Выходцы из «Эха Москвы» запустят новый проект под названием «Эхо» Статьи редакции
Его сайт и приложение объединят контент бывших журналистов радиостанции, которую в марте 2022 года ликвидировали.
- О запуске рассказал руководитель проекта, бывший замглавреда «Эха Москвы» Максим Курников в эфире «Дождя» на YouTube. Его слова приводит Forbes. «Я очень надеюсь, что мы на этой неделе в техническом режиме запустимся и в понедельник сможем подавать это уже массово».
- У нового проекта будут сайт (уже запущен в тестовом режиме) и приложение. Команда планирует «технологически объединить» контент, который сейчас создают бывшие журналисты радиостанции на YouTube. В остальном они будут работать независимо.
- Канал «Живой гвоздь» на YouTube, которые ведёт главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, тоже появится в проекте. Но сам Венедиктов не будет главредом всего «Эха» или сайта.
- По словам Курникова, центр проекта «Эхо» находится за рубежом. Работать он будет за счёт донатов подписчиков.
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Эхо эха
А-ха-ха
Это не из Подводной братвы случайно?)
Ахахаха
Выходцы из Яндекса запустят Яндокс?
норм сервис для редактирования документов получится
Ну ок, погнали делать :)
Окей, предлагаю еще для PR найти нам условного CEO по имени Ян Докс.
ЯМыНеДноКс
Ну с тем, что мы не «дно», я точно согласен! :)
Выходцы из Яндекса — они такие. Может потому и не удержались.
Так и будет)
Блок сайта Роскомнадзором через 3...2...1...
VPN в помощь
Вот это спасибо за подсказку!!!
Всё решается)
Зарубежное Эхо получается :)
Но молодцы, не сдаются, в события февраля-марта частенько слушала их эфиры.
Было крипово когда утром в тачке я услышал белый шум на их волне 😐
Да они и сейчас все вещают в YouTube. Время от времени слушаю в виде подкастов.
Там на одно время прерывали вещание, был даже прощальный эфир. Сейчас относительно недавно вновь вышли на связь
Эхо войны
Эхо войны США и ЕС правильно?
Сразу бы уже "Ухо" делали
Надо было назвать "Эхо-камера". В современных реалиях зашло бы на отличненько
Э́хо-ка́мера — понятие в теории СМИ, представляющее собой ситуацию, в которой определённые идеи, убеждения усиливаются или подкрепляется путём передачи сообщения или его повторением внутри закрытой системы (партия, круг единомышленников, субкультура)[1]. При этом подобные сообщения заглушают другие аналогичные информационные потоки. Иными словами, любые высказывания приводят не к дискуссиям, а к поддакиванию и поддержке единомышленников[2]. Адресаты, находящиеся в такой «закрытой» системе, создают сообщения, слушают сами себя и соглашаются сами с собой. В эту закрытую систему не попадает никакая альтернативная информация[3].
Молодцы.
Послушаем
Надо будет заценить!
Прикольно, находится за рубежом а финансирование на донаты.
А адресовано в ru....
Не взлетит.
Да почему, многие сми, признанные иноагентами, так и живут, на донаты от читателей.
Если я не ошибаюсь, Медуза об этом писала весной, так и до сих пор продолжают свою деятельность, но сейчас не знаю, поправьте, если что)
Сложно назвать это жизнь, согласитесь... Это скорее выживание чем жизнь.
а смогут ли они выжить на донатах
А это смотря чьи донаты...
ну да не думаю что какие нибудь дети неплатежноспособные дети будут слушать "Эхо "
Это же агрегация только контента будет, а не производство. Почему нет?
Странно что не «минута в минуту» они же любят воровать чужие идеи
Олды поймут
Надо назвать "Ехо", Макс Фрай одобряет.
Молодцы!
Эхо Москвы .... Хмммм
Думаю что-то из этого да выйдет.
Там будут рассказывать, что электронное голосование самое честное?
Будто что-то хуевое, что прикрыли конторку этого старого лживого пидораса
с регистрацией бот))
Конечно бот, отрабатываю свои 15 рублей, сказав о том что контору где глав. редактора ловили неоднократно на лжи, прикрыли по заслугам.