Посмотри на сайт — рекламы на нем уже давно нет, там лишь баннеры с рекламой наших же соцсетей. Перестать продавать рекламу — это было условие глобального, американского Forbes, на котором они оставили лицензию на выпуск российской версии Магомеду Мусаеву. Ему эта лицензия очень дорога… Видимо, когда ты издатель Forbes — это открывает тебе многие двери. Он очень не хотел отказываться от этого бренда, поэтому редакции в итоге запретили рекламу и запретили выпускать рейтинги, так как рейтинги вроде «30 [лучших] до 30-ти [лет]» — это атрибут некоего успеха, а в «стране-агрессоре», с точки зрения американцев, никакого успеха быть не должно.