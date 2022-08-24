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Колючий Валера

«Ведомости» сменили владельца: издание купил медиаменеджер Олег Леонов Статьи редакции

Сумма сделки неизвестна, Леонов также вошёл в совет директоров компании-издателя «Ведомостей».

  • Владельцем 100% АО «Саппорт», которому принадлежит издатель газеты АО «Бизнес Ньюс Медиа» стал медиаменеджер Олег Леонов, пишут «Ведомости». Условия сделки не разглашаются, редакционная политика издания не изменится.
  • Также у «Бизнес Ньюс Медиа» будет новый совет директоров, куда войдут Леонов, директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский, главред газеты «Версия» Константин Зятьков, проректор по международным отношениям НИУ ВШЭ, пресс-секретарь «Газпромбанка» Антон Трифонов и вице-президент по GR и PR группы компаний «Дело» Максим Филимонов.

  • Леонов начинал карьеру в деловом журнале «Эксперт», работал в РБК и «Рен-ТВ». Сейчас он возглавляет консалтинговую компанию NW Advisors.

  • «Ведомости» издаются с 1999 года. По данным Mediascope, один номер «Ведомостей» в сентябре 2020 — феврале 2021 года читали в среднем 151 тысяч жителей крупных городов старше 16 лет.
  • В 2015 году «Ведомости» выкупили Демьян Кудрявцев и его партнёры вместе с правами требования за €10 млн (примерно 679 млн рублей по среднему курсу за 2015 год). В мае 2020-го он продал газету основателю «ФедералПресс» Ивану Еремину, а в апреле 2021-го тот раскрыл стоимость покупки — 160 млн рублей.
Олег Леонов

#новость #ведомости

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8 комментариев
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 Antny Slmv

Так, ничего непонятно, нужно радоваться или говнить ? Фото не внушает доверия 🗿

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Слегка Придурковатый

Вообще-то всё понятно. Написано же: работал в... «Рен-ТВ». И на фотографии звероящер явно спалился - у него нет мочек на ушах. Следовательно, это типичный рептилоид.

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Antny Slmv

Ещё и заретуширован Адово, чешуйки замазали

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Рабочий файл

Поймем позже. Хотя в целом все равно больше чем нужно (положено) они там не скажут.

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Александр Голубев

Прям игра "Монополия" какая то!

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Valeriy Dik

Закопайте уже эту стюардессу

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Ульрих фон Лихтенштейн

Как стать медиаменеджером и купить Nasa?) либо Иллона Маска нагнуть. Бонга камс не предлогать. И крипту тоже)

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Подозрительный инструмент

А новостей теперь всё равно нет и не будет...

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