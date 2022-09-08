Sony Music объявил об окончательном уходе из России — треки музыкантов лейбла уберут из стриминговых сервисов Статьи редакции
Российское подразделение передадут местной компании — она будет независимой от Sony Music и представлять права российских артистов.
- Об этом компания сообщила в заявлении изданию Billboard. Sony Music станет первой крупной звукозаписывающей студией, которая полностью покинет Россию.
- Российское подразделение вместе с сотрудниками перейдут под местную управляющую компанию, которую основала экс-директор Sony Music Russia Арина Дмитриева.
- Источники сообщают, что компания Дмитриевой будет полностью независимой от Sony Music структурой и будет представлять только местных музыкантов.
- Права на треки международных исполнителей не включены в условия сделки, поэтому все оставшиеся композиции должны будут убрать из российских стриминговых сервисов. При этом новые релизы от Sony Music прекратились ещё в марте 2022-го.
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Это решение стопудова остановит гаранта конституции
Нет, это просто ещё одна песчинка из песочных часов. И может так статься, что песчинки закончатся, и часы остановятся..
Кто то сказал про остановку?
К чему вы это. Сами Сони конечно же не хотят уходить и тп(ну мб есть там принципиальные в среднем менеджменте, но в топе везде акулы). Тут репутационные риски и общие потери на других, более важных рынках.
С государственными санкциями напрямую тут нет связи, все нюансы по доходам можно было решить тем или иным способом.
Но вот сам факт работы здесь, сегодня для многих токсичен, к сожалению, поэтому и уходят.
Тем временем библиотека Яндекс Музыки:
Это Медведев справа?
Жесть... Придется самим напевать
Нет, пожалуйста, только не это!
Лично я скачал все нужное мне просто - это вряд ли кто-то заберёт
Зачем нам Sony Music, когда есть Газманов?
А я ясные дни
Оставляю себе
Будет смешно если он тоже принадлежит Sony Music
еще есть Я Узкий. идол современного ватника.
Тем временем из Яндекс музыки треки целыми пачками пропадают...
Странно, у меня ничего не пропало!
Как-то так... 😔
дак везде пропадают
Sonya Music and dot.
Sonya Musica. Period.
А кто-нибудь знает существует ли ещё зайцев нет, я уже старый iPod classic достал, сейчас накачаю любимых песен!
Он в прошлом году легализовался и удалил пиратский контент) https://vc.ru/s/zaycev-net/262502
Да, у них даже приложение есть
Вроде на месте
А что если все это проделки Никиты М? У него ж налог на носители упал, когда стриминг появился. А очередной великий фильм сам себя не снимет.
Только сегодня посетовал на то, что легальные стриминговые сервисы теряют актуальность.
В ВК обнаружил новинки Imagine Dragons, Nickelback и многих других, которые вообще не добрались до Яндекс.Музыки. Да и в ВК наверное удалят, поскольку загружено самими пользователями.
Я бы на месте Яндекса и ВК пересмотрел политику. Не хотят получать денег правообладатели - не надо. Вы же не отказываетесь платить, так? Но треки оставляйте. А иначе даже умные колонки станут менее полезными. Загруженные вручную треки не участвую в алгоритмах, что нивелирует смысл всех этих умных "моя волна".
Ну типа камон, вы по сути по их просьбе и перешли на лицензионный контент, до этого треки все свободно распространялись. А теперь они же сами отказались.
Не можем купить - украдем?
Авторское право носит обязательный характер, никаких разговоров про "их просьбе перешли" и быть не может
яндекс и вк не пойдут на пиратку, иначе их приложения выпилят из сторов. а это удар посерьезней.
В ВК, наверное, не удалят. Я, кстати, в последнее время многие фильмы, которых нет на платном Кинопоиске нахожу в Одноклассниках. Там реально все новинки есть, оказывается.
Яндекс. Плюс Теперь будет Минус, Минус фильмы и сериалы, минус музыка. А взамен предложить ничего не могут
да тут не у яндекса минус, тут у страны минус
Среди российских артистов, являющихся резидентами лейбла — Денис Мацуев, Диана Арбенина, Сергей Лазарев, GONE.Fludd, Kizaru, DK
Так уже скоро заводов на всех не хватит
Список с запахом говна
Даже не догадывался что сегодня сиримминг потерял таких талантливых, ценных и незаменимых певцов ртом (нет)
Из всех перечисленных слышал только Лазарева.
ГрОб наше всё
Всё как у людей и всё идёт по плану
Мда, пиздец
Спасибо, дядя Вова, чтоб ты сдох
Владимира очень напрягало, что не все в стране воруют. Решил вопрос радикально, не оставив никому выбора. Всех переиграл, с этим не поспорить уже.
Где там у меня AIMP с торрентами
Не аутентичненько как-то. Винамп форева!😁
Будет спасать youtube music, проплаченный вражеской карточкой, получается
Без впн будешь слушать только уведомления от транзакций по карточке
Never gonna give you up я надеюсь не Sony Music принадлежит???)))
Непонятные политические решения в области авторского права. Не понимаю как этом может повлиять на войну? На Императора? На экономику Империи?
"Надо, Федя, надо!"
а Сони вам обещало империю разрушить? Сваливают с токсичного рынка и делов
Ой,а подскажите каких Российских прослушать?,я что-то не в теме))
Свистать всех на торренты! Двадцать одновременных загрузок на сундук мертвеца
Как раз подумывал перейти с Эппл Мьюзик на Яндекс.Музыку, но теперь повременю.
На аппл мью тоже музыки пропадают
А тут есть параллельный импорт!? ) интересно, кого нельзя будет слушать.
То есть, если эта музыка будет, например в я.музыка, то Sony подаст в суд, а судиться не сможет, так как ушла из России!?))
Да ну еп. Теперь и музыки будет меньше.
Погуглил, добрая часть всех артистов чтоли? Переходим на индийский спотифай?
Из рока там кто-то есть?
О нет, только не Ружер!...
Как раз глянул, что тут все на кого мне пох)
Придётся нашим музыкантам заново перезаливать через другие дистрибьюторы или лейблы чтобы получать доход с онлайн прослушиваний.
Последние месяцы в среднем раз в неделю пропадает 1-2 трека из коллекции лайканных в Яндекс Музыке. Интересно что будет теперь…
Глянул свою коллекцию, год назад наверное что-то лайкал. Из 250 песен только 1 недоступна. Тут наверное больше вопрос о новинках и отзыв их лицензий.
Самое время вспомнить про зайцев.нет
Hitmos.online
Тем временем apple пофигу. Музыка работает, деньги выплачиваются.
Большинство новых треков не доступны. Если открыть billboard hot 200, то там лишь четверть доступны.
подонки
Ну и ничаво, эстрада есть а ещё в Суздале можно будет открыть международную школу баяна гуслей и балалайки, потянется весь мир плюнув на хехемона паханого
Уже какой год хочу перенести музыку в стриминг, но лень 2500 треков переносить. Пожалуй еще лет 10 потерплю, тем более 30% фонотеки и так нет там.
Пользователи турецкого спотифая посмеялись)
Теперь Яндекс музыка - крупнейший пиратский музыкальный сервис)
🙀