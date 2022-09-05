«Рост цен на книги стал рекордным минимум за пять лет»: гендиректор издательства «Эксмо» — о ситуации на рынке Статьи редакции
Подорожавшие бумажные книги могут обеспечить рост всего книжного рынка в 2022 году.
- По данным группы «Эксмо–АСТ», средний рост цен на книги с января по август 2022 года составил около 25%. Рост цен стал рекордным минимум за последние пять лет, особенно в сегменте бумажных книг, приводят «Ведомости» слова гендиректора «Эксмо» (входит в «Эксмо-АСТ») Евгения Капьева.
- В первую очередь именно с этим связан прогнозируемый рост книжного рынка в деньгах, добавил он. По погнозам Капьева, по итогам 2022 года книжный рынок России вырастет на 19% в денежном выражении и составит 118 млрд рублей, но в экземплярах упадет на 6% — до 252 млн штук.
- Бумажные книги подорожали, прежде всего, из-за роста стоимости бумаги и типографских услуг. За январь-август стоимость полиграфических услуг в среднем выросла на 15-20%, бумаги — на 4-50%, привела данные член правления Союза предприятий печатной индустрии Гильдии издателей периодической печати Елена Шитикова.
- Рынок цифровых книг, по прогнозу «Литрес», по итогам года вырастет только на 5,5% и составит около 11,5 млрд рублей. По словам гендиректора группы Сергея Анурьева, по итогам второго квартала на рынке цифровых книг впервые с 2019 года зафиксировали падение год к году — на 9,5% до 2,33 млрд рублей.
- Это произошло из-за ограничений международных платёжных систем, ухода ключевых рекламных носителей и участников рынка цифровых книг, например Storytel. По мнению Капьева, книжный рынок также пострадает от ухода крупных западных правообладателей и роста пиратства в первую очередь книг европейских и американских авторов.
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А в онлайн библиотеках книги дорожают тоже из-за роста цен на бумагу? 😀
Сервера тоже дорожают,да ещё и сасанкции с логистикой. Так что там рост даже сильнее чем на бумагу.
Интернет подорожал тоже.
А ты подожди и он станет как в 200х's
3-й век?
Ну как ни странно - да
Иначе бы пришлось бумажные повышать больше текущего
А так хоть равномерно более менее
Потому что мошенники они, почему же еще))) Цена книги виртуальной - 10 руб максимум.
У меня другой вопрос: какого хрена столько стоят классики? Авторского права нет, но даже в электронном виде стоит дорого в том же Литресе.
Впрочем, Флибуста и Рутрекер - наше всё.
Кстати, литрес раньше классику бесплатно раздавал... а вчера зашёл – всё за деньги теперь, похоже.
На торренты заходил недавно, всё ещё бесплатно 👍
Кто то на полном серьезе качает классику с рутрекера? Чтобы наконец прочитать или зачем?
Покупка бумажной классики - это нормальное вложение средств, даже просто как украшение библиотеки
Обычно это именно украшение, потому что все кто хотел прочитать прочитали.
Читаю с женой на пару серию романов из 10 книг. Мне их девать некуда. Поэтому она с электронки, я с телефона.
Лохи платят литресу, вот и зачем им снижать на это цены. Скачивайте в инете классику, в чем проблема.
Автор получает небольшую часть от стоимости книги. Самые топовые писатели до 20 %, а так 5-10% - обычное явление.
Поэтому, классика - не классика, не имеет особого значения.
И вновь, как встарь, в семье будет максимум одна книга, а «громадные» библиотеки будут при монастырях и церковно-приходских школах.
Сарказм печальный.
Я могу вам бабушкину библиотеку загнать бесплатно, а то выбросить рука не поднимается а в библиотеках они нах никому не нужны. Там примерно тонна...
У меня ~4000 книг в личной библиотеке. Но я в целом ведь говорю.
И потом: те книги куплены довольно давно. Новые слишком дороги.
Проблема, которую заметят единицы
Я бы так не сказал. В книги еще и учебники входят. Так что, многие уже прочувствовали на себе
Может в кой-то веки минпросвещения перестанет заниматься ханжеством и разрешит планшеты и ноутбуки (благо курс доллара пока позволяет)
Большинство (не эстеты) будут скорее всего переходить на эл книги
Или пойдет развитие книжного пиратства ещё больше
Я всё понимаю!
Древесина, отбеливатели, логистика …
Но почему электронные книги столько стоят?
Сервера, интернет, выпускники geekbrains и skillbox 🤣
а я не понимаю "древесина, отбеливатели, логистика"
одно дело когда дорожают высокотехнологичные товары
но это книги: бумагу делают и в России, отбеливатели я уверен тоже.
Логика такая: в любой непонятной ситуации всегда повышай цены. А потребитель как всегда все оплатит.
Нет, отбеливатели делают в Финляндии )) и они перестали работать с Россией.
Ты не заметил, что вокруг теперь желтая «эко»бумага, а пакеты молока больше не белоснежного цвета?
Я кстати заметил постепенную деградацию. У кого была цветная упаковка теперь она белая, у кого белая — стала сероватая. Страшно представить какая следующая ступень.
Читаешь название издательства "Эксмо" - и уже глаз дёргается. Настолько у них хреновые переводы иностранной литературы. А теперь на свое барахло они ещё и цены поднимают 🤦🏻♀️. К сожалению, нормальные издательства тоже повысят
Нашли проблему! Главное, чтобы телевизор всегда показывал первый и второй канал... (сарказм)
Вась, стс забыл
Ща залип на СТС в Пираты, норм канал, пропагандистского говна вроде нет в прайм тайм.
А как же "есть тема" на матче 😁😁
Весело.....
Патамушта их нада отсканировать с папирусных)))
В 2019 до пандемии (она началась весной 2020 у нас в стране) как-то вот тоже поток покупателей книг снизился. Спирают на какие угодно войны, катаклизмы, пандемии. А банально про падающую покупательную способность сказать ничего не хотят?)
Я конечно понимаю, что все эти катастрофы подкрепляют экономические кризисы, но они именно подкрепляют и ускоряют, а не являются первопричиной.
не люблю бумажные книги. только флибуста )
Я в электронке читаю только тех литературу. Остальное слушаю либо аудиокнига с трекера, либо TTS (edge отлично читает)
Электронные книги читают дебилы
Ты ща VC прочитал в распечатанном виде, с переплётом и обложкой?)
Ага лучшие статьи и комментарии в отдельных папочках...
Похуй сколько вы тут поставите минусов шлюхи айтишные
Нудный вы...
Фу-у-у...
Ну прежде всего здесь и санкции повлияли на это. Может быть, если б санкций не было , то книги держались бы дешевле ,может быть на год или 2-3 года. Жизнь же меняется, цены растут, жизнь не стоит на одном месте. Книги бы всё - равно когда то бы подорожали 😁😁😁