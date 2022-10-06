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Усталый украинец

Сайт нового проекта выходцев из «Эха Москвы» начали блокировать в России — он проработал несколько дней Статьи редакции

Центр проекта находится за рубежом и работает на пожертвования, говорила команда.

  • Сайт проекта «Эхо», который запустили выходцы из «Эха Москвы», начали блокировать в России, сообщила его команда в своём Telegram-канале.
  • По данным сервиса Роскомнадзора, доступ к сайту ограничивается по требованию Генпрокуратуры от 5 октября 2022 года по статье 15.3-2. По данным сервиса мониторинга блокировок и доступности ресурсов GlobalCheck, сайт «Эха» недоступен у Yota, МТС, Tele2, «Билайна» и других.
  • О запуске «Эха» в конце сентября рассказал руководитель проекта, бывший замглавреда «Эха Москвы» Максим Курников. Команда «технологически объединила» контент, который создают бывшие журналисты радиостанции. Судя по Telegram-каналу, сайт запустили 2 октября 2022 года.
  • Доступ к радиостанции «Эхо Москвы» Роскомнадзор заблокировал в марте 2022 года. После этого совет директоров решил ликвидировать радио и сайт издания.

#новость #эхомосквы

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32 комментария
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 Valentin Dombrovsky
В случае установления факта неоднократного распространения на информационном ресурсе информации, указанной в статьях 15.1, 15.1-1, 15.3 и (или) 15.3-1 настоящего Федерального закона, Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместители обращаются в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с требованием о принятии мер по постоянному ограничению доступа к такому информационному ресурсу.

Как быстро они установили факт НЕОДНОКРАТНОГО распространения запрещённой информации. Красавчики!

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Alex Shevchenko
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Brain Juice

Илон Маск, давай допиливай свой спутниковый интернет, мы уже устали от Роскомнадзора #намНуженСпутниковыйИнтернетОтМаска

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Valentin Dombrovsky

ВПНки ж есть.

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Brain Juice

С ним не всегда удобно, у меня все есть, но блин, скорость ВПН интернета оставляет желать лучшего (

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Иван Иванов

Купи подписку на нормальный VPN. Будет в разы дешевле спутникового интернета Маска.

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Brain Juice

У меня она итак платная) А ВПН хороший, так как сайт ВПН сервиса заблокирован роскомнадзором, соответственно ему можно доверять)

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Valentin Dombrovsky

Ну я ХЗ тогда, что со скоростью. Бывают лаги, конечно, но в целом сёрфить интернет и смотреть онлайн-видео можно без проблем с ЭкспрессВПНом, например.

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За что нам это

Муллвад купи.

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Max

Советую использовать Blanc VPN. Скорость стабильно 150-200 Мбит, пинг 50-100

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Евгений Широков

Что ты блин делаешь через ВПН такого? На ум приходит лишь видео в каком-нибудь 4к, но блин резона большого в нем нет

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Олег Павлов

Ну мб порно в VR-очках смотрит человек)

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Valentin Dombrovsky

В дополнение к предыдущему комментарию - рефку на ExpressVPN могу скинуть (месяц бесплатно можно потестить).

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Alex Shevchenko

Шо вы так волнуетесь. Будет Масккомнадзор🤷‍♀️😁

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ЯжПрограммист

Это когда будут банить по настроению Маска... так сегодня баним всех кто против, а завтра всех кто за... потом наоброт.

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Alex Shevchenko

- Так а против кого?!..
- Не важно😁

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Arsenii

Маск сейчас в не фаворе у "прогрессивной общественности" )))

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Андрей Волхонский

Кто-то в России еще без VPN сидит в сети?

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Инженер-душнила

я

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Евгений Широков

Счастливый человек, завидую. По сути ничего не нужно тебе.

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Инженер-душнила

ну впн на вершине пирамиды потребностей да. а я где то между посрать и пожрать живу

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Игорь Пронин

держись там

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Вадим Д.

Эхо быстро затихло где-то там в РКНной дали.

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Dozent

В РФ довели до ювелирной точности блокировку ресурсов и подавление митингов. Царь скоро будет бояться своей маленькой тени.

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Николай Кузнецов

Так жалко аудиоархивы Эха, там столько реально интересных интервью было. Очень жалею, что не сохранил передачу с Ибрагимбековым, сценаристом фильма "Белое солнце пустыни".

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Иван Помидоров

В телеге у кого-то из эховцев видел ссылки на сохраненные архивы Эха.

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Копил и Верил

давайте откровенно, эхо нереальную пургу гонят

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Dimitri

Уж точно меньше нереальный пурги чем ВГТРК, МО и тд.

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Сексорцист Милфхантерович

Ожидаемо. 😊

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lakoros

Пока на сайте ничего интересного нет. А так можно и через впн читать.
Торрентами же все пользуются когда надо.

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Alex Tramp

Это они просто таким способом рекламируют для населения)

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Aza Dzi

Я думаю, они еще выкарабкаются)

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