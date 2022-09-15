Как «Ревущий Котёнок» с Reddit заработал 28 500% на акциях GameStop: объясняю простым языком

Все обсуждают безумно красивую историю про то, как пацаны с Reddit смогли одолеть зазнавшиеся хедж-фонды, но далеко не все понимают, что именно происходило на рынках. В этой статье я объясняю простым языком, что конкретно привело к текущей ситуации.