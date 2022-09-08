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Sony Music объявил об окончательном уходе из России — треки музыкантов лейбла уберут из стриминговых сервисов Статьи редакции

Российское подразделение передадут местной компании — она будет независимой от Sony Music и представлять права российских артистов.

  • Об этом компания сообщила в заявлении изданию Billboard. Sony Music станет первой крупной звукозаписывающей студией, которая полностью покинет Россию.
  • Российское подразделение вместе с сотрудниками перейдут под местную управляющую компанию, которую основала экс-директор Sony Music Russia Арина Дмитриева.
  • Источники сообщают, что компания Дмитриевой будет полностью независимой от Sony Music структурой и будет представлять только местных музыкантов.
  • Права на треки международных исполнителей не включены в условия сделки, поэтому все оставшиеся композиции должны будут убрать из российских стриминговых сервисов. При этом новые релизы от Sony Music прекратились ещё в марте 2022-го.

#новость #sonymusic

5408 просмотров
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140 комментариев
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 Владислав Волков

Это решение стопудова остановит гаранта конституции

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Многий блик

Нет, это просто ещё одна песчинка из песочных часов. И может так статься, что песчинки закончатся, и часы остановятся..

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22 комментария
Птеро Дактиль

Кто то сказал про остановку?

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Aleksandr Talalaev

К чему вы это. Сами Сони конечно же не хотят уходить и тп(ну мб есть там принципиальные в среднем менеджменте, но в топе везде акулы). Тут репутационные риски и общие потери на других, более важных рынках.
С государственными санкциями напрямую тут нет связи, все нюансы по доходам можно было решить тем или иным способом.
Но вот сам факт работы здесь, сегодня для многих токсичен, к сожалению, поэтому и уходят.

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Печенька

Тем временем библиотека Яндекс Музыки:

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Denis

Это Медведев справа?

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Непосредственный космос

Жесть... Придется самим напевать

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ЯжПрограммист

Нет, пожалуйста, только не это!

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Никита Мардюков

Лично я скачал все нужное мне просто - это вряд ли кто-то заберёт

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1 комментарий
За что нам это

Зачем нам Sony Music, когда есть Газманов?

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Зинаида Михайловна

А я ясные дни
Оставляю себе

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1 комментарий
ЯжПрограммист

Будет смешно если он тоже принадлежит Sony Music

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3 комментария
Garmonbon

еще есть Я Узкий. идол современного ватника.

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Евгений Фрост

Тем временем из Яндекс музыки треки целыми пачками пропадают...

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ЯжПрограммист

Странно, у меня ничего не пропало!

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12 комментариев
Евгений Фрост

Как-то так... 😔

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8 комментариев
Зинаида Михайловна

дак везде пропадают

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2 комментария
Гальгомеж Тындербаев

Sonya Music and dot.

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Alexander Bobylev

Sonya Musica. Period.

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Tayler

А кто-нибудь знает существует ли ещё зайцев нет, я уже старый iPod classic достал, сейчас накачаю любимых песен!

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Евгений Трифонов

Он в прошлом году легализовался и удалил пиратский контент) https://vc.ru/s/zaycev-net/262502

Два месяца без UGC контента. Что стало с…
Как мы уже сообщали ранее, два месяца назад мы приняли решение удалить UGC контент с нашего сайта…
vc.ru
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2 комментария
Alexey QuQu

Да, у них даже приложение есть

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Псков Бурито

Вроде на месте

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xbevice

А что если все это проделки Никиты М? У него ж налог на носители упал, когда стриминг появился. А очередной великий фильм сам себя не снимет.

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1 комментарий
Константин Суворов

Только сегодня посетовал на то, что легальные стриминговые сервисы теряют актуальность.

В ВК обнаружил новинки Imagine Dragons, Nickelback и многих других, которые вообще не добрались до Яндекс.Музыки. Да и в ВК наверное удалят, поскольку загружено самими пользователями.

Я бы на месте Яндекса и ВК пересмотрел политику. Не хотят получать денег правообладатели - не надо. Вы же не отказываетесь платить, так? Но треки оставляйте. А иначе даже умные колонки станут менее полезными. Загруженные вручную треки не участвую в алгоритмах, что нивелирует смысл всех этих умных "моя волна".

Ну типа камон, вы по сути по их просьбе и перешли на лицензионный контент, до этого треки все свободно распространялись. А теперь они же сами отказались.

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Непосредственный космос

Не можем купить - украдем?

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15 комментариев
Печенька

Авторское право носит обязательный характер, никаких разговоров про "их просьбе перешли" и быть не может

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3 комментария
Aleksandr Starikov-Razborov

яндекс и вк не пойдут на пиратку, иначе их приложения выпилят из сторов. а это удар посерьезней.

