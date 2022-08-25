Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку по продаже в 2018 году российской версии журнала Forbes. По документам суда, компания Александра Федотова продала АО «АС Рус Медиа» за 500 тысяч рублей Магомеду Мусаеву, хотя номинальная стоимость акций составляла 69 млн рублей, сообщает РБК.