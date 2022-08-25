Суд обязал вернуть российский Forbes прежнему владельцу из-за «нерыночной» суммы сделки в 500 тысяч рублей Статьи редакции
Номинальная стоимость акций АО «АС Рус Медиа» составляла почти 69 млн рублей. Новый владелец настаивает, что погасил «огромные долги» издания.
Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку по продаже в 2018 году российской версии журнала Forbes. По документам суда, компания Александра Федотова продала АО «АС Рус Медиа» за 500 тысяч рублей Магомеду Мусаеву, хотя номинальная стоимость акций составляла 69 млн рублей, сообщает РБК.
- Иск о признании сделки недействительной подала конкурсная управляющая одной из компаний Федотова Валентина Чупринская. Нынешний издатель Forbes считает решение суда ошибочным — сумму сделки назвали нерыночной, «при этом проигнорировав факт, что новый владелец взял на себя погашение огромных долгов компании», заявил РБК директор по развитию Forbes Дмитрий Озман.
- «У АО "АС Рус Медиа" были существенные долги больше 364 млн рублей, это было зафиксировано в договоре купли-продажи акций», — указывает Озман. Также при новом собственнике АО подписало «целый пакет соглашений о реструктуризации налоговой задолженности с ФНС на сумму более 100 млн рублей» и исполнило налоговые обязательства досрочно в течение полутора лет.
- Также Озман настаивает, что при новом собственнике компания погасила все долги по зарплате и вышла в прибыль: «Игнорирование этого обстоятельства вызывает много вопросов. Мы уверены, что в апелляции данное недоразумение будет урегулировано».
- По данным базы «Контур Фокуса», выручка АО «АС Рус Медиа» в 2018 году составила 509,9 млн рублей, убыток — 148,2 млн рублей. В 2021 году выручка — 872,3 млн рублей, прибыль — 71,6 млн рублей.
3764 просмотров
А Оби за 600 рублей норм?
У неё долгов сотни миллионов. И они не производитель, а агент, так же как и Леруа
И чё?
У них нет своего товара?
Окей так-то
😀
Большинство современых компаний не подходят под старинные методы оценки активов, которые применяют наши судебные и полицейские органы.
Типа условная лента - стоит ноль. Потому что имеет огромные кредитные линии у поставщиков, берет товар "под реализацию", отсрочкки в 120 дней, прибыль складывает в финансовые инструменты (а не в погашение кредитных линий), и активы в итоге около ноля. Гудвил ужасающий.
Но при этом компания вполне приносит деньги и обороты, и может даже долги заакроет в случае ливидации.
Нихуя себе вспомнили
у них выгодная память, когда нужно тогда и вспомнили
не прошло и 4 года
Samsung s22 ultra всё равно пизже этих ваших ипхонеов ввиду наличия wacom планшета прямо в экране. Никогда не понимал, как в карманном девайсе в 21 веке может не быть рисовалки пером - мне чо, бумажку таскать при делании схемки порисовать? Ну и камеры выигрывают.
У тебя сбит прицел?
Да просто ценник в 500 тысяч увидел, думал, это в тенге и про телефоны
Бывает, дружище. Я примерно также женился(
Думал про тенге при женитьбе?)
Мужикам уже платят тенге чтобы женщин брали в жены?
я бы на вашем месте аккуратнее высказывался,они всё видят
Ты точно тредом не ошибся?
Не только тредом но и сайтом похоже)
Старый дверью ошибся не ругайте его)
Перо от интуоса на нем, кстати, не работает, и наоборот
Вопрос возник. Допустим лопнул какой то стартап. Акции его дешевле туалетной бумаги. Но продать выходит он их не может. Видите ли номинальная цена у них есть.
А Мусаеву советую юристов кто договор составлять финансово наказать. Кто мешал все долги в сумму цены покупки включить.
Прелестно.
Да это просто праздник. Цыганский.Параллельно Мусаев возглавил венчурный фонд Global Venture Alliance, у которого также были совместные проекты с «Суммой». Основатели «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед недавно были обвинены в хищении денег из федерального бюджета и создании преступного сообщества, оба были арестованы в конце марта.
Сейчас вернут и продадут за 600 ₽?
Даже форбс уже выпиливают
Кто-то писал, что и до vc доберутся, уже теперь нет сомнений
"Мусаев родился в 1963 г. в Дагестане, он зять бывшего президента Дагестана Рамазана Абдулатипова"
Ну понятно.
"выше" - "ниже" ... должен не суд определять. Цену при здравом смысле определяют продавец с покупателем. Вообще, дурная практика появилась, когда через *цать лет какой-нибудь судья (маленькая девочка которая ничего не видела в своей канцелярии и не понимает) говорит акционерам, что цена-то была неправильная видите ли. Это бизнес, тут все правильно, тупые уе.ки.
Все ждал, когда против форбс тоже заведут дело о дискредитации (особенно после их интервью на ютубе), а его решили просто отжать, похоже