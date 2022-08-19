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Маша Цепелева

В Госдуму внесли законопроект о принудительном лицензировании — онлайн-кинотеатры называли его «легализацией пиратства» Статьи редакции

Новые правила защитят онлайн-кинотеатры, стриминги и зарубежных авторов, считают в Госдуме.

  • По законопроекту, принудительное лицензирование коснётся контента, на который правообладатели из «недружественных» стран (или лица под их влиянием) отозвали лицензии. Автор и депутат Госдумы Андрей Кузнецов пишет в пояснительной записке, что принудительное лицензирование уже описано в Гражданском кодексе, но касается только изобретений, полезных моделей или промышленных образцов.
  • Под контентом в законопроекте имеются в виду «кинопроизведения, компьютерные программы, музыкальные коллекции, литературные и другие произведения».
  • Условие для выдачи принудительной лицензии — полная недоступность объекта авторских и смежных прав на рынке. Правообладатели смогут получить деньги через спецсчета. По указу Путина, доступ к ним будет давать правительственная комиссия.
  • Мера поможет защитить российский бизнес, который «занимался распространением контента и теперь терпит убытки», зарубежных авторов, которые перестали получать выплаты, и предотвратит развитие пиратства, считает Кузнецов.
  • О разработке законопроекта в апреле 2022 года писали «Ведомости» со ссылкой на источники. В мае против принудительного лицензирования выступила ассоциация «Интернет-видео» — в неё входят крупные российские онлайн-кинотеатры, включая ivi, Okko, «Амедиатеку», Start и viju. Авторы письма в Госдуму, Минкульт и другие ведомства назвали инициативу «легализацией пиратства».

#новость

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8 комментариев
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 Игорь Протасов

Мы не разбойники, а благородные пираты. (С)
Не понял, как это от пиратства защищает?
Типа мы готовы заплатить, но бусами и после разрешения от королевы

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Алексей Трухин

Потрясающая задумка. Рад, что у нас могут придумать такие законопроекты!

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YCbluKOBPbl

Действительно, пока пока нетфликсы ))))) Обладатели айфонов будут рады )

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Злой новорег

Получена фотография из госдумы

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Екатерина Продавцова
Мера поможет защитить российский бизнес, который «занимался распространением контента и теперь терпит убытки», зарубежных авторов, которые перестали получать выплаты...
Правообладатели смогут получить деньги через спецсчета. По указу Путина, доступ к ним будет давать правительственная комиссия.

Так кого по итогу защищает кроме российских бизнесменов? Скажи же блять прямо - защищаем свой бизнес (и в этом нет ничего такого же, как плюс) , зачем приплетать "зарубежных авторов" если строкой нище информация про "спецсчета"

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Евгений Широков

Раз такая пошла пьянка. Кто хочет попробовать пока бесплатный редактор изображений по типу канвы?) А то я там принудительно лицензировано один плагин)

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Иван Лезгинов

В текущей жопной ситации - отличное решение.

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СОКР

С заботой и здравомыслием, ваши депутаты!

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