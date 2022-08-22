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Маша Цепелева

TJournal объявил о закрытии с 10 сентября Статьи редакции

Проект заблокирован в России с марта 2022 года. У компании «Комитет», которая владеет TJ, «закончились средства для развития и поддержки проекта».

  • TJ перестанет работать 10 сентября. После начала «спецоперации» компания потеряла существенную часть рекламной выручки, блокировка проекта привела к падению аудитории в пять раз.

TJ уже несколько лет не зарабатывает деньги, работая в убыток. Но редакцию проекта и всю команду «Комитета» всегда драйвили охват нашего вещания и крутое сообщество. Мы верили, что на фоне выжженной поляны медиа в русскоязычном сегменте делаем важное дело. После блокировки посещаемость ресурса в один момент сократилась в 5 раз и продолжает плавно падать из месяца в месяц.

Команда TJ
  • «Комитету» также принадлежат vc.ru и DTF. Из-за резкого падения выручки издатель вынужден будет сократить расходы ещё на 30-40%, поэтому совет директоров принял решение закрыть проект.
  • После 10 сентября на сайте TJ появится заглушка и ссылка на HTML-архив статей редакции. Каждый автор сможет скачать свои материалы.
  • Оставшееся время редакция TJ будет работать в прежнем режиме и опубликует несколько ретроспективных материалов об истории издания.

#новость

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270 комментариев
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 Павел Комаровский

Отправляю кармические лучи поддержки "Комитету"! Вы няши, пусть у вас всё будет хорошо!

(Ничего больше пока не закрывайте, плз)

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2 комментария
Дмитрий Беговатов

А почему не продали?

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4 комментария
hd2gg

Объективно говоря, тж с февраля уже не тот

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Константин Морошин

Объективно говоря, с февраля все какое-то не то

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2 комментария
Soulis

Отхвачу минусов, но есть вопрос: Может в феврале что-то произошло, что повлияло на огромное количестве вещей и явлений?

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12 комментариев
Пришелец 4

Почему? Что-то случилось?

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1 комментарий
Евгений Широков

Заглянул для общего развития. Копия шаблона VC, публика во всю развлекается на тематику Украины и России, причем общение на таком уровне, что контент с тв начинает казаться не таким бредом. С такой аудиторией довольно сложно работать.

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5 комментариев
Вова Кот

Он как раз тот)
Тупые боты отлетают практически сразу

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5 комментариев
Anton Zavarzin

Про оффтоп всякий

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Analtoy Wasserschlang

Минусуйте, но в последнее время там одни ушлепки в комментах.

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Саша Антипов

По-моему их везде хватает. Надеюсь что тут, будет порядок и vc будет и дальше работать.

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4 комментария

Комментарий удален модератором

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Вова Кот

Может дело в тебе?

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1 комментарий
Сергей Галкин

Лови плюс.

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Пол Финч

Куда вам деньги нести, друзья?

Лично я готов ежемесячно заносить денег в пользу TJ, но лишь бы он жил и дальше. Думаю, сотни других юзеров поступили бы также.

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Слегка Придурковатый

Давай срочно закидывай стотыщ битков, авось передумают закрываться: https://tjournal.ru/donate

Поддержать TJ
Наш проект годами жил за счёт рекламных проектов — их стало мало.
tjournal.ru
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Тесный велосипед

Проблема у них системная, а не сиюминутная. Рекламодателей нет, техподдержку надо оплачивать. Это не решается только донатами. Ну, на год задонатят — что дальше?

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8 комментариев
Yuri

Поддерживаю!!!
Готов оплачивать подписку

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1 комментарий
Сергей Галкин

Не надо ничего никуда нести. Скажи номер карты и три цифры на обороте. Иначе, до ВСУ не дойдет донат.

