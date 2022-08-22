TJournal объявил о закрытии с 10 сентября Статьи редакции
Проект заблокирован в России с марта 2022 года. У компании «Комитет», которая владеет TJ, «закончились средства для развития и поддержки проекта».
- TJ перестанет работать 10 сентября. После начала «спецоперации» компания потеряла существенную часть рекламной выручки, блокировка проекта привела к падению аудитории в пять раз.
- «Комитету» также принадлежат vc.ru и DTF. Из-за резкого падения выручки издатель вынужден будет сократить расходы ещё на 30-40%, поэтому совет директоров принял решение закрыть проект.
- После 10 сентября на сайте TJ появится заглушка и ссылка на HTML-архив статей редакции. Каждый автор сможет скачать свои материалы.
- Оставшееся время редакция TJ будет работать в прежнем режиме и опубликует несколько ретроспективных материалов об истории издания.
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Отправляю кармические лучи поддержки "Комитету"! Вы няши, пусть у вас всё будет хорошо!
(Ничего больше пока не закрывайте, плз)
А почему не продали?
Объективно говоря, тж с февраля уже не тот
Объективно говоря, с февраля все какое-то не то
Отхвачу минусов, но есть вопрос: Может в феврале что-то произошло, что повлияло на огромное количестве вещей и явлений?
Почему? Что-то случилось?
Заглянул для общего развития. Копия шаблона VC, публика во всю развлекается на тематику Украины и России, причем общение на таком уровне, что контент с тв начинает казаться не таким бредом. С такой аудиторией довольно сложно работать.
Он как раз тот)
Тупые боты отлетают практически сразу
Про оффтоп всякий
Минусуйте, но в последнее время там одни ушлепки в комментах.
По-моему их везде хватает. Надеюсь что тут, будет порядок и vc будет и дальше работать.
Комментарий удален модератором
Может дело в тебе?
Лови плюс.
Куда вам деньги нести, друзья?
Лично я готов ежемесячно заносить денег в пользу TJ, но лишь бы он жил и дальше. Думаю, сотни других юзеров поступили бы также.
Давай срочно закидывай стотыщ битков, авось передумают закрываться: https://tjournal.ru/donate
Проблема у них системная, а не сиюминутная. Рекламодателей нет, техподдержку надо оплачивать. Это не решается только донатами. Ну, на год задонатят — что дальше?
Поддерживаю!!!
Готов оплачивать подписку
Не надо ничего никуда нести. Скажи номер карты и три цифры на обороте. Иначе, до ВСУ не дойдет донат.
Хотя бы сюда https://tjournal.ru/plus
Перестал читать TJournal после начала СВО из-за того, что там было одно нытьё «виноватиков» на тему войны.
Медузу, например, наоборот, начал обратно читать, несмотря на то что она заблокирована.
Открыл напоследок… ну и закрыл сразу. Полгода пережёвывать одну и ту же хуйню — это надо уметь… Ну или просто TJournal превратился в «сливной бачок» для «слабонервных» (конкретно этот автор зарегистрировался в марте).
О-о, кажется, они следят за комментариями к этой новости. Ну приветики.
СВО, блеать
Аналогично. Сначала заходил с впном почти каждый день, как и раньше, через пару месяцев после начала войны стало уже совсем невмоготу читать, редакционные материалы были ещё норм, про технологии, путешествия, итд, но ведь интересно, что думают другие люди по поводу той или иной темы. И вот комментарии, это то что окончательно убило этот ресурс. Ну и ещё пользовательские материалы. Вокруг и так много говна и каждый день себя пичкать говном с этого ресурса уже стало неинтересно. Плюс бесплатные впны стали нестабильно работать. Плюс после очередного обновления приложений комитета, стало сложно свернуть всю ветку комментариев, поставить диз или лайк свайпом и чтобы дойти до адекватных комментариев, приходилось пролистать весь срач в ветке.
Перешёл на крупные новостные телеграм-каналы, там вроде как нет негативной окраски материалов (из тех, на которые я подписан) или в меньшей степени, чем на tj, хотя бы блевать не тянет. Ну и комментарии если и есть, то не так заметны, как комментарии к статьям. Грустно, но уже не сильно жалко. 2015-2022.
Угу, получи.
А я не перестал читать
А теперь и вовсе не смогу
Штож
Комментарий удален модератором
Интересно, какой позитив про "спецоперацию" может быть кроме ее завершения?