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Штуки из труб

В ВК, наверное, не удалят. Я, кстати, в последнее время многие фильмы, которых нет на платном Кинопоиске нахожу в Одноклассниках. Там реально все новинки есть, оказывается.

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Serpantin74

Яндекс. Плюс Теперь будет Минус, Минус фильмы и сериалы, минус музыка. А взамен предложить ничего не могут

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Леонид Цветков

да тут не у яндекса минус, тут у страны минус

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Misha Shilkin
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Инкогнито
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Артём К

Среди российских артистов, являющихся резидентами лейбла — Денис Мацуев, Диана Арбенина, Сергей Лазарев, GONE.Fludd, Kizaru, DK

Так уже скоро заводов на всех не хватит

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Rax034

Список с запахом говна

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1E0P4RD

Даже не догадывался что сегодня сиримминг потерял таких талантливых, ценных и незаменимых певцов ртом (нет)

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1 комментарий
Штуки из труб

Из всех перечисленных слышал только Лазарева.

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ЯжПрограммист

ГрОб наше всё

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Роман Ряжских

Всё как у людей и всё идёт по плану

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Приёмная Палпатина

Мда, пиздец
Спасибо, дядя Вова, чтоб ты сдох

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Академический крюк

Владимира очень напрягало, что не все в стране воруют. Решил вопрос радикально, не оставив никому выбора. Всех переиграл, с этим не поспорить уже.

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1 комментарий
sobsar

Где там у меня AIMP с торрентами

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Alex Shevchenko

Не аутентичненько как-то. Винамп форева!😁

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Максим Ефимов

Будет спасать youtube music, проплаченный вражеской карточкой, получается

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Приёмная Палпатина

Без впн будешь слушать только уведомления от транзакций по карточке

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1 комментарий
Александр Вараксин

Never gonna give you up я надеюсь не Sony Music принадлежит???)))

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Arartem

Непонятные политические решения в области авторского права. Не понимаю как этом может повлиять на войну? На Императора? На экономику Империи?

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Alex Shevchenko

"Надо, Федя, надо!"

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Viacheslav

а Сони вам обещало империю разрушить? Сваливают с токсичного рынка и делов

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1 комментарий
Yaroslava Markova

Ой,а подскажите каких Российских прослушать?,я что-то не в теме))

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1E0P4RD

Свистать всех на торренты! Двадцать одновременных загрузок на сундук мертвеца

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Штуки из труб

Как раз подумывал перейти с Эппл Мьюзик на Яндекс.Музыку, но теперь повременю.

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Аноним

На аппл мью тоже музыки пропадают

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1 комментарий
Andrey Yukin

А тут есть параллельный импорт!? ) интересно, кого нельзя будет слушать.
То есть, если эта музыка будет, например в я.музыка, то Sony подаст в суд, а судиться не сможет, так как ушла из России!?))

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High Stakes
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Иван Иванов

Да ну еп. Теперь и музыки будет меньше.

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красивое

Погуглил, добрая часть всех артистов чтоли? Переходим на индийский спотифай?

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Поджог Сараев

Из рока там кто-то есть?

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3 комментария
ЯжПрограммист

О нет, только не Ружер!...

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Andrey Yukin

Как раз глянул, что тут все на кого мне пох)

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ChillTalk

Придётся нашим музыкантам заново перезаливать через другие дистрибьюторы или лейблы чтобы получать доход с онлайн прослушиваний.

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Артур Сальников

Последние месяцы в среднем раз в неделю пропадает 1-2 трека из коллекции лайканных в Яндекс Музыке. Интересно что будет теперь…

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Всвиторе

Глянул свою коллекцию, год назад наверное что-то лайкал. Из 250 песен только 1 недоступна. Тут наверное больше вопрос о новинках и отзыв их лицензий.

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Зинаида Михайловна

Самое время вспомнить про зайцев.нет

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Niels

Hitmos.online

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Sergej Voronov

Тем временем apple пофигу. Музыка работает, деньги выплачиваются.

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Ваня Хомяков

Большинство новых треков не доступны. Если открыть billboard hot 200, то там лишь четверть доступны.

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Ware Wow

подонки

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15 сантиметров в обхвате

Ну и ничаво, эстрада есть а ещё в Суздале можно будет открыть международную школу баяна гуслей и балалайки, потянется весь мир плюнув на хехемона паханого

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Никита

Уже какой год хочу перенести музыку в стриминг, но лень 2500 треков переносить. Пожалуй еще лет 10 потерплю, тем более 30% фонотеки и так нет там.

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Александр Александрович

Пользователи турецкого спотифая посмеялись)

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Oleg N

Теперь Яндекс музыка - крупнейший пиратский музыкальный сервис)

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Айрат Галиуллин

🙀

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