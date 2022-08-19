В Госдуму внесли законопроект о принудительном лицензировании — онлайн-кинотеатры называли его «легализацией пиратства» Статьи редакции
Новые правила защитят онлайн-кинотеатры, стриминги и зарубежных авторов, считают в Госдуме.
- По законопроекту, принудительное лицензирование коснётся контента, на который правообладатели из «недружественных» стран (или лица под их влиянием) отозвали лицензии. Автор и депутат Госдумы Андрей Кузнецов пишет в пояснительной записке, что принудительное лицензирование уже описано в Гражданском кодексе, но касается только изобретений, полезных моделей или промышленных образцов.
- Под контентом в законопроекте имеются в виду «кинопроизведения, компьютерные программы, музыкальные коллекции, литературные и другие произведения».
- Условие для выдачи принудительной лицензии — полная недоступность объекта авторских и смежных прав на рынке. Правообладатели смогут получить деньги через спецсчета. По указу Путина, доступ к ним будет давать правительственная комиссия.
- Мера поможет защитить российский бизнес, который «занимался распространением контента и теперь терпит убытки», зарубежных авторов, которые перестали получать выплаты, и предотвратит развитие пиратства, считает Кузнецов.
- О разработке законопроекта в апреле 2022 года писали «Ведомости» со ссылкой на источники. В мае против принудительного лицензирования выступила ассоциация «Интернет-видео» — в неё входят крупные российские онлайн-кинотеатры, включая ivi, Okko, «Амедиатеку», Start и viju. Авторы письма в Госдуму, Минкульт и другие ведомства назвали инициативу «легализацией пиратства».
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Мы не разбойники, а благородные пираты. (С)
Не понял, как это от пиратства защищает?
Типа мы готовы заплатить, но бусами и после разрешения от королевы
Потрясающая задумка. Рад, что у нас могут придумать такие законопроекты!
Действительно, пока пока нетфликсы ))))) Обладатели айфонов будут рады )
Получена фотография из госдумы
Правообладатели смогут получить деньги через спецсчета. По указу Путина, доступ к ним будет давать правительственная комиссия.
Так кого по итогу защищает кроме российских бизнесменов? Скажи же блять прямо - защищаем свой бизнес (и в этом нет ничего такого же, как плюс) , зачем приплетать "зарубежных авторов" если строкой нище информация про "спецсчета"
Раз такая пошла пьянка. Кто хочет попробовать пока бесплатный редактор изображений по типу канвы?) А то я там принудительно лицензировано один плагин)
В текущей жопной ситации - отличное решение.
С заботой и здравомыслием, ваши депутаты!