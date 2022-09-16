«Яндекс» летом заблокировал на 42% больше пиратских ссылок год к году — всё из-за ухода зарубежных студий и стримингов Статьи редакции
От незаконного распространения сериалов Netflix и других сервисов страдают и российские онлайн-кинотеатры.
- За июнь-август 2022 года «Яндекс» удалил 9,1 млн ссылок с пиратским контентом в поиске по антипиратскому меморандуму, пишет «Ъ» со ссылкой на компанию. Год назад этот показатель составлял 6,4 млн ссылок.
- По данным «Газпром-медиа» (НТВ, «ТВ-3», Premier и другие активы), во втором квартале количество заблокированных ссылок выросло на 25%, до 1,64 млн. В статистике — ссылки, заблокированные по решениям суда по искам холдинга и в рамках антипиратского меморандума с «Яндексом» и при обращениях в другие поисковики.
- Опрошенные газетой онлайн-кинотеатры не привели собственных данных по количеству нарушений, но отметили, что в основном «пиратят» зарубежный контент — голливудские премьеры и эксклюзивы западных сервисов.
- В Wink отметили, что пиратские сайты постоянно меняют названия, но контроль за пиратами не ослаб — вырос спрос. В Premier говорят, что из-за этого стало сложнее защищать и российский контент.
- Гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков отмечает, что в ближайшие год-два рынок пиратского контента «будет процветать». «Парадоксально, но факт: для сохранения отечественной киноиндустрии необходимо бороться с пиратством и иностранного контента. Ситуация беспрецедентная», — добавляет глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.
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Нафига нужен поиск, который не ищет то, что запрашивают?
вы про поиск ****? это в даркнет
речь была про пиратские сайты, но ищут ведь не только их?
из поиска не только пиратские сайты выпадают, на и всякие спам-помойки, которые засирают поиск
так что с той стороны поисковиков много работы ведётся, но видно только борьбу с пиратами
И на кой удалять «параллельные» ссылки? Кому нужно, те их в поисковиках и не ищут. Или только чтобы «снизить конкуренцию» импортозаместителям?
Ну смотри. Пришёл мужик с завода, хочет под пивасик фильмец посмотреть, пишет "Пятьдесят оттенков серого смотреть онлайн без регистрации и смс" вот и всплывают первыми пиратские сайты. С другой стороны блокируй, не блокируй всё равно будут делаться зеркала и им будет всё равно на эти блокировки. Не думаю, что блокировки в поисковике сильно помогут.
Вопрос не в том, чтобы удалить всё, а в том, чтобы убрать прямые ссылки на нелегальный контент хотя бы с первых нескольких страниц выдачи. Тогда конверсия в покупку у правообладателя повышается. Второй момент. Думаю, что Яндекс заботится об эффективности своей контекстной рекламы в поиске. Ведь если рядом с рекламной ссылкой пользователь видит 3-4 пиратских, выбор очевиден, а рекламодатель вряд ли будет дальше вкладываться в продвижение через Директ на поиске. Был опыт чистки выдачи от пиратского контента (книги). Даже после неполной чистки (из 2000 ссылок осталось 70) конверсия на сайте правообладателя выросла и рекламные затраты стали отбиваться.
Ну современное отечественное кино почти всегда, к сожалению, такого уровня, что оно и даром не нужно. Ленты времен СССР, вот это кино действительно.
А как Вы ваше "почти" формируете/обосновываете?
Это не пиратство, а параллельный импорт, и вообще мы не пираты, а флибустьеры
Это когда у государства биполярка - у нас такие взаимоисключающие новости
В Premier говорят, что из-за этого стало сложнее защищать и российский контент.
то есть, существуют люди, которые ищут "Глухаря 3" без регистрации и смс??
А вы таки регистрируетесь и отправляете смс?
Да. Первые сезоны "Улиц разбитых фонарей", например, слишком дескредитирующие, поэтому по ТВ их перестали показывать, а в сети можно найти
Победа будет за нами!
Ну хоть кто-то в России борется с пиратами, а не журналистами (хотя... Яндекс... Борется со всеми...)
И это здорово, мы же хотим жить в правовом государстве.
Как вообще можно гуглить в Яндексе? 😂
В свое время положил и продолжаю класть все хорошие фильмы на свой медиасервер. Удобная коллекция с описанием, рейтингом и актерами на каждом тв в доме. Работает в том числе и при отсутствии доступа к интернету, достаточно локальной сети.Вот такой параллельный онлайн кинотеатр. Никакой рекламы и качество сам выбираешь.6 тб пока хватает на все
Пиратские кинотеатры для smart-тв более UX/UI дружелюбны и их библиотека гораздо больше. Конечно они удаляют ссылки ))
какие порекомендуете?
пока будет Хром и Гуугл поиск работать у нас тут - вся это "работа" яндекса пустая трата времени :)
Как яндекс стал дзеном, перестал им пользоваться. Наx мне их дзен.
Яндекс Дзеном и не стал. Дзен теперь принадлежит VK.