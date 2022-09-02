Минюст внёс в реестры иноагентов Бориса Зимина, журналистку Екатерину Гордееву, Михаила Шаца и ещё девять человек Статьи редакции
Также в списке — журналист Дмитрий Гордон и музыкант Андрей Макаревич.
В список СМИ-иноагентов попали:
- политик Юлия Галямина.
- шоумен Михаил Шац.
- главный редактор «Новой газеты. Европа» Кирилл Мартынов.
- блогер Кирилл Фёдоров.
- журналист, воюющий в рядах ВСУ Сергей Лойко.
- профессор ВШЭ и сотрудник «Радио «Свобода» Сергей Медведев.
- ООО «Новости» (медиа из Красноярска).
В реестре физлиц-иноагентов:
- меценат Борис Зимин;
- украинский журналист Дмитрий Гордон;
- журналистка Екатерина Гордеева;
- экс-директор ФБК Иван Жданов;
- музыкант Андрей Макаревич;
- политик и блогер Фёдор Крашенинников.
Борис Зимин — сын основателя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина. По данным источников «Ъ», среди проектов, в которые он вложился, — издание The Bell.
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ахахаха... а чо сразу зеленского с байденом не внесли?
Достойнейшие люди. В современной России звание "иногента", как гарант качества.
Значит хорошие люди
А как попасть в этот список?
Минюст гавноеды
Вы внесены!
много пиздеть
Что-то путина не видно там. Видно не работает твоя теория.
Не работать. Накидывайте ещё, пацаны )))
Хорошие сапоги, надо брать.
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А когда тебя придут расстреливать, что запоёшь?
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Дурачок, по тебе ду́рка плачет
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Патронов у них тоже нет (с)
Кто-то из несогласных останется не инагентом , я просто уже даже не знаю кто есть то …
Собчак))
С чем она несогласна-то? Разве что перестали башлять денег за изображение оппозиции, нет смысла больше.
Ну ее позиция, судя по контенту, ничем не отличается например от Пивоварова (который уже иноагент с пару месяцев как)
Нет у ней никакой позиции. Она росла у президента на коленях буквально и всю жизнь связана с кремлём.
Да, Шац, конечно, просто лютый (-:
Хотя он уже просто из-за фамилии «иноагент». Но чем думают эти присваиватели статуса?
Последних рекламодателей отбить.
Мстят по мелочи иноагентам и запугивают бизнес.
Дмитрий Борисович в гробу переворачивается. Да и в целом, от количества и энергии людей, переворачивающихся в гробу в 2022 году - можно было бы всю Европу обогреть, безо всякого газа…
Там Газпром остановил трубу (совсем), а вы про журналистов пишете. Понедельник день веселый (будет).
ШАЦ то вроде аккуратен в выражениях, со времен болотной и его последующей отмены, за что его
Все там будем
Это он каждую лекцию должен начинать с фразы про иноагентов?
Алконафтера и то приписали)
Вот жеж контрацептивы, опять про меня забыли!
Минюст раздал истинные ордена истинным россиянам. Это не кремлевские фантики, это целый Иностранный Агент. Горжусь людьми с яйцами
Держите в курсе. Как же "не насрать"...