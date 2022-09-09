Republic отказался от лицензии зарегистрированного Роскомнадзором СМИ после признания «иноагентом» и блокировки сайта Статьи редакции
После «всех необходимых процедур» издание перестанет ставить в материалах маркировку «иноагента».
- С 1 сентября действие свидетельства, выданного издателю Republic Роскомнадзором, прекращено. Об этом рассказал главный редактор медиа Дмитрий Колезев в своём Telegram-канале. При этом Republic продолжит работать.
- После отмены лицензии ООО «Москоу диджитал медиа» перестанет быть издателем СМИ Republic, объяснил Колезев. Это юрлицо внесено в реестр СМИ-иноагентов. Поэтому «после завершения работы юристов и всех необходимых процедур» издание перестанет ставить на страницах сайта маркировку.
- В октябре 2021 года Минюст признал издателя Republic «иностранным агентом». В марте сайт заблокировали, за неделю до этого Роскомнадзор потребовал от СМИ писать материалы о событиях в Украине «только по официальным российским источникам».
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Наконец то хоть кто то решил поступить так.
Я с каждым новым иноагентом думал почему просто не наплевать на эту надпись
Медуза не в РФ зарегистрирована и вообще заблокирована в России, но всё равно пишет про это. Видимо, это такой «символический жест».
Знак качества?
Ровно поэтому я не подписан на них в соц сетях. Там это на пол сообщения в той же телеге.
У них тут куча сотрудников.
Не хотят проблем для них
Это не символический жест. Рекламодатели без этого очкуют.
Да тут сложно просто взять и наплевать
Так если они не в рф находятся территориально, то пофиг, так и так заблокированы
А если в РФ)?
Это отметка о том, что данному СМИ можно доверять. Если этой отметки нет - значит издание частично или полностью устраивает местный АНГСОЦ. Падазрительна.
Как-то зашел на отказавшуюся от плашки медиазону и даже не сразу заметил, что в ней просьба задонатить, а не «Данное сообщение»
Это знак качества.
А у вас были какие-то базовые права?)
Да здравствует наш суд , самый гуманный суд мире😅👍
Да здравствует 😂и суд "гуманный"и "нищее"правительство 🤣
Контра проклятая, извинитесь за свои кавычки
За что,за что извиняться???
Ах,да ,Excuse me, please ,
Суд гуманный 🤣😂
Правительство достойное 🤣😂
Россия богатеет не по дням, а по часам😁😅😂
Так, контра, быстро убери смайлики!!!
Не дождешься 🤷🏻♀️
официальные российские источники.. те самые, что славятся своей честностью
Э то правда. Если Украина хочет отдельно жить пусть и живёт сама по себе. Откуда взялись здесь неофициальные источники, что пишут о ней 🤯🤯🤯😲😲😲
СМИ уже пришли к тому, что есть ЕГО☝️мнение и неправильное.
Все просто, "Яндекс.Новости" как источник траффика закончились, теперь СМИ нет необходимости регистрироваться в России))