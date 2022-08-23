На вопрос о том, хотят ли нормальные бизнесмены, в том числе киностудии, вернуться к дальнейшему плодотворному сотрудничеству на российском рынке, ответ прост: да. Но официальный диалог сейчас не ведется.

Это не было решением студий — уйти. И на наши вопросы они ответить попросту не могут. Возврат к диалогу, конечно, возможен, но точные сроки сейчас никто не назовёт.