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отображаемое имя

Хотя бы сюда https://tjournal.ru/plus

Платный аккаунт — plus
Новости про интернет: тренды, скандалы, технологии и медиа.
tjournal.ru
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1 комментарий
Valentin Dombrovsky

Перестал читать TJournal после начала СВО из-за того, что там было одно нытьё «виноватиков» на тему войны.
Медузу, например, наоборот, начал обратно читать, несмотря на то что она заблокирована.

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Valentin Dombrovsky

Открыл напоследок… ну и закрыл сразу. Полгода пережёвывать одну и ту же хуйню — это надо уметь… Ну или просто TJournal превратился в «сливной бачок» для «слабонервных» (конкретно этот автор зарегистрировался в марте).

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5 комментариев
Valentin Dombrovsky

О-о, кажется, они следят за комментариями к этой новости. Ну приветики.

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3 комментария
Oleg N

СВО, блеать

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1 комментарий
mrpenguino

Аналогично. Сначала заходил с впном почти каждый день, как и раньше, через пару месяцев после начала войны стало уже совсем невмоготу читать, редакционные материалы были ещё норм, про технологии, путешествия, итд, но ведь интересно, что думают другие люди по поводу той или иной темы. И вот комментарии, это то что окончательно убило этот ресурс. Ну и ещё пользовательские материалы. Вокруг и так много говна и каждый день себя пичкать говном с этого ресурса уже стало неинтересно. Плюс бесплатные впны стали нестабильно работать. Плюс после очередного обновления приложений комитета, стало сложно свернуть всю ветку комментариев, поставить диз или лайк свайпом и чтобы дойти до адекватных комментариев, приходилось пролистать весь срач в ветке.
Перешёл на крупные новостные телеграм-каналы, там вроде как нет негативной окраски материалов (из тех, на которые я подписан) или в меньшей степени, чем на tj, хотя бы блевать не тянет. Ну и комментарии если и есть, то не так заметны, как комментарии к статьям. Грустно, но уже не сильно жалко. 2015-2022.

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Тесный велосипед

Угу, получи.

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3 комментария
Pavel Osadchuk

А я не перестал читать
А теперь и вовсе не смогу
Штож

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3 комментария

Комментарий удален модератором

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Раненый фитиль

Интересно, какой позитив про "спецоперацию" может быть кроме ее завершения?

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4 комментария
Эдуард Кожевников

Вот-вот, даже приложение открывать последнее время перестал, будто у людей на фоне событий на Украине карт-бланш на оскорбления и свинство появился. И администрация TJ будто закрыла глазки, забилась в угол и такая: мы не замечаем

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15 комментариев

Комментарий удален модератором

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10 комментариев
Печенька

Учитывая что после начала Спецоперации, на ютуб каналах пропагандистов одни фашистские высказывания и негатив, то я только рад, что эти помойки прихлопнули

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4 комментария

Комментарий удален модератором

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Пришелец 4

Краткое инструкция, как поставить рекорд по дизлайкам.

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Комментарий удален модератором

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Anton

Согласен с Вами. Страшно туда заходить

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Константин Пронин

ахахаха оказалось что русофобская помоечка не работает и денег не приносит. Но вы давайте и тут на накрутку кармы ботофермами смотрите сквозь пальцы, и провоцируйте петросянство в комментах - и этот ресурс захлебнется отходами.

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Слегка Придурковатый

Ты так говоришь "петросянство", как будто это плохо.

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2 комментария
Невкусно и грустно

ДТФ так то тоже не работает. Там почти всех уже сократили.

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Пришелец 4

Вы что, а как же шарманка про финансирование Госдепа и 15 центовых?)

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John Doe

Не жалко. Ушел с ТЖ в апреле. За любой коммент против повесточки минусят. Куча комментариев на украинской мове, на просьбу общаться на русском сразу сливают.

Представляю какой там праздник в комментах новости о смерти Дугиной. Клубок ненависти в интернете.

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Ivan

Там часто была дичь в комментариях, но с год назад уже невозможно было (Дыни и прочий контингент), а после сво просто жесть без модерации. Открывать даже приложение перестал, только если в телеге интересный пост увижу.

