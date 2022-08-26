Российский Forbes зарегистрировал новый домен billions.ru из-за возможных проблем с лицензией Статьи редакции
Чтобы американский владелец не забрал права на бренд, Forbes пришлось отказаться от рекламы и рейтингов, говорят источники.
Компания «АС Рус Медиа» (издатель российской версии Forbes) в июле купила домен billions.ru. RTVI нашёл данные об этом в сервисе whois и базе СПАРК. Домен мог быть продан дешевле 123 тысяч рублей, оценил доменный брокер Павел Гросс-Днепров.
- «Я не в курсе деталей, это команда издания, видимо, решила перестраховаться на случай отзыва лицензии», — прокомментировал покупку владелец Forbes Магомед Мусаев.
- У издания есть проекты-сателлиты — F-Club, F- Congress — новый домен может использоваться под проект, связанный с бизнес-образованием, рассказал представитель Forbes Дмитрий Озман. «У нас ранее была „Школа миллиардера“, подобный проект мы думаем перезапустить на домене billions.ru».
- Озман подтвердил, что после начала «спецоперации» российский Forbes придумал меры, которые «страхуют команду от потенциальных рисков». «Мы хотим расширить продуктовую линейку компании, выпускать не только Forbes. Когда мы сможем запустить новый проект — пока ответить точно не можем, оцениваем все риски, готовим бизнес-план проекта».
- Под проект F-Club редакция уже зарегистрировала отдельный домен fclub.pro, получила лицензию СМИ и выпустила журнал Fclub, добавил Озман. Forbes выходит в России с 2004 года по лицензии американской компании Forbes Media LLC. Магомед Мусаев владеет лицензией с 2018 года.
- После начала военных действия в Украине западные холдинги начали отзывать лицензии, например, Hearst Corporation отозвала права на российскую версию Esquire, Elle, Men’s Health, Harper’s Bazaar и Cosmopolitan. Лицензия у Forbes осталась благодаря «жёсткому компромиссу с американскими партнёрами» и полному отказу от рекламы, рассказали два источника RTVI.
- По словам другого источника, осталась возможность публиковать только «партнёрские материалы». «Мы действительно сильно ограничили свой рекламный инструментарий, но я думаю, что в большей степени это была превентивная мера — мы лишний раз не хотели попадать на глаза американским коллегам. У меня нет информации о том, что нас заставили», — добавил представитель Forbes.
- Для издания пытались найти инвестора, но теперь решили перезапустить коммерческие проекты на отдельных доменах под другими брендами, объяснил источник на медиарынке. Прорабатывается и вариант отказа от лицензии — для этого мог понадобиться новый домен.
- 25 августа суд обязал вернуть российский Forbes прежнему владельцу Александру Федотову из-за «нерыночной» суммы сделки в 500 тысяч рублей. Решение будут обжаловать. Двое журналистов Forbes сказали RTVI, что если издание вернётся к Федотову, то «американцы наверняка отзовут лицензию», и тогда «новый домен может пригодиться».
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Все прощаются, но не уходят.
Это да, оставляет надежду на лучшее.
Как пьяные гости, право слово (-:
На посошок 😄
Россияне продолжают имитировать жизнь.
Писать статьи собираются про чехословацкие стенки, грядущую фарцовку и статьи в духе: "Как барыжить по 88 статье и не попасть к ОБХСС"?
Хороший курс, billions за 123к рублей.
миллиарды.рф ещё свободен? (-:
вот держи, чекнул для тебя miliards.ru triliard.ru ohuleard.ru spizdiliard.ru
все бесплатно, платить 123 тыщи не нужно.
Так домены ж надо покупать, в смысле не нужно платить?)