«Ведомости» сменили владельца: издание купил медиаменеджер Олег Леонов Статьи редакции
Сумма сделки неизвестна, Леонов также вошёл в совет директоров компании-издателя «Ведомостей».
- Владельцем 100% АО «Саппорт», которому принадлежит издатель газеты АО «Бизнес Ньюс Медиа» стал медиаменеджер Олег Леонов, пишут «Ведомости». Условия сделки не разглашаются, редакционная политика издания не изменится.
- Также у «Бизнес Ньюс Медиа» будет новый совет директоров, куда войдут Леонов, директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский, главред газеты «Версия» Константин Зятьков, проректор по международным отношениям НИУ ВШЭ, пресс-секретарь «Газпромбанка» Антон Трифонов и вице-президент по GR и PR группы компаний «Дело» Максим Филимонов.
Леонов начинал карьеру в деловом журнале «Эксперт», работал в РБК и «Рен-ТВ». Сейчас он возглавляет консалтинговую компанию NW Advisors.
- «Ведомости» издаются с 1999 года. По данным Mediascope, один номер «Ведомостей» в сентябре 2020 — феврале 2021 года читали в среднем 151 тысяч жителей крупных городов старше 16 лет.
- В 2015 году «Ведомости» выкупили Демьян Кудрявцев и его партнёры вместе с правами требования за €10 млн (примерно 679 млн рублей по среднему курсу за 2015 год). В мае 2020-го он продал газету основателю «ФедералПресс» Ивану Еремину, а в апреле 2021-го тот раскрыл стоимость покупки — 160 млн рублей.
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Так, ничего непонятно, нужно радоваться или говнить ? Фото не внушает доверия 🗿
Вообще-то всё понятно. Написано же: работал в... «Рен-ТВ». И на фотографии звероящер явно спалился - у него нет мочек на ушах. Следовательно, это типичный рептилоид.
Ещё и заретуширован Адово, чешуйки замазали
Поймем позже. Хотя в целом все равно больше чем нужно (положено) они там не скажут.
Прям игра "Монополия" какая то!
Закопайте уже эту стюардессу
Как стать медиаменеджером и купить Nasa?) либо Иллона Маска нагнуть. Бонга камс не предлогать. И крипту тоже)
А новостей теперь всё равно нет и не будет...