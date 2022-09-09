Просто мы решили, что в настоящий момент статус зарегистрированного в России СМИ влечет за собой слишком много бессмысленных обязательств (пометки СМИ-«иноагентов», более строгие цензурные ограничения и т.п.) и не даёт фактически никаких дополнительных прав.

Нам важно заниматься журналистикой и публицистикой. Мы делаем честное медиа, существующее за счёт денег подписчиков. Наличие регистрации в Роскомнадзоре в нашем случае сегодня уже не играет никакой роли. Скорее мешает, чем помогает.