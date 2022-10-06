Сайт нового проекта выходцев из «Эха Москвы» начали блокировать в России — он проработал несколько дней Статьи редакции
Центр проекта находится за рубежом и работает на пожертвования, говорила команда.
- Сайт проекта «Эхо», который запустили выходцы из «Эха Москвы», начали блокировать в России, сообщила его команда в своём Telegram-канале.
- По данным сервиса Роскомнадзора, доступ к сайту ограничивается по требованию Генпрокуратуры от 5 октября 2022 года по статье 15.3-2. По данным сервиса мониторинга блокировок и доступности ресурсов GlobalCheck, сайт «Эха» недоступен у Yota, МТС, Tele2, «Билайна» и других.
- О запуске «Эха» в конце сентября рассказал руководитель проекта, бывший замглавреда «Эха Москвы» Максим Курников. Команда «технологически объединила» контент, который создают бывшие журналисты радиостанции. Судя по Telegram-каналу, сайт запустили 2 октября 2022 года.
- Доступ к радиостанции «Эхо Москвы» Роскомнадзор заблокировал в марте 2022 года. После этого совет директоров решил ликвидировать радио и сайт издания.
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Как быстро они установили факт НЕОДНОКРАТНОГО распространения запрещённой информации. Красавчики!
Илон Маск, давай допиливай свой спутниковый интернет, мы уже устали от Роскомнадзора #намНуженСпутниковыйИнтернетОтМаска
ВПНки ж есть.
С ним не всегда удобно, у меня все есть, но блин, скорость ВПН интернета оставляет желать лучшего (
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У меня она итак платная) А ВПН хороший, так как сайт ВПН сервиса заблокирован роскомнадзором, соответственно ему можно доверять)
Ну я ХЗ тогда, что со скоростью. Бывают лаги, конечно, но в целом сёрфить интернет и смотреть онлайн-видео можно без проблем с ЭкспрессВПНом, например.
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Советую использовать Blanc VPN. Скорость стабильно 150-200 Мбит, пинг 50-100
Что ты блин делаешь через ВПН такого? На ум приходит лишь видео в каком-нибудь 4к, но блин резона большого в нем нет
Ну мб порно в VR-очках смотрит человек)
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Шо вы так волнуетесь. Будет Масккомнадзор🤷♀️😁
Это когда будут банить по настроению Маска... так сегодня баним всех кто против, а завтра всех кто за... потом наоброт.
- Так а против кого?!..
- Не важно😁
Маск сейчас в не фаворе у "прогрессивной общественности" )))
Кто-то в России еще без VPN сидит в сети?
я
Счастливый человек, завидую. По сути ничего не нужно тебе.
ну впн на вершине пирамиды потребностей да. а я где то между посрать и пожрать живу
держись там
Эхо быстро затихло где-то там в РКНной дали.
В РФ довели до ювелирной точности блокировку ресурсов и подавление митингов. Царь скоро будет бояться своей маленькой тени.
Так жалко аудиоархивы Эха, там столько реально интересных интервью было. Очень жалею, что не сохранил передачу с Ибрагимбековым, сценаристом фильма "Белое солнце пустыни".
В телеге у кого-то из эховцев видел ссылки на сохраненные архивы Эха.
давайте откровенно, эхо нереальную пургу гонят
Уж точно меньше нереальный пурги чем ВГТРК, МО и тд.
Ожидаемо. 😊
Пока на сайте ничего интересного нет. А так можно и через впн читать.
Торрентами же все пользуются когда надо.
Это они просто таким способом рекламируют для населения)
Я думаю, они еще выкарабкаются)