Медиахолдинги выступили против текущей версии законопроекта о принудительном лицензировании — «Ъ» Статьи редакции
Его принятие может привести к монополии на новый контент, изменению состава участников рынка — и его полному коллапсу.
- Законопроект о принудительном лицензировании объектов авторского и смежного права от ушедших из России правообладателей раскритиковал «Медиакоммуникационный союз» (МКС), в который входят «Газпром-медиа», «Иви», «Билайн», «Мегафон», МТС, «СТС Медиа», ВГТРК, «Медиа-1», «Ростелеком» и другие.
- По словам авторов обращения, принятие закона приведёт к оттоку аудитории телевизионных каналов и онлайн-кинотеатров с «надлежащим контролем над редакционным контентом». Эти пользователи сделают выбор в пользу ресурсов, «у которых такого контроля нет», — в том числе пиратских.
- МКС призвал разрешить онлайн-кинотеатрам и телеканалам обращаться в суды напрямую — без посредников в лице организаций по управлению правами, так как участие последних может привести к «монополии на новый контент».
- Союз также попросил ограничить круг лиц, которые смогут получить лицензии, иначе медиарынок ждёт «кардинальное изменение состава участников» и «коллапс». Но кому не стоит выдавать такое право, «Ъ», ознакомившийся с отзывами, не уточнил.
- «Газпром-медиа» отдельно указала, что текущая версия фокусируется только на киносообществе и не учитывает интересы «видеоплатформ, эфирного ТВ и книгоиздателей». И что компании не смогут получать эксклюзивные права на контент, как и раньше, так как законопроект предполагает выдачу лицензий нескольким владельцам.
- Руководитель работающей над документом группы Анатолий Семёнов сообщил, что инициативу будут дорабатывать в соответствии с каждым видом объектов авторских прав и «способами использования». Но заметил: аргументы МКС сводятся к тому, что они готовы поддержать проект, только если он укрепит их монополию.
- Законопроект о принудительном лицензировании «кинопроизведений, компьютерных программ, музыкальных коллекций, литературных и другие произведений» внесли в Госдуму 19 августа 2022 года. Авторы поясняли: принудительное лицензирование уже описано в Гражданском кодексе, просто касается только изобретений, полезных моделей или промышленных образцов.
- Мера, как полагают составители, поможет защитить российский бизнес, который «теперь терпит убытки», а также остановит развитие пиратства. Но онлайн-кинотеатры и разработчики ПО выступили против. Первые назвали процесс «легализацией пиратства». Вторые сказали: использование ПО без поддержки правообладателя может «привести к уязвимостям» — и вынудить другие страны ввести такой же механизм в отношении российских продуктов.
1785 просмотров
Телеканалам пора бы прекратить бесконечные шоу с политическими обозревателями и "экспертами", заменив бредятину на что-то интересное и/или полезное.
Что мешает пользователям сейчас делать выбор в пользу пиратов или смотреть те же фильмы/сериалы и в сервисах, и скачивая?
1. В руководстве сидят важные шишки со своей мегааналитикой, которая показывает якобы, что этот бред всем интересен. И предложения любые не примут к сведению, так как по их мнению лучше зрителя знают, что им надо.
2. Банально лень, незнание как сервисы работают, отсутствие того или иного контента, оперативная блокировка контента. Также довольно часто начал встречать людей, которые не знают что такое торрент
- Специалисты говорят, что наш народ стал жить лучше.
- А люди утверждают, что ничего не ощущают.
- Но ведь они же не специалисты.
Из ста опрошенных счастливых и богатых людей со стабильной работой большинство все устраивает в этой жизни 😂
Телеканалы крутят то, что государство хочет)
"...медиарынок ждёт «кардинальное изменение состава участников» и «коллапс»
а нормальные законопроекты будут,полезные
Все законопроекты полезны, но для определённой группы лиц.
Вы забыли добавить «?». Но в целом, нет, не будет таких. Хотя, смотря кому польза. Кому, как говорится, СВО и санкции, а кому – мать родна.
А там кто как прочтет предложение)
«Мера остановит развитие пиратства»? Правда?
Почему-то не покидает ощущение, что «принудительное лицензирование» — узаконенное пиратство и есть.
Пиратство никогда не остановится, всегда будут существовать торренты)
сейчас такое ощущение у всех, как мне кажется
Недавно случилось посмотреть телевизор...жесть, я столько рекламы за полчаса еще не видел
10 минут смотрите программу, потом смело можно идти разминать ноги и греть чайник
В последнее время рекламы там стало прям очень много, раньше-то когда смотрели передачи по телевизору пять минут рекламы было тяжко терпеть, а сейчас вообще можно пойти успеть еще с собакой прогуляться 😂
"смотрели передачи по телевизору"
россиянам уже давно выписали ютуб премиум. бросайте телевизор
Ожидаемо! После того как каждое направление выступило с просьбой об отсрочки своих сотрудников, вышло на сцену отсталое «медиахолдинги»