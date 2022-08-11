Компанию выкупили по цене, превышающей его годовую выручку, — чтобы делать «локальную журналистику».

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Основатели Axios Майк Аллен, Джим Вандехей и Рой Шварц

8 августа 2022 года американское новостное издание Axios заключило сделку о продаже с одним из своих крупнейших инвесторов — конгломератом Cox Enterprises. Последний, по словам источников CNN, оценил платформу в $525 млн, а закроют сделку в течение месяца.

Основатели надеются, что инвестиции помогут им охватить больше региональных новостных рынков. Но при этом они сохранят доли в бизнесе, места в совете директоров, а также продолжат определять редакционную политику и контролировать повседневные процессы издания — «чтобы руководители и рядовые сотрудники не думали уходить и продолжали развивать проект».

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Стартап Axios существует всего шесть лет, но уже успел зарекомендовать себя как один из самых успешных игроков на медиарынке последних лет. Да и сумма его сделки не многим меньше оценки, которую в 2021 году дали Forbes — она составила $630 млн.

Чем примечательно издание и зачем ему сделка с Cox Enterprises — кратко рассказала редакция The Bell.

Что такое Axios

Axios основали в 2016 году бывшие руководители медиа Politico — Майк Аллен, Джим Вандехей и Рой Шварц. Издание специализируется на новостных рассылках о технологиях, бизнесе и политике, которые читает свыше 2,4 млн подписчиков.

Самой первой была утренняя рассылка Axios АМ — её в первые годы работы, по семь дней в неделю в четыре утра, писал лично Аллен. Он выпускал подобное ещё в Politico и получил негласное звание «человека, с которым просыпается Белый дом».

В качестве формата редакция выбрала короткие информационные бюллетени c небольшими подглавами-объяснениями («Почему это важно», «Что теперь», «Между строк», «О чём это говорит») и фактами, оформленными в списки.

Доступный язык и простой формат «принесли изданию популярность» среди читателей, а фокус на деловой повестке привлёк политиков, финансистов, «технарей» и вместе с ними рекламодателей. Размещение в утренней рассылке даже в 2018 году доходило до $75 тысяч.

Пример материала Axios

Как пришли к сделке

В 2020 году издание купило стартап с рассылками из Северной Каролины Charlotte Agenda. И после этого решило запускать мини-медиа в других штатах — по подобию. Сейчас проект работает в 24 городах, в будущем надеется делать несколько сотен местных рассылок.

В этом же заинтересован покупатель — Cox Enterprises. По словам компании, «локальная журналистика — залог здоровья любого сообщества». Именно поэтому основатели Axios верят, что вместе с единомышленником-инвестором смогут «построить великий проект, который их всех переживёт».

Чем сделка примечательна