Из библиотеки «Кинопоиска» пропали некоторые сериалы BBC — студия объяснила это отзывом лицензии Статьи редакции
В онлайн-кинотеатре говорят, что часть сериалов всё ещё доступна, а продление прав на зарубежный контент занимает больше времени.
- Исчезновение некоторых сериалов BBC из библиотек российских онлайн-кинотеатров связано с тем, что студия отозвала лицензию на свой контент для России. Об этом пишет РБК со ссылкой на британскую компанию.
- Например, на «Кинопоиске» пропали сериалы «Улица потрошителя» и «Мисс Марпл», заметило издание. По-прежнему доступны «Мерлин», «Доктор Кто» и некоторые другие.
- Информация о том, что на «Кинопоиске» исчезли все сериалы BBC, неверная, подтвердили в онлайн-кинотеатре. Популярные у подписчиков сериалы вроде «Дареллы», «Доктора Кто», «Будет больно» и других по-прежнему можно посмотреть.
- В сервисе также отметили, что контент в подписке всегда добавляется или убирается. При этом продление прав на зарубежный контент сейчас занимает больше времени и часть произведений удаляется, добавили в «Кинопоиске». Но зарубежные новинки продолжают выходить, например новые серии «Засланца из Космоса».
- В августе 2022 года из библиотеки онлайн-кинотеатра «Кинопоиска» пропали старые фильмы и сериалы зарубежных студий. В компании тогда также поясняли, что продление договоров с партнёрами «занимает больше времени».
- «Яндекс» заключил «долгосрочное соглашение» с BBC в конце 2019 года. По нему «Кинопоиск» получил права на эксклюзивный показ более 100 часов в год премьерного художественного контента BBC. Компания также получала права на съёмки сериалов и фильмов по сценариям BBC.
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Не перестану повторять, что торренты являются одними из лучших изобретений человечества.
Здесь пару лет назад одуревшие люди срали в штаны и убеждали, что подписки это круто и торренты не нужны. Теперь соснут по полной.
кто вообще такое г..., как сериалы ББС смотрит?
Ради одного только Монти Пайтона можно им всё простить.
когда отзовут лицензии HBO и Showtime не забудь придти с вопросом, кто смотрит их сериалы
Панятнаясна, значит заменить реальные кинотеатры виртуальными не получится, скоро и здесь останется одна клюквенная зетнутая поебень по заказу, и максимум на что можно будет рассчитывать это на фильмы часа на 4-5 длинной где тупо будет склеены нормальный и импортозаместительный фильмы
P.S. Ещё и за шекели ебстессна
Или пиратство
Видел рекламу дома дракона от Яндекса, получается HBO до сих пор сотрудничает с амедиатекой, хоть что то хорошее
Сериал "Будет больно" из списка точно ещё не скоро пропадёт