Вот-вот, даже приложение открывать последнее время перестал, будто у людей на фоне событий на Украине карт-бланш на оскорбления и свинство появился. И администрация TJ будто закрыла глазки, забилась в угол и такая: мы не замечаем
Комментарий удален модератором
Учитывая что после начала Спецоперации, на ютуб каналах пропагандистов одни фашистские высказывания и негатив, то я только рад, что эти помойки прихлопнули
Комментарий удален модератором
Краткое инструкция, как поставить рекорд по дизлайкам.
Комментарий удален модератором
Согласен с Вами. Страшно туда заходить
ахахаха оказалось что русофобская помоечка не работает и денег не приносит. Но вы давайте и тут на накрутку кармы ботофермами смотрите сквозь пальцы, и провоцируйте петросянство в комментах - и этот ресурс захлебнется отходами.
Ты так говоришь "петросянство", как будто это плохо.
ДТФ так то тоже не работает. Там почти всех уже сократили.
Вы что, а как же шарманка про финансирование Госдепа и 15 центовых?)
Не жалко. Ушел с ТЖ в апреле. За любой коммент против повесточки минусят. Куча комментариев на украинской мове, на просьбу общаться на русском сразу сливают.
Представляю какой там праздник в комментах новости о смерти Дугиной. Клубок ненависти в интернете.
Там часто была дичь в комментариях, но с год назад уже невозможно было (Дыни и прочий контингент), а после сво просто жесть без модерации. Открывать даже приложение перестал, только если в телеге интересный пост увижу.
Лол, оказывается на VC уже давно топят за великое будущее пу и бутылку в жопе
Печально. А про что конкретно был сайт? Dtf про игры, это понятно, виси про стартапы и предпринимателей. А tjournal?
Про страдания комнатных либералов
Про информационный пузырь либерах. Они там обсуждали всё в духе что путинизм вот-вот схлопнется, а все кто были против считались кремлеботами.
Про интернет и обсуждаемые в нем хайповые темы. А также обо всем остальном (UGC же).
архив твиттера
До войны это новости интернета (Твиттер журнал как никак), плюс классные блоги, которые тут тонут в море советов маркетологов. Но ничего из этого уже нет
Плохо, теперь комментаторов в тж будут тут 🤦🏻♂️
После блокировки аудитория TJ и так перешла сюда и на DTF. Ничего плохого не случилось.
и? все люди разные неважно на какой платформе
Можешь уже ливать
😂а нас рать!
Ушла эпоха
ушли и ... ;-)
Ушли хохлы, а не эпоха. Эпохой TJ был до 2021
Закономерный финал - ресурс превратился в площадку для украинской пропаганды, ожидаемо был заблочен РКН и теперь будет закрыт. Все попытки в адекватное общение заканчивались обычно наесли ты публично не покаялся за путена, не получил пятнашечку и всё ещё не сдох с голода или бросился под поезд репрессий, то ты не с нами и вообще терпила, трус и россиянин
Ну и все эти рассказы про нирабов-рабов, про соучастие и коллективную ответственность, про мокшан, Русь-Украину и прочие пропагандистские штампы, куда уж без этого. Пик чада кутежа пришёлся на март - ресурс превратился в зловонную помойку, вся адекватная публика ожидаемо ушла, администрация вместо выполнения своей работы просто умыла руки.
Предвижу, что vc в итоге мутирует частично в tj, политики станет в итоге больше ввиду притока людей оттуда.
не хотелось бы. а то меня на vc опять забанят
модераторы ВиСи, они ж - в политоту не умеют вообще
Русофобы существовали на деньги россиян, вот так номер! Земля им стекловатой.
Вот так подарок мне на ДР, ещё одна укро-страдальческая инфо-помойка прикрывает лавочку, найс.
С днём рождения 🎉 😊
дтф следующий?
Не исключено. Все крупные издатели игр из России тоже ушли.
Из крупных рекламодателей у них сейчас только Кинопоиск.
Очень жаль(
Нет
я был бы готов оплачивать подписку на TJ ежемесячно, при условии что их аудитория уйдет отсюда навсегда.
Забавно смотреть на пользователей vc/dtf, радующихся закрытию tj.
Они не понимают, что у vc и dtf ситуация схожая, и им скоро тоже конец.
Журналистика в нашем НеоГДР в-принципе как таковая умрёт за исключением окологосударственной, останутся локальные-местечковые комьюнити, где люди сами генерируют контент и сами же его модерируют - этакие локальные клубы по интересам, ближайший аналог - доски имиджборд.
Не удивлюсь, если Комитет как таковой вообще закроется в этом или следующем году, а его отцы-основатели уедут строить аналогичные DTF/VC/TJ медиа в формирующуюся сейчас децентрализованную, параллельную Россию за рубежом из тех, кому не оказалось места в новой реальности здесь.
