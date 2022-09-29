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Выходцы из «Эха Москвы» запустят новый проект под названием «Эхо» Статьи редакции

Его сайт и приложение объединят контент бывших журналистов радиостанции, которую в марте 2022 года ликвидировали.

  • О запуске рассказал руководитель проекта, бывший замглавреда «Эха Москвы» Максим Курников в эфире «Дождя» на YouTube. Его слова приводит Forbes. «Я очень надеюсь, что мы на этой неделе в техническом режиме запустимся и в понедельник сможем подавать это уже массово».
  • У нового проекта будут сайт (уже запущен в тестовом режиме) и приложение. Команда планирует «технологически объединить» контент, который сейчас создают бывшие журналисты радиостанции на YouTube. В остальном они будут работать независимо.
  • Канал «Живой гвоздь» на YouTube, которые ведёт главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, тоже появится в проекте. Но сам Венедиктов не будет главредом всего «Эха» или сайта.
  • По словам Курникова, центр проекта «Эхо» находится за рубежом. Работать он будет за счёт донатов подписчиков.

Мы стараемся объединить всех эховцев в один аудиопоток, чтобы те, кто привык слушать «Эхо», те, кто привык потреблять его тем старым образом, могли это делать удобно.

Мы часто видим, что какие-то люди знают о существовании одного YouTube-канала с бывшими эховцами, но не знают про другой YouTube-канал с бывшими эховцами.

Максим Курников (цитата по «Коммерсанту»)
  • «Эхо Москвы» впервые вышло в эфир в августе 1990 года. В начале марта 2022 года Роскомнадзор начал блокировать доступ к радиостанции по требованию Генпрокуратуры, а затем совет директоров решил ликвидировать радио и сайт издания и уволил Алексея Венедиктова с поста главреда.

#новость #эхомосквы

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46 комментариев
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Эхо эха

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Вася Пражкин

А-ха-ха

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Olga Kalashinkova

Это не из Подводной братвы случайно?)

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Антон Перфилов

Ахахаха

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Айрат Галиуллин

Выходцы из Яндекса запустят Яндокс?

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Константин Полухтин

норм сервис для редактирования документов получится

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Айрат Галиуллин

Ну ок, погнали делать :)

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Константин Полухтин

Окей, предлагаю еще для PR найти нам условного CEO по имени Ян Докс.

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Gre Li

ЯМыНеДноКс

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Айрат Галиуллин

Ну с тем, что мы не «дно», я точно согласен! :)

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Gre Li

Выходцы из Яндекса — они такие. Может потому и не удержались.

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Антон Перфилов

Так и будет)

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Слегка Придурковатый

Блок сайта Роскомнадзором через 3...2...1...

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Hnorr

VPN в помощь

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Солидный корабль

Вот это спасибо за подсказку!!!

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Антон Перфилов

Всё решается)

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у нас отмена

Зарубежное Эхо получается :)
Но молодцы, не сдаются, в события февраля-марта частенько слушала их эфиры.

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Алекс Купер

Было крипово когда утром в тачке я услышал белый шум на их волне 😐

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Серьезный пистолет

Да они и сейчас все вещают в YouTube. Время от времени слушаю в виде подкастов.

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Olga Kalashinkova

Там на одно время прерывали вещание, был даже прощальный эфир. Сейчас относительно недавно вновь вышли на связь

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Webmaq Development

Эхо войны

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Sergey S

Эхо войны США и ЕС правильно?

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Webmaq Development
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Портовый Еж

Сразу бы уже "Ухо" делали

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Feduard Klimkin

Надо было назвать "Эхо-камера". В современных реалиях зашло бы на отличненько

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Юрий Б.

Э́хо-ка́мера — понятие в теории СМИ, представляющее собой ситуацию, в которой определённые идеи, убеждения усиливаются или подкрепляется путём передачи сообщения или его повторением внутри закрытой системы (партия, круг единомышленников, субкультура)[1]. При этом подобные сообщения заглушают другие аналогичные информационные потоки. Иными словами, любые высказывания приводят не к дискуссиям, а к поддакиванию и поддержке единомышленников[2]. Адресаты, находящиеся в такой «закрытой» системе, создают сообщения, слушают сами себя и соглашаются сами с собой. В эту закрытую систему не попадает никакая альтернативная информация[3].

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Андрей Волхонский

Молодцы.

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Chapaka

Послушаем

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Козлов Андрей

Надо будет заценить!

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Igor Mylnikov

Прикольно, находится за рубежом а финансирование на донаты.
А адресовано в ru....

Не взлетит.

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Olga Kalashinkova

Да почему, многие сми, признанные иноагентами, так и живут, на донаты от читателей.
Если я не ошибаюсь, Медуза об этом писала весной, так и до сих пор продолжают свою деятельность, но сейчас не знаю, поправьте, если что)

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Igor Mylnikov

Сложно назвать это жизнь, согласитесь... Это скорее выживание чем жизнь.

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Evgeniy Polyakov

а смогут ли они выжить на донатах

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Arsenii

А это смотря чьи донаты...

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Remedios

ну да не думаю что какие нибудь дети неплатежноспособные дети будут слушать "Эхо "

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Пабы старой Руси

Это же агрегация только контента будет, а не производство. Почему нет?

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Draje

Странно что не «минута в минуту» они же любят воровать чужие идеи

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Лев Коптев

Олды поймут

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Уважаемый Гоша

Надо назвать "Ехо", Макс Фрай одобряет.

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Шпуля Шунтиковна

Молодцы!

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Противоположный единорожек88
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Антон Перфилов

Эхо Москвы .... Хмммм
Думаю что-то из этого да выйдет.

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Qwerty54321

Там будут рассказывать, что электронное голосование самое честное?

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Вице-Адмирал

Будто что-то хуевое, что прикрыли конторку этого старого лживого пидораса

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Nurs

с регистрацией бот))

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Вице-Адмирал

Конечно бот, отрабатываю свои 15 рублей, сказав о том что контору где глав. редактора ловили неоднократно на лжи, прикрыли по заслугам.

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