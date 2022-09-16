Иностранные производители качественно защищали контент, тем самым помогая всему рынку бороться с пиратством. Теперь, когда пиратские сервисы получили «эксклюзивно» контент Netflix, они стали процветать и усиливаться.

Разумеется, они не воруют выборочно по принципу того, что правообладателя нет в стране. Контент российских видеосервисов страдает точно так же, только теперь бороться с этим намного сложнее.