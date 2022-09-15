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Маша Цепелева

Netflix выпустит 28 сентября документальный сериал о трейдерах с Reddit, которые подняли акции GameStop Статьи редакции

Мини-сериал расскажет о «группе неудачников, объявившей войну Уолл-стрит».

  • IGN опубликовал трейлер сериала Eat the Rich: The GameStop Saga, который выйдет на Netflix в сентябре.
  • Среди авторов проекта — продюсер Дэн Коган, обладатель «Оскара» за лучший документальный фильм в 2018 году, и номинантка на премию «Эмми» за режиссуру эпизода в «Рассказе служанки» Лиз Гарбус.
  • Сериал расскажет о сообществе трейдеров-любителей, которые решили спасти сеть магазинов, потому что любили ходить туда в детстве.
  • Они запустили кампанию на Reddit, в TikTok и Discord и в январе 2021 года смогли поднять стоимость акций GameStop до 1745% на пике. В феврале Netflix задумался над созданием фильма о войне Reddit с Уолл-стрит, утверждали источники Deadline.
  • После резкого роста акций хэдж-фонд Melvin потерял $7 млрд за месяц. Он был основным игроком, который ставил на понижение. К маю 2022 года фонд объявил о закрытии.
  • В сентябре 2022 года акции стоят $28,77 за штуку — это в шесть раз больше, чем в декабре 2020-го, когда сеть была на пороге закрытия.
Трейлер Eat the Rich: The GameStop Saga
Финансы
Павел Комаровский
Как «Ревущий Котёнок» с Reddit заработал 28 500% на акциях GameStop: объясняю простым языком

Все обсуждают безумно красивую историю про то, как пацаны с Reddit смогли одолеть зазнавшиеся хедж-фонды, но далеко не все понимают, что именно происходило на рынках. В этой статье я объясняю простым языком, что конкретно привело к текущей ситуации.

#новость #gamestop #сериалы

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7 комментариев
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 Стерлядка Вяленая

Да заепали. Из всего сериал сделают.

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Леонид Цветков

Только повод дай)

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Стерлядка Вяленая

А не дашь повод - снимут сериал о том, как ты не давал повода))

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Леонид Цветков

Это тоже повод)

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Конечный инструмент

Быстро Netflix отработал. Знатная была битва)

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Вадим Д.

Там материала на 15 строк размашистым почерком. Это ж какие у них в нетфликс, пардон, сосальщики из пальца, что на целый сериал насочиняют?

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Леонид Цветков

Трейлер напомнил "Черное зеркало" какое-то, красиво, но не заманчиво.

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