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RobinzonCruzo

Лол, оказывается на VC уже давно топят за великое будущее пу и бутылку в жопе

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1 комментарий
Юрий Б.

Печально. А про что конкретно был сайт? Dtf про игры, это понятно, виси про стартапы и предпринимателей. А tjournal?

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Ivan Mart

Про страдания комнатных либералов

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Пит Подлый

Про информационный пузырь либерах. Они там обсуждали всё в духе что путинизм вот-вот схлопнется, а все кто были против считались кремлеботами.

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1 комментарий
Администратор Аккаунта

Про интернет и обсуждаемые в нем хайповые темы. А также обо всем остальном (UGC же).

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2 комментария
Рекорд Надоев

архив твиттера

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Саша Прохоренко

До войны это новости интернета (Твиттер журнал как никак), плюс классные блоги, которые тут тонут в море советов маркетологов. Но ничего из этого уже нет

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Zypar Akhmat

Плохо, теперь комментаторов в тж будут тут 🤦🏻‍♂️

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Тесный велосипед

После блокировки аудитория TJ и так перешла сюда и на DTF. Ничего плохого не случилось.

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6 комментариев
Denis Uvarov

и? все люди разные неважно на какой платформе

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Вова Кот

Можешь уже ливать

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Alex Shevchenko

😂а нас рать!

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Всё как у людей

Ушла эпоха

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sles

ушли и ... ;-)

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Сергей Галкин

Ушли хохлы, а не эпоха. Эпохой TJ был до 2021

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Anton Prokhorov

Закономерный финал - ресурс превратился в площадку для украинской пропаганды, ожидаемо был заблочен РКН и теперь будет закрыт. Все попытки в адекватное общение заканчивались обычно на

если ты публично не покаялся за путена, не получил пятнашечку и всё ещё не сдох с голода или бросился под поезд репрессий, то ты не с нами и вообще терпила, трус и россиянин

Ну и все эти рассказы про нирабов-рабов, про соучастие и коллективную ответственность, про мокшан, Русь-Украину и прочие пропагандистские штампы, куда уж без этого. Пик чада кутежа пришёлся на март - ресурс превратился в зловонную помойку, вся адекватная публика ожидаемо ушла, администрация вместо выполнения своей работы просто умыла руки.

Предвижу, что vc в итоге мутирует частично в tj, политики станет в итоге больше ввиду притока людей оттуда.

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World is a Playground
vc в итоге мутирует частично в tj,

не хотелось бы. а то меня на vc опять забанят

модераторы ВиСи, они ж - в политоту не умеют вообще

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Михаил Емельченков

Русофобы существовали на деньги россиян, вот так номер! Земля им стекловатой.

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Александр Повольнов

Вот так подарок мне на ДР, ещё одна укро-страдальческая инфо-помойка прикрывает лавочку, найс.

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Сексорцист Милфхантерович

С днём рождения 🎉 😊

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3 комментария
Невкусно и грустно

дтф следующий?

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Васисуалий Лоханкин

Не исключено. Все крупные издатели игр из России тоже ушли.
Из крупных рекламодателей у них сейчас только Кинопоиск.

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2 комментария
Алексей Белов

Очень жаль(

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Сергей Крикунов

Нет

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Денис Колокольцев

я был бы готов оплачивать подписку на TJ ежемесячно, при условии что их аудитория уйдет отсюда навсегда.

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Alex Bin

Забавно смотреть на пользователей vc/dtf, радующихся закрытию tj.
Они не понимают, что у vc и dtf ситуация схожая, и им скоро тоже конец.

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Anton Prokhorov

Журналистика в нашем НеоГДР в-принципе как таковая умрёт за исключением окологосударственной, останутся локальные-местечковые комьюнити, где люди сами генерируют контент и сами же его модерируют - этакие локальные клубы по интересам, ближайший аналог - доски имиджборд.
Не удивлюсь, если Комитет как таковой вообще закроется в этом или следующем году, а его отцы-основатели уедут строить аналогичные DTF/VC/TJ медиа в формирующуюся сейчас децентрализованную, параллельную Россию за рубежом из тех, кому не оказалось места в новой реальности здесь.