Отличие в том, что TJ анально заблокирован РКН.
Ну, будем надеяться Комитет сделает выводы и будет адекватно модерировать.
Можно смело ждать поток "беженцев" c TJ на этот портал.
Модераторам терпения.
Думаю на фоне патриотов-новорегов, заполонивших VC, беженцы с TJ - полнейшая ерунда)
Основная проблема не в том, кто и за что "топит". Проблема в том, что непримиримые стороны любую, абсолютно любую тему сводят к своему противостоянию.
Наконец-то эту клоаку ксенлфобии прикрыли.
Очень рад.
Надеюсь, "комитет" поймёт, с кауой аудитории он кормится.
И ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что тот контингент не хлынет сюда.... Иначе, хоть в саван заворачивайся
Просто они думали, что будет борьба, а оказалось, что наши сразу лавочку прикрыли, а другим и нахер не нужны.
Не вывезли либеральный укро вайб, творящийся у них с февраля, хороший знак друзья, значит много аудитории потяряли на своей позиции и народ перестал верить в западную хуйню 🤣
RIP
(вроде ко всему готов с февраля, а это новость прям по сердцу, черт)
Скажите, что это шутка 🙁
Кто ерничает по поводу закрытия "соседской коровы" - там у VC дела не особо лучше идут, если вы не поняли из статьи.
Администрация всячески потворствует такой тенденции
За чтоооо. Это же последняя площадка для нормальных людей в СНГ(
На кого рассчитан этот бред? У основного владельца холдинга Левиева сколько сотен миллионов долларов? Более того, на чьих серверах хостится TJ? Или там огромная редакция, которой нужно платить зарплаты?
На поддержку такого проекта нужны копейки. Было бы желание - их даже донатами собрать можно. Но желания нет. Было разве что желание посидеть на двух стульях. Чтобы и "спецоперацией" войну называть и в тоже время иметь мелкий сайтик для обеления репутации, если что.
Когда очевидно стало, что и отмывать то нечего - уже и "хостинг продлевать" (свой) смысла нет. Это понятно. Не понятно зачем ссать своим же читателям в глаза и принимать их за идиотов.
Особенно смешно когда люди годами зарабатывающие в том числе на госбабле (через рекламу, суть не меняется) начинают играться в русских либералов. Тут в некотором роде даже Ашманов и тот себя более честно ведет.
P.S. Самое время открыть "VC в Крыму" - ниша свободна.
да больше больше на пиар похоже.
типа закрылись. а потом появится https://the.tj/ типа новый
Печально. Надеюсь, vc не это затронет?!
Вы пропустили «не», кажется?
VC не заблокирован и реклама тут есть.
Показательная порка ,но тж помойка еще та
)))
тд, вс, дфт все в одном доме, и аудитория +- одинаковая
Почему бы не объявить о продаже TJ?
Инвестор или группа инвесторов из пользователей вполне могли бы купить и продолжить содержать TJ
Главное кремлёвским холуям не продавайте.
а зачем? или вам "с хохлами-братишками поругать Россию" больше негде?
И кто его будет покупать под блоком в здравом уме?
Ну, по сути, им проще аудиторию перелить на вц.ру, раз это одна компания, тот домен и бренд все равно в блоке.
Никогда не понимал "закрытия"...
Траф остался? Ну да. 4 млн просмотров примерно.....
UGC есть? Да.
Посадите дешевых копирайтеров за 10 руб / 1000 знаков.
Обвесьте рекламой.
Пишите статьи под коммерческие темы со ссылками на продукты.
В чем проблема то?
Токсичный актив. Наличие у комитета заблокированного в России русофобского проекта, скорее всего, будет мешать в дальнейшем нормально продавать рекламу на VC...
Наверное, владельцы продуктов не захотели такого соседства.
Вот уж кого не жалко
Почему не зарабатывает? При таких охватах должно быть полно рекламодателей
Не блокировка проекта (кто хочет может заходить через VPN), а огромное количество неадекватов (мягко говоря) и редакционная политика из-за которых туда и заходить не хочется.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ну хоть не DTF.
AMEN
Жаль, порвался
он наверное также стремительно развивался как и Куб под руководством Комитета, что в конце не выдержал и порвался.
Что будет с vc.ru?
Чуть позже тоже самое.
Не такой подарок я хотел на ДР)) Главное чтобы DTF чувствовал себя хорошо, а то не дай бог сюда повалит его аудитория
С днём рождения 🎉 😊
Я думала TJ статья будет про Tinkoff Journal. Ну тогда расходимся
Надеюсь, после он вернется
И бог ты мой, как же воротит от самого слова "русофобия"...
