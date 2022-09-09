Приложение онлайн-кинотеатра Premier без предупреждения удалили из App Store Статьи редакции
По какой причине, пока неясно.
- О том, что Apple удалила приложение онлайн-кинотеатра из App Store, стало известно 9 сентября 2022 года.
- В рассылке подписчикам компания сообщила, что приложение убрали из магазина без предупреждения или пояснения от Apple. Поэтому причина, по которой ввели ограничения, неизвестна.
- Оплата подписки из уже установленного приложения стала невозможна.
- В Premier посоветовали пользователям не удалять приложение, чтобы не потерять доступ к контенту. При этом оплачивать подписку по-прежнему можно на сайте сервиса.
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"PREMIER — онлайн-кинотеатр с любовью к российской уникальности"
Что они хотели с такой подачей? 🤷♂️
Успехов, Премьер. Вы молодцы.
Пожалуй, одна из самых серьёзных санкций
А можно тогда Netflix обратно вернуть? Ну для баланса
Кинопаб конкурентов сливает)
Зачем онлайн кинотеатру приложение?
Не поверишь, но люди некоторые могут смотреть фильмы с гаджетов)
Там не только фильмы. Много всяких юмористических и не очень шоу, в которые просто интересно позалипать параллельно с чем-то
А на Ютуб этих шоу разве нет?
Может качество лучше.
На мобиле пофиг какое качество. Но наа Ютуб они и в 4к могут быть, все зависит от автора канала.
Соглашусь. Но мире существуют перфекционисты!
Не все + не так удобно там смотреть. На ютубчике в другое обычно заплипаешь
Получается, что все расстройство только из-за того, что какому-то очень ограниченному числу людей лень на Ютуюб перейти
Нет, я же написал, что не все шоу есть
И какой их процент от всех пользователей онлайн-кинотетров?
Ахах. Правильно! Поддерживаю удаление
Подписка через сайт а не через приложение/стор , и пишут что не знали почему удалили ?
Ребят вам кейс подкину куда копать
https://www.iphones.ru/iNotes/apple-vs-epic-games-09-10-2021