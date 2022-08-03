Несмотря на то, что за последние четыре месяца была проделана колоссальная работа по замещению выпавших из оборота зарубежных фильмов недружественных стран иными фильмами […], все эти усилия смогли обеспечить лишь 5% кассовых сборов и проданных билетов в кинотеатрах.

За период март-июнь 2022 года падение выручки и количества реализованных кинобилетов составило более 70% от среднемесячных показателей предыдущих лет.