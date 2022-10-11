Библиотеки российских онлайн-кинотеатров сократились на 5-42% после ухода голливудских студий — TelecomDaily Статьи редакции
Большинство стримингов, в том числе «Иви», Okko и «Кинопоиск», несут такие потери впервые за всё время существования.
- Больше всего за полгода сократилась библиотека у «Иви» — на 42%, с 14,7 тысячи наименований до 8,5 тысяч. У Kion — на 11%, с 11,3 тысячи до 10,1 тысячи. Okko за полгода потерял 5% контента, в доступе осталось 15,5 тысячи фильмов и сериалов. Такая же динамика у «Кинопоиска», посчитали в агентстве TelecomDaily. Проекты крупнейших голливудских студий всё ещё доступны, но у всех онлайн-кинотеатров их стало в среднем на 50% меньше.
- В «Иви» резкое сокращение библиотеки объяснили изменением фокуса «с количества на качество». В Kion назвали уход «части мейджорского контента» общим трендом для рынка, а сам онлайн-кинотеатр считает собственные оригинальные проекты «драйвером развития». В Okko утверждают, что в медиатеке «остаётся более 100 тысяч единиц контента, включая премьеры», но считают каждую отдельную серию, а не отдельное наименование. В пресс-службе «Кинопоиска» не согласились с цифрами TelecomDaily, но собственные данные не предоставили.
- Disney, Warner Bros. и Sony Pictures с марта отказались выпускать новые фильмы в России. Позже такое решение приняли студии Paramount и Universal. Летом из библиотек онлайн-кинотеатров начали пропадать также старые фильмы и сериалы. Например, на «Кинопоиске» больше нельзя смотреть сериал «Друзья», «Интерстеллар», «Властелин колец» и другие.
- В августе депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о принудительном лицензировании фильмов, музыки, книг и другого. Онлайн-кинотеатры назвали его легализацией пиратства. В октябре медиахолдинги попросили правительство изменить процедуру — ограничить количество участников, которые могут получить лицензию.
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самое смешное из когда-либо опубликованного на VC 🤡
ну да ну да Российские премьеры такие качественные :D
Появляются качественные, но их крайне мало. В среднем по 2-3 неплохих сериала в год выходят, правда на Кинопоиске)
Окко, молодцы, однако. Так можно залить какого-нибудь Лунтика + пару бесконечных бразильских сериалов (или просто транслировать с Россия1) и назваться крупнейшим сервисом.
А для разнообразия все выпуски пусть говорят
Верните уже друзей на кп, сериалу 20 лет, какие нафиг лицензии
Мачту вам в зад, онлайн-кинотеатры!
какую именно?
Фок, естественно
хорошо что не кок %)
на это можно смотреть бесконечно
Современный синематограф почти полное днище, но вот за старенькие обидно, захотел недавно посмотреть 12 и 13 друзей Оушена и не нашёл нигде в наших онлайн кинотеатрах. Пришлось рутрекер юзать...
А библиотека рутрекера не сократилась ни на процент)
С музыкой в Яндексе такая же история.
зачем они все? что нельзя скачать в сети?