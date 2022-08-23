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Молодежный клуб

Этот кризис «намного драматичнее» пандемии: главное из интервью главы объединённой сети «Формула кино» и «Синема парк» Статьи редакции

Алексей Васясин рассказал РБК о том, что происходит в киносети, а также об отношениях с зарубежными студиями и IMAX.

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  • В пандемию было ясно, что когда локдаун закончится, отснятые фильмы покажут, рассказал Васясин. Кроме того, была поддержка государства. Сейчас неясно, будут ли вообще когда-нибудь показаны голливудские фильмы и будет ли хоть какая-то поддержка.
  • По разным оценкам, кинотеатрам, чтобы не обанкротиться, нужно 6-10 млрд рублей в год: «Если учитывать, что производственный цикл фильма составляет полтора года, чтобы продюсеры успели отснять и представить фильмы на выделенную им субсидию 14,5 млрд, то чуть больше».
  • Кинотеатры писали письма в Минкультуры, но «происходит монолог», говорит Васясин. Рабочей групппы для создания плана по выходу из кризиса никто не собирал.
  • Сеть уже полностью закрыла два кинотеатра, хотели бы закрыть ещё несколько, но нельзя из-за долгосрочных договоров аренды. В целом около 20-30% залов не работают по будням. На вопрос, сколько залов сеть может позволить себе закрыть, топ-менеджер ответил, что «пределов нет», это «вопрос доходов и расходов».

Математика такова, что один убыточный кинотеатр «топит» десять прибыльных. Выгоднее закрыть этот кинотеатр, перераспределить персонал в оставшиеся и нивелировать ситуацию. Но государство, которое в пандемию нашло возможности для малого и среднего бизнеса разорвать контракты, сейчас нам навстречу не идёт.

Алексей Васясин, глава сети «Формула кино» и «Синема парк»
  • Компания не сокращала штат и зарплаты не снижала, утверждает Васясин. При закрытии кинотеатров большинство людей перераспределили на другие площадки.

«Официальный диалог» с зарубежными студиями сейчас не ведётся

  • В июне источники «Ведомостей» рассказали, что российские киносети прекратили платить голливудским студиям за уже вышедшие фильмы в ответ на прекращение выпуска новых релизов в России. Так поступила и объединённая киносеть, подтвердил Васясин. По его словам, «в нормальном мире» компании ведут диалог, и до момента возврата к нему сеть платить не будет.

На вопрос о том, хотят ли нормальные бизнесмены, в том числе киностудии, вернуться к дальнейшему плодотворному сотрудничеству на российском рынке, ответ прост: да. Но официальный диалог сейчас не ведется.

Это не было решением студий — уйти. И на наши вопросы они ответить попросту не могут. Возврат к диалогу, конечно, возможен, но точные сроки сейчас никто не назовёт.

Алексей Васясин, глава сети «Формула кино» и «Синема парк»
  • По словам топ-менеджера, в рамках мира доля России для студий — 3-5%. Но это сотни миллионов долларов: «Это важные цифры для любой компании. Они хотят делать бизнес на любой территории. Среди мейджоров нет радикалов. Они вне политики».

Если IMAX не вернётся в Россию, киносети пойдут в суд

  • IMAX закрыла офис в России. По словам Васясина, 29 российских IMAX-залов принадлежат объединённой киносети, ещё десять — у «Киномакса», два — у «Каро». Если компания вернётся, условия сотрудничества «однозначно будут пересмотрены, чтобы не было возможности одностороннего ухода».
  • Оборудование принадлежит кинотеатрам, но показывать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя.
  • Если компания не вернётся, киносеть вместе с другими игроками будет решать вопрос «в правовой плоскости» — будут подавать иски и показывать на этом оборудовании кино в другом формате.

У нас очень жесткий контракт с ними, по которому они обязаны здесь работать. Если до конца текущего года они про этот контракт не вспомнят, будет суд.

Алексей Васясин, глава сети «Формула кино» и «Синема парк»
  • Около 30% показов приходилось на формат 3D. Но в большнстве случаев оплата компаниям, которые обслуживали это оборудование, связана с показами, говорит Васясин: показов нет, оплаты нет.

#новость #кинотеатры

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30 комментариев
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 Александр Еремин

Предлагаю начинать киносеансы не с получасового показа рекламы, а записями разбомленных Мариуполя, Харькова... Глядишь кризис быстрее пройдет

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Pavel Admex

Предлагаю начинать сеанс с двухчасового экономического отчёта по внешним долгам Украины, как "FailState государства" и о связанных с этим причинах разжигания военного конфликта со стороны хитрожопых властей Украины, которые подставили свой собственный народ и продолжают этим заниматься сваливая ответственность на Россию.

