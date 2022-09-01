Онлайн-кинотеатр ivi запустит подписку для смартфонов за 99 рублей в месяц — «Ведомости» Статьи редакции
Сейчас у сервиса только одна подписка за 399 рублей, она даёт смотреть фильмы и сериалы с любых устройств.
- ivi меняет стратегию развития, одно из ключевых направлений — ставка на увеличение мобильной аудитории и времени, которое она проводит за просмотром контента онлайн-кинотеатра на смартфоне. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к руководству компании, и подтвердил другой источник, близкий к акционерам.
- Подписку планируют запустить на этой неделе (до 4 сентября), стоимость составит 99 рублей в месяц. Это в четыре раза ниже текущей стоимости подписки — за 399 рублей в месяц, она даёт смотреть контент с любого устройства. В ivi отказались от комментариев.
- ivi были лидером среди онлайн-кинотеатров, но в июне 2022 года уступил первое место «Кинопоиску», который занял 24% рынка против 22% у ivi, следует из данных «ТМТ консалтинга». Мобильная аудитория ivi на конец 2021-го составляла половину от общего количества уникальных пользователей сервиса, аудитория веб-версии — около 30%, Smart TV — 20%.
- При этом пользователи Smart TV больше всех проводили времени за просмотром фильмов и сериалов — на них пришлось около 70% от всего времени видеопросмотров на ivi. На мобильных пользователей — около 17% времени, на веб-просмотры — 13%.
- У конкурирующих с ivi крупных видеосервисов мобильная подписка как отдельный продукт отсутствует. Но мобильная подписка есть у Netflix — онлайн-кинотеатр запустил её в Малайзии, Индии, Индонезии, Филиппинах, Таиланде, Пакистане и Вьетнаме.
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В принципе смотреть на смартфонах фильмы - это извращение.
Да ну, в дороге очень даже выручает порой, ехал три дня в поезде, думал с ума сойду там от скуки, вот фильмы и смотрел как раз с телефона.
В поезде не фильмы смотреть надо, а бухать и курочкой с яйцом на весь вагон вонять, чо ты как маленький.
Я все выпил в первый день. Вот фильмы и смотрел.
Как по мне, у смартфонов экраны слишком малы для просмотров фильмов. Лучше на планшете, если нет возможности смотреть на телевизоре
Для аниме где простая графика и детализаций минимум, телефон даже неплох, а вот с фильмами соглашусь. Смотришь будто совершенно два разных фильма на маленьком экране и большой, а если ещё качество хуже, то вообще 4 разных фильма.
Ну фиг знает, мне разница не сильно видна, что на мониторе, планшете или на телефоне. Сейчас экраны то телефонов не как у IPhone 3GS
Экран телефона при желании можно пошарить на тв
Кстати да.
интересно эта подписка подходит и для планшетов? 11 дюймов уже норм
Да хоть по рублю, зачем нужна подписка без новинок?
Ну во первых, куча старых фильмов, которые как бы не устаревают и их тоже хочется смотреть, ну и новинки то выходят, не все, но выходят. Тот же дом драконов.. и другие сериалы от HBO
Дом дракона исключение, контракт давно был подписан
У амедиатеки подписан давний контракт с HBO и на долгое время, и там не только дом дракона. Там еще и всякие сериалы, о которых никто не слышал, и которые тоже достаточно неплохие - тот же сериал Бортпроводница.
И кстати, так то сейчас появляется даже куча фильмов и сериалов или аниме из азии, что не есть плохо тоже, ведь много аниме из Японии нереально топовые, а некоторые фильмы из Кореи шедервы в своем роде тоже...
Из Американского я ток по мультам диснея скучаю причем, на данный момент, ничего такого супер интересного ведь не выходит же ...
