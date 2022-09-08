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Повседневный турник

Владелец сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» Александр Мамут вышел из совета директоров компании Статьи редакции

Владельцем сети он останется.

  • Александр Мамут покинет должность председателя совета директоров объединённой сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» и сам совет. О том, кто займёт его место, киносеть объявит позднее. Состав акционеров не изменится.
  • Мамут купил обе сети весной 2017 года: сначала «Синема парк», а затем 75% «Формулы кино» у А1, подразделения «Альфа-Групп».
  • В 2021 году у сети были проблемы из-за долга перед «Трастом» на 23,5 млрд рублей. Тогда в январе банк подал иск на более 1 млрд рублей к бизнесмену и списал у «Синема парка» всю новогоднюю выручку — 450 млн рублей. Компании подали ответные иски, и в августе суд одобрил их, продлил срок выплаты и снизил ставку с 7,5% до 1%.
  • В 2022 году на фоне дефицита контента из-за ухода многих правообладателей киносеть анонсировала «кинопродукты» — фильмы Голливуда вместе с российскими. Но через полдня отказалась от этой идеи, заявив, что цель акции — привлечь внимание к проблемам отрасли — выполнена.
  • «Синема парк» и «Формула кино» — крупнейшая в России сеть кинотеатров. По данным «Невафильм Research» на май 2022 года, она владеет 76 кинотеатрами на 585 залов. По данным «Контур. Фокуса», выручка АО «Синема парк» в 2021 году составила 8,1 млрд рублей, чистая прибыль — 861,8 млн рублей.

#новость #синемапарк #формулакино #александрмамут

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21 комментарий
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 Allestor Klei

А вот нефиг было «Лента.ру» разгонять. Не душил бы журналистов, до нынешнего состояния не докатились бы

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Андрей

А как это связано?

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Роман Баган

Связано так, что страна, в которой не осталось места свободному мнению и информационной повестке, отличной от государственной, превращается в диктатуру, окукливается вокруг одной персоны и одного мнения, а затем в едином (почти) и сумасшедшем порыве развязывает войну с соседним государством. Примерно так и связано.

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Monica Wright

многое не надо было делать, чтоб не докатиться до нынешнего состояния

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nkmstudio

Мамут прям успешный и фартовый. Купил кинотеатры и началось. Сначала пандемия, затем война, терь пошел обиженный из директоров чего-нить еще подкупать

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Сергей Лукьянчиков

Лаг в 3 года с момента покупки не смущает?

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nkmstudio

Сеть под названием Spar не смущает?

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Сергей Лукьянчиков

Не смущает

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Северный калькулятор

Ставка в 1% в России , она оказывается существует.

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Jan Feldman

"Саша, выйди и зайди нормально", - добавили в Ассоциации

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Gugumot

А этот мамут, случаем не тот, кто ранее прикупил салоны Евросеть, у чичваркина??

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Артем Артем

Это тот, который говорил:
- У вас дилер есть!

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Сартр Гностик

Последний нормальный журналист, Саша Сотник, уехал из РФ, остались только приспособленцы.

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Слегка Придурковатый

Саша Сотник нормальный журналист? Давно так не смеялся.

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Сартр Гностик

Вы с таким ником точно разбираетесь в экспертах журналистах.

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Максим Горький

за что вы так журналистов ненавидите ?

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Kir Vasilev

Сфера кинотеатров вышла из чата

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Rabbit Rabbin
фильмы Голливуда вместе с российскими. Но через полдня отказалась

Кек. Отказались. Но не уточнили полдня какого числа, месяца и года.

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Алексей Шаров

Только вчера видел в расписании доктора стрэнжа с каким-то русским фильмом/мультиком. Видимо отказались, но не отказалась

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Псков Бурито

"Но через полдня отказалась от этой идеи, заявив, что цель акции — привлечь внимание к проблемам отрасли — выполнена."

узнаю подход

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Антон piter

Мамут "вышел", теперь можно начинать пиратки откручивать на полную катушку. Дело полезное...

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