

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Roman Kotov

Хехе хотите замену? Нужно было бабки вкладывать а не прожирать все

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Andrei M

Запускайте порнуху с перформарсом. Десятиминутный видеоролик и новый сеанс.

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Михаил Стерлин

Андрей, а если кто не успел - на улицу!?

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1 комментарий
nkmstudio

Путин может предложить кинотеаторам показавыть вечерний Соловьёв утром.

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Розарио Агро

Подходящий контент для российских кинотеатров в текущем контексте был анонсирован голливудом ещё лет двадцать назад 🤣:

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Сексорцист Милфхантерович

Хе)

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Михаил

5% это в плюсе! значит не закроются все.

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Пыльный фонарь

С регистрацией

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shencrypto

а что случилось ?

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shencrypto

Подскажите сколько было выделено бюджета на всё кино за 22 года?

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Псков Бурито

Путин, наш бизнес говно - дай денег

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Андрей Топов

Вы фильмы русские показывайте нормально, а то ставите 1 раз в день на 17.00 и что вы хотите? Фильмов полно новых русских крутых. Почему они у вас 1 раз в день или 2. Я в кино хожу в 22.00 - 23.00 и ни одного фильма русского. Один шлак зарубежный. Зачем мне шлак западный?

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Alex R

Какой спрос, такое и предложение

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Pietro Aretino

Посмотрите быкова у толстой в инт, он там уже всё пояснил что там у них за кухня, если прям мельком, всем поебать на эти кинотеатры

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ilia

Зачем поддерживать за бюджетные деньги залы "пожри попкорн - попялься в комиксы марвел" (вот только не надо что кассу делали американские фильмы с Санденса и других фестивалей)?

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Lexx Sky

Ну не вписались в рыночек, сорян.

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Вадим Д.

Кто-то считал, что заменив заведомо кассовые фильмы (оставим смысловую составляющую, кассовое современное кино — не про это) кинозаменитнлем с 3% содержанием кино, можно заработать столько же?! Наверняка есть и у нас хорошие фильмы (я просто после многих лет разочарований уже не смотрю, достаточно нескольких рецензий), но их ничтожно малое количество, не способное даже окупить своё производство, так что о прибылях в прокате можно только мечтать.
Вот здесь это их «можем повторить» точно не сработает, не смогут. Массовое, качественное, смотрибельное кино — это не сериалы про бандито-ментов гнать по 20 серий в день.

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Bela Lugosi's Dead

Достаточно перестать снимать хуевое кино и начать снимать нехуевое

OH WAI~

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Alex R

Это невозможно. Даже еслиб могли снимать, то голливудские фильмы с высокими бюджетами окупаются за счёт всего мира, а у российских одна Россия.

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Alex R

Непонятно что они хотят. Все равно ничего не сделать. Просто кормить из бюджета только чтоб не закрылись ведь нет смысла.

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Black7
подобные радикальные меры противоречат интересам развития российского государства

Чел последние полгода провел в коме похоже

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