Из библиотеки онлайн-кинотеатра «Кинопоиска» пропали старые фильмы и сериалы зарубежных студий Статьи редакции
Сервис объяснил, что продление договоров с партнёрами «занимает больше времени».
В крупнейшем российском видеосервисе «Кинопоиске» больше недоступны, в частности, фильмы «1+1», «Интерстеллар», «Властелин колец», «Маска», сериал «Друзья». Внимание на это обратил «Коммерсантъ».
В компании пояснили, что продление договоров с партнёрами «занимает больше времени». Walt Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Universal Pictures и другие зарубежные студии официально остановили продажу лицензий на новинки российским онлайн-кинотеатрам весной 2022 года. Но сервисы заявляли, что старые библиотеки контента не попали под санкции и остаются доступными.
Онлайн-кинотеатр Wink добавил, что со стороны правообладателей почти не было инициатив по досрочному прекращению действия контрактов с российскими сервисами. В ivi и Okko отказались от комментариев по поводу проблем с зарубежным контентом, а в Premier, Kion, Amediateka не ответили на запросы.
Make Rutracker Great Again
Make rutracker torrents.ru again
Облом для обладателей колонок и станций Яндекса. Привязаны к их экосистеме, в которой каталог быстрее сокращается, нежели пополняется. Касается и музыки, и фильмов.
Такая же хуйня с музыкой яндекса. За спотифай не жалко было 200 руб, т.к. сервис качественный, не то что это убожество кгбшное
Они у меня 1/3 библиотеки похерили с февраля
Оформил спотифай с оплатой через Турцию за 1200 р год - уже несколько месяцев все работает =)
Из спотифая так же треки пропадали
Ну я нашел почти замену яндексу. Открыл группу в телеграмм, просто кидаю туда музыку которая понравилась и в телеге слушаю.
Одно плохо, новой музыки нормальной не стало.
Скоро останется только папины дочки и песни Петлюры
Смотрите лучше «Папины сучки» - никогда не надоест
Судя по всему, российские онлайн-кинотеатры и сервисы музыки рипнутся с окончанием лицензий. VK снова станет Вконтакте с пиратской платформой и вернёт стенку, rutracker бесплатно отдадут домен torrents и принесут извинения, а за ними восстанут из мёртвых Зайцев нет, Упячка и Udaff.
Всё не так плохо.
Так рутрекер нас послал вроде и даже после снятия блоков отказался работать в РФ
Make Upyachka great again )))
А я дурак раздарил свою коллекцию фильмов на сиди и двд)) Как раз все шедевры 90-х и нулевых там были ...
Кстати удивительно было, что фильмы на болванках читались даже через 15 лет. А вот "фирма" некоторая даже запускаться не хотела.
когда говорят, что возвращаемся в 90, я не думал, что все на столько плохо окажется, что будем фильмы смотреть на дисках
Тот самый случай когда понадобилось то, что казалось бы никогда больше не понадобится) Тоже все свои раздал и перепродал ценителям, эх
Ожидаемо. Впрочем, Кинопоиск при Бляндексе упорно катился в сраное гавно (кастрированный Rutracker за 300), вот впрочем и закономерный его итог.
Вообще-то Кинопоиск в сторону кинотеатра стал развиваться именно из-за Яндекса
Так то по контенту он был впереди всех отечественных онлайн кинотеатров до СВО.
В мире развиваются сервисы ВКС — в России возрождаются прокаты VHS. Интересно, это уже прорыв или пока только рывок?
Прорыв рывка
Я долго не мог понять что за сервисы у воздушно космический сил развиваются по миру.
«Мы ведём переговоры с партнёрами и продолжаем расширять библиотеку» – партнёры: rutracker, nnm (-:
Сарказм, конечно. Яндекс ведь не сможет, как некоторые кинотеатры, крутить камрипы.
Издать указ, что может, и дело в шляпе.
Теория большого взрыва пропала
- Ты когда-нибудь слышал фразу «Зацени этот blue ray привод! Он сделан в России!» (c)
🤣
Интересно, а расширение библиотеки за счёт чего? Корейские, Турецкие, Иранские сериалы?
Ну ради корейских дорам ещё можно было бы. Если бы ещё переводили в дубляж.
Японские фильмы и аниме появились
берите выше -новые Российские премьеры D
Печально(( но я надеюсь что все наладится!
каким образом?
Зиту и Гиту и другое индийское кино уже завезли на Кинопоиск в качестве достойной замены?
(((
А я только хотел его подключить
Marvel с DC пока что есть
Очко, чё 🤷🏿♂️
Интересно, а я, вот, 2 части Властелина Колец покупал. Денюшки вернут?
Надо все удалить и оставить только трансляции заседаний государственной думы. И еще нарезки выступлений лидера за 20 лет. Нарезать так чтобы они не противоречили друг другу. Это сложно но можно.
Я думаю рано или поздно такими станут все сервисы, требую новые сезоны ментозавров, чтобы не только трансляцию государственной думы смотреть
Пользуюсь YouTube Music Vanced, полет нормальный
Они еще и стоимость подписки решили увеличить