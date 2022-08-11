Медиастартап за полмиллиарда долларов: чем привлекло инвесторов издание с новостными рассылками Axios Статьи редакции
Компанию выкупили по цене, превышающей его годовую выручку, — чтобы делать «локальную журналистику».
8 августа 2022 года американское новостное издание Axios заключило сделку о продаже с одним из своих крупнейших инвесторов — конгломератом Cox Enterprises. Последний, по словам источников CNN, оценил платформу в $525 млн, а закроют сделку в течение месяца.
Основатели надеются, что инвестиции помогут им охватить больше региональных новостных рынков. Но при этом они сохранят доли в бизнесе, места в совете директоров, а также продолжат определять редакционную политику и контролировать повседневные процессы издания — «чтобы руководители и рядовые сотрудники не думали уходить и продолжали развивать проект».
Стартап Axios существует всего шесть лет, но уже успел зарекомендовать себя как один из самых успешных игроков на медиарынке последних лет. Да и сумма его сделки не многим меньше оценки, которую в 2021 году дали Forbes — она составила $630 млн.
Чем примечательно издание и зачем ему сделка с Cox Enterprises — кратко рассказала редакция The Bell.
Что такое Axios
- Axios основали в 2016 году бывшие руководители медиа Politico — Майк Аллен, Джим Вандехей и Рой Шварц. Издание специализируется на новостных рассылках о технологиях, бизнесе и политике, которые читает свыше 2,4 млн подписчиков.
- Самой первой была утренняя рассылка Axios АМ — её в первые годы работы, по семь дней в неделю в четыре утра, писал лично Аллен. Он выпускал подобное ещё в Politico и получил негласное звание «человека, с которым просыпается Белый дом».
- В качестве формата редакция выбрала короткие информационные бюллетени c небольшими подглавами-объяснениями («Почему это важно», «Что теперь», «Между строк», «О чём это говорит») и фактами, оформленными в списки.
- Доступный язык и простой формат «принесли изданию популярность» среди читателей, а фокус на деловой повестке привлёк политиков, финансистов, «технарей» и вместе с ними рекламодателей. Размещение в утренней рассылке даже в 2018 году доходило до $75 тысяч.
Как пришли к сделке
- В 2020 году издание купило стартап с рассылками из Северной Каролины Charlotte Agenda. И после этого решило запускать мини-медиа в других штатах — по подобию. Сейчас проект работает в 24 городах, в будущем надеется делать несколько сотен местных рассылок.
- В этом же заинтересован покупатель — Cox Enterprises. По словам компании, «локальная журналистика — залог здоровья любого сообщества». Именно поэтому основатели Axios верят, что вместе с единомышленником-инвестором смогут «построить великий проект, который их всех переживёт».
Чем сделка примечательна
- Сумма покупки Axios в несколько раз превышает ежегодную выручку издания. В 2021 году она составила примерно $86 млн — это на 40% больше, чем за год до этого. А в 2022 году впервые должна достичь $100 млн.
- Axios — один из немногих стартапов медиарынка, стоимость которых превысила $500 млн. Politico продали почти за $1 млрд, спортивное издание The Athletic — за $550 млн. Это примерно в восемь раз больше его годовой выручки.