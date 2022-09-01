РАО подало иски к «Каро», «Формуле кино» и «Синема парку» — требует 17,7 млн рублей за использование зарубежной музыки Статьи редакции
В кинотеатрах говорят, что не могут выплатить вознаграждения из-за ухода правообладателей, в РАО — что долги возникли до «спецоперации».
- Российское авторское общество (РАО) подало иски к сетям кинотеатров «Каро» — на 7,4 млн рублей и «Формуле кино» и «Синема парку» — на 10,3 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».
- РАО собирает вознаграждение за публичное воспроизведение музыки с ресторанов, телеканалов и кинотеатров, а затем распределяет его среди правообладателей. Вознаграждения зарубежным авторам перечисляются на основе договоров с иностранными обществами по коллективному управлению правами (ОКУП). Одновременно РАО получает отчисления от ОКУП в пользу российских авторов.
- В пресс-службе объединённой сети «Формула кино» и «Синема парк» объяснили изданию, что иск связан с отчислениями за использование музыки зарубежных правообладателей, приостановивших работу в России.
- Из России ушли не только правообладатели, но и иностранные ОКУП — поэтому выплаты авторам из «недружественных» стран могут возобновить, когда эти организации вернутся в страну, говорят в сети кинотеатров. В «Каро» отказались от комментариев.
- При этом исполнительный директор РАО Алексей Карелов заявил «Ъ», что общество пытается взыскать дебиторскую задолженность, а проблема с ней возникла ещё до начала «спецоперации». По словам Карелова, кинотеатры пытаются использовать боевые действия как предлог, чтобы не платить накопленные долги.
- Выплатить вознаграждение авторам можно переводом на спецсчёт, говорят в РАО. В Ассоциации владельцев кинотеатров утверждают, что это невозможно — указ о переводе на спецсчета работает в том случае, если договор с правообладателем ещё действует. Если расторгнут, рассчитаться в принципе невозможно.
1298 просмотров
Михалков поиздержался?
А вы считаете бесов изгонять это легко, просто и дёшево? Там один только курс реабилитации разыгравшейся желчи требует недельного восстановления в очень хорошем и престижном спа-отеле!
На жизнь не хватает - тяжелые времена нынче…
У них и так из всего ассортимента услуг остался только попкорн их еще и штрами решили добить.
Добейте выживших
Жесть. И так кинотеатры умирают, теперь еще и это
РАО и Воис редкостные п…расты, деньги берут , сколько доходит до артистов неизвестно, многие ж жаловались, что им деньги не доходят от них. Зато бизнес по полной имеют .