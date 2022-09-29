Мы стараемся объединить всех эховцев в один аудиопоток, чтобы те, кто привык слушать «Эхо», те, кто привык потреблять его тем старым образом, могли это делать удобно.

Мы часто видим, что какие-то люди знают о существовании одного YouTube-канала с бывшими эховцами, но не знают про другой YouTube-канал с бывшими эховцами.