Русофобиефобия
От русофобов воротит куда сильнее.
Надеюсь, успеют разобраться, что должны делать хорошие русские
https://youtu.be/LCtfLb1Vsxk
А меня на этом убогом сайте забанили насовсем за использование слова "хачи".
Сейчас там банят за "хохлов".
F
Я помню TJ где-то с 2015. Это был сайт про твиттер, гугл, немного про политику, чуть побольше про всякую иронию современной урбанистической жизни. Еще там могли послать нахуй. Но в целом, было весело.
Там был драйвово, странно, душновато местами, люди педрились на сеновалах, мимикрировали, открывали форточки и вместе проветривались. А еще там была Аляска, где ваши слёзы — всего лишь лубрикант для Дмитрия Орлова.
На ТЖ я познакомился с женой, мы вместе больше 3 лет. Сегодня обнялись на фоне новости о закрытии и даже немного поплакали. И о ТЖ, и об ушедшей вот так внезапно, за какие-то полгода, нормальной жизни вокруг.
На фоне такой новости на DTF.ru надо временно прикрывать регистрацию новых аккаунтов
Я обалдеваю: столько "патриотов" не было даже в темах про плохую Америку и как с нашей экономикой всё будет хорошо оО
Видимо, этот TJ заебал всех, а не только "патриотов"
Сам в шоке. Раньше аудитория в проектах комитета была +- одинакова и в целом VC считался либеральным сайтом. Теперь куча токсичных идиотов радостно хлопают в ладоши над закрытием ТЖ и жалуются на недостаточную патриотичность в ТЖ. WTF?
Только бы аудитория оттуда - сюда не перебрались в поисках "свободной" точки зрения 🤣
Считаю что комитет сам виноват в случившимся. Виноваты даже не статьи, а комменты к статьям. Надо было действовать решительней:
Первое - тупо бан по ip соседней страны.
Второе - увеличение модераторов на ресурсе.
Третье - на провокационные статьи закрывать комментарии. Думали будет пиздато, однако обосрались.
По факту, комитет просто пустил к себе незваных гостей, которые просто засрали ресурс угрозами расправы, а вторые не отставали своим нытьём.
В итоге слишком лояльное отношение к аудитории убило ресурс.
При этом я не отрицаю тот факт, что ребята с той стороны этого и хотели. А теперь разливают шампанское.
А vc и tj это одно и то-же?
да
https://cmtt.ru/
F
Надеюсь VC не закроют
Короче и остальные проекты на очереди
Накидать что ле донатов, чтобы ТыЖы жил дальше - иначе ботоармия переедет на ВиСи
Их же вроде разблокировали или нет?
Жаль, ведь весь тамошний мусор ещё больше заполонит ДТФ ВСру и через полгодика придётся уже закрываться им.
В целом новость хорошая - ТЖ как в 2016 поменял редактуру, так и началось падение из хорошего новостника в гнойное болото с отбитыми либерахами. Даже Лентач на фоне стал выглядеть адекватным, а хуже Лентача ничего нет
Комментарий удален модератором
Это ожидаемо было, на площадке творился полнейший пиздец, там даже видео с отрезанием головы целый день висело, модерам было плевать. Комитету давно пора было избавиться от этого токсичного груза, надеюсь пользователи тж не придут сюда устраивать срачи
Прощай помойка, давно пора было закрыть ее к х...
А Комитету желаю лишь более удачных проектов и процветания!
Давно не заходил на ресурс, но таки зашел недавно - и очень удивился, какое «крепкое сообщество» образовалось! В итоге, не удивлён закрытию. Комитету нужно было найти новых владельцев, видимо, - с UA
F чего уж тут
Рекомендую редакции TJ купить сборник русских пословиц напоследок....
надеюсь VC это не коснется
Земля пухом этой помойке
Вообще то с онлайн проектами странно такое. Почему не вывести сайт за рубеж? Найти человека живущего там, оформить на него, подключить монетизацию от гугла. И избавиться от ограничений идиотов. VPN есть у каждого. Но тогда российские компании перестанут денег заносить, понимаю.
Здесь играет роль популярность ресурса и разнообразие контента. Контент тут не очень, аудитория замечательная.
Скатертью дорожка
переезжайте на vc хули
и движок основы с архивом выложите уж тогда
Можно не надо?
Тем временем DTF:
Комментарий удален модератором
Пришлось на мем креатор зайти даже)
Переберались бы вы ребятки по тиху в Телеграммы всякие, там монетизация легче бы шла.
Первый раз про такой вообще слышу. Пользуюсь Lj.