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Mike Elkin

только вот Украина не нападала на россию, а россия первая начала кидатся ракетами по Украине и перешла её границу. ваша риторика повторяет риторику Гитлера в 41 году. или вы сторонники сценария "счас покажем на карте где готовилось нападение и мы на 6 часов его опеределили: ?

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Драка вегетарианца с людоедом
а вы их госдолг видели?
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Вадим Д.

Осознание приходит в сравнении. Да, с пандемией это не сравнить, всё гораздо хуже.
А если серьёзно – не уверен, что получится сохранить кинопрокатный бизнес, даже с учётом всех параллельных мер, которые принимаются, в том числе принудительное лицензирование.

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Вас Ко

По пушкинской карте будут водить школьников в обязаловку на военно-патриотические фильмы о Российской империи. Футбол показывать, как вариант.

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Пришелец 5

На футбол то и на стадионы не ходят, а Вы в кинотеатр хотите. Или Вы про нормальный футбол из недружественных стран?)

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Вадим Д.

Наш кинематограф вовсю эксплуатирует эту тему, а она просто неисчерпаема. Да ещё взяли моду снимать фильмы о спорте. Ничего плохого в этом нет, разумеется, обеими руками "за", но большинство поделок слишком невнятные, к тому же ощущение, что их за 1-2 недели шлёпают, уже не о великих спортсменах или знаковых матчах/победах, а о ком попало.
А по карте школьников/студентов – наверняка водить будут, причём принудительно, возможно.

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Алексей Жданов

меня больше беспокоит как переживут аэропорты и авиапилоты время отмены рейсов

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Пришелец 5

Да никто из власти толком его спасти и не пытается. Бросили на голодную смерть просто. Параллельный импорт совершенно невозможен в кинобизнесе.

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Вас Ко

Закон Мёрфи: чтобы не произошло плохого, потом оно будет казаться обыденным.

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Григорий Русаков

Можно как ночлежки еще сдавать

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Hardy

Очень тяжёлые времена

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Андрей Волхонский

Просто нужно показывать в кинотеатрах правильные фильмы и сериалы.
Например, вспомнить про
"Все мужики - СВО".

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Дмитрий Филиппов

То ли еще будет, это лишь прелюдию к фин. кризису.

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Bezoblachno

Проблема надуманная. У нас мощная киноиндустрия, которая может бесконечно снимать супергероев из вселенной Космодемьянской и ещё раз обрушить космических футболистов на Бутово, не привлекая Козловского на роль каждого кинобомжа. Надо только немного подождать. А пока кинотеатры могут переоборудоваться в drive-in и продавать поштучно попкорн прохожим

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Aleksandr Dubrovin

Можно временно открыть там барахолки

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Пришелец 5

Что, даже драматичнее, чем новая Кавказская Пленница?

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Сексорцист Милфхантерович

Не настолько к счастью.

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Данил Соколов

В кинотеатрах одни фильмы про войну, не был в кино уже пол года :-(

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VS

"Молодой человек" можно смотреть

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Jill Can

поддержки от государства ждать не стоит

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Слегка Придурковатый

Только переоборудование монструозных кинотеатров в уютные торрент-залы с жратвой и бухлом сможет спасти киносети.

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Soviet Pooh

У меня такое и дома есть

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Alexey Taruntaev

Ну сети не особо возмущались когда к ним на михалковщину и прочее подобное людей гнали.

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Pavel Pavel

К сожалению, индустрия уже давно загибалась по ряду причин: стриминг, отсутствие новых идей, повесточка. Вспомните сколько хитов выходило в конце 90ых ежегодно и сколько их сейчас. Это больше конечно относится к Голливуду. Европейское или Азиатское кино все еще смотрибельно, нужно на него переориентироваться.

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Сексорцист Милфхантерович

Триллер с элементами драмы. 😱

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Andre Macareno
Среди мейджоров нет радикалов. Они вне политики

Но… на тиджорнале же сказали… что если ты вне политики, то ты долбоеб и вообще они там не такие…

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shencrypto

Хватит извиваться как ужи , то пиратство , то двойные показы, то смежные фильмы, то разрешение пиратства... Примите это с мужеством! Хватить извиваться и изгаляться!

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Mr Black

Действительно)))
Уход компаний и отказ поставлять контент,это тебе не бирюльки)

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