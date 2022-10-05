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Виртуальный коктейль

«Иви» и НТВ договорились о совместном производстве сериалов Статьи редакции

Компании заключили стратегическое партнёрство на три года.

  • Одно из условий сделки — совместное производство контента, пишут «Ведомости». Также соглашение предусматривает показ на «Иви» 12 сериалов от НТВ — они будут доступны пользователям онлайн-кинотеатра эксклюзивно. НТВ, в свою очередь, покажет в эфире сериалы «Иви».
  • За три года стороны планируют выпустить два проекта: детективный сериал «Пустые города» о распространении вируса и «Страх над Невой» о серии убийств в Ленинграде в 1967 году. Съёмки начнутся в 2023 году, выход планируется на конец 2023-го — начало 2024 года.
  • Расходы компании поделят пополам, их размер они не раскрывают. бюджет будет меньше того, что «Иви» тратит на выпуск своих оригинальных проектов. По словам гендиректора онлайн-кинотеатра Николая Василькова, производство одного зрительского часа обходится сервису в 20-25 млн рублей.
  • Это не первое такое стратегическое партнёрство: например, в 2020 году подобное заключили МТС (владеет онлайн-кинотеатром Kion) и «Первый канал». Также НТВ уже выпускал сериалы вместе с видеосервисами Wink, more.tv, Kion и Premier.

#новость #иви #нтв

762 просмотров
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22 комментария
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 Вадим Д.

«Ментовские менты мстят воровским ворам»?

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Vitaly Ya

Я не понимаю, люди живут плохо (зритель этого треша), неужели не хочется что-нибудь про позитив, вокруг чернуха и смотреть чернуху.

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Кузен Чумадан

ментовские сериалы как раз не "чернуха", а пропаганда, там показывают, что менты якобы ловят бандитов, а не сами ими являются

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dikiy ezh

Это же элемент сравнения. Да, в г*вне по колено, но не как вот этот вот, с экрана

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SPS Fun

У вас талант писать сценарии, обратитесь к нам в отдел сериалов НТВ.

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Вадим Д.

😄

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Вася Пражкин

А у вас были сценарии? Я думал нейросеть на ходу генерит.

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Владимир Покуц

ментрозавры

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Слегка Придурковатый
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Сексорцист Милфхантерович
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Дмитрий Волков

Опередил

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Виктор

Большая часть телезрителей, не имеет вкуса что смотреть. Им Мухтар, Слепая, Сваты. В таком духе заходят.

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Михаил

Сваты то нормальные вроде, добрая и позитивная комедия 🤷‍♂️

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Руслан Лысенко

Чем тебе Сваты не угодили?

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Николай Кузнецов

Тем же чем и американские комедии Б с чернокожими.
Это эксплотейшн.

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Юрий Коршев

Игра в мента.
Ментовские дела.
Дом мента.
Властелин мигалок: дубинки власти.
Синие фуражки.
Киберменты 2049: бегущие по двойной сплошной.

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Гальгомеж Тындербаев

Мухтар: Возмездие

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Roman Firsov

Читатели про трэш-сериалы пишут, а я вижу здесь вполне годный процесс оздоровления производителей контента: у старых ТВ-монстров опыта много, но часть его лишняя в новых условиях. Новым сервисам не хватает размера и производственной базы плюс «проблемы роста». (Не буду плохого писать, боюсь сглазить)

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Сексорцист Милфхантерович

Ментозавры 😍😍😍😍

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Комментарий удален модератором

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Александр Рюмин

Встречайте, Ментыви!
С понедельника во всех зомбоящиках страны!

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Marat Yansaitov

А нет желания совместно или не совместно (уж как нибудь) произвести аккаунты с числом устройств больше 5?) мучаемся с 2, так еще и на одну и ту же почту не зарегистрировать два - подавай две уникальные.

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Андрей Колобов

адская смесь)

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