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1 комментарий
Analtoy Wasserschlang

Отличие в том, что TJ анально заблокирован РКН.

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Alexander Golubev

Ну, будем надеяться Комитет сделает выводы и будет адекватно модерировать.

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Ivan Mart

Можно смело ждать поток "беженцев" c TJ на этот портал.
Модераторам терпения.

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Andrey Kulakov

Думаю на фоне патриотов-новорегов, заполонивших VC, беженцы с TJ - полнейшая ерунда)

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3 комментария
Forgotten Games

Основная проблема не в том, кто и за что "топит". Проблема в том, что непримиримые стороны любую, абсолютно любую тему сводят к своему противостоянию.

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Сергей Галкин

Наконец-то эту клоаку ксенлфобии прикрыли.
Очень рад.
Надеюсь, "комитет" поймёт, с кауой аудитории он кормится.
И ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что тот контингент не хлынет сюда.... Иначе, хоть в саван заворачивайся

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Всвиторе

Просто они думали, что будет борьба, а оказалось, что наши сразу лавочку прикрыли, а другим и нахер не нужны.

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vitek112

Не вывезли либеральный укро вайб, творящийся у них с февраля, хороший знак друзья, значит много аудитории потяряли на своей позиции и народ перестал верить в западную хуйню 🤣

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Тесный велосипед

RIP
(вроде ко всему готов с февраля, а это новость прям по сердцу, черт)

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kirproof

Скажите, что это шутка 🙁

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Потенциальный татарин

Кто ерничает по поводу закрытия "соседской коровы" - там у VC дела не особо лучше идут, если вы не поняли из статьи.

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Дмитрий Игоревич

Администрация всячески потворствует такой тенденции

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1 комментарий
RobinzonCruzo

За чтоооо. Это же последняя площадка для нормальных людей в СНГ(

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Holy Carrot
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Artur Orujaliev

На кого рассчитан этот бред? У основного владельца холдинга Левиева сколько сотен миллионов долларов? Более того, на чьих серверах хостится TJ? Или там огромная редакция, которой нужно платить зарплаты?

На поддержку такого проекта нужны копейки. Было бы желание - их даже донатами собрать можно. Но желания нет. Было разве что желание посидеть на двух стульях. Чтобы и "спецоперацией" войну называть и в тоже время иметь мелкий сайтик для обеления репутации, если что.

Когда очевидно стало, что и отмывать то нечего - уже и "хостинг продлевать" (свой) смысла нет. Это понятно. Не понятно зачем ссать своим же читателям в глаза и принимать их за идиотов.

Особенно смешно когда люди годами зарабатывающие в том числе на госбабле (через рекламу, суть не меняется) начинают играться в русских либералов. Тут в некотором роде даже Ашманов и тот себя более честно ведет.

P.S. Самое время открыть "VC в Крыму" - ниша свободна.

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hakhagmon

да больше больше на пиар похоже.
типа закрылись. а потом появится https://the.tj/ типа новый

TJ — новости интернета
Новости про интернет: тренды, скандалы, технологии и медиа.
the.tj
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Вадим Д.

Печально. Надеюсь, vc не это затронет?!

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Valentin Dombrovsky

Вы пропустили «не», кажется?
VC не заблокирован и реклама тут есть.

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4 комментария
eugene

Показательная порка ,но тж помойка еще та

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hakhagmon

)))
тд, вс, дфт все в одном доме, и аудитория +- одинаковая

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Валерий Кондрашин

Почему бы не объявить о продаже TJ?
Инвестор или группа инвесторов из пользователей вполне могли бы купить и продолжить содержать TJ
Главное кремлёвским холуям не продавайте.

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World is a Playground

а зачем? или вам "с хохлами-братишками поругать Россию" больше негде?

