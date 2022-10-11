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Маша Цепелева

Библиотеки российских онлайн-кинотеатров сократились на 5-42% после ухода голливудских студий — TelecomDaily Статьи редакции

Большинство стримингов, в том числе «Иви», Okko и «Кинопоиск», несут такие потери впервые за всё время существования.

  • Больше всего за полгода сократилась библиотека у «Иви» — на 42%, с 14,7 тысячи наименований до 8,5 тысяч. У Kion — на 11%, с 11,3 тысячи до 10,1 тысячи. Okko за полгода потерял 5% контента, в доступе осталось 15,5 тысячи фильмов и сериалов. Такая же динамика у «Кинопоиска», посчитали в агентстве TelecomDaily. Проекты крупнейших голливудских студий всё ещё доступны, но у всех онлайн-кинотеатров их стало в среднем на 50% меньше.
  • В «Иви» резкое сокращение библиотеки объяснили изменением фокуса «с количества на качество». В Kion назвали уход «части мейджорского контента» общим трендом для рынка, а сам онлайн-кинотеатр считает собственные оригинальные проекты «драйвером развития». В Okko утверждают, что в медиатеке «остаётся более 100 тысяч единиц контента, включая премьеры», но считают каждую отдельную серию, а не отдельное наименование. В пресс-службе «Кинопоиска» не согласились с цифрами TelecomDaily, но собственные данные не предоставили.
  • Disney, Warner Bros. и Sony Pictures с марта отказались выпускать новые фильмы в России. Позже такое решение приняли студии Paramount и Universal. Летом из библиотек онлайн-кинотеатров начали пропадать также старые фильмы и сериалы. Например, на «Кинопоиске» больше нельзя смотреть сериал «Друзья», «Интерстеллар», «Властелин колец» и другие.
  • В августе депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о принудительном лицензировании фильмов, музыки, книг и другого. Онлайн-кинотеатры назвали его легализацией пиратства. В октябре медиахолдинги попросили правительство изменить процедуру — ограничить количество участников, которые могут получить лицензию.

#новость #стриминги

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15 комментариев
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 Лысый криптоинвестор
«Иви» сокращение объяснили изменением фокуса «с количества на качество»

самое смешное из когда-либо опубликованного на VC 🤡

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Алексей Шаповалов

ну да ну да Российские премьеры такие качественные :D

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виктор сикрит

Появляются качественные, но их крайне мало. В среднем по 2-3 неплохих сериала в год выходят, правда на Кинопоиске)

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Вадим Д.

Окко, молодцы, однако. Так можно залить какого-нибудь Лунтика + пару бесконечных бразильских сериалов (или просто транслировать с Россия1) и назваться крупнейшим сервисом.

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Евгений Широков

А для разнообразия все выпуски пусть говорят

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Максим Золотов

Верните уже друзей на кп, сериалу 20 лет, какие нафиг лицензии

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Слегка Придурковатый

Мачту вам в зад, онлайн-кинотеатры!

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Chris Mei

какую именно?

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Andre Macareno

Фок, естественно

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Chris Mei

хорошо что не кок %)

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Бухой Пикачу

на это можно смотреть бесконечно

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Дмитрий Разломов

Современный синематограф почти полное днище, но вот за старенькие обидно, захотел недавно посмотреть 12 и 13 друзей Оушена и не нашёл нигде в наших онлайн кинотеатрах. Пришлось рутрекер юзать...

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Semper Fi

А библиотека рутрекера не сократилась ни на процент)

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Orelboy Pavel

С музыкой в Яндексе такая же история.

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Constantine Kiselev

зачем они все? что нельзя скачать в сети?

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