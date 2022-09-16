Медиа
Скучный цвет

«Яндекс» летом заблокировал на 42% больше пиратских ссылок год к году — всё из-за ухода зарубежных студий и стримингов Статьи редакции

От незаконного распространения сериалов Netflix и других сервисов страдают и российские онлайн-кинотеатры.

  • За июнь-август 2022 года «Яндекс» удалил 9,1 млн ссылок с пиратским контентом в поиске по антипиратскому меморандуму, пишет «Ъ» со ссылкой на компанию. Год назад этот показатель составлял 6,4 млн ссылок.
  • По данным «Газпром-медиа» (НТВ, «ТВ-3», Premier и другие активы), во втором квартале количество заблокированных ссылок выросло на 25%, до 1,64 млн. В статистике — ссылки, заблокированные по решениям суда по искам холдинга и в рамках антипиратского меморандума с «Яндексом» и при обращениях в другие поисковики.
  • Опрошенные газетой онлайн-кинотеатры не привели собственных данных по количеству нарушений, но отметили, что в основном «пиратят» зарубежный контент — голливудские премьеры и эксклюзивы западных сервисов.
  • В Wink отметили, что пиратские сайты постоянно меняют названия, но контроль за пиратами не ослаб — вырос спрос. В Premier говорят, что из-за этого стало сложнее защищать и российский контент.

Иностранные производители качественно защищали контент, тем самым помогая всему рынку бороться с пиратством. Теперь, когда пиратские сервисы получили «эксклюзивно» контент Netflix, они стали процветать и усиливаться.

Разумеется, они не воруют выборочно по принципу того, что правообладателя нет в стране. Контент российских видеосервисов страдает точно так же, только теперь бороться с этим намного сложнее.

Софья Митрофанова, гендиректор Premier
  • Гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков отмечает, что в ближайшие год-два рынок пиратского контента «будет процветать». «Парадоксально, но факт: для сохранения отечественной киноиндустрии необходимо бороться с пиратством и иностранного контента. Ситуация беспрецедентная», — добавляет глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

#новость #онлайнкинотеатры

1174 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
23 комментария
Написать комментарий...
 Копил и Верил

Нафига нужен поиск, который не ищет то, что запрашивают?

Ответить
Развернуть ветку
умный человек

вы про поиск ****? это в даркнет

Ответить
Развернуть ветку
умный человек
Нафига нужен поиск, который не ищет то, что запрашивают?

речь была про пиратские сайты, но ищут ведь не только их?
из поиска не только пиратские сайты выпадают, на и всякие спам-помойки, которые засирают поиск
так что с той стороны поисковиков много работы ведётся, но видно только борьбу с пиратами

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

И на кой удалять «параллельные» ссылки? Кому нужно, те их в поисковиках и не ищут. Или только чтобы «снизить конкуренцию» импортозаместителям?

Ответить
Развернуть ветку
The Stanley5

Ну смотри. Пришёл мужик с завода, хочет под пивасик фильмец посмотреть, пишет "Пятьдесят оттенков серого смотреть онлайн без регистрации и смс" вот и всплывают первыми пиратские сайты. С другой стороны блокируй, не блокируй всё равно будут делаться зеркала и им будет всё равно на эти блокировки. Не думаю, что блокировки в поисковике сильно помогут.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Носов

Вопрос не в том, чтобы удалить всё, а в том, чтобы убрать прямые ссылки на нелегальный контент хотя бы с первых нескольких страниц выдачи. Тогда конверсия в покупку у правообладателя повышается. Второй момент. Думаю, что Яндекс заботится об эффективности своей контекстной рекламы в поиске. Ведь если рядом с рекламной ссылкой пользователь видит 3-4 пиратских, выбор очевиден, а рекламодатель вряд ли будет дальше вкладываться в продвижение через Директ на поиске. Был опыт чистки выдачи от пиратского контента (книги). Даже после неполной чистки (из 2000 ссылок осталось 70) конверсия на сайте правообладателя выросла и рекламные затраты стали отбиваться.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей

Ну современное отечественное кино почти всегда, к сожалению, такого уровня, что оно и даром не нужно. Ленты времен СССР, вот это кино действительно.

Ответить
Развернуть ветку
Емельян Бабаян

А как Вы ваше "почти" формируете/обосновываете?

Ответить
Развернуть ветку
Serpantin74

Это не пиратство, а параллельный импорт, и вообще мы не пираты, а флибустьеры

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Ковач

Это когда у государства биполярка - у нас такие взаимоисключающие новости

Ответить
Развернуть ветку
Drunkenmaasta

В Premier говорят, что из-за этого стало сложнее защищать и российский контент.

то есть, существуют люди, которые ищут "Глухаря 3" без регистрации и смс??

Ответить
Развернуть ветку
Хлоргексидин

А вы таки регистрируетесь и отправляете смс?

Ответить
Развернуть ветку
Пабы старой Руси

Да. Первые сезоны "Улиц разбитых фонарей", например, слишком дескредитирующие, поэтому по ТВ их перестали показывать, а в сети можно найти

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Победа будет за нами!

Ответить
Развернуть ветку
Клинический Мика

Ну хоть кто-то в России борется с пиратами, а не журналистами (хотя... Яндекс... Борется со всеми...)

Ответить
Развернуть ветку
Галя Перидол

И это здорово, мы же хотим жить в правовом государстве.

Ответить
Развернуть ветку
Розарио Агро

Как вообще можно гуглить в Яндексе? 😂

Ответить
Развернуть ветку
Dark Soul

В свое время положил и продолжаю класть все хорошие фильмы на свой медиасервер. Удобная коллекция с описанием, рейтингом и актерами на каждом тв в доме. Работает в том числе и при отсутствии доступа к интернету, достаточно локальной сети.Вот такой параллельный онлайн кинотеатр. Никакой рекламы и качество сам выбираешь.6 тб пока хватает на все

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Филиппов

Пиратские кинотеатры для smart-тв более UX/UI дружелюбны и их библиотека гораздо больше. Конечно они удаляют ссылки ))

Ответить
Развернуть ветку
Константин Пронин

какие порекомендуете?

Ответить
Развернуть ветку
Tarzan Army

пока будет Хром и Гуугл поиск работать у нас тут - вся это "работа" яндекса пустая трата времени :)

Ответить
Развернуть ветку
Minimalist

Как яндекс стал дзеном, перестал им пользоваться. Наx мне их дзен.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Харитонов

Яндекс Дзеном и не стал. Дзен теперь принадлежит VK.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 23 комментария
null