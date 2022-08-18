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Из библиотеки онлайн-кинотеатра «Кинопоиска» пропали старые фильмы и сериалы зарубежных студий Статьи редакции

Сервис объяснил, что продление договоров с партнёрами «занимает больше времени».

  • В крупнейшем российском видеосервисе «Кинопоиске» больше недоступны, в частности, фильмы «1+1», «Интерстеллар», «Властелин колец», «Маска», сериал «Друзья». Внимание на это обратил «Коммерсантъ».

  • В компании пояснили, что продление договоров с партнёрами «занимает больше времени». Walt Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Universal Pictures и другие зарубежные студии официально остановили продажу лицензий на новинки российским онлайн-кинотеатрам весной 2022 года. Но сервисы заявляли, что старые библиотеки контента не попали под санкции и остаются доступными.

Приобретая в каталог фильм или сериал, видеосервисы подписывают договор с правообладателем на определённый срок. В текущих условиях продление договоров занимает больше времени, к примеру, проекты таких студий, как Warner Bros. и Disney действительно могут быть пока недоступны.

Это небольшая часть всего каталога «Кинопоиска», но популярные и любимые пользователями тайтлы, мы ведём переговоры с партнёрами и продолжаем расширять библиотеку.

«Кинопоиск»

  • Онлайн-кинотеатр Wink добавил, что со стороны правообладателей почти не было инициатив по досрочному прекращению действия контрактов с российскими сервисами. В ivi и Okko отказались от комментариев по поводу проблем с зарубежным контентом, а в Premier, Kion, Amediateka не ответили на запросы.

#новость #кинопоиск

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56 комментариев
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 Дмитрий Новиков

Make Rutracker Great Again

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Alexander Rumyantsev

Make rutracker torrents.ru again

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1 комментарий
Andrey V

Облом для обладателей колонок и станций Яндекса. Привязаны к их экосистеме, в которой каталог быстрее сокращается, нежели пополняется. Касается и музыки, и фильмов.

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Да имел я вас

Такая же хуйня с музыкой яндекса. За спотифай не жалко было 200 руб, т.к. сервис качественный, не то что это убожество кгбшное

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Нервный хичхакер

Они у меня 1/3 библиотеки похерили с февраля

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Boris Kuzmichev

Оформил спотифай с оплатой через Турцию за 1200 р год - уже несколько месяцев все работает =)

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5 комментариев
Aleksandr A

Из спотифая так же треки пропадали

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1 комментарий
Петр Вавилов

Ну я нашел почти замену яндексу. Открыл группу в телеграмм, просто кидаю туда музыку которая понравилась и в телеге слушаю.

Одно плохо, новой музыки нормальной не стало.

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1 комментарий
Джонни Лавджой

Скоро останется только папины дочки и песни Петлюры

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Андрей Васнецов

Смотрите лучше «Папины сучки» - никогда не надоест

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Сергей Бевз

Судя по всему, российские онлайн-кинотеатры и сервисы музыки рипнутся с окончанием лицензий. VK снова станет Вконтакте с пиратской платформой и вернёт стенку, rutracker бесплатно отдадут домен torrents и принесут извинения, а за ними восстанут из мёртвых Зайцев нет, Упячка и Udaff.
Всё не так плохо.

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Михаил

Так рутрекер нас послал вроде и даже после снятия блоков отказался работать в РФ

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Kirill Kalachev

Make Upyachka great again )))

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Петр Вавилов

А я дурак раздарил свою коллекцию фильмов на сиди и двд)) Как раз все шедевры 90-х и нулевых там были ...

Кстати удивительно было, что фильмы на болванках читались даже через 15 лет. А вот "фирма" некоторая даже запускаться не хотела.

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Никита Лукьянов

когда говорят, что возвращаемся в 90, я не думал, что все на столько плохо окажется, что будем фильмы смотреть на дисках

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2 комментария
Юрий Кузьмин

Тот самый случай когда понадобилось то, что казалось бы никогда больше не понадобится) Тоже все свои раздал и перепродал ценителям, эх

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Riddick

Ожидаемо. Впрочем, Кинопоиск при Бляндексе упорно катился в сраное гавно (кастрированный Rutracker за 300), вот впрочем и закономерный его итог.

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Sergey Tischenko

Вообще-то Кинопоиск в сторону кинотеатра стал развиваться именно из-за Яндекса

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2 комментария
Mista

Так то по контенту он был впереди всех отечественных онлайн кинотеатров до СВО.

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Император Нолимоций

В мире развиваются сервисы ВКС — в России возрождаются прокаты VHS. Интересно, это уже прорыв или пока только рывок?

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Сергей И

Прорыв рывка

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3216q114

Я долго не мог понять что за сервисы у воздушно космический сил развиваются по миру.

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Вадим Д.

«Мы ведём переговоры с партнёрами и продолжаем расширять библиотеку» – партнёры: rutracker, nnm (-:
Сарказм, конечно. Яндекс ведь не сможет, как некоторые кинотеатры, крутить камрипы.

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Вектореан Элон

Издать указ, что может, и дело в шляпе.

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Renat

Теория большого взрыва пропала

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Розарио Агро

- Ты когда-нибудь слышал фразу «Зацени этот blue ray привод! Он сделан в России!» (c)

🤣

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1 комментарий
Михаил

Интересно, а расширение библиотеки за счёт чего? Корейские, Турецкие, Иранские сериалы?

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Агрессивный кран

Ну ради корейских дорам ещё можно было бы. Если бы ещё переводили в дубляж.

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1 комментарий
z0mb1e

Японские фильмы и аниме появились

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1 комментарий
thinkabout1t

берите выше -новые Российские премьеры D

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1 комментарий
Кристина Заварихина

Печально(( но я надеюсь что все наладится!

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Сергей Бевз

каким образом?

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Пришелец 2

Зиту и Гиту и другое индийское кино уже завезли на Кинопоиск в качестве достойной замены?

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Султанов Андрей

(((
А я только хотел его подключить

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Alisher Kamenov

Marvel с DC пока что есть

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Андрей Васнецов

Очко, чё 🤷🏿‍♂️

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Kirill Kalachev

Интересно, а я, вот, 2 части Властелина Колец покупал. Денюшки вернут?

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Александр

Надо все удалить и оставить только трансляции заседаний государственной думы. И еще нарезки выступлений лидера за 20 лет. Нарезать так чтобы они не противоречили друг другу. Это сложно но можно.

Я думаю рано или поздно такими станут все сервисы, требую новые сезоны ментозавров, чтобы не только трансляцию государственной думы смотреть

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Андрей Алексанов

Пользуюсь YouTube Music Vanced, полет нормальный

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Ипполит Волжский

Они еще и стоимость подписки решили увеличить

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