Медиа
TJ

Минюст внёс в реестры иноагентов Бориса Зимина, журналистку Екатерину Гордееву, Михаила Шаца и ещё девять человек Статьи редакции

Также в списке — журналист Дмитрий Гордон и музыкант Андрей Макаревич.

В список СМИ-иноагентов попали:

  • политик Юлия Галямина.
  • шоумен Михаил Шац.
  • главный редактор «Новой газеты. Европа» Кирилл Мартынов.
  • блогер Кирилл Фёдоров.
  • журналист, воюющий в рядах ВСУ Сергей Лойко.
  • профессор ВШЭ и сотрудник «Радио «Свобода» Сергей Медведев.
  • ООО «Новости» (медиа из Красноярска).

В реестре физлиц-иноагентов:

  • меценат Борис Зимин;
  • украинский журналист Дмитрий Гордон;
  • журналистка Екатерина Гордеева;
  • экс-директор ФБК Иван Жданов;
  • музыкант Андрей Макаревич;
  • политик и блогер Фёдор Крашенинников.

Борис Зимин — сын основателя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина. По данным источников «Ъ», среди проектов, в которые он вложился, — издание The Bell.

#новость

2562 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
29 комментариев
Написать комментарий...
 nambavan
украинский журналист Дмитрий Гордон

ахахаха... а чо сразу зеленского с байденом не внесли?

Ответить
Развернуть ветку
Никита Брагин

Достойнейшие люди. В современной России звание "иногента", как гарант качества.

Ответить
Развернуть ветку
onlyDropped

Значит хорошие люди

Ответить
Развернуть ветку
Псков Бурито

А как попасть в этот список?

Ответить
Развернуть ветку
Владислав Волков

Минюст гавноеды

Ответить
Развернуть ветку
Кто-то такой

Вы внесены!

Ответить
Развернуть ветку
CRY CRYSTAL

много пиздеть

Ответить
Развернуть ветку
Артем Сухенко

Что-то путина не видно там. Видно не работает твоя теория.

Ответить
Развернуть ветку
Денис К

Не работать. Накидывайте ещё, пацаны )))

Ответить
Развернуть ветку
Аарон Витте

Хорошие сапоги, надо брать.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Добрый Песец

А когда тебя придут расстреливать, что запоёшь?

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Биткоин Газманова

Дурачок, по тебе ду́рка плачет

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Семен Смирнов

Патронов у них тоже нет (с)

Ответить
Развернуть ветку
Михаил

Кто-то из несогласных останется не инагентом , я просто уже даже не знаю кто есть то …

Ответить
Развернуть ветку
Александр Смирнов

Собчак))

Ответить
Развернуть ветку
Betty Boop

С чем она несогласна-то? Разве что перестали башлять денег за изображение оппозиции, нет смысла больше.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Смирнов

Ну ее позиция, судя по контенту, ничем не отличается например от Пивоварова (который уже иноагент с пару месяцев как)

Ответить
Развернуть ветку
Betty Boop

Нет у ней никакой позиции. Она росла у президента на коленях буквально и всю жизнь связана с кремлём.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Да, Шац, конечно, просто лютый (-:
Хотя он уже просто из-за фамилии «иноагент». Но чем думают эти присваиватели статуса?

Ответить
Развернуть ветку
Александр А.

Последних рекламодателей отбить.

Мстят по мелочи иноагентам и запугивают бизнес.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Смирнов

Дмитрий Борисович в гробу переворачивается. Да и в целом, от количества и энергии людей, переворачивающихся в гробу в 2022 году - можно было бы всю Европу обогреть, безо всякого газа…

Ответить
Развернуть ветку
Невкусно и грустно

Там Газпром остановил трубу (совсем), а вы про журналистов пишете. Понедельник день веселый (будет).

Ответить
Развернуть ветку
rimon

ШАЦ то вроде аккуратен в выражениях, со времен болотной и его последующей отмены, за что его

Ответить
Развернуть ветку
Озверевший Фукуяма

Все там будем

Ответить
Развернуть ветку
Artiom Nikolaev
профессор ВШЭ и сотрудник «Радио «Свобода» Сергей Медведев

Это он каждую лекцию должен начинать с фразы про иноагентов?

Ответить
Развернуть ветку
Dganni Roddari

Алконафтера и то приписали)

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Protasov

Вот жеж контрацептивы, опять про меня забыли!

Ответить
Развернуть ветку
Инга Русланова

Минюст раздал истинные ордена истинным россиянам. Это не кремлевские фантики, это целый Иностранный Агент. Горжусь людьми с яйцами

Ответить
Развернуть ветку
Mr. xXx

Держите в курсе. Как же "не насрать"...

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 29 комментариев
null