У HBO куча отличных сериалов, например "Мир дикого запада" или "Чернобыль". Бортпроводницу лучше не советовать никому, такой себе сериал
На вечер норм, но Чернобыль в разы лучше, да) или можно банально ип пересмотреть, тк я уже к дому драконов все позабывал..
По-моему эти сервисы всё. Целая пачка фильмов в избранном больше недоступна, многие стали платными. Хотел недавно пересмотреть крестного отца, ни в одном сервисе нет его бесплатно. В прошлом году был. Новых фильмов практически нет.
Тоже самое с OKKO. Больше половины коллекции там больше недоступна.
Окко и до этого был жадный. Благо я брал подписку в Мвидео с баллами, да и брал я исключительно ради Ла-лиги, бонусом шла АПЛ, теперь и ее нет. Единственный плюс премиума в ОККО это амедиатека. В целом у меня сейчас подписки в ИВИ, ОККО и Кинопоиск. У всех база фильмов сократилась, многие стали платными.
В чем преимущество окко с амедиатекой, когда есть кинопоиск с амедиатекой да еще и с море тв и все за 3200 в год и с семейной подпиской и баллами и музыкой и акциями? На человека выходит 70р в мес.
У всех, да. Что подталкивает смотреть либо на левых ресурсах, либо скачивать на компьютер и с него перекидывать на тв. Кстати еще iTunes есть, там тоже можно что-то докупать.
Честно говоря, я не понимаю в чем смысл подписки IVI, когда у кинопоиска все в разы дешевле и в сотни раз больше контента, именно интересного
Это конкуренция, Яндекс такси так же лидер в скорости подачи машины , но это не значит , что «в чем смысл другого такси если Яндекс удобнее»
Имхо у иви на тв самое удобное приложение
Просто они ничего нового не предложили от того же кинопоиска, который развивает авторские озвучки, тех же кубик в кубе итп. Они просто снизили цену на подписку (причем еще через одно место), у которой куча альтернатив и как правило они в разы выгоднее и лучше.
Когда они сделают что-то новое, чего не было до этого на рынке, вот тогда можно говорить будет о чем то..
Она и так бесплатна по тарифу мтс до 6 устройств.
Я ошибаюсь, или была новость, что ivi кто-то покупает? Или там речь про другой кинотеатр была?
В ттк за 249 подписка
"ivi меняет стратегию развития, одно из ключевых направлений — ставка на увеличение мобильной аудитории" - странная стратегия, перегнать аудиторию из одного формата в другой и странное решение. Видать все очень плохо с продакт-менеджерами.
Кому это нужно, когда иви банально не может предложить людям, то чего они хотят посмотреть?
Поэтому они и должны разрабатывать новые сервисы, а не экраны местами переставлять. Странные ребята
Скорее меня удивляет, что у них самая дорогая подписка и практически один из самых худших кинотеатров на рынке..
С этим факт, звали туда PO, но они такие странные по общению, плюс момент выхода из бизнеса собственника и потеря доли рынка. Зачем Иви, когда других кинотеатров подписки можно активировать промокодами раз за разом и смотреть бесплатно, на всех устройствах и без проблем
Фактически, они сами урезали свои доходы. Некоторые, кто платил 399, теперь перейдут на 99. Идиоты
как это будет работать?
Доступ будет только со смартфона, скорее всего одного. А при трансляции на ТВ качество гумно.
почему? ты же запускаешь например фильм на смартфоне 1920x1280 и транслируешь на телек с таким же качеством
да и вообще практически любой телефон может транслировать картинку на телевизор
Тут про приложение говорится для смартфона, 99р. и смотри
User-Agent - mobile
Profit.
Запустить отдельную подписку, потом сказать что вот это мы показываем на мобильных только с доп. подпиской на какую-нибудь амедиатеку. Да ну нахрен.
давно эту жвачку не сморю.
зачем вообще подписка когда есть поиск Яндекса...
Когда смотришь много фильмов, реклама с тремя топорами немного начинает так сказать... Задалбывать....