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Васисуалий Лоханкин

И кто его будет покупать под блоком в здравом уме?

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1 комментарий
Константин Приветов

Ну, по сути, им проще аудиторию перелить на вц.ру, раз это одна компания, тот домен и бренд все равно в блоке.

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2 комментария
Ware Wow

Никогда не понимал "закрытия"...
Траф остался? Ну да. 4 млн просмотров примерно.....
UGC есть? Да.
Посадите дешевых копирайтеров за 10 руб / 1000 знаков.
Обвесьте рекламой.
Пишите статьи под коммерческие темы со ссылками на продукты.
В чем проблема то?

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Антон piter

Токсичный актив. Наличие у комитета заблокированного в России русофобского проекта, скорее всего, будет мешать в дальнейшем нормально продавать рекламу на VC...

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1 комментарий
Юрий Б.

Наверное, владельцы продуктов не захотели такого соседства.

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1 комментарий
Pavel Pavel

Вот уж кого не жалко

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Zloy Marketolog
TJ уже несколько лет не зарабатывает деньги

Почему не зарабатывает? При таких охватах должно быть полно рекламодателей

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Лёха
блокировка проекта привела к падению аудитории в пять раз

Не блокировка проекта (кто хочет может заходить через VPN), а огромное количество неадекватов (мягко говоря) и редакционная политика из-за которых туда и заходить не хочется.

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Сексорцист Милфхантерович

Ну хоть не DTF.

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Bloody Kalash

AMEN

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Сексорцист Милфхантерович
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z0mb1e

Жаль, порвался

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Нехороший Человек

он наверное также стремительно развивался как и Куб под руководством Комитета, что в конце не выдержал и порвался.

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Максим Геннадич

Что будет с vc.ru?

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Потенциальный татарин

Чуть позже тоже самое.

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1 комментарий
Andrey Kulakov

Не такой подарок я хотел на ДР)) Главное чтобы DTF чувствовал себя хорошо, а то не дай бог сюда повалит его аудитория

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Сексорцист Милфхантерович

С днём рождения 🎉 😊

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Юлия Баранова

Я думала TJ статья будет про Tinkoff Journal. Ну тогда расходимся

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Виктория Никанорова

Надеюсь, после он вернется

И бог ты мой, как же воротит от самого слова "русофобия"...

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Holy Carrot

Русофобиефобия

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1 комментарий
Alexander Golubev

От русофобов воротит куда сильнее.

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Andre Macareno

Надеюсь, успеют разобраться, что должны делать хорошие русские

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Сексорцист Милфхантерович

https://youtu.be/LCtfLb1Vsxk

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Александр Бердышев

А меня на этом убогом сайте забанили насовсем за использование слова "хачи".

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Analtoy Wasserschlang

Сейчас там банят за "хохлов".

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1 комментарий
Принципиальный танк88

F

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Тесный велосипед

Я помню TJ где-то с 2015. Это был сайт про твиттер, гугл, немного про политику, чуть побольше про всякую иронию современной урбанистической жизни. Еще там могли послать нахуй. Но в целом, было весело.

Там был драйвово, странно, душновато местами, люди педрились на сеновалах, мимикрировали, открывали форточки и вместе проветривались. А еще там была Аляска, где ваши слёзы — всего лишь лубрикант для Дмитрия Орлова.

На ТЖ я познакомился с женой, мы вместе больше 3 лет. Сегодня обнялись на фоне новости о закрытии и даже немного поплакали. И о ТЖ, и об ушедшей вот так внезапно, за какие-то полгода, нормальной жизни вокруг.

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Rendezvous

На фоне такой новости на DTF.ru надо временно прикрывать регистрацию новых аккаунтов

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Soulis

Я обалдеваю: столько "патриотов" не было даже в темах про плохую Америку и как с нашей экономикой всё будет хорошо оО

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Holy Carrot

Видимо, этот TJ заебал всех, а не только "патриотов"

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RobinzonCruzo

Сам в шоке. Раньше аудитория в проектах комитета была +- одинакова и в целом VC считался либеральным сайтом. Теперь куча токсичных идиотов радостно хлопают в ладоши над закрытием ТЖ и жалуются на недостаточную патриотичность в ТЖ. WTF?

