Медиа
Маша Цепелева

Republic отказался от лицензии зарегистрированного Роскомнадзором СМИ после признания «иноагентом» и блокировки сайта Статьи редакции

После «всех необходимых процедур» издание перестанет ставить в материалах маркировку «иноагента».

  • С 1 сентября действие свидетельства, выданного издателю Republic Роскомнадзором, прекращено. Об этом рассказал главный редактор медиа Дмитрий Колезев в своём Telegram-канале. При этом Republic продолжит работать.

Просто мы решили, что в настоящий момент статус зарегистрированного в России СМИ влечет за собой слишком много бессмысленных обязательств (пометки СМИ-«иноагентов», более строгие цензурные ограничения и т.п.) и не даёт фактически никаких дополнительных прав.

Нам важно заниматься журналистикой и публицистикой. Мы делаем честное медиа, существующее за счёт денег подписчиков. Наличие регистрации в Роскомнадзоре в нашем случае сегодня уже не играет никакой роли. Скорее мешает, чем помогает.

Дмитрий Колезев
  • После отмены лицензии ООО «Москоу диджитал медиа» перестанет быть издателем СМИ Republic, объяснил Колезев. Это юрлицо внесено в реестр СМИ-иноагентов. Поэтому «после завершения работы юристов и всех необходимых процедур» издание перестанет ставить на страницах сайта маркировку.
  • В октябре 2021 года Минюст признал издателя Republic «иностранным агентом». В марте сайт заблокировали, за неделю до этого Роскомнадзор потребовал от СМИ писать материалы о событиях в Украине «только по официальным российским источникам».

#новость

1568 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
24 комментария
Написать комментарий...
 Альберт Штерн

Наконец то хоть кто то решил поступить так.
Я с каждым новым иноагентом думал почему просто не наплевать на эту надпись

Ответить
Развернуть ветку
Valentin Dombrovsky

Медуза не в РФ зарегистрирована и вообще заблокирована в России, но всё равно пишет про это. Видимо, это такой «символический жест».

Ответить
Развернуть ветку
Уполномоченный крюк

Знак качества?

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Petel

Ровно поэтому я не подписан на них в соц сетях. Там это на пол сообщения в той же телеге.

Ответить
Развернуть ветку
Soviet Pooh

У них тут куча сотрудников.
Не хотят проблем для них

Ответить
Развернуть ветку
Иван Лезгинов

Это не символический жест. Рекламодатели без этого очкуют.

Ответить
Развернуть ветку
Леонид Цветков

Да тут сложно просто взять и наплевать

Ответить
Развернуть ветку
Please be patient ihave autism

Так если они не в рф находятся территориально, то пофиг, так и так заблокированы

Ответить
Развернуть ветку
Леонид Цветков

А если в РФ)?

Ответить
Развернуть ветку
Rabbit Rabbin
Я с каждым новым иноагентом думал почему просто не наплевать на эту надпись

Это отметка о том, что данному СМИ можно доверять. Если этой отметки нет - значит издание частично или полностью устраивает местный АНГСОЦ. Падазрительна.

Ответить
Развернуть ветку
Andre Macareno

Как-то зашел на отказавшуюся от плашки медиазону и даже не сразу заметил, что в ней просьба задонатить, а не «Данное сообщение»

Ответить
Развернуть ветку
Иннокентий Фефилов

Это знак качества.

Ответить
Развернуть ветку
Rabbit Rabbin
и не даёт фактически никаких дополнительных прав

А у вас были какие-то базовые права?)

Ответить
Развернуть ветку
Alex Riz

Да здравствует наш суд , самый гуманный суд мире😅👍

Ответить
Развернуть ветку
Yaroslava Markova

Да здравствует 😂и суд "гуманный"и "нищее"правительство 🤣

Ответить
Развернуть ветку
Леонид Цветков

Контра проклятая, извинитесь за свои кавычки

Ответить
Развернуть ветку
Yaroslava Markova

За что,за что извиняться???
Ах,да ,Excuse me, please ,
Суд гуманный 🤣😂
Правительство достойное 🤣😂
Россия богатеет не по дням, а по часам😁😅😂

Ответить
Развернуть ветку
Леонид Цветков

Так, контра, быстро убери смайлики!!!

Ответить
Развернуть ветку
Yaroslava Markova

Не дождешься 🤷🏻‍♀️

Ответить
Развернуть ветку
Valentin Dombrovsky
Ответить
Развернуть ветку
Юрий Долгоруков

официальные российские источники.. те самые, что славятся своей честностью

Ответить
Развернуть ветку
Гульнара Абдюшева

Э то правда. Если Украина хочет отдельно жить пусть и живёт сама по себе. Откуда взялись здесь неофициальные источники, что пишут о ней 🤯🤯🤯😲😲😲

Ответить
Развернуть ветку
Indy Pop

СМИ уже пришли к тому, что есть ЕГО☝️мнение и неправильное.

Ответить
Развернуть ветку
Павел Лебедев

Все просто, "Яндекс.Новости" как источник траффика закончились, теперь СМИ нет необходимости регистрироваться в России))

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 24 комментария
null