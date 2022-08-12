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Финский лолипоп

В Санкт-Петербурге на месте закрывшихся кинотеатров в ТЦ начали открывать фуд-холлы Статьи редакции

Первый — месте кинотеатра в ТРК «Пик».

  • В Санкт-Петербурге стали переделывать закрывшихся кинотеатров под новые функции. Первый проект реализуют в ТРК «Пик» — там откроют фуд-холл, пишет «РБК Петербург».

  • Сообщения, что четвертый этаж торгового комплекса отвели под новое гастрономическое пространство, появилась на информационных указателях в ТРК. До этого здесь располагался кинотеатр на восемь залов — он закрылся летом 2022 года.
  • Информацию о реконструкции изданию подтвердили несколько консультантов по недвижимости. В компании Nikoliers, которая управляет ТРК «Пик», отказались сообщить подробности до официальной презентации проекта — она планируется через две недели.
  • Инвестиции в реконструкцию могут составить порядка 40−120 тысяч рублей на один м², по оценкам руководителя отдела стратегического консалтинга Knight Frank StPetersburg Игоря Кокорева. Они зависят от того, какой именно ремонт придётся проводить.
  • Согласно исследованию «Невафильм Research», с января по июль 2022 года количество кинотеатров в России сократилось на 6,4% до 2022, кинозалов — на 12,4% до 4996. Залы простаивают в том числе из-за недостатка контента.
  • В июле 2022 года кинотеатры попросили не наказывать их за показ западных фильмов без лицензии, «это откроет «окно возможностей для показа голливудского контента». В августе ассоциация владельцев кинотеатров обратилась за помощью к Путину — замена голливудского кино обеспечила лишь 5% сборов.

#новость #санктпетербург

493 просмотров
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10 комментариев
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 Vasya Pupkin

Ну да, ну да. Вместо кино пожрать да выпить.

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Слегка Придурковатый

Можно было совместить. Типа, покупаешь жратвы минимум на 1000 рублей - добро пожаловать на специальные сидячие места торрент-зала.

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Слегка Придурковатый

Фуд-холл - это что вообще такое? Магазин жратвы? Если да, то почему не назвать его "гастроном"? Или это очень-очень большой магазин жратвы? Ну назвали бы тогда "мегагиперультрагастроном".

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Александр Голубев

Это новая концепция. Отстаньте. Идём на прорыв.

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Пал Саныч

Не прорвало бы😂😂😂

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Пал Саныч

Фуд - еда, холл - коридор))) едовой коридор😂

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Иван Волков

Ого, ушла эпоха. В центре города остались только Художка, Аврора и Дом Кино

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Марат Яз

Лучше фудхолл чем только отечественный контент в кинотеатре!

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Херовый русский
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Кот Учёный
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