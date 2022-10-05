«Иви» и НТВ договорились о совместном производстве сериалов Статьи редакции
Компании заключили стратегическое партнёрство на три года.
- Одно из условий сделки — совместное производство контента, пишут «Ведомости». Также соглашение предусматривает показ на «Иви» 12 сериалов от НТВ — они будут доступны пользователям онлайн-кинотеатра эксклюзивно. НТВ, в свою очередь, покажет в эфире сериалы «Иви».
- За три года стороны планируют выпустить два проекта: детективный сериал «Пустые города» о распространении вируса и «Страх над Невой» о серии убийств в Ленинграде в 1967 году. Съёмки начнутся в 2023 году, выход планируется на конец 2023-го — начало 2024 года.
- Расходы компании поделят пополам, их размер они не раскрывают. бюджет будет меньше того, что «Иви» тратит на выпуск своих оригинальных проектов. По словам гендиректора онлайн-кинотеатра Николая Василькова, производство одного зрительского часа обходится сервису в 20-25 млн рублей.
- Это не первое такое стратегическое партнёрство: например, в 2020 году подобное заключили МТС (владеет онлайн-кинотеатром Kion) и «Первый канал». Также НТВ уже выпускал сериалы вместе с видеосервисами Wink, more.tv, Kion и Premier.
762 просмотров
«Ментовские менты мстят воровским ворам»?
Я не понимаю, люди живут плохо (зритель этого треша), неужели не хочется что-нибудь про позитив, вокруг чернуха и смотреть чернуху.
ментовские сериалы как раз не "чернуха", а пропаганда, там показывают, что менты якобы ловят бандитов, а не сами ими являются
Это же элемент сравнения. Да, в г*вне по колено, но не как вот этот вот, с экрана
У вас талант писать сценарии, обратитесь к нам в отдел сериалов НТВ.
😄
А у вас были сценарии? Я думал нейросеть на ходу генерит.
ментрозавры
Опередил
Большая часть телезрителей, не имеет вкуса что смотреть. Им Мухтар, Слепая, Сваты. В таком духе заходят.
Сваты то нормальные вроде, добрая и позитивная комедия 🤷♂️
Чем тебе Сваты не угодили?
Тем же чем и американские комедии Б с чернокожими.
Это эксплотейшн.
Игра в мента.
Ментовские дела.
Дом мента.
Властелин мигалок: дубинки власти.
Синие фуражки.
Киберменты 2049: бегущие по двойной сплошной.
Мухтар: Возмездие
Читатели про трэш-сериалы пишут, а я вижу здесь вполне годный процесс оздоровления производителей контента: у старых ТВ-монстров опыта много, но часть его лишняя в новых условиях. Новым сервисам не хватает размера и производственной базы плюс «проблемы роста». (Не буду плохого писать, боюсь сглазить)
Ментозавры 😍😍😍😍
Комментарий удален модератором
Встречайте, Ментыви!
С понедельника во всех зомбоящиках страны!
А нет желания совместно или не совместно (уж как нибудь) произвести аккаунты с числом устройств больше 5?) мучаемся с 2, так еще и на одну и ту же почту не зарегистрировать два - подавай две уникальные.
адская смесь)