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vitek112

Только бы аудитория оттуда - сюда не перебрались в поисках "свободной" точки зрения 🤣

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Всвиторе

Считаю что комитет сам виноват в случившимся. Виноваты даже не статьи, а комменты к статьям. Надо было действовать решительней:
Первое - тупо бан по ip соседней страны.
Второе - увеличение модераторов на ресурсе.
Третье - на провокационные статьи закрывать комментарии. Думали будет пиздато, однако обосрались.

По факту, комитет просто пустил к себе незваных гостей, которые просто засрали ресурс угрозами расправы, а вторые не отставали своим нытьём.

В итоге слишком лояльное отношение к аудитории убило ресурс.
При этом я не отрицаю тот факт, что ребята с той стороны этого и хотели. А теперь разливают шампанское.

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Nick Ostrovsky

А vc и tj это одно и то-же?

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hakhagmon

да
https://cmtt.ru/

Комитет — Главная
Продуктовая команда. Развиваем инструменты коллективной коммуникации. Делаем vc.ru, TJ, DTF и Coub
cmtt.ru
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Alex Shevchenko

F

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Аноним

Надеюсь VC не закроют

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15 сантиметров в обхвате

Короче и остальные проекты на очереди

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World is a Playground

Накидать что ле донатов, чтобы ТыЖы жил дальше - иначе ботоармия переедет на ВиСи

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Ксения Винокурова

Их же вроде разблокировали или нет?

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Max Bernberg

Жаль, ведь весь тамошний мусор ещё больше заполонит ДТФ ВСру и через полгодика придётся уже закрываться им.
В целом новость хорошая - ТЖ как в 2016 поменял редактуру, так и началось падение из хорошего новостника в гнойное болото с отбитыми либерахами. Даже Лентач на фоне стал выглядеть адекватным, а хуже Лентача ничего нет

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GanicusCsw

Это ожидаемо было, на площадке творился полнейший пиздец, там даже видео с отрезанием головы целый день висело, модерам было плевать. Комитету давно пора было избавиться от этого токсичного груза, надеюсь пользователи тж не придут сюда устраивать срачи

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Maksim Shcheglov

Прощай помойка, давно пора было закрыть ее к х...
А Комитету желаю лишь более удачных проектов и процветания!

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Denis Kiselev

Давно не заходил на ресурс, но таки зашел недавно - и очень удивился, какое «крепкое сообщество» образовалось! В итоге, не удивлён закрытию. Комитету нужно было найти новых владельцев, видимо, - с UA

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Backup Service

F чего уж тут

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Максим Мельников

Рекомендую редакции TJ купить сборник русских пословиц напоследок....

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Юрий Валетов

надеюсь VC это не коснется

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Gluch Nolwar

Земля пухом этой помойке

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Dark Soul

Вообще то с онлайн проектами странно такое. Почему не вывести сайт за рубеж? Найти человека живущего там, оформить на него, подключить монетизацию от гугла. И избавиться от ограничений идиотов. VPN есть у каждого. Но тогда российские компании перестанут денег заносить, понимаю.
Здесь играет роль популярность ресурса и разнообразие контента. Контент тут не очень, аудитория замечательная.

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Nikos Stavros

Скатертью дорожка

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hakhagmon

переезжайте на vc хули

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hakhagmon

и движок основы с архивом выложите уж тогда

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1 комментарий
Сексорцист Милфхантерович

Можно не надо?

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Аноним

Тем временем DTF:

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Комментарий удален модератором

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Екатерина Продавцова

Пришлось на мем креатор зайти даже)
Переберались бы вы ребятки по тиху в Телеграммы всякие, там монетизация легче бы шла.

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Светлана

Первый раз про такой вообще слышу. Пользуюсь Lj.

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