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Приложение онлайн-кинотеатра Premier без предупреждения удалили из App Store Статьи редакции

По какой причине, пока неясно.

  • О том, что Apple удалила приложение онлайн-кинотеатра из App Store, стало известно 9 сентября 2022 года.
  • В рассылке подписчикам компания сообщила, что приложение убрали из магазина без предупреждения или пояснения от Apple. Поэтому причина, по которой ввели ограничения, неизвестна.
  • Оплата подписки из уже установленного приложения стала невозможна.
  • В Premier посоветовали пользователям не удалять приложение, чтобы не потерять доступ к контенту. При этом оплачивать подписку по-прежнему можно на сайте сервиса.

#новость #premier

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19 комментариев
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 Игорь Мазаев

"PREMIER — онлайн-кинотеатр с любовью к российской уникальности"
Что они хотели с такой подачей? 🤷‍♂️

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Давид Губернаторов

Успехов, Премьер. Вы молодцы.

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Rodrigez Garsea

Пожалуй, одна из самых серьёзных санкций

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Gleb Kichigin

А можно тогда Netflix обратно вернуть? Ну для баланса

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Vitaly Tolstykh

Кинопаб конкурентов сливает)

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Деда Миша
По какой причине, пока неясно.
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Копил и Верил

Зачем онлайн кинотеатру приложение?

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Клим Дёмин

Не поверишь, но люди некоторые могут смотреть фильмы с гаджетов)

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Alexander Zorin

Там не только фильмы. Много всяких юмористических и не очень шоу, в которые просто интересно позалипать параллельно с чем-то

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Копил и Верил

А на Ютуб этих шоу разве нет?

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Птеро Дактиль

Может качество лучше.

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Копил и Верил

На мобиле пофиг какое качество. Но наа Ютуб они и в 4к могут быть, все зависит от автора канала.

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Птеро Дактиль

Соглашусь. Но мире существуют перфекционисты!

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Alexander Zorin

Не все + не так удобно там смотреть. На ютубчике в другое обычно заплипаешь

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Копил и Верил

Получается, что все расстройство только из-за того, что какому-то очень ограниченному числу людей лень на Ютуюб перейти

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Alexander Zorin

Нет, я же написал, что не все шоу есть

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Копил и Верил

И какой их процент от всех пользователей онлайн-кинотетров?

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Эдисон Денисов

Ахах. Правильно! Поддерживаю удаление

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Екатерина Продавцова

Подписка через сайт а не через приложение/стор , и пишут что не знали почему удалили ?

Ребят вам кейс подкину куда копать

https://www.iphones.ru/iNotes/apple-vs-epic-games-09-10-2021

Суд вынес решение по иску Epic против Apple…
Суд между Apple и Epic Games закончился. Игровую компанию обязали выплатить серьёзную неустойку, а…
www.iphones.ru
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