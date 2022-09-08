Владелец сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» Александр Мамут вышел из совета директоров компании Статьи редакции
Владельцем сети он останется.
- Александр Мамут покинет должность председателя совета директоров объединённой сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» и сам совет. О том, кто займёт его место, киносеть объявит позднее. Состав акционеров не изменится.
- Мамут купил обе сети весной 2017 года: сначала «Синема парк», а затем 75% «Формулы кино» у А1, подразделения «Альфа-Групп».
- В 2021 году у сети были проблемы из-за долга перед «Трастом» на 23,5 млрд рублей. Тогда в январе банк подал иск на более 1 млрд рублей к бизнесмену и списал у «Синема парка» всю новогоднюю выручку — 450 млн рублей. Компании подали ответные иски, и в августе суд одобрил их, продлил срок выплаты и снизил ставку с 7,5% до 1%.
- В 2022 году на фоне дефицита контента из-за ухода многих правообладателей киносеть анонсировала «кинопродукты» — фильмы Голливуда вместе с российскими. Но через полдня отказалась от этой идеи, заявив, что цель акции — привлечь внимание к проблемам отрасли — выполнена.
- «Синема парк» и «Формула кино» — крупнейшая в России сеть кинотеатров. По данным «Невафильм Research» на май 2022 года, она владеет 76 кинотеатрами на 585 залов. По данным «Контур. Фокуса», выручка АО «Синема парк» в 2021 году составила 8,1 млрд рублей, чистая прибыль — 861,8 млн рублей.
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А вот нефиг было «Лента.ру» разгонять. Не душил бы журналистов, до нынешнего состояния не докатились бы
А как это связано?
Связано так, что страна, в которой не осталось места свободному мнению и информационной повестке, отличной от государственной, превращается в диктатуру, окукливается вокруг одной персоны и одного мнения, а затем в едином (почти) и сумасшедшем порыве развязывает войну с соседним государством. Примерно так и связано.
многое не надо было делать, чтоб не докатиться до нынешнего состояния
Мамут прям успешный и фартовый. Купил кинотеатры и началось. Сначала пандемия, затем война, терь пошел обиженный из директоров чего-нить еще подкупать
Лаг в 3 года с момента покупки не смущает?
Сеть под названием Spar не смущает?
Не смущает
Ставка в 1% в России , она оказывается существует.
"Саша, выйди и зайди нормально", - добавили в Ассоциации
А этот мамут, случаем не тот, кто ранее прикупил салоны Евросеть, у чичваркина??
Это тот, который говорил:
- У вас дилер есть!
Последний нормальный журналист, Саша Сотник, уехал из РФ, остались только приспособленцы.
Саша Сотник нормальный журналист? Давно так не смеялся.
Вы с таким ником точно разбираетесь в экспертах журналистах.
за что вы так журналистов ненавидите ?
Сфера кинотеатров вышла из чата
Кек. Отказались. Но не уточнили полдня какого числа, месяца и года.
Только вчера видел в расписании доктора стрэнжа с каким-то русским фильмом/мультиком. Видимо отказались, но не отказалась
"Но через полдня отказалась от этой идеи, заявив, что цель акции — привлечь внимание к проблемам отрасли — выполнена."
узнаю подход
Мамут "вышел", теперь можно начинать пиратки откручивать на полную катушку. Дело полезное...